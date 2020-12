All-region teams: Callaway’s Shephard named top player in 5-2A

Athletes of the year: RB/DB Ashton Bonner, Heard County, Sr.; and QB/WR/DB Scooter Tanner, Temple, Sr.

Iron man award: DB/QB Tucker Hendrix, Bremen, Sr.; and DB/RB Marc Harris, Haralson County, Sr.

First-team offense

QB - Demetrius Coleman, Callaway, Sr.

QB - Brooks Hardie, Bremen, Sr.

RB - Charlie Dixon, Callaway, Sr.

RB - Phillip Johnson, Temple, Sr.

RB - Montarious Banks, Bremen, Sr.

WR - Blake Mathews, Bremen, Jr.

WR - Malachi Ackles, Temple, So.

WR - Ayden Cannon, Heard County, Sr.

WR - Carlos Billingslea, Callaway, Jr.

WR - Seth Childers, Bremen, So.

TE - Dalton Payne, Bremen, Sr.

TE - Sam Williams, Callaway, So.

OL - Wyatt Bixler, Temple, Sr.

OL - Lathan Patterson, Callaway, Sr.

OL - Jacob Miles, Callaway, So.

OL - Eli Salmon, Haralson County, Jr.

OL - Drew Cornelius, Heard County, Sr.

OL - Jack Pullen, Bremen, Sr.

OL - Avery Hill, Bremen, Jr.

K / P - Brody Derringer, Bremen, Jr.

First-team defense

DL - Justin Isler, Temple, Sr.

DL - Jackson Akins, Heard County, Jr.

DL - Jake Thompson, Bremen, Jr.

DL - Riley Bell, Haralson County, Jr.

DL - Trey Stephens, Callaway, Jr.

DL - Keshawn Suggs, Callaway, Sr.

LB - LaQuize Gilbert, Callaway, Sr.

LB - Jojo Chandler, Haralson County, Jr.

LB - Ty Brown, Temple, Sr.

LB - Austin Thomas, Callaway, Sr.

LB - Ladarius Williams, Callaway, Sr.

LB - Carter Taylor, Bremen, Sr.

DB - McClennon Duncan IV, Bremen, Sr.

DB - Osay Rivas, Callaway, Sr.

DB - Jarvis Parks, Callaway, Jr.

DB - Cammeron Smith, Callaway, Jr.

DB - Shemar Wicker, Temple, Jr.

DB - Deagtrick Cook, Temple, Sr.

DB - Leroy Marsh, Heard County, Sr.

LS - Colton Sanders, Haralson County, Jr.

Second-team offense

QB - Maurice Fench, Heard County, Jr.

RB - Amarion Copeland, Callaway, Jr.

RB - Dilon McCoy, Bremen, So.

RB - Stephen Hardman, Haralson County, Jr.

WR - Andrew Locke, Callaway, Jr.

WR - Kevin Alfero, Callaway, Jr.

TE - Richard Hyatt, Haralson County, Sr.

OL - Adarian Barnes, Callaway, Jr.

OL - Jonah Sanders, Haralson County, Sr.

OL - Isaac Walls, Heard County, Jr.

OL - Braden McGee, Temple, Sr.

OL - Kaden Mullins, Haralson County, Jr.

OL - Alex Bearden, Bremen, Sr.

OL - Cayden Sweatt, Bremen, So.

OL - Bennie Bonner, Temple, Sr.

OL - Anthony Grayley, Heard County, Sr.

K - James Newell, Heard County, Sr.

Second-team defense

DL - Nathan McGoran, Heard County, Sr.

DL - Austin Faulkner, Bremen, Sr.

DL - Jabari Little, Temple, Sr.

DL - Caden Prather, Callaway, Sr.

DL - Judson White, Bremen, Sr.

DL - Ced Ware, Heard County, Sr.

LB - Tyler Lasseter, Heard County, So.

LB - Kier Jackson, Callaway, Jr.

LB - Antiono Crapp, Haralson County, Sr.

LB - Isiah O’neal, Heard County, Jr.

LB - Kael Whiddon, Temple, So.

LB - Jake Rutledge, Haralson County, Sr.

DB - Wesley Cole, Haralson County, Jr.

DB - Nick Holcombe, Haralson County, Sr.

DB - Brady Hasenfuss, Bremen, Sr.

DB - Jonathon Echols, Heard County, Fr.

LS - Eli Freeman, Callaway, Sr.

Honorable mention: QB Cam Vaughn, Temple, So.; RB Tae Gray, Heard County, Sr.; RB Alex Boyd, Heard County, Sr.; TE Kyler Warren, Haralson County, Sr.; TE Jard Rodriquez, Haralson County, So.; OL Tay Freeman, Temple, Jr.; OL Javon Moore, Temple, Jr.; OL Hammond Folson, Bremen, Sr.; OL AJ Rogers, Heard County, Jr.; OL Kamez Hopson, Callaway, Jr.; K Blake Eubanks, Callaway, Jr.; DL Caleb Woody, Callaway, So.; DL Zach Burrell, Haralson County, Jr.; DL Nathan McClellan, Heard County, So.; DL Wyatt Lee, Temple, Sr.; DL Lance Skinner, Heard County, Jr.; LB Crane Bennefield, Haralson County, So.; LS Tanner Hall, Temple, Sr.

