All-region teams: Therrell’s Bridges named player of the year in 6-2A

Defensive players of the year: DE Kameryn Fountain, Washington, Sr.; and DE Ray Dixon, North Cobb Christian, Jr.

Specialist of the year: PK/P George Childs, Mount Paran Christian, Sr.

Coaches of the year: Matt Jones, North Cobb Christian, and B.J. Jamison, Therrell

First-team offense

QB - Teddy Jarrard, North Cobb Christian, Fr.

RB - Amir Robinson, B.E.S.T. Academy, Sr.

RB - Jordan Turner, Washington, Jr.

WR - Will Hewitt, North Cobb Christian, Sr.

WR - Quentorion McClendon, Therrell, Jr.

WR - Khylen Harris-Norman, B.E.S.T. Academy, Jr.

TE - Carson Bruce, North Cobb Christian, Fr.

OL - Cameron Love, KIPP Atlanta, Jr.

OL - Taylor Stephens, Mount Paran Christian, Sr.

OL - Mills Morris, North Cobb Christian, Sr.

OL - Daniel Dukes, Therrell, Jr.

OL - Cedric McGhee Jr., South Atlanta, Jr.

ATH - Elijah Hunter Jr., South Atlanta, Jr.

First-team defense

DL - Marvin Scott, Washington, Sr.

DL - De’Zavion Holman, B.E.S.T. Academy, Sr.

DL - Beedjy Guerrier, North Cobb Christian, Jr.

DL - Cantay Palmer, B.E.S.T. Academy, Sr.

DL - Rylan Alexander, Therrell, Jr.

LB - Brandon Evans Jr., KIPP Atlanta, Jr.

LB - Reed Stallings, Mount Paran Christian, Jr.

LB - Spears Martin, North Cobb Christian, Jr.

LB - Thomas Hale, North Cobb Christian, Jr.

LB - Jeremiah Hardeman, Therrell, Sr.

DB - Bryce Barner, South Atlanta, Jr.

DB - Contrail Kitchens, KIPP Atlanta, Jr.

DB - Cornelius Kemp, Washington, Sr.

DB - Jaden Rivera, North Cobb Christian, Sr.

DB - Bang Touray, Therrell, Sr.

Second-team offense

QB - Jaylen Wyatt, B.E.S.T. Academy, Jr.

RB - Tylar Perry, South Atlanta, Sr.

RB - Christopher Wilson, KIPP Atlanta, So.

WR - Anu Mullens, KIPP Atlanta, Jr.

WR - Dion Cofer Jr., Therrell, Sr.

WR - Taboris Denson, B.E.S.T. Academy, Sr.

TE - Tyrese Amos, Washington, Jr.

OL - Carter Levstek, Mount Paran Christian, Fr.

OL - Jackson Elbert, North Cobb Christian, So.

OL - Deandre Hines, Washington, So.

OL - Isiah Sullivan, Therrell, Sr.

OL - Joshua Taylor, KIPP Atlanta, Sr.

ATH - Will Mosely, North Cobb Christian, Sr.

Second-team defense

DL - James Dean-Smith, KIPP Atlanta, Jr.

DL - Bennett Schwab, Mount Paran Christian, So.

DL - Joevonte Stuckey, South Atlanta, Sr.

DL - Jordan Clemmons, KIPP Atlanta, Jr.

DL - Marlon Palmer, Therrell, Sr.

LB - Jack Hollis, Mount Paran Christian, So.

LB - Isaiah Avery, KIPP Atlanta, Jr.

LB - Alex Nelson, North Cobb Christian, Sr.

LB - Boston Carr, Therrell, So.

LB - Amaru Hawkins, South Atlanta, So.

DB - Sebastian McAllister, KIPP Atlanta, Sr.

DB - Davis Cauley, Mount Paran Christian, So.

DB - Tyrek Woods, Washington, Sr.

DB - Turner Davis, North Cobb Christian, Jr.

DB - Anthony McGinty, Therrell, Sr.

Honorable mention: B.E.S.T. Academy - Marquis Sherrer (ATH), Jr.; John Johnson (DB), So.; Malik Fambro (LB), Jr.; Travis Person II (OL), Jr.; Curtis Martin (DB), Fr. KIPP Atlanta - Kamarion Battle (DB), Sr.; Zaafir Judah (WR), Jr.; Chase Meridy (WR), So.; Travion Callaway (ATH), Fr.; Malachi Heard (RB), Fr. Mount Paran Christian - Hank Stevens (ATH), Sr.; Carson Harmon (LB), Sr.; Gavin Steele (RB), Fr.; Sam Westbrook (WR), So.; Finn Crowley (DE), So. North Cobb Christian - J.D. Aufderhiede (DE), Fr.; Coker Ormsby (WR), So.; Brody Archie (DB), Fr.; Michai Rowe (RB), Fr.; Denim Stevens (RB), So. South Atlanta - Jakob Ivory (OL), Sr.; Danarrius Lewis (LB), Sr.; Cedric Walker (WR), So.; Ameer Thomas (OL), Sr.; Bobby Price (DL), Fr. Therrell - Justin Glee (DL), So.; Jared Doughty (OL), So.; Cedric Jordan (RB), Jr.; Jasiah Peeples (QB), Jr.; Elijah Paige (DB), So. Washington - Dequavious Glass (DT), Jr.; Jamarius Hunter (OL), So.; Jayden Heath (WR/LB), Jr.; Kam Warren (CB/WR), So.; Chris Hughely (LB), So.

