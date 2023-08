List: Lonest-tenured coaches in Class A Division II

Chris Kelly has coached at his alma mater, Glascock County, for 22 seasons. He’s the longest-tenured Class A II coach at one school.

22 - Chris Kelley, Glascock Co.

17 - Don Norton, Johnson Co.

13 - Chris Kearson, ECI

12 - Matt Burleson, Telfair Co.

11 - James Leonard, Aquinas

9 - Dexter Copeland, Macon Co.

8 - Marleau Blount, Hancock Cent.

8 - Chris Kirksey, Marion Co.

8 - Darren Alford, Schley Co.

7 - Brad Gordon, Mt. Zion (Carroll)

6 - Richard Fendley, Bowdon

6 - Kurt Williams, Lanier Co.

6 - Keldrick Burke, Wilkinson Co.

5 - Russ Murray, Charlton Co.

5 - Don Tison Jr., Clinch Co.

5 - Bradley Warren, McIntosh Co. Academy

5 - Jack Harris, Terrell Co.

5 - Jason Roquemore, Towns Co.

5 - Rob Stowe, Wilcox Co.

