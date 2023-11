The Leaderboard: Top rusher Slaughter closing in on 2,000 yards

Slaughter can surpass 2,000 yards in his final regular-season game tonight against Banks County.

Slaughter will be hard to catch because the No. 2 rusher, Wayne County’s Matthew Fuller, has finished his regular season with 1,837 yards.

In passing and receiving, Loganville’s Brody Hannah and Ahmed Souare are leaders in the clubhouse with their regular seasons complete.

Look for Prince Avenue Christian’s Aaron Philo to finish on top in passing. His team plays for the Region 5-A Division I title tonight against Social Circle.

In receiving, Souare and No. 2 Sacovie White of Cass are off this week. North Murray’s Judson Petty is 181 yards behind Souare, and Petty’s team plays at Rockmart tonight for the Region 7-2A championship.

Rushing

1,913 - Quinton Slaughter, Providence Christian [2A leader]

1,837 - Matthew Fuller, Wayne County [4A leader]

1,692 - Mason Sullens, Lumpkin County [3A leader]

1,547 - Devin Ingram, Stephenson

1,509 - Jaiden Daniels, Commerce [A Division I leader]

1,475 - Jordan McCoy, Tucker [5A leader]

1,434 - Fred Brown, Coffee

1,422 - De’Ante Childs, Carver (Columbus)

1,415 - Evan Garrett, Northgate

1,411 - Duke Watson, Mary Persons

1,410 - Jeanarion Kamga, Westside (Augusta)

1,385 - Toby Maddux, Trion

1,357 - Zion Johnson, Newton [7A leader]

1,335 - Jayden “Duke” Scott, Stockbridge

1,319 - Ousmane Kromah, Lee County [6A leader]

1,306 - Ja’Quan Brantley, Upson-Lee

1,302 - Aaron Bryant, Clinch County

1,301 - Cam Robinson, Mill Creek

1,285 - Kyler McGrinn, Bowdon [A Division II leader]

1,279 - Javin Gordon, Stephens County

1,271 - Corey Watkins Jr., Clarke Central

1,269 - Sammy Brown, Jefferson

1,265 - Ryan Fowler, White County

1,259 - Gavin Hall, Gainesville

1,248 - Darrion Manuel, Monroe Area

1,233 - Zehmerius Shiflet, Madison County

1,220 - Camden Smith, Madison County

1,218 - Tysean Wiggins, Commerce

1,216 - Roderick McCrary, Creekside

1,198 - Keenan Phillips, Bainbridge

1,192 - Austin Clemons, Bryan County

1,187 - C.J. Givers, Fellowship Christian

1,178 - Ahmad Gordon, Perry

1,174 - Telly Johnson, Hephzibah

1,169 - Khalas Finley, LaFayette

1,159 - Adriel Hernandez, Dalton

1,150 - Walker Warshaw, Mount Vernon

1,148 - Jacari Barnett, Elbert County

1,146 - Gianlucca Tiberia, Greater Atlanta Christian

1,140 - Nykahi Davenport, Roswell

1,129 - Jonaz Walton, Central (Carrollton)

1,129 - Elijiah Hayes, West Hall

1,128 - Jessie Bell, Westside (Macon)

