All-region teams: Adairsville’s Roper named player of the year in 6-3A

Lineman of the year: OL/DT Bobby Campbell, Adairsville, Jr.

Iron Man award: WR/DB Jaden Morris, LaFayette, Sr.

Iron Man award: WR/DB Jonah Hatchett, Bremen, Jr.

Coach of the year: Jonathan Cudd, Adairsville

First-team offense

QB - Jonathan Gough, Adairsville, Jr.

RB - Peyton Williams, Ringgold, Sr.

RB - Ethan Blome, Adairsville, Jr.

WR - Trevon Gott, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.

WR - Grayson Belcher, Adairsville, Sr.

WR - Ty Gilbert, Ringgold, Sr.

WR - Manny Dominguez, Coahulla Creek, Sr.

TE - Parker Metcalf, Ridgeland, Jr.

OL - Cayden Sweatt, Bremen, Sr.

OL - James Foster, Adairsville, Sr.

OL - Clint Carlock, Ringgold, Sr.

OL - Brodie Genter, Gordon Lee, Sr.

OL - Carter Wilson, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.

OL - Mason Tordrup, Adairsville, Sr.

OL - Hudson Mardis, Coahulla Creek, Sr.

PK - Logan Fowler, Coahulla Creek, Sr.

First-team defense

DL - Robbie Wiggins, Coahulla Creek, Sr.

DL - Barrett Greenhaw, Bremen, Sr.

DL - Brady Gray, Ringgold, Sr.

DL - Jett Johnson, Adairsville, So.

DL - Cam O’Neal, Bremen, Jr.

DL - Andrew Foster, Adairsville, Jr.

LB - Bryce Hart, Ringgold, So.

LB - AJ Sanders, Bremen, Jr.

LB - Charlie Ray, Adairsville, Sr.

LB - Beau Boozer, Ringgold, Sr.

LB - Will Douglas, Coahulla Creek, Sr.

DB - Dawson Pendergrass, LaFayette, Jr.

DB - Kishaun Taylor, Ringgold, So.

DB - Jamaurian Pullum, Adairsville, So.

DB - Gabe Helton, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.

DB - Kade Cowan, Gordon Lee, Sr.

P - Bryson Sullivan, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.

LS - Grant Landford, LaFayette, Sr.

Second-team offense

QB - Ross Norman, Ringgold, Sr.

RB - Trent McPherson, Bremen, So.

RB - Holt Roberts, Gordon Lee, Sr.

WR - Brent Bowman, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.

WR - Aiden Patterson, Coahulla Creek, Sr.

WR - Darrian Burks, Ridgeland, Sr.

WR - Sam Hall, LaFayette, Sr.

TE - Sam Sartin, Gordon Lee, So.

TE/H - Doc Pearson, Bremen, Sr.

OL - Cole Norred, Bremen, So.

OL - Myles Hudson, Ringgold, Sr.

OL - Luke Altizer, Adairsville, Jr.

OL - Noah Johnson, LaFayette, Jr.

OL - Evan Brown, Bremen, Jr.

PK - Connor Nisewonger, Ringgold, Sr.

Second-team defense

DL - Riley Broome, Ringgold, Sr.

DL - Conner Whitman, Gordon Lee, Sr.

DL - Kymoni Pullum, Adairsville, Sr.

DL - Brent Raby, Ringgold, Jr.

LB - Parr Folsom, Bremen, Jr.

LB - Hayden Blalock, Adairsville, Jr.

LB - Kain Brown, Ridgeland, So.

LB - Braylon Pritchett, Ridgeland, So.

LB - Payton Simpson, Lakeview-Fort Oglethorpe, Jr.

LB - Dalton Russell, Gordon Lee, So.

DB - Tamarius Wilkey, Adairsville, So.

DB - Jakobe Turner, Ridgeland, Sr.

DB - Jared Mitchell, Lakeview-Fort Oglethorpe, Fr.

DB - Brody Barrow, Bremen, Jr.

DB - Logan Roberts, Ringgold, So.

P - Wyatt Mathis-Kline, Bremen, Jr.

LS - Chase Ward, Coahulla Creek, Jr.

Honorable mention: QB - Dylan Blankenship, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr. RB - Haddon Fries, Ringgold, Fr.; Caden Copeland, Adairsville, Sr.; Khalias Findley, LaFayette, So. WR - Tyson King, Coahulla Creek, Sr.; Robert Henson, Gordon Lee, Sr. TE - Andrew Muldoon, Bremen, So. OL - Chevy Joyce, Coahulla Creek, Fr.; Michael Hamilton, LaFayette, Jr.; Seth Sellers, Adairsville, Jr.; Nolan Dotson, Gordon Lee, Sr; DL - A.J. Thompson, LaFayette, Jr.; Brody Benton, Lakeview-Fort Oglethorpe, Sr.; C.J. Slocum, Adairsville, Jr.; Jamo Long, Adairsville, Jr.; Harrison Walker, Gordon Lee, So. LB - Levi Harwell, Lakeview-Fort Oglethorpe, Jr.; Nathaniel Tilley, Coahulla Creek, Jr.; Howard Bailey, Adairsville, Jr.; Cole Runion, Ringgold, So.; Chase Watkins, Ridgeland, Sr. DB - Demetree Bates, Ridgeland, So.; Hudson Moss, Ringgold, Jr.; Tre Winters, Adairsville, So.; Torrey Harris, LaFayette, Sr.; Deese Miller, Bremen, Sr.

