The Leaderboard: Smith, Allen ascend to top of Class 6A yardage lists

Smith, a top-200 national recruit, is more widely known. He is committed to Tennessee.

Allen, despite breaking 1,000 yards for the third consecutive season, is still working to make a bigger name for himself. A student with a 4.0 GPA, Allen is committed to Cornell of the Ivy League.

“However, I’m receiving calls daily based on his performances regarding his recruiting,” Wheeler coach Bryan Love said.

Love said Allen is playing the best of his career now.

“He has always run the ball with a purpose, but he has been running with a different purpose this year,” Love said. “Whatever he needs to do to help his team win, he is willing to do. He has been in the program since he played with our Baby Cats program, which shows his loyalty to the high school and community.”

Rushing

1,752 - Zayden Cook, Chattooga (A-I leader)

1,250 - Bryian Duncan Jr., Cairo (3A leader)

1,204 - Jaylan Aquino, Drew (4A leader)

1,170 - Demetrius “M.J.” Dowdy, Winder-Barrow (5A leader)

1,116 - Dominique Ball, Westover

1,113 - Tysean Wiggins, Commerce

1,111 - Kadiphius Iverson, Westside-Macon (2A leader)

1,111 - Josiah Allen, Wheeler (6A leader)

1,083 - Elijah Hayes, West Hall

1,062 - Anddreas McKinny, Bryan County (A-II leader)

1,049 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

1,043 - Alvin Ricks, Wheeler County

1,026 - Kalil Townes, Lovett

1,017 - Darrian Roberts, Atkinson County

1,006 - Reid Giles, Rabun County

977 - Emadd Howard, Walnut Grove

974 - Carson Callihan, Fannin County

962 - Nick Woodford, Northeast

950 - Quinterrius Gipson, Kell

950 - Daniel Smith, Mill Creek

947 - Zo Smalls, Savannah Christian

946 - Brayden Tyson, Brookwood

925 - Mark Howard, Woodland-Stockbridge

889 - Xavier Rucker, Allatoona

881 - Lawson Sullivan, Fannin County

867 - Darius Favors, Manchester

865 - Drew Richardson, East Jackson

857 - Jonaz Walton, Central-Carrollton

842 - Hudson Hulett, North Murray

840 - Joshua Troup, Richmond Hill

834 - Zamarcus Lindley, Douglas County

823 - Christian “Deuce” Lawrence, Thomas County Central

815 - Jamarcus Harrison, East Hall

812 - Peyton Groce, Gordon Lee

810 - Shane Marshall, Irwin County

810 - Jitt Carr, Monroe Area

804 - Amari Latimer, Sandy Creek

803 - Zion Johnson, Newton

800 - William Heck, Brunswick

789 - Kelby Tymes, Marion County

789 - James Skelly, North Paulding

785 - Tojuan Peyton Jr., Lanier

785 - Michael Battle, Pelham

770 - Darius White, Decatur

770 - Christian Monfort, Morgan County

768 - Marquel Deering, Greenville

755 - Jayden Johnson, Stephenson

741 - C.J. Gray, Temple

739 - Chris Cole, Brooks County

729 - Javen Parker, East Paulding

727 - Justyn Williams, Spencer

726 - Isaiah Payton, Woodstock

722 - Evan Koger, Dade County

718 - Antavious Richardson, Greenville

718 - Ethan Tisdale, Heard County

714 - Aaron Bryant, Clinch County

709 - Benjamin Plemons, Chestatee

706 - Reginald Glover, Northeast

696 - Jacari Barnett, Elbert County

696 - Naeem Odeniyi, Westlake

695 - Austin Drye, King’s Ridge Christian

695 - Skyler Williams, Warner Robins

694 - Connor Schuknecht, Union County

692 - Tyrese Woodgett, Coffee

690 - Corey Watkins Jr., Clarke Central

686 - Kaden Hamilton, Hiram

681 - Jayden Cruz, Sonoraville

680 - Walker Poyner, Lake Oconee Academy

678 - T.J. Lester, Milton

676 - Brandan Ridley, McIntosh

675 - Joshawia Davis, Bowdon

667 - Jeremiah Frost, Ringgold

662 - Ahmad Gordon, Perry

655 - Jamari Welch, Athens Academy

654 - Zion McGruder, Stockbridge

652 - Brandon Lyons, Duluth

652 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

651 - Will Rajecki, Sequoyah

646 - Jyshughn Turner, Coosa

645 - Noah Laban, Denmark

641 - Kimauri Farmer, Carrollton

640 - Albert Gooding, Lithonia

639 - Zachary Manning, Druid Hills

638 - Carter Triplett, Christian Heritage

635 - Ousmane Kromah, Lee County

633 - Da’Shaun Williams, Hiram

633 - Bristan Derocher, Mount Vernon

630 - Tyler Render, Greenville

629 - Duke Johnson, Dodge County

625 - Earnest Mcintosh, McIntosh County Academy

Passing

2,198 - Antwann Hill Jr., Houston County (5A leader)

