The Leaderboard: Philo climbs to No. 1 in passing yardage

Aaron Philo, the reigning GHSA passing leader, is back on top of the GHSA’s passing leaderboard through five weeks.

The Prince Avenue Christian quarterback passed for 408 yards in a 58-18 victory over Eagle’s Landing Christian last week. That was his fifth career 400-yard passing game and boosted him into first place with his season total of 1,520.

If Philo maintains his 304-yard-per-game average through 15 games, he would finish with 13,886 career yards, 16 behind state record-holder Trevor Lawrence.

Prince Avenue is ranked No. 1 in Class A Division I and riding a 19-game winning streak.

The GHSA’s rushing leader is Monroe Area’s Darrion Manuel. The receiving leader is North Murray’s Judson Petty.

Rushing

796 - Darrion Manuel, Monroe Area [3A leader]

771 - Nick Woodford, Northeast [2A leader]

771 - Zion Johnson, Newton [7A leader]

751 - Quinton Slaughter, Providence Christian

738 - Mason Sullens, Lumpkin County

734 - Javin Gordon, Stephens County

731 - Matthew Fuller, Wayne County [4A leader]

699 - Jeanarion Kamga, Westside (Augusta)

699 - M.J. Spurlin, Jackson County [6A leader]

695 - Gavin Hall, Gainesville

690 - Kyler McGrinn, Bowdon [A Division II]

672 - Jonaz Walton, Central (Carrollton)

664 - Amari Latimer, Sandy Creek

661 - Austin Clemons, Bryan County [A Division I]

659 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [5A leader]

652 - Aaron Bryant, Clinch County

636 - Devon Caldwell, Hebron Christian

635 - Claude Gray, Temple

631 - Ta’Jon Corbitt, Miller Grove

631 - Keenan Phillips, Bainbridge

621 - Tysean Wiggins, Commerce

619 - Jayden “Duke” Scott, Stockbridge

615 - Fred Brown, Coffee

614 - Evan Garrett, Northgate

602 - David Eziomume, North Cobb

600 - Foster Orris, West Forsyth

595 - Robtravius Coney, Jenkins County

588 - Toby Maddux, Trion

587 - Dalen Penson, Sandy Creek

586 - Ousmane Kromah, Lee County

580 - Jaydon Dorsey, Morgan County

575 - Elijiah Hayes, West Hall

573 - Telly Johnson, Hephzibah

573 - Jerome Newland, Mountain View

568 - Austin Guest, Creekview

567 - Jordan McCoy, Tucker

562 - Jessie Bell, Westside (Macon)

558 - Jordan Beasley, Bowdon

553 - Devin Ingram, Stephenson

551 - Jaiden Daniels, Commerce

547 - Roderick McCrary, Creekside

545 - Camden Smith, Madison County

540 - Ahmad Gordon, Perry

535 - Ken Williams, Pelham

532 - Reece Wehr, Etowah

526 - Kimauri Farmer, Carrollton

517 - Ja’Quan Brantley, Upson-Lee

515 - Duke Watson, Mary Persons

511 - Carson Callihan, Fannin County

509 - Javen Parker, East Paulding

505 - Caden Williams, Calhoun

502 - Khalas Finley, LaFayette

491 - Sammy Brown, Jefferson

488 - Skyler Williams, North Murray

487 - Travis Terrell, Creekside

485 - Tycavion Stovall, Early County

484 - Cam Robinson, Mill Creek

482 - Jeremy Bell, Clinch County

482 - Walker Warshaw, Mount Vernon

479 - Lawson Sullivan, Fannin County

477 - Zehmerius Shiflet, Madison County

475 - Jamari Welch, Athens Academy

Passing

1,520 - Aaron Philo, Prince Avenue Christian [A Division I leader]

1,321 - Carlton Brannon, Turner County [A Division II leader]

1,305 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield [4A leader]

1,249 - Skyler Williams, North Murray [2A leader]

1,231 - Elliott Sturbaum, McIntosh [5A leader]

1,214 - Caiden Tanner, Union County

1,212 - Tyler Niehr, North Paulding [7A leader]

1,122 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge

1,119 - Chase Dupree, Southwest

1,118 - Christopher Garrett, Bradwell Institute

1,059 - Cohen Peeples, East Coweta

1,056 - Sire Hardaway, Douglas County [6A leader]

1,044 - Jack Stanton, Greater Atlanta Christian

1,024 - Trey Townsend, Calhoun

1,023 - Ethan Evangelista, Harlem [3A leader]

