All-region teams: Troup’s Todd named 4-4A player of the year

Special teams player of the year: PK/P T.J. Hartley, Whitewater, Sr.

Coach of the year: Tanner Glisson, Troup

First-team offense

QB - Jaylan Brown, LaGrange, Sr.

RB - AJ Tucker, LaGrange, Sr.

RB - Braxton Mueller, Whitewater, Sr.

RB - Phoenix Moss, Trinity Christian, Jr.

WR - Logan Sinkfield, Troup, Jr.

WR - Magic Johnson, LaGrange, Sr.

WR - Cam Roach, Trinity Christian, Sr.

TE - Josh Phifer, Starr’s Mill, Sr.

OL - Jycel Mosley, LaGrange, Jr.

OL - Nathan Jones, Trinity Christian, Sr.

OL - Isaiah Hall, Troup, Jr.

OL - Jayden White, LaGrange, Sr.

OL - Ethan Boelsterli, Whitewater, Sr.

OL - Will Thomas, Starr’s Mill, Sr.

K - Max Prozny, Starr’s Mill, Jr.

First-team defense

DL - Qua Birdsong, Troup, Jr.

DL - Cam Matthews, Trinity Christian, Jr.

DL - Parker Shattuck, LaGrange, Jr.

DL - Ethan McDowell, Trinity Christian, Sr.

DL - Tyler Glover, Whitewater, Sr.

LB - Javari Fannin, Troup, Jr.

LB - Ryan Earl, Trinity Christian, Sr.

LB - Dorsey Benefield, Starr’s Mill, Jr.

LB - Will Snellings, Whitewater, Sr.

LB - Cody Anderson, Trinity Christian, Jr.

DB - Shawn Braxton, Trinity Christian, Sr.

DB - Tray Blackmon Jr, Troup, Sr.

DB - Will Yarbrough, Starr’s Mill, Sr.

DB - Noah Dixon, Troup, Jr.

P - Josh Taylor, Trinity Christian, Sr.

Second-team offense

QB - Henry Brodnax, Trinity Christian, Sr.

RB - Logan Griffith, Whitewater, Sr.

RB - Andersen Cardoza, Starr’s Mill, Jr.

RB - Javon Graham, Fayette County, Jr.

WR - Cam Roach, Trinity Christian, Sr.

WR - Colin O’Brien, Whitewater, Sr.

WR - Jamey Newman, Riverdale, Jr.

WR - Jaylon Jordan, LaGrange, Sr.

OL - Jalen Wiltz, Riverdale, Sr.

OL - Jaxson Gier, Whitewater, Sr.

OL - Eli Dumas, Whitewater, So.

OL - Kelijah Parks, LaGrange, Jr.

OL - Alex Shirah, Fayette County, Sr.

OL - Joshua Montgomery, Fayette County, Sr.

TE - J’Arthur Dunn, LaGrange, Sr.

K - Christian Ceja, LaGrange, Sr.

Second-team defense

DL - Johnathan Navakas, Whitewater, Jr.

DL - Pete West, Starr’s Mill, Jr.

DL - Stephen Johnson, Whitewater, Sr.

DL - Towson Partin, LaGrange, Sr.

LB - Tyler Leslie, Troup, Jr.

LB - Evan Bartek, Starr’s Mill, So.

LB - Carlos Wall, Fayette County, Jr.

LB - JD McCutcheon, LaGrange, Jr.

LB - JT Burks, LaGrange, Jr.

DB - Corey Richardson, Whitewater, Jr.

DB - Logan Moss, Trinity Christian, So.

DB - Denorayon Reid, LaGrange, So.

DB - Marcus Collins, Fayette County, Sr.

DB - Nicholas Taylor, Fayette County, Jr.

P - Jordan Neang, Riverdale, Sr.

Honorable mention: Fayette County - WR Kahlil Allen, So.; DB Julian Hall, Sr.; DB Cameron Williams, Sr.; LB Myles Howard, Sr.; LB Max Calloway, Sr.; DL Jayden Scott, Jr. LaGrange - DL Ni Gunsby, Sr.; DL Christian Ector, Sr.; LB Harris Grace, So.; DB Jeffery Sims, Sr.; DB Marcus Jones, Sr.; OL KT Owens, Jr.; OL Jaden Ligon, Jr. North Clayton - OL Jocquez McClendon, Jr.; OL Gabriel Harris, Jr.; OL Maximiliano Flores, Fr.; RB Nyziah Scott, So.; QB Taron Essex, Fr.; LB Cayden Burnett, Fr.; DB Nadir Mayer, So.; QB Dominique Lewis, So.; OL Jamari Montfort, So.; WR Malique Johnson, So.; DL Akintunde Young, Fr.; DL Ta’shaun Bagley, Jr.; DL Isaiah Mitchell, Jr.; WR Eric Washington, So.; RB Caleb Harris, Sr.; DL Joesph Harris, Sr. Riverdale - Chandler Folger, Sr.; JaCorey Walker, Sr.; Jhoan Andrade, Sr.; Marcus Torrence, Jr. Starr’s Mill - DL Carson Schmidlkofer, Jr.; DL Jarred Moore, So.; LB Ethan Bramblett, Jr.; LB Josh Layton, So.; DB Will Clem, Jr.; QB Logan Inagawa, So.; RB Jacob Free, Sr.; OL Jordan Yoder, Sr. Trinity Christian - OL Greyson Ingram, So.; OL Jonay Conaway, Jr.; LB Cam Rodgers, So.; TE Kaden Hanson, So.; DL David Hayden, Sr.; OL Sederik Saxon, Sr. Troup - OL Jeremy Patrick, Jr.; OL Jatorian Blackmon, Jr.; OL Amarius Perdue, Jr.; WR Malikah Poythress, Jr.; LB TJ Mitchell, Jr.; DT Ben Taylor, Jr.; DT Charles Davis, Jr.; DE Jacob Bailey, Sr.; DB CJ Sands, Sr. Whitewater - QB Ty Ellington, Sr.; RB Xavier Clay-Turner, Sr.; DE Braylon McDowell, Jr.; DB Terrell White, Jr.; DB Markel Aguirre, Fr.; LB Blake Elsenpeter, Sr.; OL Bryson Phipps, Sr.