1,979 - Tanner Savasir, Cherokee (6A leader)

1,775 - Ben Brown, Wesleyan (A-I leader)

1,759 - Blake Weldon, Schley County (A-II leader)

1,753 - Matt Pearch, Dunwoody

1,745 - Weston Taylor, Cambridge (4A leader)

1,745 - Davis Strickland, Morgan County (2A leader)

1,702 - Julian Lewis, Carrollton

1,667 - Devin Edmonds, Jones County

1,662 - Rashawn Truell, New Hampstead

1,628 - Kharim Hughley, Gainesville

1,570 - Tripp Underwood, Stephens County

1,556 - Luke Nickel, Milton

1,541 - J.R. Harris, Central-Carrollton

1,540 - Carter Triplett, Christian Heritage

1,507 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

1,482 - Tripp Nix, White County (3A leader)

1,480 - Harrison Faulkner, North Oconee

1,463 - Caden Hight, Heritage-Ringgold

1,461 - Michael Johnson, Dutchtown

1,438 - Lyndon Worthy, Worth County

1,435 - Mason Bryant, Paulding County

1,433 - Paris Wilbanks, Habersham Central

1,357 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

1,355 - Chaz Pate, Sonoraville

1,349 - Camden Hodge, Winder-Barrow

1,348 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge

1,345 - Michael Buhay, Westminster

1,336 - D.J. Hudson, Peach County

1,328 - Brooks Brien, Cherokee Bluff

1,327 - Kaeden Gilstrap, Walton

1,316 - D.J. Bourdeaux, Douglas County

1,308 - Brodie Campbell, Newnan

1,303 - Hampton Johnson, Athens Academy

1,285 - Jaden Duckett, Sprayberry

1,273 - Hezekiah Millender, Clarke Central

1,272 - Sean Smith, Westlake

1,268 - Delancy Alexander, New Manchester

1,262 - Elijah Fudge, Spencer

1,242 - Quinterrion Stanford, Wilkinson County

1,234 - Tucker Perkins, Effingham County

1,234 - Shane Throgmartin, Mill Creek

1,229 - Luke Priester, Chattahoochee

1,219 - Titus Watkins, Oconee County

1,219 - Todd Robinson, Valdosta

1,201 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,193 - Christian Langford, Hughes

1,192 - Darien Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,190 - Graham Burmeister, Woodstock

1,188 - R.J. Knapp, Jackson County

1,177 - Max Walraven, West Forsyth

1,175 - Cayden Benson, Creekside

1,170 - Ethan Long, Adairsville

1,161 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,160 - James Mobley, Calvary Day

1,154 - Kamden Kendrick, Union County

1,152 - Lawson Sullivan, Fannin County

1,147 - Charles Maxell III, Bowdon

1,145 - Thomas Winston IV, Miller Grove

1,144 - Stephen Cannon, Benedictine

1,144 - Chase Cromartie, McIntosh

1,142 - Brock Szakacs, East Forsyth

1,141 - Joshua Scott, Stockbridge

1,133 - Nate Russell, Cartersville

1,123 - Hunter Campbell, Centennial

1,115 - Dream Rashad, Mountain View

1,112 - Bristan Derocher, Mount Vernon

1,100 - Austin Guest, Creekview

1,095 - Landon Walker, Woodward Academy

1,093 - Kyle Davis, Lakeside-Atlanta

1,092 - Ryan Dean, Mount Pisgah Christian

1,088 - Ryan Hall, North Gwinnett

1,082 - Jamon Coggins, Lithonia

1,080 - Julian Shanks, Arabia Mountain

1,074 - Trey Smith, Roswell

1,069 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,069 - Cullen McDaniel, Perry

1,063 - Junior Burrus, Brooks County

1,062 - Jayden Whiteside, Marietta

1,057 - Grant Moore, Brunswick

1,057 - Brett Sturm, West Hall

1,054 - Mitch Seaman, Lassiter

1,040 - Thomas Stallworth, Hebron Christian

1,039 - Tyler Niehr, North Paulding

1,037 - Ethan Daughtery, Lambert

1,034 - Jordan Do, Archer

1,032 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

1,030 - Parks Riendeau, Camden County

1,029 - Brandon Wallace, Cross Creek

1,023 - Keyon Thomas, Westover

1,017 - Dashun Gilbert, Spalding

1,014 - Tristan Parks, Hampton

1,012 - Jeremy Victor, McNair

1,010 - Jordan Washington, Monroe Area

Receiving

986 - Cody Bryan, Heritage-Ringgold (3A leader)

