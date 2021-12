All-region teams: Perry WR/TE Wright voted 4-4A’s top player

Defensive player of the year: LB/DE Omarion Knight, Baldwin, Sr.

Defensive player of the year: LB Jathan Willis, West Laurens, Sr.

Athlete of the year: LB/WR Curtis Head, Perry, Sr.

Scholar athlete of the year: Cam Foreman, Rutland, Sr.

Scholar athlete of the year: Price Massey, Perry, Sr.

Coach of the year: Kevin Smith Perry

First-team offense

QB - Armar Gordon Jr. , Perry, Jr.

RB - Evan Guyton, West Laurens, Sr.

RB - Jeramiyah Scott, Baldwin, Sr.

RB - Cordarrian Hickman, West Laurens, Sr.

WR - Dakarai Anderson, Perry, So.

WR - Neico Sandifur, Rutland, Jr.

WR - Shatavious Hogan, Baldwin, Jr.

TE - Brant Gibson, Perry, Sr.

OL - Donovan Haslam, Perry, Sr.

OL - Caleb Adams, Westside (Macon), Sr.

OL - Cam Middlebrooks, Spalding, Jr.

OL - Jermon Simmons, Baldwin, Jr.

OL - Keyondre Whisby, Rutland, Sr.

OL - Terry Tobler, West Laurens, Sr.

K - Diego Pedraza, Westside (Macon), Sr.

First-team defense

DL - Quintavious Kendrick, Perry, Sr.

DL - Jordan Stubbs, Perry, Sr.

DL - Jaylen Parham, Howard, Sr.

DL - Jy’Sen Bell, Spalding, Sr.

DL - Chase Fambro, Spalding, Sr.

DL - Ty’Quavious Holland, Spalding, So.

LB - Javen Ashe, West Laurens, Sr.

LB - Anthony Johnson, Howard, Sr.

LB - Jared Fuller, Perry, Jr.

LB - Andrew Garnett, Howard, Sr.

LB - Eli Cleveland, Baldwin, Jr.

LB - Dominick Faircloth, Westside (Macon), Jr.

DB - Caleb Wilson, Perry, Jr.

DB - Camerin Marshall, Perry, Jr.

DB - Kirtavious Hightower, Baldwin, Sr.

DB - Dexter Ricks Jr., Baldwin, Sr.

DB - Austin Denson, Westside (Macon), Sr.

DB - Dubois Watson, West Laurens, Sr.

DB - Casson Clark, Perry, Sr.

DB - Senquavious Alsobrooks, Spalding, Sr.

Punter - Bryson Jackson, Spalding, Sr.

Second-team offense

QB - Soloman Burney, Baldwin, So.

QB - Joe Braswell, Spalding, Sr.

RB - Perrell Lowe, Perry, Sr.

RB - Demetrious Carter, Perry, Jr.

RB - Micah Welch, Baldwin, Fr.

WR - Jordan Jester, Spalding, Sr.

WR - Jaquae Miller, Spalding, Sr.

WR - Joel Howard, West Laurens, Sr.

TE - Jalen Jones, Rutland, Sr.

OL - Ben Griffin, Spalding, Sr.

OL - Hart Williams, West Laurens, Jr.

OL - Kaleb Dacus, West Laurens, Sr.

OL - Quentin Askin, Perry, So.

OL - Jackson Peurifoy, Spalding, Sr.

OL - Keishawn Smith, Baldwin, Sr.

K - Caden Camp, Perry, Jr.

Second-team defense

DL - Terrell Hall, West Laurens, Sr.

DL - Isaiah Austin, West Laurens, Jr.

DL - Khiari Milller, Perry, Sr.

DL - Devin Smoot, Perry, Jr.

DL - Omarion Fraley, Baldwin, So.

DL - Tyrecous Harrison, Baldwin, So.

DL - Joshua Jackson, Rutland Sr.

LB - Caden Snell, West Laurens, Sr.

LB - Christian Krietzer, Rutland, So.

LB - J’Torre Talley, Spalding, So.

LB - Arkevian Hood, Spalding, So.

LB - Casey Soloman, Baldwin, Jr.

LB - Cameron Russel, Howard, Sr.

LB - Jaden Jones, Spalding, Jr.

DB - Christian Boston, West Laurens, Sr.

DB - Ashton Brown, Rutland, Jr.

DB - Kemon Elam, Baldwin, Sr.

DB - Dallas Marshall, Spalding, So.

DB - Trent McCord, Spalding, Jr.

DB - Jaden Brown, Perry, Sr.

DB - Tony Mathis Jr., Howard, So.

Honorable mention: QB Jalon Miller, Westside (Macon), Sr.; QB Curtavian Clark, Spalding, So.; RB Jesse Bell, Westside (Macon), So.; RB Dajon James, Howard, Jr.; RB Dwight Terrell, Spalding, Fr.; RB Jacori Brown, Rutland, So.; RB Gerraud Pertillo, Howard, Sr.; WR Tommy Demicco, Perry, Sr.; WR Jaquavious Marshall, Westside (Macon), So.; WR A.J. Wyatt, Spalding, Sr.; WR Ced Evans, Spalding, So.; WR Micah Howard, Howard, Fr.; WR Joshua Vinson, Rutland, So.; WR Hunter Napier, Rutland, So.; TE Jonquavious Russell, Baldwin, Fr.; OL Ja’Quavious Collier, Westside (Macon); OL Decori Elam, Baldwin, So.; OL Ronald Christian, Rutland, Jr.; OL Sam Rodgers, Perry, Sr.; OL Case Poole, Perry, Jr.; OL Justin Lister, Perry, Sr.; OL Jalen Davis, Perry, Jr.; OL Ty Smith, Spalding, So.; OL Davion Foster, Spalding, So.; OL Aiden Andrews, Spalding, Fr.; OL Brandon Horne, West Laurens, Jr.; OL Carlos Sellars, Rutland, Sr.; DL Gabriel Mitchell, Baldwin, Sr.; DL Jordan Jones, Spalding, Sr.; DL Bryce Arnold, Spalding, Sr.; DL Jamari Stone, Perry, Jr.; DL Donjuan McGee, Westside (Macon), Jr.; DL Christian Edwards, Howard, Sr.; LB Ethan Ellington, Howard, So.; LB Joe Ellington, Rutland, Sr.; LB Zy Barham, Spalding, So.; LB Demarie Jordan, Spalding, So.; LB Devarious Russell, Baldwin, Fr.; LB Jordan Spencer, West Laurens, So.; LB Quentin Clark, West Laurens, So.; LB Gavin Williams, Howard, Jr.; LB Jaterian Walker, Perry, Sr.; LB Malachi Ivory, Rutland, Sr.; DB Johnny Williams, West Laurens, So.; DB Ramareon Taylor, Howard, So.; DB Robert Henderson, Spalding, Fr.; DB Trey Wright, Perry, Jr.; DB Ahmad Lee, Perry, Jr.; DB Yauri Celixte, Baldwin, So.; DB Ronald Moore, Spalding, So.; DB T.J. Gasaway, Rutland, Fr.

