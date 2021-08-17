Susanna Hansel of Snellville, Mackenzie Gibbs of Marietta, Kermit Jackson of Fairburn, Jacob Franklin of Buford, Carlie Maze of Cumming, Caroline Weiss of Atlanta and Cameron Edwards of Sugar Hill graduated from Coastal Carolina University in Conway, S.C. in May.
Nathan Anderson of Mableton, Leah Maloney of Atlanta, Bryan Owei of Mableton, Alexander Srisaard of Sugar Hill and Cristina Tippins of Braselton graduated from Bradley University in Peoria, Illinois this spring.
John Franke, Elizabeth Lane and Sarah Parks of Atlanta, Charles Stolz and Sarah Brugger of Roswell, Emily Margaret Morrison of Bogart, Jake Odom and Kayla Odom of Fayetteville, Ben Gabbert of Sandy Springs, Jonathan Rose of Duluth, Emily Thomas of Watkinsville and Jeremy Sartin of Alpharetta graduated from the University of Utah in the spring.
Jeremy Farmer of Newnan graduated from the University of Arkansas at Little Rock in the spring.
Tyler Alexander Smith of Kennesaw graduated from Emporia State University in Kansas in May.
Leslie Rubio and Steysy Antonio-Ocampo of Atlanta, Miriam Espino Cambron and Tahiri Contreras of Doraville, Roussel Jerome of Douglasville, Nicole Chiapa-Villanueva of Fayetteville, Zaira Hernandez of Gillsville, Valeria Cervantes Maldonado and Arturo Martinez Del Rello of Lawrenceville, Britney Acevedo-Corona and Oscar Garcia of Roswell graduated from Eastern Connecticut State University in Williamantic in May.