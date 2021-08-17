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Bragbook

The Georgia Historical Society has announced that (from left: David Abney (Atlanta) and Mark Burns (Savannah) have recently been elected to the GHS Board of Curators and that Chairman Emeritus Robert S. Jepson, Jr. (Savannah) will be returning to the Board. The new additions were elected at the Spring 2021 meeting of the Board of Curators held virtually in keeping with COVID-19 pandemic protocols.
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The Georgia Historical Society has announced that (from left: David Abney (Atlanta) and Mark Burns (Savannah) have recently been elected to the GHS Board of Curators and that Chairman Emeritus Robert S. Jepson, Jr. (Savannah) will be returning to the Board. The new additions were elected at the Spring 2021 meeting of the Board of Curators held virtually in keeping with COVID-19 pandemic protocols.

Local
1 hour ago

Susanna Hansel of Snellville, Mackenzie Gibbs of Marietta, Kermit Jackson of Fairburn, Jacob Franklin of Buford, Carlie Maze of Cumming, Caroline Weiss of Atlanta and Cameron Edwards of Sugar Hill graduated from Coastal Carolina University in Conway, S.C. in May.

Nathan Anderson of Mableton, Leah Maloney of Atlanta, Bryan Owei of Mableton, Alexander Srisaard of Sugar Hill and Cristina Tippins of Braselton graduated from Bradley University in Peoria, Illinois this spring.

John Franke, Elizabeth Lane and Sarah Parks of Atlanta, Charles Stolz and Sarah Brugger of Roswell, Emily Margaret Morrison of Bogart, Jake Odom and Kayla Odom of Fayetteville, Ben Gabbert of Sandy Springs, Jonathan Rose of Duluth, Emily Thomas of Watkinsville and Jeremy Sartin of Alpharetta graduated from the University of Utah in the spring.

Jeremy Farmer of Newnan graduated from the University of Arkansas at Little Rock in the spring.

Tyler Alexander Smith of Kennesaw graduated from Emporia State University in Kansas in May.

Leslie Rubio and Steysy Antonio-Ocampo of Atlanta, Miriam Espino Cambron and Tahiri Contreras of Doraville, Roussel Jerome of Douglasville, Nicole Chiapa-Villanueva of Fayetteville, Zaira Hernandez of Gillsville, Valeria Cervantes Maldonado and Arturo Martinez Del Rello of Lawrenceville, Britney Acevedo-Corona and Oscar Garcia of Roswell graduated from Eastern Connecticut State University in Williamantic in May.

An oral prodrug developed by a team of scientists led by Binghe Wang, Regents’ Professor of Chemistry at Georgia State University, delivers carbon monoxide to protect against acute kidney injury
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An oral prodrug developed by a team of scientists led by Binghe Wang, Regents’ Professor of Chemistry at Georgia State University, delivers carbon monoxide to protect against acute kidney injury

Anna Kate Okraski of Powder Springs and a graduate of a graduate of Hillgrove High School has been awarded a $10,000 per year scholarship for a total of $40,000 over four years to Davis & Elkins College in West Virginia after participating in Senator Leadership & Scholarship Day in March.
Caption
Anna Kate Okraski of Powder Springs and a graduate of a graduate of Hillgrove High School has been awarded a $10,000 per year scholarship for a total of $40,000 over four years to Davis & Elkins College in West Virginia after participating in Senator Leadership & Scholarship Day in March.

Adam Johnson, a 13-year Cherokee County School District teacher who has taught and coached track at Cherokee High School, is a new assistant principal at Woodstock High School.
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Adam Johnson, a 13-year Cherokee County School District teacher who has taught and coached track at Cherokee High School, is a new assistant principal at Woodstock High School.

Morgan Myles, a graduate of Decatur High School is a winner of the $1,000 Taylor Ibarrondo Memorial Scholarship on Bold.org — the largest independent scholarship provider in the country.
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Morgan Myles, a graduate of Decatur High School is a winner of the $1,000 Taylor Ibarrondo Memorial Scholarship on Bold.org — the largest independent scholarship provider in the country.

Lila Hertz has been appointed Chair of the Piedmont Atlanta Hospital's Board of Directors.
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Lila Hertz has been appointed Chair of the Piedmont Atlanta Hospital's Board of Directors.

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