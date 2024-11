All-region teams: Heritage-Ringgold junior selected as top player by 7-2A coaches

Defensive player of the year: Braylon Pritchett, Ridgeland, Sr.

Athlete of the year: Tre Winters, Adairsville, Sr.

Lineman of the year: Sager Quinn, Calhoun, Jr.

Coach of the year: Clay Stephenson, Calhoun

First-team offense

QB - Ethan Long, Adairsville, Sr.

QB - Issac Rellinger, Gilmer, Sr.

RB - Isaiah Nalls, Calhoun, Fr.

RB - Braiden Slaughter, Heritage (Ringgold), Jr.

WR - Justin Beasley, Calhoun, Jr.

WR - Akendris Douglas, Northwest Whitfield, Sr.

WR - Xavious Nalls, Adairsville, Sr.

FB/HB - Jacob Lea, Northwest Whitfield, Jr.

FB/HB - Wyatt Stokes, Gilmer, Sr.

TE - Dylan Henton, LaFayette, Jr.

TE - Noah Pierce, Heritage (Ringgold), Sr.

OL - Blane Banks, Gilmer, Sr.

OL - Baker Capehart, Heritage (Ringgold), So.

OL - Sam Jones, Gilmer, Jr.

OL - Grant Prine, Calhoun, Sr.

OL - Aiden Stone, Ridgeland, Jr.

OL - Logan Stevens, Northwest Whitfield, Jr.

ATH - Douglas Callihan, Gilmer, So.

ATH - Khalas Finley, LaFayette, Sr.

ATH - Makadan Griffin, Calhoun, Sr.

ATH - Caden Ramsey, Northwest Whitfield, Sr.

SP - Jake Collette, Heritage (Ringgold), Jr.

SP - Carlos Lopez, Calhoun, Sr.

First-team defense

DL - Aiden Adcock, Calhoun, Sr.

DL - Jake Byous, Heritage (Ringgold), Sr.

DL - Jett Johnson, Adairsville, Sr.

DL - Jamarcus Jones, Ridgeland, So.

DL - Jake Byous, Heritage (Ringgold), Sr.

Edge - Kain Brown, Ridgeland, Sr.

Edge - Ethan Brown, Adairsville, Sr.

Edge - Alec Upshaw, Calhoun, Jr.

LB - Peyton Chancey, Gilmer, So.

LB - Sam Crossen, Northwest Whitfield, Sr.

LB - Clayton Goad, Calhoun, Sr.

LB - Blake Hammett, Calhoun, Jr.

LB - Kolt McCord, Adairsville, Sr.

DB - Bo Cronic, Gilmer, Jr.

DB - Sam Bailey, Ridgeland, Sr.

DB - Brody James, Heritage (Ringgold), Jr.

DB - Kade Parker, Northwest Whitfield, Jr.

DB - Colt Sanford, Adairsville, Jr.

Second-team offense

QB - Trace Hawkins, Calhoun, Fr.

RB - Cameron Collins, Northwest Whitfield, Sr.

RB - Bryson Donald, Ridgeland, Jr.

WR - Luke Fitzsimmons, Heritage (Ringgold), Sr.

WR - Porter Sentell, Lafayette, Jr.

FB/HB - Killian Smith, Heritage (Ringgold), Sr.

OL - Tyler Banta, Calhoun, Sr.

OL - Ben Foley, LaFayette, Sr.

OL - Austin Green, Gilmer, Jr.

OL - Antonio Jackson, Ridgeland, Jr.

OL - Blaine Leighly, Adairsville, Sr.

OL - Caden Palmer, Heritage (Ringgold), Sr.

OL - Jack Puckett, Gilmer, Jr.

OL - Kane Romano, Heritage (Ringgold), Jr.

OL - Braxton Ryan, Adairsville, Sr.

OL - Bryant Stanley, Northwest Whitfield, Sr.

ATH - Hunter Britain, Gilmer, Jr.

ATH - Kyle Cowart (RB/DB), Gilmer, Sr.

ATH - Jayden Lambert, Ridgeland, So.

SP - Gage Kohl, Lafayette, Sr.

Second-team defense

DL - Jake Hice, Gilmer, Sr.

DL - Adrian Madrigal, Northwest Whitfield, Sr.

DL - Kane Romano, Heritage (Ringgold), Jr.

DL - David Walker, Ridgeland, Sr.

DL - Jackson Williams, Calhoun, So.

Edge - Lucas Amos, Northwest Whitfield, Jr.

Edge - Noah Pierce, Heritage (Ringgold), Sr.

Edge - Killian Smith, Heritage (Ringgold), Sr.

LB - Cooper Chapeleer, Heritage (Ringgold), Jr.

LB - Kayle Duncan, LaFayette, Sr.

LB - Dominick Johnson, Northwest Whitfield, Sr.

LB - Memphis Lewallen, Gilmer, Sr.

LB - Righley Worthington, Adairsville, Sr.

DB - Bryson Cleghorn, LaFayette, Jr.

DB - Kyle Cummings, Northwest Whitfield, So.

DB - Rayvon Foster, Northwest Whitfield, Sr.

DB - Ja’Darius Hinton, Ridgeland, So.

Honorable mention: QB - Caden Hight, Heritage (Ringgold), So.; RB - Demetree Bates, Ridgeland, Sr.; WR - Riley Duggan, Gilmer, Jr.; Ja’Darius Hinton, Ridgeland, So.; Rhett McGregor, Gilmer, Sr.; Will Wade, Northwest Whitfield, Jr.; TE - Travis Faulkner, Heritage (Ringgold), Sr.; Charles Norman, Gilmer, Sr.; Robert Pim, Gilmer, Jr.; Beau Kelly, Calhoun, Jr.; OL - Caiden Crysel, Northwest Whitfield, Sr.; Logan Hightower, Gilmer, Sr.; Cooper King, Northwest Whitfield, Sr.; Zach Ridings, Northwest Whitfield, Jr.; Aiden Veal, Calhoun, Sr.; Landon Wooten, Heritage (Ringgold), Jr.; SP - Nery Martinez, Northwest Whitfield, Jr.; Bryan Ojeda, Ridgeland, Sr.; Cooper Souders, Adairsville, Jr.; ATH - Grant Ballew, Gilmer, Sr.; Jamarian Pullum, Adairsville, Sr.; DL - Tony Burnecke, Northwest Whitfield, Sr.; Levi Crawford, Northwest Whitfield, Jr.; Tucker Hays, Heritage (Ringgold), So.; Kevin Patton, LaFayette, Jr.; Angel Romero, Heritage (Ringgold), Sr.; Edge - Ashton Wade, LaFayette, So.; Hunter White, Calhoun, Jr.; LB - Braden Hudson, Heritage (Ringgold), So.; Markell Lansden, LaFayette, Jr.; Levi Williams, Ridgeland, Sr.; DB - Luke Fitzsimmons, Heritage (Ringgold), Sr.; Kamryn Penny, Calhoun, Sr.; Tristan Simmons, Heritage (Ringgold), Sr.

