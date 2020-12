All-region teams: Title brings rewards for Riverdale’s Burgess, Hackney

Special teams player of the year: James Jones, Luella, Sr.

Coach of the year: Rodney Hackney, Riverdale

First-team offense

QB - Avaun Rucker, Riverdale, Sr.

RB - Andre Wright Jr., Fayette County, Sr.

RB - Shaquille Ancrum, Fayette County, Sr.

RB - Malik Harris, Riverdale, Sr.

WR - Fred Collins, Riverdale, Sr.

WR - Antonio Johnson, Luella, Sr.

WR - Joshua Thomas, Fayette County, Sr.

WR - Dario Fairnot, Hampton, Sr.

TE - Ethan Hunter, Mount Zion (Jonesboro), Sr.

OL - Fennix McKinney, Riverdale, So.

OL - James Forbes, Fayette County, Sr.

OL - TyKorian Martin, McDonough, So.

OL - Isaiah Mitchell, Luella, Jr.

OL - GiVanni Peterson, Fayette County, Sr.

K - Garrison Rippa, Luella, Jr.

First-team defense

DL - Justin Bonds, North Clayton, Fr.

DL - Detrique Lawrence, Luella, Jr.

DL - Nasir Long, Fayette County, Sr.

DL - Pearce Brown, Riverdale, Sr.

DL - Jaylin Finley, Riverdale, Sr.

DL - Jaydon Heath, Mount Zion (Jonesboro), Sr.

LB - Brandon Moss, Fayette County, Jr.

LB - Ian Hackney, Riverdale, Jr.

LB - Isaiah Brown, Luella, So.

LB - Terry Lemon, McDonough, So.

DB - Kamari Murphy, Riverdale, Sr.

DB - Dacien Robinson, Riverdale, Jr.

DB - Keion Bryant, Fayette County, Jr.

DB - Sincere Keith, Hampton, Jr.

DB - Marquise Strickland, Luella, Jr.

P - Jordan Williams, Fayette County, Sr.

Second-team offense

QB - Destin Ingram, Luella, Jr.

RB - Marcus Polite, Riverdale, Jr.

RB - Nautica Martin, McDonough, Sr.

RB - Derrick Dixon, North Clayton, Sr.

WR - Cameron Coggins, Hampton, So.

WR - Demetrius Stillwell, North Clayton, Sr.

WR - Esa Short, McDonough, Jr.

WR - J’Marius Johnson, Luella, Jr.

TE - Tyrell Plummer, Riverdale, Jr.

OL - Jarrell Walton, Riverdale, Sr.

OL - Matthew Gilliam, Fayette County, Sr.

OL - Robert Wright, Mount Zion (Jonesboro), So.

OL - Joshua Morain, Riverdale, Sr.

OL - Ronald Chestnut, Luella, Sr.

K - Khadim Tall, Riverdale, Sr.

Second-team defense

DL - Joseph Harris, North Clayton, So.

DL - Ryan Smith, Luella, So.

DL - Jordan Bridges, Fayette County, Jr.

DL - Nicholas Skipper, Fayette County, Sr.

DL - Elijah Barber, McDonough, So.

DL - Jayden Lang, Hampton, Jr.

LB - Canaan Johnson, Fayette County, Jr.

LB - Chukwuka Nwaokolo, Hampton, Sr.

LB - Joshua Cooper, Riverdale, Jr.

LB - Yusef Ryan, Riverdale, Jr.

DB - Xavier Green, Luella, Sr.

DB - Tylique Goodrum, McDonough, Sr.

DB - Untavais Varner, Hampton, Sr.

DB - Ke’Shawn Ward, Mount Zion (Jonesboro), So.

DB - Kyle Butler, Fayette County, Jr.

P - Jordan Neang, Riverdale, So.

Honorable mention: Fayette County - Jordan Jackson, Jr.; Michael Orusa, Jr.; Alex Shirah, So.; Nasir Bashir, Sr. Hampton - Sevastian Cruz, Sr.; Kaleb Holsey, Sr.; Kaleb Whitsett, Sr.; Derrick Jones, Sr.; Brandon Bogle, Jr.; Hunter Hensley, Jr.; Paris Rivers, So.; Justyn Reid, So. Luella - Markelo Green, Jr.; Jaylen Lester, Jr.; Davaris Taylor, Sr.; Christian Miles, Sr.; Donovan Bradley, Jr. McDonough - Isaiah Massay, Sr.; Richard Baugh III, Jr.; Trevon Pittman, Sr.; Chris Irons, Sr.; Kemari Moody, Sr.; Noah Irby, Sr. Mount Zion (Jonesboro) - Tyler White, Fr.; Justis Simmonds, So.; Kenton Vanardo, Sr.; Terrell Thomas, Sr. North Clayton - Felton Forehand, Sr.; Jamari Hinton, Jr.; Derrius Martin, Sr. Riverdale - Daquan Gillett, Sr.; Davon Gillett, Sr.; LiRon Blackshear, Jr.; Larrance George, Jr.; Neeko Page, Sr.