1,103 - David Eziomume, North Cobb

1,102 - Jaydon Dorsey, Morgan County

1,099 - Landon Williams, Dade County

1,086 - Conner Hulsey, Cherokee Buff

1,086 - Robtravius Coney, Jenkins County

1,081 - Kaden Chester, Worth County

1,079 - Tripp Morris, East Forsyth

1,074 - Lawson Sullivan, Fannin County

1,061 - Kelby Tymes, Marion County

1,061 - Ken Williams, Pelham

1,046 - Josiah Allen, Wheeler

1,044 - Zo Smalls, Savannah Christian

1,043 - Ta’Jon Corbitt, Miller Grove

1,038 - Caden Williams, Calhoun

1,037 - Ty Cummings, West Laurens

1,033 - Jadan Baugh, Columbia

1,031 - Amari Latimer, Sandy Creek

1,028 - Kimauri Farmer, Carrollton

1,024 - Aucy Jacobs, Banks County

1,020 - Braylen Rader, Union County

1,017 - Keshun McKever, Cook

1,017 - Skyler Williams, North Murray

1,012 - Tyler Rogers, Pepperell

999 - Tycavion Stovall, Early County

989 - Foster Orris, West Forsyth

981 - C.J. Gray, Temple

980 - Curt Clark, Spalding

977 - Justus Savage, Hughes

965 - Devon Caldwell, Hebron Christian

955 - Devin Henderson, Cass

955 - Javen Parker, East Paulding

953 - Austin Guest, Creekview

952 - Trey Brenton, Thomas County Central

951 - Nick Woodford, Northeast

951 - Caden McGatha, Pierce County

941 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow

931 - Mataye Youman, Harris County

Passing

2,845 - Brody Hannah, Loganville [5A leader]

2,818 - Aaron Philo, Prince Avenue Christian [A Division I leader]

2,692 - Rashawn Truell, New Hampstead [4A leader]

2,417 - Ethan Long, Dalton

2,353 - D.J. Bordeaux, Alpharetta [6A leader]

2,293 - Caiden Tanner, Union County [2A leader]

2,263 - Tyler Niehr, North Paulding [7A leader]

2,258 - Jeremy Hecklinski, Walton

2,253 - Sire Hardaway, Douglas County

2,225 - Trey Townsend, Calhoun

2,222 - Ben Klassen, Providence Christian

2,204 - Julian Lewis, Carrollton

2,203 - Neko Fann, Colquitt County

2,197 - Chase Dupree, Southwest

2,180 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

2,169 - Luke Nickel, Milton

2,150 - Ben Brown, Wesleyan [3A leader]

2,146 - Christopher Garrett, Bradwell Institute

2,123 - Elliott Sturbaum, McIntosh

2,116 - Hampton Johnson, Athens Academy

2,115 - Lyndon Worthy, Worth County

2,072 - Skyler Williams, North Murray

2,066 - Josh Oliver, Flowery Branch

2,056 - Antwann Hill Jr., Houston County

2,055 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge

2,051 - Jeff Davis, Grayson

2,050 - Carlton Brannon, Turner County [A Division II leader]

2,040 - Dylan Raiola, Buford

2,007 - Devin Edmonds, Jones County

1,961 - Sam Nazarian, Mount Vernon

1,928 - Reece Fountain, Rome

1,920 - Jay Kanazawa, Schley County

1,906 - Judd Anderson, Warner Robins

1,886 - Jack Stanton, Greater Atlanta Christian

1,884 - Jake Merklinger, Calvary Day

1,851 - Preston Ratliff, Lanier

1,841 - Ty Truelove, Rabun County

1,807 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

1,796 - Amonte Harden, Miller Grove

1,787 - Jim Franklin, Aquinas

1,780 - Sam Streicher, Pickens

1,706 - Jackson Davis, Riverwood

1,690 - Luke Kromenhoek, Benedictine

1,690 - Air Noland, Hughes

1,683 - Brodie McWhorter, Cass

1,678 - Ethan Evangelista, Harlem

1,661 - Luke Priester, Chattahoochee

1,657 - Carter Triplett, Christian Heritage

1,655 - E.J. Colson, Cedar Grove

1,638 - Gary Gaither, Spencer

1,632 - Drew Richardson, East Jackson

1,629 - Jaxon Pate, Sonoraville

1,575 - Drew Folsom, Cook

1,573 - Cameron Beasley, Washington County

1,555 - T.J. Stanley, Toombs County

1,540 - Peyton Lynch, Woodstock

1,530 - Colter Ginn, Perry

1,529 - K.J. Smith, Roswell

1,528 - Tanner Marsh, North Hall

1,527 - Curt Clark, Spalding

1,518 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,517 - Ryan Hall, North Gwinnett

