The Leaderboard: North Murray’s Williams, Petty off to hot start

North Murray’s Skyler Williams and Judson Petty and Monroe Area’s Darrion Manuel are the GHSA’s yardage leaders after four weeks.

Williams has thrown for 1,249 yards, and 687 of those have gone to Petty, a preseason all-state pick. Williams also has rushed for 488 yards and nine touchdowns for a team that averages 39 points per game.

North Murray, the northwest Georgia school that produced Georgia wide receiver Ladd McConkey, is known for high-flying offenses and entertaining games for those who enjoy points scored. The Mountaineers (2-2) lead the state, as they did last season, in average points scored for both teams at 75.3 in their four games.

They’ve made the playoffs eight seasons running, or every year since coach Preston Poag, a former N.C. State quarterback, was hired.

The GHSA’s rushing leader, Manuel, has rushed for more than 100 yards in each of his four games, including a season-high 219 against Cedar Shoals and 151 in his team’s only loss, to Prince Avenue Christian.

Rushing

670 - Darrion Manuel, Monroe Area [3A leader]

645 - Javin Gordon, Stephens County

631 - Keenan Phillips, Bainbridge [4A leader]

619 - Mason Sullens, Lumpkin County

619 - Quinton Slaughter, Providence Christian [2A leader]

616 - M.J. Spurlin, Jackson County [6A leader]

595 - Matthew Fuller, Wayne County

575 - Jeanarion Kamga, Westside (Augusta)

573 - Telly Johnson, Hephzibah

567 - Jordan McCoy, Tucker [5A leader]

562 - Jessie Bell, Westside (Macon)

556 - Ta’Jon Corbitt, Miller Grove

553 - Devin Ingram, Stephenson

552 - Tysean Wiggins, Commerce [Class A Division I]

550 - Amari Latimer, Sandy Creek

538 - Jonaz Walton, Central (Carrollton)

519 - Devon Caldwell, Hebron Christian

518 - Camden Smith, Madison County

514 - Fred Brown, Coffee

512 - Kyler McGrinn, Bowdon [Class A Division II]

501 - Aaron Bryant, Clinch County

500 - Ousmane Kromah, Lee County

498 - Elijiah Hayes, West Hall

491 - Sammy Brown, Jefferson

488 - Skyler Williams, North Murray

487 - Dalen Penson, Sandy Creek

487 - Jaydon Dorsey, Morgan County

480 - Ken Williams, Pelham

479 - Jordan Beasley, Bowdon

476 - Gavin Hall, Gainesville

472 - Austin Guest, Creekview

471 - Toby Maddux, Trion

464 - Zion Johnson, Newton [Class 7A leader]

463 - Austin Clemons, Bryan County

461 - Antonio Anderson, M.L. King

461 - Antonio Barron, Vidalia

456 - Lamaze Williams, Columbia

448 - Jeremy Bell, Clinch County

447 - Tragontae Lewis, Lakeview-Fort Oglethorpe

443 - Kaden Chester, Worth County

441 - Carson Callihan, Fannin County

437 - Ahmad Gordon, Perry

436 - Foster Orris, West Forsyth

430 - Kimauri Farmer, Carrollton

428 - Roderick McCrary, Creekside

427 - Jaiden Daniels, Commerce

424 - Khalas Finley, LaFayette

422 - Micah Welch, Baldwin

413 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow

411 - Demetri Moon, Johnson (Gainesville)

409 - Reece Wehr, Etowah

408 - Kadiphius Iverson, Westside (Macon)

404 - Devin Henderson, Cass

399 - Zehmerius Shiflet, Madison County

397 - Camden Cox, River Ridge

396 - Claude Gray, Temple

393 - Jayden “Duke” Scott, Stockbridge

393 - Malik Dryden, Flowery Branch

390 - C.J. Givers, Fellowship Christian

389 - Curt Clark, Spalding

384 - Corey Watkins Jr., Clarke Central

380 - Jean-Luc Noisin, Lakeside (Atlanta)

380 - Tycavion Stovall, Early County

378 - Wyatt Stokes, Gilmer

Passing

1,249 - Skyler Williams, North Murray [2A leader]

1,144 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield [4A leader]

1,118 - Christopher Garrett, Bradwell Institute [5A leader]

1,112 - Aaron Philo, Prince Avenue Christian [A Division I leader]

1,066 - Carlton Brannon, Turner County [A Division II leader]

1,048 - Elliott Sturbaum, McIntosh

1,044 - Jack Stanton, Greater Atlanta Christian

1,019 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge [7A leader]

997 - Tyler Niehr, North Paulding

989 - Antwann Hill Jr., Houston County [6A leader]

