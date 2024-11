All-region teams: Creekside, Mays players take top honors in 4-4A

Defensive player of the year: LB Savion Husband, Mays, Sr.

Athlete of the year: WR Clayton Coppock, Mays, Sr.

Special teams player of the year: PK Fred Wallace, Jackson (Atlanta), Sr.

Coach of the year: Maurice Dixon, Creekside

First-team offense

QB - Rayshawn Parks, Jackson (Atlanta), Jr.

ATH - Cooper Williams, Pace Academy, Sr.

RB - Corey Mims, Creekside, Sr.

RB - Jaylan Aquino, Drew, Sr.

WR - Eric Paul, Creekside, Jr.

WR - Rickey Dorn, Jackson (Atlanta), Sr.

WR - Tyler Lynch, M.L. King, So.

WR - Kentrell White, Midtown, Jr.

OL - Kaleb Noel, Creekside, So.

OL - Jayvon Perry, Creekside, Jr.

OL - Jahari Medlock, Drew, Sr.

OL - Tim Harvey, Pace Academy, So.

OL - Mikel Miller, Jackson (Atlanta), Jr.

OL - Jaden Veal, Mays, Sr.

OL - Jaheem White, Mays, Sr.

OL - Andre Brown, Mays, Sr.

First-team defense

DL - Cassius Burch, Creekside, So.

DL - Gavin Jeffries, Pace Academy, Sr.

DL - Tank Holt, Creekside, So.

DL - Jaiden Knowlton, Drew, Sr.

DL - Tarik Carswell, Jackson (Atlanta), Jr.

DL - Malik Glass, Mays, Jr.

DL - Braylon Cambor, Pace Academy, Jr.

LB - Major Levell, Creekside, So.

LB - Tavarre Terrell, Creekside, So.

LB - Tre’vion Mizell, Drew, Jr.

LB - Ezekiel Yusuf, M.L. King, Sr.

LB - Tyler Johnson, Mays, So.

DB - Zack Cater, Creekside, Sr.

DB - Tyrell Grigsby, Drew, Sr.

DB - Jacob Jackson, Jackson (Atlanta), So.

DB - Jordan Perkins, M.L. King, Jr.

DB - Cam’Ron Barber, Mays, Sr.

First-team special teams

P - Roan Dutta, Pace Academy, Jr.

PK - Andy Gonzalez, Mays, Sr.

RET - Jaiden Todd, Drew, Sr.

Second-team offense

QB - Fredrico Jones lll, M.L. King, Jr.

QB - Zachery Still, Drew, Sr.

RB - Kamari Johnson, Mays, Jr.

WR - Javaris Reed, Jackson (Atlanta), So.

WR - Joshua Evans, Drew, Sr.

WR - Ricky Washington, Pace Academy, So.

WR - Daimen Henderson, Creekside, Jr.

WR - Jamarion Dowdell, Mays, Jr.

OL - Rylan Roberson, Creekside, So.

OL - Lawrence Martin, Creekside, So.

OL - Caron Niles, M.L. King, Sr.

OL - Cameron Fowler, Drew, Jr.

OL - King McDowell, Jackson (Atlanta), Jr.

OL - Mychal Reynolds, Creekside, Jr.

OL - Juedon Green, Mays, Jr.

Second-team defense

DL - Justin Weeks, Pace Academy, So.

DL - Waylon Thompson, M.L. King, Sr.

DL - Zion Lawson, Jackson (Atlanta), Sr.

DL - Tighe Williams, Creekside, So.

LB - Kemarie Murrah, Jackson (Atlanta), Jr.

LB - Jalen Smith, Pace Academy, Jr.

LB - Michael Clawson, Drew, Sr.

LB - Noah Zinman, Pace Academy, Jr.

LB - Dillon Blakey, Creekside, Sr.

DB - Sean Williams, Creekside, Jr.

DB - Chaz Bivins, Jackson (Atlanta), So.

DB - Aljajuan Gatlin, Drew, Sr.

DB - Christopher Hart, Jackson (Atlanta), Fr.

DB - Brandon Nolley, Pace Academy, So.

DB - Syncere Berry, Mays, Jr.

DB - Tyree Colize, Creekside, Jr.

Second-team special teams

P - Chance Thomas, Mays, Fr.

PK - Delano Jones, Creekside, Jr.

RET - Ced Kelly, Creekside, Jr.

Honorable mention: Creekside - DB Fenix Harper, Sr.; DB Carter Jamison, So.; LB Amarion Jones, Jr.; DB Hayden Dixon, So.; RB Anthony Hill, Jr.; OL Devin Harris, Jr.; LB Zarian Jones, Sr.; WR Armani Hill, So. Drew - LB Julian Hall, Sr.; LB Dylan Chambers, Sr.; PK Justin Romero, Sr.; DL Randy Romero, So.; DL Roderick Jackson, So. Jackson (Atlanta) - DB Octavious Brown, Sr.; OL James Sweeney, Sr.; DB Ryan Miller, So.; OL Gary Chatman, Sr. M.L. King - LB Mitchell Washington, Sr.; WR Zion McDay, Sr.; WR Aaron Graham, So.; DL Xavier Davis, Sr.; LB Antavion Smith, Jr.; LB Brandon Sutherland, So. Mays - OL Cameron Jones, Sr.; DB Tyvarez Johnson, Sr.; WR Germani Jones, Sr.; WR Stepney Lee, Sr. Midtown - ATH TJ Jones, Jr.; ATH Kenari Tigner, Sr.; DL Malik Benoit, So.; DB Cadarius Guilbeau, Sr.; DB Ashton Young, Fr. Pace Academy - LB Sire Razi, So.; WR Tate O’Leary, Sr.; OL Miles Glover, Sr.; DL Jaxon Gasque, So.; DB Mykhi Thrasher, Fr.

