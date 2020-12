All-region teams: Johnson, Brown, Ferguson earn top honors in 6-2A

Defensive player of the year: DL Montavious Ferguson, Washington, Sr.

Coach of the year: Brad Stephens, South Atlanta

First-team offense

QB - Monye Jones, Washington, Sr.

RB - Justin Johnson, Pace Academy, Sr.

WR - Ronnie West, Washington, Sr.

WR - Collin Goldberg, Lovett, Sr.

WR - Jayden Thomas, Pace Academy, Sr.

WR - Elijah Hobson, Towers, Sr.

WR - Kameron Slade, Therrell, Jr.

OL - Dekuan Archer, Washington, Jr.

OL - Will Stimmel, Lovett, Jr.

OL - Trevaris Hammond, Columbia, Sr.

OL - Christian Morgan, Washington, Jr.

OL - Christian Bing, Pace Academy, Sr.

K - Pearson Bates, Pace Academy, Sr.

ATH - Armain Tookes, Washington, Jr.

P - Micah Tyler, Therrell, Sr.

First-team defense

DL - DeMicheal Stillwell, South Atlanta, Sr.

DE - Marquez Harris, Columbia, So.

DE - Caleb Fisher, Columbia, Sr.

DL - Terrance Demons, Towers, Jr.

DL - Xavier Agostino, Pace Academy, Jr.

DL - Hevin Brown-Shuler, Pace Academy, Fr.

LB - Stevie Bracey, Lovett, Jr.

LB - Michael Hollingsworth, Lovett, Sr.

LB - Jalin Young, South Atlanta, Sr.

LB - Davion Williams, South Atlanta, Sr.

DB - Taj Moore, Washington, Sr.

DB - Andrew Pinkston, Lovett, Sr.

DB - Davis Rice, Pace Academy, So.

DB - Mekhi Tchassama, Washington, Sr.

DB - Tavares Jones Jr., Towers, Sr.

Second-team offense

QB - Isaiah Logan, Towers, So.

RB - Royce Tolbert, Columbia, So.

WR - Octavious Ford, Washington, Sr.

WR - Keyshawn Weathers, Towers, Fr.

WR - T.J. Summerall, South Atlanta, Fr.

OL - David Roberts, Towers, Sr.

OL - Jarese Lewis, Washington, Jr.

OL - Gerald Scott, South Atlanta, Sr.

OL - Cameron Dumas, Columbia, Jr.

OL - Hunter Rocker, Pace Academy, Jr.

K - Lucas Hyman, Lovett, Sr.

ATH - Jaden Baugh, Columbia, Fr.

P - Huntley King, Lovett, Sr.

Second-team defense

DL - Wells Kamerschen, Lovett, Sr.

DL - Darrle Jacobs, South Atlanta, Sr.

DL - Jayden Gasque, Pace Academy, So.

DL - Jamal Jones, Pace Academy, Sr.

LB - Maurice Edwards, Washington, Sr.

LB - Luke Ham, Lovett, Sr.

LB - Ahmad Perkins, Towers

LB - Sir Amos, Washington, Jr.

LB - Antoine Jordan, Columbia, Sr.

LB - Myles Bolton, Pace Academy, Sr.

LB - Kenyon Partridge, Towers, So.

LB - Charlie Hoke, Lovett, Sr.

DB - Andrew Hartsfield, South Atlanta, Sr.

DB - Jaurice Hardrick, Columbia, Sr.

DB - George Little, Pace Academy, Fr.

DB - Wade Shepherd, Lovett, Sr.

Honorable mention: Columbia - OL Jessie Williams, Sr.; RB Deyonte Mitchell, Sr.; RB Daronte Bryant, Sr. KIPP Atlanta Collegiate - LB Kalil Matthews, So.; LB Maurice Wilson, So.; DB Anthony Hill. Sr.; RB Jeremiah Smoot, So.; DB Terrance Mathis, Sr. Lovett - QB Preston Lusink, Fr.; OL Grant Turner, Sr.; LB Anderson Beaver, So. McNair - OL Jared Davenport, Sr.; OL/DL Matthew Griffin, Sr.; ATH Javon Yearby, Sr.; DB/WR Malachi Jackson, So. Pace Academy - QB Myles Morris, Jr.; OL Travion Baugh, So.; OL Hunter Rocker, Jr.; OL Kylen Shields, So. South Atlanta - ATH John Lawton, Jr.; DB James Ferrell, So.; OL Jamarkus Stephens, Sr.; LB/RB Anthony Mitchell, Jr.; DE Yazeed Richardson, Sr.; OL Raylene Magby, So.; LB Quintavis Frazier, Sr.; DB Cam’ron Gaynor, Sr. Towers - DL Tyler Walters, Jr.; P Nixon Stewart, Jr.; DL Elijah Askew, Sr.; DB Deshaun Broughton, So. Therrell - QB Khamar Carlisle, Jr.; LB Braelen Dory, So.; LB Erik Hines, Sr.; DB Deontre Morris, Sr. Washington - WR Bernard Rapley, Sr.; LB Isiah Waller, Sr.; OL Artavious Alexander, Jr.; DE Shannon Clayton, Jr.; WR Andrew Cullins, Jr.; RB Nie’Jay Gaston, Jr.; DE DeMonta Hardeman, Jr.; LB Sir Amos, Jr.; LB King Walker, Jr.; DL Marcellus Cooper, So.; DB Kaleb Garrett, So.; LB Charles Muhammad, So.; DB Jamal Walton, So OL Willie Hicks, Fr.