950 - Brody Hannah, Loganville

947 - Jeff Davis, Grayson

937 - Neko Fann, Colquitt County

904 - Caiden Tanner, Union County

881 - Reece Fountain, Rome

875 - Chase Dupree, Southwest

872 - K.J. Smith, Roswell

853 - Julian Lewis, Carrollton

847 - Caleb Hill, Lithonia

845 - Sire Hardaway, Douglas County

806 - D.J. Bordeaux, Alpharetta

799 - Marshall Coleman, Lambert

792 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

782 - Chase McCravy, Marietta

771 - Ben Brown, Wesleyan [3A leader]

756 - Jeremy Hecklinski, Walton

743 - Ian Reynolds, North Atlanta

740 - Cohen Peeples, East Coweta

738 - Titus Watkins, Oconee County

732 - Braydon Scarborough, Elbert County

726 - Ethan Evangelista, Harlem

721 - Colter Ginn, Perry

716 - John Wilson, Douglass

705 - Jackson Davis, Riverwood

705 - Jay Kanazawa, Schley County

704 - Jake Merklinger, Calvary Day

697 - Amonte Harden, Miller Grove

693 - Layden Bryson, Athens Christian

692 - Kemari Nix, Kell

686 - Jake Maxwell, Veterans

681 - Matt Peach, Dunwoody

679 - Barton Mixon, Savannah Country Day

675 - Luke Hooks, Ware County

671 - Lyndon Worthy, Worth County

668 - Mysonne Pickens, Pebblebrook

667 - Jaxon Pate, Sonoraville

666 - Preston Ratliff, Lanier

657 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

653 - Ronnie Frere, Trinity Christian

645 - Caden Clay, Northside (Columbus)

643 - E.J. Colson, Cedar Grove

641 - Tanner Marsh, North Hall

640 - Hampton Johnson, Athens Academy

638 - Kai Robinson, Druid Hills

629 - Cam Hill, Thomasville

628 - Corey Randle, Monroe

625 - Dashun Gilbert, Lovejoy

625 - Luke Kromenhoek, Benedictine

617 - Cobey Thompkins, Stockbridge

604 - Brady Chandler, Heritage (Ringgold)

603 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

602 - Brodie McWhorter, Cass

Receiving

687 - Judson Petty, North Murray [2A leader]

511 - Ricky Johnson, Houston County [6A leader]

499 - Tyon Jones, Bradwell Institute [5A leader]

498 - Landon Dolhancyk, McIntosh

489 - Ny Carr, Colquitt County [7A leader]

463 - Jensen Goble, Union County

457 - Ahmed Souare, Loganville

456 - Preston Bird, Veterans

438 - Hudson Hulett, North Murray

427 - Sacovie White, Cass

418 - Bryson Campbell, Athens Christian [Class A Division I]

405 - Xavier Daisy, Greater Atlanta Christian

404 - Ke’arrin Dawsey, Turner County [Class A Division II]

397 - Walter Willis Jr., Pebblebrook

381 - D’ontae Fulton, Worth County

374 - Sean Wilson, Alpharetta

372 - Seth Gritton, East Coweta

371 - Hudson Gray, Northwest Whitfield [4A leader]

360 - Jalewis Solomon, Schley County

358 - James Holland, Oconee County [3A leader]

357 - Javarius George, North Paulding

355 - Chase Jameson, Lanier

350 - Bryant Thomas, Bradwell Institute

346 - Zach Stair, Riverwood

343 - Cameron Shelly, East Paulding

341 - Willie Goodwyn, Rabun County

334 - Caleb Odom, Carrollton

334 - Kyle Vaka, Kell

333 - B.J. Gibson, Wilcox County

329 - Ryals Puryear, North Hall

320 - Coker Ormsby, North Cobb Christian

319 - Gus Anderson, Newnan

314 - Malik Sands, Southwest

305 - Max Owens, Heritage (Ringgold)

302 - D.K. Daniel, Rome

301 - C.J. Dockery, Prince Avenue Christian

300 - Jayden Howard, Stockbridge

300 - John Cineas, Grayson

300 - Tyler Stewart, Jones County

299 - Antavious Murphy, Bainbridge

298 - Lamar White, Peachtree Ridge

295 - Jordan Allen, Buford

293 - Aaron Gregory, Douglas County

291 - Ben Grice, Woodward Academy

290 - Cedric Evans, Spalding

290 - Keshawn Weathers, Miller Grove

289 - Ran Ogletree, Harris County

287 - Quintin Orange Jr., Ware County

287 - Tristian Sizemore, Chamblee

286 - Aaron Osborne, Northside (Columbus)

285 - Hayes Fleming, Lake Oconee Academy

284 - Dylan Williams, Roswell

275 - Ja’marley Riddle, Camden County

275 - Kee Williams, Harlem

