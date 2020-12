All-region teams: Stone Mountain’s Bailey named 5-5A player of the year

First-team offense

QB - Caden Dickey, Northview, Sr.

RB - Marquis Hood, Decatur, So.

RB - Dvont’e Slaton, Lithonia, Sr.

RB - Marcus Godbey, Northview, Jr.

RB - Mason Benefield, St. Pius, Sr.

WR - Khalil Roach, Lithonia, Sr.

WR - Armond Davis, Southwest DeKalb, So.

WR - Robert Grady, Southwest DeKalb, Sr.

WR - Mekhi Lloyd, Decatur, Jr.

TE - Patrick Hester, Northview, Jr.

OL - Camden Wooden, St. Pius, Sr.

OL - Gerry Boudreau, Decatur, Sr.

OL - Tobias Colbert, M.L. King, Sr.

OL - Josh Parks, Southwest DeKalb, Jr.

OL - Charlie Long, St. Pius, Sr.

OL - Henry Kofowo, Stone Mountain, Sr.

PK - Kriston Esnard, Decatur, Sr.

First-team defense

DT - Cam Evans, Decatur, Sr.

DT - Markese Lockett, M.L. King, So.

DT - Caleb Grant, Southwest DeKalb, Sr.

DT - Tory Jones, Southwest DeKalb, Sr.

DT - Jack Kelly, St. Pius, Jr.

DT - Ronel Thomas, Stone Mountain, Jr.

DE - Shadler Cinmelus, M.L. King, Sr.

DE - Chapman Smith, Decatur, Jr.

DE - Casey Ver Meulen, St. Pius, Sr.

DE - Demarious Marshall, Southwest DeKalb, So.

LB - Jamel Nelson, Southwest DeKalb, Jr.

LB - Shug Bentley, St. Pius, So.

LB - Josh Wehner, Northview, Sr.

LB - Anthony Lovett, Southwest DeKalb, Sr.

LB - Kristopher Williams, Decatur, Sr.

LB - Damarion Davis, Lithonia, Jr.

LB - Cameron Wingo, Decatur, Jr.

DB - Justin Weaver, Decatur, Sr.

DB - Styland Scott, Lithonia, Jr.

DB - Josh Taylor, Southwest DeKalb, Jr.

DB - Jack Tchienchou, St. Pius, So.

DB - Sam Mahany, Decatur, Sr.

DB - Tyriq Dix, M.L. King, Sr.

DB - Grayson Carney, St. Pius, Sr.

DB - Jamari Goodgame, Lithonia, Sr.

DB - Austin Taylor, St. Pius, Jr.

PK - Jack Galvez, St. Pius, So.

SP - Cameron Fearn, M.L. King, Sr.

Second-team offense

QB - Harrison Hannah, Decatur, So.

RB - Jack Graham, St. Pius, Sr.

RB - James Carswell, Southwest DeKalb, Jr.

RB - Antonio Hayes, Lithonia, Jr.

RB - Quendel Johnson, M.L. King, Sr.

WR - Donsay Brown, Stone Mountain, Sr.

WR - Saquan Bailey, Stone Mountain, Jr.

WR - Adon Flukers, M.L. King, Sr.

WR - Kenric Lanier, Decatur, So.

TE - Luke Logan, Northview, Jr.

OL - Mitchel Gibbs, Decatur, Sr.

OL - Khamari Shannon, Lithonia, Jr.

OL - Brennen Hendersen, Northview, Sr.

OL - Evin Scott, Southwest DeKalb, Sr.

OL - Dustin Papuga, St. Pius, Sr.

OL - Ahmad Mims, Lithonia, Sr.

PK - Ryan Kirschner, St. Pius, Sr.

Second-team defense

DT - Malcolm Dawson, Decatur, Sr.

DT - Brandon James, Stone Mountain, Jr.

DT - Zachaeus Streeter, Lithonia, Sr.

DT - Joel Chatfield, St. Pius, Sr.

DE - Jordan Ball, Lithonia, Sr.

DE - Joey Sanfilippo, St. Pius, Sr.

DE - Connor Ramming, Decatur, Sr.

DE - Ethan Patterson, M.L. King, So.

LB - Walker Stevens, St. Pius, Sr.

LB - Jered Lester, Decatur, Sr.

LB - Dameon Davis, Lithonia, Sr.

LB - Justin Jackson, Stone Mountain, Sr.

LB - Cameron DeBose, St. Pius, Jr.

LB - Chad Green, Stone Mountain, Sr.

DB - Jaheim Felder, Northview, Sr.

DB - Kadarius Bailey, M.L. King, Sr.

DB - Jalen Patterson, Stone Mountain, Jr.

DB - Jarvarius Sims, M.L. King, Sr.

PK - Randy Smith, Southwest DeKalb, Fr.

SP - Isaac Dimmock, Decatur, Sr.

Honorable mention: Decatur - Kedric Lackey, So.; Nahshon Smith, Jr.; Elijah Rachell, Jr.; Jamar Worthy, Jr.; Malichi Miller, Fr. Lithonia - Savion Lawson, Sr.; Craig Williams, Sr.; Terence Crawford, Jr.; Jaedon Bennett, Sr.; Kristian Stovall, Sr. M.L. King - Antravious Slatter, Sr.; Marquis Rivers, Sr.; D’Marcus Key, So.; Xavier Leach, So.; Wesley Henry, Sr. Northview - Jack Fletcher, Sr.; Nik Oliver, Sr. Southwest DeKalb - Darrionque Finley, Sr.; Jonathan Yarbough, Sr.; Billy Johnson, So.; Sabian Campbell, So.; Isaiah Scott, Fr. St. Pius - Jacob Hull, Jr.; Colby Wright, Sr.; Paul Quigley, Sr.; Jack Parker, Sr.; R. J. Brewster, Sr.; Luke Jacobellis, Jr. Stone Mountain - Amir Jones, Sr.; Tevion Mitchell, Sr.; Joshua Martin, Jr.; Jose Ndeko, So.; Jason Appling, Fr.

