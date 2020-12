All-region teams: River Ridge RB Morrison named 7-6A player of year

First-team offense

QB - Carson Lathem, River Ridge, Jr.

RB - Phillip-Michael Collins, Cambridge, Sr.

RB - Jaden Mitchell, Sequoyah, Sr.

WR - Hayden Gardella, Cambridge, Sr.

WR - Jahmal Smith, Chattahoochee, Sr

WR - Donovan Logan, Riverwood, Sr.

TE - Riley Caines, River Ridge, Sr.

OL - Mathew DuBois, Cambridge, Jr.

OL - Anthony Dorr, Creekview, Sr.

OL - Telmo Yturralde, River Ridge, Sr.

OL - Cam Cochran, River Ridge, Sr.

OL - Nathan Bukovich, Chattahoochee, Sr.

First-team defense

DL - David Alexander, Johns Creek, Sr.

DL - Sam Minozzi, Creekview, Sr.

DL - Cole Nelson, Johns Creek, Sr.

DL - Brian Bradley, River Ridge, Jr.

DL - Jonathan Brown, Riverwood, Sr.

LB - Grant Anderson, Creekview, Sr.

LB - Luke Ritter, Cambridge, Sr.

LB - Thaxton Gallagher, Johns Creek, Jr.

LB - Burke Cigelske, Riverwood, Jr.

LB - Joseph Silva, Sequoyah, Sr.

DB - Cale Williams, Creekview, Jr.

DB - Scotty Rutherford, River Ridge, Sr.

DB - Luke Kramer, Cambridge, Sr.

DB - Zack Cigelske, Riverwood, Jr.

UTILITY - Matthew Traynor, Sequoyah, So.

K - Steven Zurita, Sequoyah, Sr.

P - Josh Huiet, Johns Creek, Sr.

Second-team offense

QB - Jaylen Smith, Chattahoochee, Sr.

RB - Tyler Stevens, Creekview, Jr.

RB - Dylan Parr, Johns Creek, Sr.

WR - Julian Nixon, Centennial, Sr.

WR - Jordan Palmer, Chattahoochee, Sr

WR - Jackson Head, River Ridge, So.

TE - AJ Vacarro, Creekview, Jr.

OL - Jackson Morley, Cambridge, Sr.

OL - Daniel Calhoun, Centennial, Fr.

OL - Justin Jaillet, Centennial, Sr.

OL - George Thomas, Riverwood, Jr.

OL - Temitayo Ogundele, Sequoyah, So.

Second-team defense

DL - Jordan Marks, Centennial, Sr.

DL - Tillman Weaver, Riverwood, Jr.

DL - Kemar Plummer, Sequoyah, Jr.

DL - Avery Born, Sequoyah, Jr.

LB - Brooks Morley, Cambridge, So.

LB - Xavier Hood, Centennial, So.

LB - Liam Bruton, River Ridge, Sr.

LB - Aidan Bruton, River Ridge, Sr.

DB - Nick Stewart, Creekview, Sr.

DB - Terian Williams, Johns Creek, Jr.

DB - Jack Blackman, Sequoyah, Sr.

DB - Johnsley Barbas, Centennial, So.

UTILITY - John Stegenga, Johns Creek, Sr.

K - McCall Bennett, Cambridge, Jr.

P - Nathan West, Riverwood, Sr.

Honorable mention: Cambridge - Jack Marlow, So.; Ian Chaffin, So.; Graham Browning, Sr.; Bennett Long, Jr. Centennial - Drake Mason, Sr.; Barrett Wooden, So.; Peyton Major, Sr.; Clayton Forsten, Jr. Chattahoochee - Andrew Banks, Sr.; Tim Reed, Sr.; Billy Spradlin, Sr.; Peter McVay, Sr. Creekview - Brody Rhodes, Sr.; Bradon Dabrowa, Jr.; Cole Hasty, Sr.; Dawson Currie, Sr.; Isaac Hubert, So. Johns Creek - Tank Pritchett, Sr.; Ethan Storey, Sr.; Jack Yensel, Sr.; Charlie Leon, Sr. River Ridge - Andrew Bingham, Jr.; Conner Gross, Sr.; Jack Senay, Sr.; Dylon Persad, Jr. Riverwood - Avery Smith, Jr; Kieth Harvey, Jr.; Amir Adams, Sr.; Jaden Harris, Jr. Sequoyah - Harrison Hood, Jr.; Carson Rowland, Sr.; Jonah Haney, Sr.; Aidan Moore, Jr.

