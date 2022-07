Combined Shape Caption

2022 , Top Travel , Destinations.Here are some of the world's greatest places for , "new and exciting experiences," , according to 'Time.'.North America.Miami, Florida.Toronto, Canada.Riviera Nayarit, Mexico.South America.Rapa Nui, Chile.El Chaltén, Argentina.Galápagos Islands, Ecuador.Europe.Istanbul, Turkey.Marseilles, France.Thessaloniki, Greece.Asia-Pacific.Seoul, South Korea.Queenstown, New Zealand.Bali, Indonesia.Middle East.Ras Al Khaimah, United Arab Emirates.Doha, Qatar.Africa.Lower Zambezi National Park, Zambia.Kigali, Rwanda.The great beyond.Arctic polar region.International Space Station