1,515 - Luke Hooks, Ware County

1,491 - Ronnie Frere, Trinity Christian

1,485 - Vinson Berry, Creekside

1,485 - Baxter Wright, Gainesville

1,470 - Tripp Nix, White County

1,464 - Austin Guest, Creekview

1,464 - Ian Reynolds, North Atlanta

1,446 - T.J. Wilcox, Collins Hill

1,443 - Cam Hill, Thomasville

1,442 - Ethan Spector, River Ridge

Receiving

1,275 - Ahmed Souare, Loganville [5A leader]

1,138 - Sacovie White, Cass

1,094 - Judson Petty, North Murray [2A leader]

1,057 - Isiah Canion, Warner Robins

1,012 - Sean Wilson, Alpharetta [6A leader]

993 - Ny Carr, Colquitt County [7A leader]

985 - Jaylen Hampton, New Hampstead [4A leader]

983 - Jeremiah Ware, Flowery Branch

980 - Javarius George, North Paulding

956 - Emaree Winston, Calhoun

938 - Carmelo Mays, Southwest

932 - Caleb Lee, Providence Christian

917 - D’ontae Fulton, Worth County

914 - B.J. Gibson, Wilcox County [A Division II leader]

909 - Cameran Loyd, Walton

907 - Ka’Monta Durden, Washington County

905 - Tyon Jones, Bradwell Institute

885 - C.J. Wiley, Milton

884 - Ricky Johnson, Houston County

856 - Tyler Stewart, Jones County

851 - Landon Dolhancyk, McIntosh

842 - Matthew Miller, Providence Christian

839 - John Stuetzer, Pope

815 - Ethan Barbour, Alpharetta

814 - Gus Anderson, Newnan

811 - Charlie Idom, Christian Heritage

801 - D.J. Avery, Chattahoochee

800 - Willie Goodwyn, Rabun County [A Division I leader]

799 - Kenny London, Dalton

797 - Dom LeBlanc, Dawson County [3A leader]

794 - Bryson Campbell, Athens Christian

783 - Chase Jameson, Lanier

777 - Antavious Murphy, Bainbridge

765 - Montez Redding, Jonesboro

764 - Tristan Anderson, Rockmart

762 - Hudson Hulett, North Murray

753 - Jensen Goble, Union County

750 - Sam Turner, Southwest DeKalb

746 - Malachi Lonnon, New Hampstead

745 - Xavier Daisy, Greater Atlanta Christian

726 - Jalewis Solomon, Schley County

721 - Kyle Vaka, Kell

720 - Cedric Evans, Spalding

719 - Lee Niles, Brookwood

714 - Jack Rhodes, Aquinas

709 - Brady Klaus, Harrison

701 - Jonathan Stafford, Archer

699 - Zeke Whittington, Habersham Central

695 - Hudson Hill, Prince Avenue Christian

677 - R.J. Lindsey, Duluth

670 - Devin Hester, Cedar Shoals

670 - Seth Larson, Flowery Branch

665 - Max Owens, Heritage (Ringgold)

665 - Hayden Jones, Pickens

665 - Chase Colina, Woodstock

663 - Dion Dean, Heritage (Conyers)

662 - Keron Milton Jr., Northside (Warner Robins)

662 - Dakarai Anderson, Perry

651 - John Cineas, Grayson

651 - Jaydan Hibbert, Jackson County

650 - T.J. Smith, North Cobb

648 - Cameron Shelly, East Paulding

645 - Keegan Townsend, Sonoraville

642 - D.K. Daniel, Rome

641 - Tristian Sizemore, Chamblee

640 - Keyon Standifer, Athens Academy

639 - James Johnson, Douglas County

636 - Marcus Calwise, Newton

635 - Devin Carter, Cedar Grove

631 - Ryals Puryear, North Hall

628 - Mike Matthews, Parkview

627 - Demarcus Gardner, Cedartown

626 - Myles Abernathy, Peachtree Ridge

626 - Ke’arrin Dawsey, Turner County

625 - Elijah Evangelista, Harlem

625 - Zach Stair, Riverwood