All-region teams: Hughes quarterback named 3-5A player of the year

Defensive player of the year: LB Emarion Nichols, Newnan, Sr.

Iron-man of the year: FB/LB/DE Leshawn Stuckey, Banneker, Sr.

Specialist of the year: Kelian Allen, Banneker, Jr.

Coach of the year: Daniel Williams, Hughes

First-team offense

QB - Brodie Campbell, Newnan, So.

RB - Carsyn Baker, Hughes, Jr.

RB - Qwantavius Wiggins, Hughes, Jr.

WR - Jamarion McKinney, Dutchtown, Jr.

WR - Gus Anderson, Newnan, Sr.

WR - Chad Rafe, Morrow, Sr.

WR - Jabari Jones, Hughes, Sr.

WR - Jovanni McGee, Hughes, Sr.

TE - Xavier Tiller, Hughes, Jr.

OL - Dontrell Glover, Hughes, Sr.

OL - Tavaris Dice, Hughes, Sr.

OL - Jamal Gowans, Hughes, Sr.

OL - Zion Williams, Newnan, Sr.

OL - Jaden Johnson, Lovejoy, Jr.

OL - Cam Williams, Hughes, Sr.

ATH - Corey Orr, Lovejoy, Jr.

First-team defense

DL - Quavion Pitts, Hughes, Sr.

DL - Javon Beckford, Hughes, Sr.

DL - Evan Ward, McIntosh, Sr.

DL - Antoniyo Smith, Lovejoy, Sr.

DL - De’Ontaye Smith, Morrow, Sr.

LB - Rodney Colton, Newnan, Jr.

LB - Chad Fairchild, Lovejoy, Jr.

LB - Braxtyn Davies, Northgate, Sr.

LB - Brysen Davies, Northgate, Jr.

LB - Keith Bass, Hughes, Sr.

DB - Jakeleb Stegall, Newnan, Sr.

DB - Keywan Spencer, Hughes, Sr.

DB - Nick Burden, Dutchtown, Jr.

DB - Keaton Stigall, Northgate, Jr.

PK - Jake Anderson, Northgate, Sr.

P - Sebastian Fernandez, Dutchtown, Sr.

Second-team offense

QB - Chase Cromartie, McIntosh, Sr.

RB - Brandan Ridley, McIntosh, Jr.

RB - Jaylon Teagle, Newnan, Sr.

WR - Jaylen Britt, Newnan, So.

WR - Larry Hudson, Dutchtown, Sr.

WR - Maurice Gleaton, Hughes, Sr.

WR - Demaron Strong, Lovejoy, Sr.

TE - Zolen Louis, Northgate, Sr.

OL - Christian Speakman, Morrow, Jr.

OL - Hayden Privett, Northgate, Sr.

OL - Caleb Smith, Dutchtown, Sr.

OL - Ian McCreight, Newnan, Jr.

OL - Eugene Davis, Banneker, Sr.

ATH - Demarion Headspeath, Banneker, Sr.

Second-team defense

DL - Kijon Braxton, Hughes, Jr.

DL - Ashton Lawless, Newnan, Fr.

DL - Ayden Cain, Dutchtown, Jr.

DL - Dinari Reid Fallen, Morrow, Jr.

DL - Terryian Gaston, Lovejoy, Sr.

LB - Josiah Smith, Newnan, Jr.

LB - Zack Proffitt, McIntosh, Sr.

LB - Aiden Parker, Dutchtown, Jr.

LB - Kameron Tolliver, Morrow, Sr.

DB - Caleb Carson, Lovejoy, Jr.

DB - Mason McKnight, Northgate, Sr.

DB - Shakur Simpson, McIntosh, Sr.

DB - Timothy Sims, Lovejoy, Jr.

DB - Joshua Hays, Banneker, Sr.

Honorable mention: Banneker - RB Donnovan Freeman, Jr; OL Rahim Johnson, Sr; OL Greg Perry, Jr.; DB Gerald Hunter, So; ATH Darrius White, So; LB Denarris Flannigan, Jr.; OL Ahdonis Legette, So. Dutchtown - OL Jamaal Eason, Sr; WR Jayden Nelson, Sr; OL Chaz Jeffries, Sr.; DL Kaiden Stanceil, Jr; LB Tre’Sean Williams, Jr; LB Braylon Jackson, Jr.; DB Rishon Postell, Jr. Hughes - WR Chry’Shawn Sellers, Sr; OL Jermaine Harris, Jr; DL Canaan Edwards, Sr.; DL Alonzo Jackson, Sr; WR Antonio Sledge, Sr; LB Aji Griggs, Jr.; DB Terrance Brown, Sr; DB Jahkari Freeman, Jr; DB Bryce Barner, Sr.; DB Jeffery Taylor, Sr. Lovejoy - RB Kejuan Greene, Sr; OL Isaiah Hall, Jr; OL Erron Adams, Sr.; DL Ja’mes Irby, Jr; DL Marcus North, Jr; LB D’andre Hall, Sr.; DB Michael Gilliam, Sr; DB Kenley Neal, Sr. McIntosh - WR Hollis Davidson, Sr; OL Jacob Heinecke, Sr; DL Maddox Dykeman, Sr.; DL Dallas Ward, So; DL Chance Tyson, Jr; DB Gavin Young, Sr.; OL Chrise Bennett, So; OL Troy Gumbs, Jr; WR Chris Keaton, So.; WR Yuri Ajai, Jr; WR David Keinst, Sr. Morrow - QB Khi Mitchell, So; WR Tremayne Beliard, Jr; RB Michael Simms, Sr.; WR Quadarius Person, Sr; OL Antonio Ashmeade, Sr; DL Yvens Louis, Sr.; DB Jordan Elmontas, Jr; DL Gregory Ponder, Sr. Newnan - OL Braylin Roberts, Sr; OL Hudson Huey, Sr.; OL Javeon Hinton, Jr.; WR John Matthews, Fr; RB Kameron Davis, Jr; DL Rommell Willis, Jr.; DL Corey Boler, Sr; DB Parker Nalls, Sr; DB Nathan Scales, Sr.; DL Daveon Benton, So. Northgate - OL Darrian Parks, Jr; RB Malik Dixon, Jr; WR Tre Gill, Fr.

Produced by Georgia High School Football Daily, a free e-mail newsletter. To join the mailing list, click here.