959 - Keyon Standifer, Athens Academy (A-I leader)

888 - Isaiah Mitchell, Houston County (5A leader)

879 - Jaylen Elder, Morgan County (2A leader)

849 - Travis Smith Jr., Westlake (6A leader)

817 - Jaivon Solomon, Jones County (4A leader)

806 - Jamarion McKinney, Dutchtown

793 - Randy Parker, Lithia Springs

778 - Kamari Maxwell, New Hampstead

721 - Craig Dandridge, Cambridge

700 - Zeke Whittington, Habersham Central

699 - Kaiden Prothro, Bowdon (A-II leader)

687 - Porter Allison, Dunwoody

684 - Kendall Sims, Schley County

682 - M.J. Mathis, Houston County

671 - Carter Hayes, Wesleyan

656 - Kenyan Glasper, Winder-Barrow

655 - John Stuetzer, Pope

654 - Elijah Green, Marietta

644 - Hudson Cocchiara, Cambridge

638 - D.J. Avery, Chattahoochee

628 - Zach Stair, Riverwood

623 - Braylen Still, Dougherty

591 - Cam Nixon, Cross Creek

589 - Zion Hudson, Peach County

587 - Caylen Brunson, Spencer

580 - K.T. Thompson, Cherokee Bluff

578 - Edward Coleman, Calvary Day

577 - C.J. Wiley, Milton

576 - Landon Roldan, North Oconee

576 - Aaron Savage, Winder-Barrow

561 - George Sabb, New Manchester

548 - Gus Anderson, Newnan

545 - McCord Purdy, Pickens

541 - Chris Hutchinson, Alexander

536 - Casani Bartlett, Lovett

527 - Xavier Buckner, Mount Zion-Carroll

522 - Gabe Daniels, Greater Atlanta Christian

512 - Elyiss Williams, Camden County

512 - Davon Swinton, Stephens County

510 - Bubba Frazier, Benedictine

507 - Demarcus Horne, Spencer

505 - Jackson Stanley, Creekview

504 - Ethan Pajot, Mount Vernon

502 - Brady Marchese, Cartersville

502 - Danny Boden, Dunwoody

500 - Wyatt Tash, Cherokee

499 - Clayton Coppock, Mays

497 - George Lamons, Brooks County

497 - D’ontae Fulton, Worth County

495 - Kiel Sparks, Perry

493 - Maddox Young, Union County

492 - Charlie Idom, Christian Heritage

492 - Braydan Jones, Dade County

492 - Jeremiah Ware, Gainesville

492 - Jahsaun Clarke, Norcross

492 - Christian Ward, Walton

488 - Kobe Adeleke-Hokes, Peachtree Ridge

487 - Tyler Lynch, M.L. King

486 - Kobe Lewis, Kennesaw Mountain

479 - Jorden Edmonds, Sprayberry

477 - Steele Ingram, North Cobb

477 - Anthony Bell, Paulding County

475 - Thomas Blackshear, Calvary Day

474 - Ryan Mosley, Carrollton

474 - Chasen Jones, East Hall

473 - Aaron Gregory, Douglas County

468 - Larry Hudson, Dutchtown

460 - Mason Hall, Oconee County

458 - Colby Alexander, Archer

458 - Jordan Hudson, Schley County

457 - Ty Tillery, Morgan County

455 - Josiah Abdullah, Woodward Academy

453 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

453 - Lincoln Delaere, Starr’s Mill

451 - Taz Smith, Gainesville

446 - D.J. Fleetwood, Gordon Central

446 - Jeremiah Roux, Mundy’s Mill

445 - Kishaun Taylor, Ringgold

438 - Jaylin Carter, Lowndes

436 - Demarcus Gardner, Cedartown

436 - Derrick Mimms, Locust Grove

436 - Zarieando Tyson Jr., Locust Grove

434 - Lagracion Little, Clarke Central

430 - Ben Hockman, New Hampstead

427 - Geno Houchins, Mount Pisgah Christian

426 - Ramique Thomas, Southwest DeKalb

424 - Chatham Burnett, Dawson County

420 - Christian Smith, Lambert

418 - Jarvis Mathurin, Hebron Christian

416 - Harrison Spencer, South Forsyth

412 - Ryan Wells, Effingham County

409 - Isaac Kareem-Maman, Dacula

409 - Wes Vail, Wesleyan

407 - Myles Cobb, Wilkinson County

406 - Malakiah Echols, Cherokee

404 - Shane King, Gainesville

403 - Alijah Patillo, Collins Hill

402 - Erik Ronning, North Gwinnett

401 - Brice Whitely, ACE Charter

