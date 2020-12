All-region teams: Lovejoy’s Jones, Westlake’s Wiggins earn top honors in 4-6A

Coach of the year: Bobby May, Westlake

First-team offense

QB - Xavier Smith, Hughes, Jr.

RB - Zina Mulbah, Westlake, Jr.

RB - Trevon Kinchen, Lovejoy, So.

OL - Arelious Dunn, Hughes, Sr.

OL - Iriq Moore, Tucker, Sr.

OL - Jaden Mutua, Westlake, Sr.

OL - Michai Boireau, Lovejoy, Fr.

OL - Jonathan Hughley, Hughes, So.

WR - Leo Blackburn, Westlake, Sr.

WR - Dacari Collins, Westlake, Sr.

WR - Robert Lockhart, Hughes, So.

ATH - Ned Coleman, North Atlanta, Sr.

First-team defense

DL - Sedarius McConnell, Westlake, Sr.

DL - Dawson Rivers, Tucker, Sr.

DL - Amiere Williams, Westlake, Sr.

DL - David Howard, North Atlanta, Sr.

LB - Gannon Weathersby, Hughes, So.

LB - Raki Lott, Westlake, Sr.

LB - Michael Watson, Hughes, Jr.

DB - Demarko Williams, Westlake, Sr.

DB - Charles Arnold, Hughes, Sr.

DB - Nolan Jones, Lovejoy, Sr.

DB - Syre Stewart, North Atlanta, Sr.

First-team special teams

P - Charlie Cooper, Tucker, Jr.

K - Camden Russell, Tucker, Sr.

LS - Gaines Wood, North Atlanta, Jr.

Second-team offense

QB - Stephin Craig, Lovejoy, Jr.

RB - Corzavius Smart, Westlake, Sr.

RB - Andrew Craig, Morrow, So

OL - Jakiah Leftwich, Westlake, Sr.

OL - Gabriel Bradley, Morrow, Jr.

OL - Tylher Williams, Tucker, Jr.

OL - Jamari Freeman, Hughes, Jr.

OL - Chance Holloman, Westlake Jr

WR - Quentavius Scandrett, Lovejoy, Sr.

WR - Marquez Cowins, Hughes, Sr.

WR - Isaiah Raheem, Tucker, Sr.

Second-team defense

DL - Garrett Wilson Hughes, Jr.

DL - Horace Lockett, Westlake, Jr..

DL - Josh Horton Hughes, Sr.

DL - Jamund Hall, Westlake, Sr.

LB - Kaece Supples, Tucker, Jr.

LB - Antonio Elder, Morrow, Jr.

LB - Hunter Davis, North Atlanta, So.

DB - Keeman Hayes, Tucker, Sr.

DB - Jacobi Gilbert, Westlake, Sr.

DB - Rodney Shelley, Hughes, Jr.

DB - Avieon Terrell, Westlake, So.

Second-team special teams

P - Daniel Davis Jr., Hughes, Sr.

K - Herman Hernandez, Hughes, Jr.

Honorable mention: ATH Colin McFadden, Morrow, Sr.; DB Jekail Middle, Lovejoy, So.; DB Cameron Henry, Lovejoy, Jr.; DB Amarion M’Baye, Hughes, Sr.; DL Aiden Watkins, Hughes, So.; LB AJ Barber, Lovejoy, Sr.; LB Michael Brooks, Lovejoy, Jr.; LB Travis Davis, Tucker, Sr.; OL Jalen Botello, Lovejoy, Fr.; OL Elijah Shareef, Lovejoy, So.; OL David John, Lovejoy, Jr.; OL Kameron Epps, Lovejoy, Sr.; OL Ahmed Brimah, Lovejoy, Sr.; OL Sterling Almond, Westlake, Sr.; OL Brandon Best, Tucker, Jr.; OL Shannon Childs, Hughes, Sr.; QB Prentiss Noland, Hughes, Fr.; QB Cobey Thompkins, Morrow, Fr.; TE/FB Phili Diamond, Morrow, Sr.; WR Burt Hunter, Morrow, Jr.; WR Jayden Browning, Hughes, Sr.; WR Terrance Love, Hughes, So.; WR/DB Barry Manning, Tucker, Jr.

