Sports

Atlanta TV sports listings

Atlanta Braves fans stand for the national anthem before the Atlanta Braves’ game against the Kansas City Royals during an MLB game at Truist Park, Friday, March 27, 2026, in Atlanta. This was the Atlanta Braves season opening game. (Jason Getz/AJC)
Atlanta Braves fans stand for the national anthem before the Atlanta Braves’ game against the Kansas City Royals during an MLB game at Truist Park, Friday, March 27, 2026, in Atlanta. This was the Atlanta Braves season opening game. (Jason Getz/AJC)
By The Atlanta Journal-Constitution
Updated 1 hour ago

TV MONDAY

Baseball

9 a.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

11 a.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

1 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

3 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

5 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

7 p.m. ESPN Little League World Series: TBD, Regional

7:15 p.m. BravesVision Mets at Braves

7:30 p.m. FS1 Phillies at Cardinals

9:40 p.m. ESPN Brewers at Padres

10 p.m. MLB Royals at Dodgers/Rockies at Diamondbacks

Basketball

8 p.m. NBCSN/PSN WNBA, Tempo at Dream

10 p.m. USA WNBA, Sky at Storm

Softball

7 p.m. ESPNU Athletes Unlimited All-Star Cup: TBD, Rosemont, Ill.

(*) Next-day broadcast

(T) Same-day tape

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