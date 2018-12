Georgia Tech’s bowl history

Georgia Tech’s 45 bowl appearances rank 13th in college football history, while its 25 bowl victories are tied for the 10th-most all-time.

The Jackets will make their first appearance in the Quick Lane Bowl Wednesday in Detroit. Here’s a look back at their post-season games.

Record: 25-19

• Dec. 31, 2016, TaxSlayer Bowl — Georgia Tech 33, Kentucky 18

• Dec. 31, 2014, Orange Bowl — Georgia Tech 49, Mississippi St. 34

• Dec. 30, 2013, Music City Bowl — Mississippi 25, Georgia Tech 17

• Dec. 31, 2012, Sun Bowl — Georgia Tech 21, Southern Cal 7

• Dec. 31, 2011, Sun Bowl — Utah 30, Georgia Tech 27, OT

• Dec. 27, 2010, Independence Bowl — Air Force 14, Georgia Tech 7

• Jan. 5, 2010, Orange Bowl — Iowa 24, Georgia Tech 14

• Dec. 31, 2008, Chick-fil-A Bowl — LSU 38, Georgia Tech 3

• Dec. 31, 2007, Humanitarian Bowl — Fresno St. 40, Georgia Tech 28

• Jan. 1, 2007, Gator Bowl — West Virginia 38, Georgia Tech 35

• Dec. 29, 2005, Emerald Bowl — Utah 38, Georgia Tech 10

• Dec. 21, 2004, Champ Sports Bowl — Georgia Tech 51, Syracuse 14

• Jan. 3, 2004, Humanitarian Bowl — Georgia Tech 51, Tulsa 10

• Dec. 31, 2002, Silicon Valley Classic — Fresno St. 30, Georgia Tech 21

• Dec. 27, 2001, Seattle Bowl — Georgia Tech 24, Stanford 14

• Dec. 29, 2000, Peach Bowl — LSU 28, Georgia Tech 14

• Jan. 1, 2000, Gator Bowl — Miami 28, Georgia Tech 13

• Jan. 1, 1999, Gator Bowl — Georgia Tech 35, Notre Dame 28

• Dec. 29, 1997, Carquest Bowl — Georgia Tech 35, West Virginia 30

• Dec. 25, 1991, Aloha Bowl — Georgia Tech 18, Stanford 17

• Jan. 1, 1991, Citrus Bowl — Georgia Tech 45, Nebraska 21

• Dec. 31, 1985, Hall of Fame Bowl — Georgia Tech 17, Michigan St. 14

• Dec. 25, 1978, Peach Bowl — Purdue 41, Georgia Tech 21

• Dec. 18, 1972, Liberty Bowl — Georgia Tech 31, Iowa St. 30

• Dec. 30, 1971, Peach Bowl — Mississippi 41, Georgia Tech 18

• Dec. 19, 1970, Sun Bowl — Georgia Tech 17, Texas Tech 9

• Jan. 2, 1967, Orange Bowl — Florida 27, Georgia Tech 12

• Dec. 31, 1965, Gator Bowl — Georgia Tech 31, Texas Tech 21

• Dec. 22, 1962, Bluebonnet Bowl — Missouri 14, Georgia Tech 10

• Dec. 30, 1961, Gator Bowl — Penn St. 30, Georgia Tech 15

• Jan. 2, 1960, Gator Bowl — Arkansas 14, Georgia Tech 7

• Dec. 29, 1956, Gator Bowl — Georgia Tech 21, Pittsburgh 14

• Jan. 2, 1956, Sugar Bowl — Georgia Tech 7, Pittsburgh 0

• Jan. 1, 1955, Cotton Bowl — Georgia Tech 14, Arkansas 6

• Jan. 1, 1954, Sugar Bowl — Georgia Tech 42, West Virginia 19

• Jan. 1, 1953, Sugar Bowl — Georgia Tech 24, Mississippi 7

• Jan. 1, 1952, Orange Bowl — Georgia Tech 17, Baylor 14

• Jan. 1, 1948, Orange Bowl — Georgia Tech 20, Kansas 14

• Jan. 1, 1947, Oil Bowl — Georgia Tech 41, St. Mary's 19

• Jan. 1, 1945, Orange Bowl — Tulsa 26, Georgia Tech 12

• Jan. 1, 1944, Sugar Bowl — Georgia Tech 20, Tulsa 18

• Jan. 1, 1943, Cotton Bowl — Texas 14, Georgia Tech 7

• Jan. 1, 1940, Orange Bowl — Georgia Tech 21, Missouri 7

• Jan. 1, 1929, Rose Bowl — Georgia Tech 8, California 7