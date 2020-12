All-region teams: Christian Heritage’s Lester named 7-A Private’s top player

Co-linemen of the year: Davis Watson, Darlington, Sr.; and Ben Hollars, North Cobb Christian, Sr.

Athlete of the year: RB/LB Sharnard Banks, North Cobb Christian, Sr.

Coach of the year: Jay Poag, Christian Heritage

First-team offense

QB - Patrick Shelley, Darlington, Jr.

RB - Solomon Locke, Christian Heritage, Jr.

RB - Isaiah Williams, North Cobb Christian, Sr.

FB - Gage Leonard, Christian Heritage, Jr.

WR - Thomas Speed, Darlington, Sr.

WR - Parker Cook, Walker, Sr.

WR - Tucker Jordan, Christian Heritage, Sr.

AP - Thomas Bethel, Darlington, So.

OL - Ben Williamson, Christian Heritage, Sr.

OL - Luke Lewis, Darlington, Sr.

OL - Gabe Fortson, North Cobb Christian, So.

OL - Will Hutchinson, Mount Paran Christian, Sr.

P - Brinson Sumner, Darlington, Sr.

LS - Ben Williamson, Christian Heritage, Sr.

First-team defense

DL - Freddy Coleman, Mount Paran Christian, Sr.

DL - Trey Kruse, Christian Heritage, Sr.

DL - Lane Massengale, Christian Heritage, Sr.

DL - Chris McCluney, Darlington, Jr.

DL - Gage McDonald, North Cobb Christian, Sr.

LB - Jordan Mosby, Mount Paran Christian, Sr.

LB - Ben Hermann, Christian Heritage, Sr.

LB - Nate Watson, North Cobb Christian, Sr.

LB - Jacob Cruz, North Cobb Christian, So.

LB - Jackson Kraal, Walker, Jr.

LB - Darius Smith, Darlington, So.

DB - Jett Allen, Mount Paran Christian, Sr.

DB - Bryce Farmer, Christian Heritage, Sr.

DB - Ben Mosely, North Cobb Christian, Sr.

DB - Keon Smart, Walker Sr.

PK - Jonah Paniagua, Christian Heritage, Jr.

Second-team offense

QB - Walker Ormsby, North Cobb Christian, Sr.

RB - Sam Griffith-Tesch, Mount Paran Christian, Jr.

FB - Nick Germain, Mount Paran Christian, So.

WR - Remi Adams, Mount Paran Christian, Jr.

WR - Luke Beverly, North Cobb Christian, Sr.

WR - Gabe Simpkins, Darlington, So.

AP - Trey Priester, North Cobb Christian, So.

OL - Reed Richards, Mount Paran Christian, Jr.

OL - Manuel Salaices, Christian Heritage, Sr.

OL - Jack Knapp, North Cobb Christian, Sr.

OL - Burke Schrimsher, Darlington, Sr.

P - Charlie Condon, Walker, Sr.

LS - Mason MacKenzie, Darlington, Jr.

Second-team defense

DL - Evan Warren, Mount Paran Christian, Jr.

DL - Riley Reece, Christian Heritage, Sr.

DL - Caden Mathis, Christian Heritage, Jr.

DL - Denzel Alexandre-Louis, North Cobb Christian, Jr.

DL - D.J. Johnson, Darlington, Jr.

LB - Nick Oyola, Mount Paran Christian, Sr.

LB - Tate Harrison, Walker, Sr.

LB - Tyler Watkins, Darlington, Sr.

LB - Joe Marion, Darlington, Sr.

LB - Robert Larson, Walker, Jr.

LB - Brayden Williby, North Cobb Christian, So.

DB - Luke McDurmon, Darlington, Sr.

DB - John Grier, North Cobb Christian, Sr.

DB - Bryir Powers, North Cobb Christian, So.

DB - Trey Jackson, Mount Paran Christian, So.

PK - Trey Stephens, North Cobb Christian, Jr.

Honorable mention: Christian Heritage - OL Levi Lewis, Sr.; TE William Green Burns, Sr. Darlington - OL Gatlin Hancock, So.; S Bowden Owens, So. Mount Paran Christian - DL Lincoln Broadnax, So.; DB Micah Mumford, Fr., DB Carter Rhooms, So.; DB, Trey Jackson, So.; DB Micah Lott, Jr.; OL Wilson Harris, Jr.; OL Carson Lake, So.; OL Wyatt Smith, Fr. North Cobb Christian - WR Jadin Coates, So.; OL Carson Groulx, Sr. Walker - OL Cooper Cranfill, Jr.

