All-region teams: Rome, East Paulding dominate top honors in 5-5A

Offensive player of the year: WR Randy Parker, Lithia Springs, Sr.

Special teams player of the year: K Landon Shaffer, East Paulding, Sr.

Athlete/all-purpose players of the year: Brian Allen, East Paulding, Sr.; Myles George, Villa Rica, So.

Coach of the Year: John Reid, Rome

First-team offense

QB - Delancey Alexander, New Manchester, Jr.

WR - Kobe Lewis, Kennesaw Mountain, Jr.

WR - George Sabb, New Manchester, Sr.

WR - Jeremy Winston, Rome, Jr.

WR - Tinerious Stallings, Rome, Sr.

RB - Javen Parker, East Paulding, Sr.

RB - Chance Arthur, Rome, Sr.

OL - Jake Richardson, East Paulding, Sr.

OL - Andrew Smith, Kennesaw Mountain, Sr.

OL - Sharif Irving, New Manchester, Sr.

OL - Jamiel Williams, Rome, Sr.

OL - Tyler Chukuyem, South Paulding, Jr.

TE/FB - Damari Witherspoon, East Paulding, Sr.

K - Alex Vazquez-Fonseca, Rome, Sr.

First-team defense

DL - Kewan Donald, East Paulding, Sr.

DL Kamden Wilkins, New Manchester, Jr.

DL Daethan Haselrig, Rome, Sr.

DL Camari Humes, Villa Rica, Jr.

DE - Simeon Adewale, South Paulding, Sr.

DE - Omar Holland, Villa Rica, Sr.

ILB - Wolf Walker, East Paulding, Sr.

ILB - Jace Radford, Villa Rica, Sr.

OLB/SS - Wayne Lucas, East Paulding, Sr.

OLB/SS - Christian Winston, Kennesaw Mountain, Sr.

DB - Jayden Doyle, East Paulding, Jr.

DB - Deon Jones, New Manchester, Jr.

DB - Darnell Collins, Rome, Jr.

DB - Kaleb Aker, Villa Rica, Sr.

P - Jonathan Castillo, East Paulding, Sr.

Second-team offense

QB - Chantz Bouknight, East Paulding, Sr.

WR - Chris Hutchinson, Alexander, Sr.

WR - Cam Jones, East Paulding, Sr.

WR - Darnell Collins, Rome, Jr.

WR - Matt Patchin, South Paulding, Jr.

RB - Albert McCoy, South Paulding, Sr.

RB - Cam Bolton, Villa Rica, Sr.

OL - Henry Workman, Alexander, Fr.

OL - Christian Morgan, Kennesaw Mountain, Sr.

OL - Jacob Smith, Kennesaw Mountain, Sr.

OL - Mason Worsham, Rome, Sr.

OL - Braddock Vohon, Villa Rica, Sr.

OL - Austin Presley, Villa Rica, Sr.

TE/FB - Tashawn Thornton, Villa Rica, Jr.

K - Brandon Chavez, New Manchester, Sr.

Second-team defense

DL - Kaiden Russell, East Paulding, Sr.

DL - Daylin Clarke, Kennesaw Mountain, Sr.

DL - Jayden Smith, South Paulding, So.

DL - Malachi Dunson, Villa Rica, Jr.

DE - Tyler Worley, Kennesaw Mountain, Jr.

DE - Mason Wright, East Paulding, Fr.

ILB - Tristan Graham, New Manchester, Jr.

ILB - Joakim Gouda, South Paulding, So.

OLB/SS - John Moses, New Manchester, Jr.

OLB/SS - Eddie Stafford, South Paulding, Sr.

DB - Julian Byrd, Kennesaw Mountain, Jr.

DB - Keymond Maze, New Manchester, Sr.

DB - Adrian Floyd, Rome, Sr.

DB - Dejon Goins, South Paulding, Jr.

P - Matthew Eubanks, Villa Rica, So.

Honorable mention: Alexander - Chace Collins (QB), Josh Smith (RB), Asahud Tehuti (RB), Jack Scott (OL/P), Josh Hagler (OL), Paxton Dobbs (TE/FB), Jack Scott (K), Hunter Joyner (DL), Isaiah Burgess (DL), Jordan Pugh (DL), Justis Lester (ILB), Triston Brown (OLB), Brandon Shannon (ILB), Alexavier McDonald (ILB), Amir Rome (DB), Ayden Tolson (DB). East Paulding - Jacayden Herrod (OL), Divine Ekwebelem (OL), Kayvyon Tuggle (TE/FB), Ryan Smith (DE), Treveon Lewis (ILB), Brodie Burge (OLB), Emery Giles (DB), Jaymon Harris (WR), Jameil Jones (DB). Kennesaw Mountain - Chris Miller (QB), Jeremiah Tatum (RB), Damari Brinson (DE), Keshawn Alexis (DB), Carson Lew (TE), Dylan Green (DB), Elijah Burke (DL). Lithia Springs - Harry Fulton (OLB), Tavion White (DB), Malachi Evans (P), Shawn Williams (WR), Brayden Page (OL), Kamari Frazier (ATH), Ryan Shelton (OL), Theo Hicks (DL). New Manchester - Jakobe DeJesus (WR), Anthony Montoya (OL), Haskell Murray (OL), Morris Swims (ILB), Larry Horton (DB), Joshua Williams (DB), Dontae Moore (DB), Clarence Coleman (DB), Greison McKelvey (DB), Collin Bussey (DL). Rome - Aiden McPherson (QB), Braxton Anderson (QB), Brajion Jackson (WR & P), Will Byington (OL), Nasir Jones (OL), Jamar Chatman (DL), Jazz Williams (DL), Parko Smith (ILB), Joseph Butts (ILB), Javarious McDearmont (RB), Jaylin Montgomery (DE), Gary Wright (DL), Jayden Worshem (LB). South Paulding - Will Anderton (OL), Jayce Sanker (OL), Siaosi Nuusila (DL), Joziah James (DB), Jaleel Shakir (P), Kade Wigginton (QB), Lucas Hayes (LB), Jermaine Tyler (DB). Villa Rica - Will Wallace (QB), Jarious Shivers (OL), Caiden Reid (RB), Luke Hale (LB).

