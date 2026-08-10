Atlanta TV sports listings

TV MONDAY
Baseball
9 a.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
11 a.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
1 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
3 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
5 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
7 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional
7:15 p.m. BravesVision Mets at Braves
7:30 p.m. FS1 Phillies at Cardinals
9:40 p.m. ESPN Brewers at Padres
10 p.m. MLB Royals at Dodgers/Rockies at Diamondbacks
Basketball
8 p.m. NBCSN/PSN WNBA, Tempo at Dream
10 p.m. USA WNBA, Sky at Storm
Softball