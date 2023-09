List: Teams in each class allowing fewest points through Week 5

Here are the top 10 teams in points allowed per game, by classification:

Class 7A

5.2 - Newton

7.2 - Harrison

8.3 - Osborne

8.8 - Buford

9.8 - South Gwinnett

12.0 - Camden County

12.8 - Peachtree Ridge

13.2 - Carrollton

13.3 - Milton

13.4 - Valdosta

Class 6A

5.3 - Dunwoody

6.5 - Mundy’s Mill

7.0 - Thomas County Central

11.2 - Lovejoy

12.0 - Rome

12.0 - Lakeside (Atlanta)

12.2 - North Atlanta

13.0 - Blessed Trinity

13.3 - Jonesboro

13.8 - Roswell

Class 5A

6.6 - Cartersville

8.8 - Ola

9.0 - Coffee

11.3 - Jefferson

13.0 - Chapel Hill

13.8 - Hiram

14.5 - Greater Atlanta Christian

14.8 - Arabia Mountain

15.5 - Dalton

16.0 - Northside (Columbus)

Class 4A

6.3 - Southeast Bulloch

6.8 - Troup

7.7 - North Oconee

8.3 - Howard

11.4 - Benedictine

12.0 - Holy Innocents’

12.3 - Burke County

13.3 - East Forsyth

13.5 - Wayne County

14.2 - Central (Carrollton)

Class 3A

7.8 - Calvary Day

8.8 - Savannah Christian

11.0 - Lumpkin County

12.4 - Stephens County

12.4 - Morgan County

12.5 - Hephzibah

13.0 - Bremen

13.5 - Savannah Country Day

13.5 - Carver (Columbus)

13.5 - Monroe

Class 2A

5.5 - Pierce County

7.0 - Toombs County

7.3 - Therrell

8.8 - Thomson

9.5 - Providence Christian

9.5 - East Jackson

9.5 - Brantley County

10.5 - Walker

11.5 - Appling County

12.0 - ACE Charter

Class A Division I

6.4 - Swainsboro

7.5 - Bryan County

8.0 - Trion

9.5 - Dublin

13.5 - Oglethorpe County

13.8 - Bacon County

13.8 - Prince Avenue Christian

15.3 - Mount Vernon

16.0 - King’s Ridge Christian

17.8 - Jasper County

Class A Division II

4.3 - Lanier County

6.0 - McIntosh County Academy

9.0 - Telfair County

9.0 - Greene County

10.8 - Manchester

11.0 - Portal

12.8 - Lincoln County

12.8 - Taylor County

13.8 - Macon County

14.5 - Early County

GIAA

5.8 - Flint River Academy

6.4 - Bethlehem Christian

6.8 - Gatewood

7.0 - Edmund Burke Academy

7.3 - John Milledge Academy

8.3 - Memorial Day

8.5 - Bulloch Academy

11.0 - Strong Rock Christian

12.3 - Terrell Academy

12.8 - Piedmont Academy

