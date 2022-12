All-region teams: Harlem lineman Williams named top player in 4-3A

Coach of the year: Mark Boiter, Harlem

Offensive coordinator of the year: Loren Purvis, Morgan County

Defensive coordinator of the year: Brian Usry, Harlem

Offense

QB - Jack Murphy, Richmond Academy, Sr.

RB - Jacere Cooper, Morgan County, Sr.

RB - Jason Williams, Harlem, Sr.

RB - Telly Johnson, Hephzibah, Jr.

WR - Cameron Nixon, Cross Creek, Sr.

WR - T.J. Thompson, Morgan County, Sr.

WR - Eric Grant, Hephzibah, Sr.

WR - Kellen McDuffie, Richmond Academy, Sr.

TE/H - Antavious Elder, Morgan County, Jr.

TE/H - Johnathan Heard, Hephzibah, Sr.

OL - Johnnie Tucker, Harlem, Sr.

OL - Patrick Wagner, Harlem, Sr.

OL - Johnathan Butler, Morgan County, Sr.

OL - Griffin Britt, Morgan County, Sr.

OL - Santonio Coleman, Richmond Academy, Jr.

OL - Brian Bailey, Hephzibah, Jr.

OL - Solomon Mathis, Hephzibah, Fr.

ATH - Johnathan Howard, Harlem, Sr.

PK - Tyler Smith, Morgan County, Jr.

Defense

DL - Malik Moses, Salem, Jr.

DL - Isaiah Hutton, Cross Creek, Sr.

DL - TyShawn Bell, Richmond Academy, Jr.

DL - Maleik Bell, Richmond Academy, Sr.

DL - Karnaire Floyd, Hephzibah, Sr.

DL - Terrence Herrin, Hephzibah, Sr.

DL - Landen Beale, Harlem, Sr.

ILB - Grady Noegel, Richmond Academy, Sr.

ILB - Jordan Bowers, Harlem, Sr.

ILB - Quandarious Henry, Cross Creek, Jr.

ILB - Jayden Law, Hephzibah, Sr.

OLB - Will Dunagan, Richmond Academy, So.

OLB - Will Perry, Richmond Academy, Sr.

OLB - Ryan Allen, Hephzibah, Sr.

OLB - Dyson Maddox, Harlem, Jr.

DB - Bryant Simpson, Cross Creek, Sr.

DB - Jayden Dunn, Cross Creek, Sr.

DB - Bryce Ivey, Richmond Academy, Sr.

DB - Kenneth Medlock, Richmond Academy, Jr.

DB - Reggie Ross, Morgan County, Sr.

DB - Zion Gregg, Salem, Sr.

DB - Saadiq Pasha, Hephzibah, Sr.

DB - Lamar Daniels, Hephzibah, Jr.

P - Reid Barfield, Richmond Academy, Sr.

Honorable mention: Cross Creek - Travis Brigham, So., WR; Anthony Dyers, So., OL; Korleon Bandfield, So., OL; Denzil Wilcow, Jr., OL; Donald Jackson Jr., OL; Jonathan Underwood, Jr., DL; Nasan Houston, So., DE; CaRon Walker, Jr., CB; Tyrek Talbert, Jr., ATH; Kristian Robinson, So., ILB. Harlem - Wyatt McCullough, Sr., DL; Ryan Newman, Sr., QB; Da’One West, Jr., DL; Taylor Hart, So. DL; Ronald Oliver, So., DB; Tucker Combe, Jr., OLB; Jackson Rockefeller, Sr., WR; Keundris Williams, Jr., WF; Simon Bradford, Sr., K; Holden Rippe, Sr., DB. Hephzibah - Jaylon Alford, Jr., RB; Deonte Singleton, Jr., WR; Deshaun Lewis, Sr., DB; Daniel Hargrove, Jr., DL; Cendray Dixon, So., OL; Patrick Kinsey, Jr., OL; Antonio Heath, Jr., WR; Justice Whitfield, Jr., DL/K/P; Dwight Tarver, Sr., LB; Maurice Boyd, Jr., DB. Morgan County - JaMari Mundy, OL; Talan Fuller, QB; Dayne Dickerson, OLB; DJ Smith, OLB. Richmond Academy - Malcolm Cochrane, Sr., RB; Josh Cohrs, Jr., WR; Ben Wright, Fr., WR; Trav Wright, Jr., WR; Jim Kay, Sr., TE; Trevon Hughes, Jr., H; Makhai Freeman, Fr., OL; Alonzo Jones, Sr., OL; Keyon Holmes, So., OL; Jefferson Murray, Jr., K; Andrew Williams, Sr., FS; Cam Wigfall, Jr., FS; Elijah Sholes, Jr., OLB; Cam Hunt, Jr., OLB; Marshall Barton, So., ILB; Donovan Scott, Jr., ILB; Tacqaue Staley, Jr., DL. Salem - Malachi Henderson, Sr., DL; Demarous Hightower, Sr., OL; Eric Jones, Sr., OL; Rony Guzman Orellana, Sr., PK; Kamari Poindexter, Sr., RB; Malachi Yehudah, Sr., DB; Brandon Blackshear, Jr., RB; Shermain Carlisle, Jr., OL; Russell Davis, Jr., DL; Develous Weatherspoon, Jr., DL.

