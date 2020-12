All-region teams: North Hall’s Howell named 7-3A player of the year

Athlete of the year: Darius Cannon, White County, So.

Special teams player of the year: Eli Little, Cherokee Bluff, Sr.

Lineman of the year: Mateo Guevara, Cherokee Bluff, Jr.

First-team offense

QB - Zach Holtzclaw, Dawson County, Jr.

RB - Isaiah Grindle, Dawson County, Jr.

RB - Silas Mulligan, White County, Jr.

RB - Jayquan Smith, Cherokee Bluff, Jr.

WR - Jaden Gibson, Dawson County, So.

WR - Jaylon Justice, Cherokee Bluff, Sr.

WR - Rodrigo Lopez, West Hall, Sr.

WR - Dakota Sonnichsen, Dawson County, Sr.

TE - Eric Gohman, Cherokee Bluff, Sr.

OL - Reagan Byrd, West Hall, Jr.

OL - Ricky Hicks, Lumpkin County, Jr.

OL - Jarrett Latty, North Hall, Jr.

OL - Dawson Stephens, Gilmer, Sr.

OL - Devin Sullens, White County, Sr.

OL - J.D. Trowell, White County, So.

First-team defense

DL - Cade Adams, Dawson County, So.

DL - Drew Allison, Lumpkin County, Sr.

DL - Tilil Blackwell, West Hall, Jr.

DL - Tyler Gatlin, Gilmer, Sr.

DL - Kevin Rochester, North Hall, So.

DL - Myka Sims, Cherokee Bluff, Sr.

LB - Garrett Davis, Cherokee Bluff, Sr.

LB - Zion McMullen, White County, Jr.

LB - Kade Moledor, Dawson County, So.

LB - Brayden Nance, Cherokee Bluff, Jr.

LB - Shakye Shaw, West Hall, Sr.

DB - Shad Dabney, Cherokee Bluff, Sr.

DB - Reece Dockery, White County, Sr.

DB - Sam Holcomb, West Hall, Sr.

DB - Brandon Lantz, Dawson County, Sr.

DB - Spenser Smith, Gilmer, Sr.

DB - Jaden White, West Hall, Jr.

First-team specialists

K - Caleb Bonesteel, Dawson County, Sr.

P - Seth Darling, Gilmer, Jr.

Playmaker - Kalab Wyatt, North Hall, Sr.

Second-team offense

QB - Sebastian Irons, Cherokee Bluff, Jr.

RB - Josiah Henriques, West Hall, Sr.

RB - Kobe Stonecipher, Gilmer, Jr.

RB - Charles Tolbert, Cherokee Bluff, Sr.

WR - Will Kiker, Gilmer, So.

WR - Tyler Lane, Dawson County, Sr.

WR - Caleb Norrell, Lumpkin County, So.

WR - Deakon Phillips, Cherokee Bluff, Sr.

WR - Cooper Turner, White County, Sr.

TE - Andrew Malin, West Hall, So.

OL - Austin Copper, North Hall, Jr.

OL - Hershel Defoor, Gilmer, So.

OL - Brayden Kenney, Dawson County, Sr.

OL - Alex Garcia, White County, Jr.

OL - Riley McCord, Dawson County, Sr.

OL - Cason Moore, Cherokee Bluff, Jr.

Second-team defense

DL - Logan Berry, Dawson County, Jr.

DL - Dakota Collins, Cherokee Bluff, Sr.

DL - Baker Dyer, North Hall, Jr.

DL - Ashton White, Gilmer, Sr.

DL - Jaquez Williams, White County, Sr.

LB - Kyle Allison, Gilmer, Sr.

LB - Austin Atha, North Hall, Jr.

LB - Hayden McKenny, Dawson County, Sr.

LB - Nick Sturm, West Hall, Jr.

LB - Alex Thornton, White County, Jr.

LB - Kinkade Weaver, Dawson County, Sr.

DB - Jonathan Hall, West Hall, Sr.

DB - Jared Hoch, Lumpkin County, Sr.

DB - Tanner Kirk, Lumpkin County, Sr.

DB - Braden Jenkins, Gilmer, Sr.

DB - Ajay Jones, North Hall, Fr.

DB - Sam Stribling, Cherokee Bluff, Jr.

DB - Jamir Tolbert, Cherokee Bluff, Sr.

Second-team specialists

K - Mason Gill, Cherokee Bluff, Jr.

P - Bradford Puryear, North Hall, Jr.

Playmaker - Noah Legault, West Hall, So.