1,007 - Hampton Johnson, Athens Academy

990 - Julian Lewis, Carrollton

989 - Antwann Hill Jr., Houston County

981 - E.J. Colson, Cedar Grove

964 - Brody Hannah, Loganville

960 - Colter Ginn, Perry

950 - Jake Maxwell, Veterans

947 - Jeff Davis, Grayson

938 - D.J. Bordeaux, Alpharetta

937 - Neko Fann, Colquitt County

928 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

926 - Dashun Gilbert, Lovejoy

915 - Layden Bryson, Athens Christian

907 - Amonte Harden, Miller Grove

905 - Jeremy Hecklinski, Walton

902 - Jaxon Pate, Sonoraville

894 - Baxter Wright, Gainesville

881 - Reece Fountain, Rome

880 - Marshall Coleman, Lambert

877 - Luke Nickel, Milton

872 - K.J. Smith, Roswell

870 - Chase McCravy, Marietta

864 - Jordan Do, Archer

858 - Jake Merklinger, Calvary Day

858 - Jackson Davis, Riverwood

850 - Cobey Thompkins, Stockbridge

847 - Caleb Hill, Lithonia

843 - John Wilson, Douglass

829 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

828 - Tanner Marsh, North Hall

816 - Cam Hill, Thomasville

814 - Preston Ratliff, Lanier

812 - Luke Kromenhoek, Benedictine

806 - Ronnie Frere, Trinity Christian

803 - Titus Watkins, Oconee County

794 - Jay Kanazawa, Schley County

792 - Sam Nazarian, Mount Vernon

774 - Devin Edmonds, Jones County

771 - Ben Brown, Wesleyan

770 - Caden Clay, Northside (Columbus)

764 - Tripp Nix, White County

763 - Howard Holloway, Apalachee

754 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

Receiving

687 - Judson Petty, North Murray [2A leader]

589 - Jensen Goble, Union County

550 - Landon Dolhancyk, McIntosh [5A leader]

548 - Ahmed Souare, Loganville

533 - Preston Bird, Veterans [6A leader]

523 - Bryson Campbell, Athens Christian [A Division I]

511 - Ricky Johnson, Houston County

499 - Tyon Jones, Bradwell Institute

489 - Ny Carr, Colquitt County [7A leader]

476 - Deshun Horsley, East Coweta

459 - Emaree Winston, Calhoun

453 - Willie Goodwyn, Rabun County

451 - Gus Anderson, Newnan

451 - Ke’arrin Dawsey, Turner County [A Division II]

448 - Chase Jameson, Lanier

426 - Sean Wilson, Alpharetta

423 - Javarius George, North Paulding

419 - Sacovie White, Cass

418 - Walter Willis Jr., Pebblebrook

416 - Ran Ogletree, Harris County

412 - B.J. Gibson, Wilcox County

411 - Zach Stair, Riverwood

406 - Seth Gritton, East Coweta

405 - Xavier Daisy, Greater Atlanta Christian

397 - Malik Sands, Southwest

386 - Tristian Sizemore, Chamblee

381 - D’ontae Fulton, Worth County

380 - Coker Ormsby, North Cobb Christian

380 - Hudson Gray, Northwest Whitfield [4A leader]

378 - Jaydan Hibbert, Jackson County

376 - Jonathan Stafford, Archer

375 - Caleb Odom, Carrollton

373 - Kee Williams, Harlem [3A leader]

373 - Ryals Puryear, North Hall

362 - Keron Milton Jr., Northside (Warner Robins)

360 - Jayden Howard, Stockbridge

360 - Jalewis Solomon, Schley County

358 - James Holland, Oconee County

353 - Cameron Shelly, East Paulding

352 - Keshawn Weathers, Miller Grove

351 - Hudson Hulett, North Murray

350 - Bryant Thomas, Bradwell Institute

347 - John Stuetzer, Pope

345 - Jeremiah Ware, Flowery Branch

345 - Devin Carter, Cedar Grove

344 - C.J. Dockery, Prince Avenue Christian

338 - Samual Turner, Southwest DeKalb

337 - Kobe Adeleke-Hokes, Dacula

337 - Keon Davis, Newton

336 - Chasen Jones, East Hall

336 - Dakarai Anderson, Perry

334 - Cameran Loyd, Walton

334 - Kyle Vaka, Kell

333 - Malik Sands, Southwest

332 - Jordan Allen, Buford

330 - J.T. Terry, Turner County

329 - Keegan Townsend, Sonoraville

325 - William Wallace, Archer

