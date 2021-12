All-region teams: Riverwood’s Smith named 7-6A player of the year

Coach of the year: Robert Edwards, Riverwood

First-team offense

QB - Mason Hicks, Creekview, Sr.

RB - Tylan Johnson, Johns Creek, Sr.

RB - Tyler Stevens, Creekview, Sr.

WR - Will Taylor, Cambridge, Jr.

WR - Tristan Summers, Creekview, Sr.

WR - Josh Thompson, Johns Creek, Sr.

WR - Tim Dorce, Riverwood, Sr.

TE - Jackson Head, River Ridge, Jr.

OL - Gabe Chigwere, Cambridge, So.

OL - Daniel Calhoun, Centennial, So.

OL - Karl Ross, Johns Creek, Sr.

OL - John Faletra, River Ridge, So.

OL - George Thomas, Riverwood, Sr.

First-team defense

DL - Thaxton Gallagher, Johns Creek, Sr.

DL - Andrew Guth, Johns Creek, Sr.

DL - Brian Bradley, River Ridge, Sr.

DL - Avery Born, Sequoyah, Sr.

LB - Brooks Morley, Cambridge, Jr.

LB - Ty Hubert, Creekview, Sr.

LB - Sam Oppenheimer, Johns Creek, Jr.

LB - Burke Cigelske, Riverwood, Sr.

DB - Terian Williams, Johns Creek, Sr.

DB - Jaden Harris, Riverwood, Sr.

DB - Jackson Hancock, Sequoyah, So.

DB - Cale Williams, Creekview, Sr.

UT - Matthew Traynor, Sequoyah, Jr.

First-team specialists

K - McRae Ball, Johns Creek, Sr.

P - Clayton Mixon, River Ridge, Jr

LS - Jacob Hefner, Creekview, Jr.

Second-team offense

QB - Kyle Durham, Johns Creek, Sr.

RB - Nathan Webster, Centennial, So.

RB - Joseph Ebun, Chattahoochee, Jr.

WR - Cade Ellington, Cambridge, Sr.

WR - Ben Godwin, Chattahoochee, Sr.

WR - Andrew Bingham, River Ridge, Sr.

WR - Cameron Jasper, Centennial, Sr

TE - Levi Linowes, Riverwood, Jr.

OL - Cameron Phillips, Cambridge, Jr.

OL - Timmy Robert, Centennial, So.

OL - Pierson Sears, Creekview, So.

OL - Tyler Gibson, Johns Creek, Sr.

OL - Temitayo Ogundele, Sequoyah, Jr.

Second-team defense

DL - Daniel Max Onakpoya, Centennial, Sr.

DL - Trey Thomas, Creekview, So.

DL - Reek Johnson, Chattahoochee, Sr.

DL - Gage Dwyer, Riverwood, Jr.

LB - Bennett Long, Cambridge, Sr.

LB - Xavier Hood, Centennial, Jr.

LB - Zack Cigelske, Riverwood, Sr.

LB - Carter Sandt, Sequoyah, Jr.

DB - Johnsley Barbas, Centennial, Jr.

DB - Carter Wit, Centennial, Jr.

DB - MJ Ayers, River Ridge, Jr.

DB - Owen Maling, Chattahoochee, Sr.

UT - Jack Marlow, Cambridge, Jr.

Second-team specialists

K - McCall Bennett, Cambridge, Sr.

P - Jayden Gilyard, Chattahoochee, Sr.

LS - Drew Petit, Cambridge, Jr.

Honorable mention: Cambridge - WR Ian Chaffin, Jr.; OL Tommy Broderick, Jr.; OL Wesley Tiedeman, Jr.; WR Connor Harris, Jr.; DL Elliot Kuykendall, Jr.; TE Carson Kent, Sr.; K Connor Noone, Jr.; LB Garrett Moody, Jr. Centennial - WR Joshua Bracey, Sr.; OL Jake Willbanks, Sr.; DB Kyle Winchester, Jr.; DL Adam Carroll, So.; WR Luke Singletary, So. Chattahoochee - OL Abraham Blanco, So.; LB Jacob Rabun, Jr.; LB Lawton Cox, Jr.; WR Duncan Hogg, Jr.; DB/QB Caleb Meyers, Jr.; WR DJ Avery, Fr.; DL Chase Washington, Sr. Creekview - DB Cole Sackman, Jr.; OL Andrew Rosinski, So.; OL Bradon Dabrowa, Sr.; WR AJ Vaccaro, Sr.; LB Reed Anderson, So.; K Lucas Hubert, So.; DB Taylor Cox-Young, Jr. Johns Creek - OL Max Thayer, Sr.; LB Micah Gay, Sr.; TE Rowan Darnell, Sr.; DB Jack Murray, Sr.; WR Brandon Palmer, Sr.; DL Alex Cunningham, So.; DB Christian White, Sr.; River Ridge - LB Brendon Dye, Jr.; LB Brandon Burdette, So.; QB Carson Lathem, Sr.; DB Jake Ruth, Sr.; LB Dylan Persad, Sr.; RB Amehre Morrison, Sr. Riverwood - LB Taijeon Dorce, Jr.; DB Augustus Olidge, Sr.; LS David Spurlin, Sr.; WR Alan Reid, Sr.; DL Michael Simon, Sr.; OL Jaron Holzer, Sr.; DL Zion Patillo, Jr.; Sequoyah - LB Izaiah Sanders, Sr.; DB Bretton Darling, So.; TE Ty Moores, Jr.; OL Zach Barrett, Sr.; FB Peyton Lucas, Sr.; DE Harrison Hood, Sr.; OL Jimmy Anderson, Jr.

Produced by Georgia High School Football Daily, a free e-mail newsletter. To join the mailing list, click here.