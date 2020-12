All-region teams: Glynn Academy’s Lewis named top player in 2-6A

Coach of the year: Rocky Hidalgo, Glynn Academy

First-team offense

QB - Tyler Coleman, Richmond Hill, Sr.

RB - Khamorri Simmons, Brunswick, Jr.

RB - Jalin Mikell, Statesboro, Jr.

TE - Ryan Seay, Glynn Academy, Sr.

WR - Jordan Clark, Richmond Hill, Sr.

WR - Tyrease Jones, Brunswick, Sr.

WR - Keion Wallace, Effingham County, So.

OL - Joe Fusile, Richmond Hill, Sr.

OL - Jae Kollman, Richmond Hill, Sr.

OL - Caleb Cook, Brunswick, Sr.

OL - Kanaya Charlton, Brunswick, Jr.

OL - Taylor Moon, Statesboro, Sr.

ATH - Elijah Leiataua, Bradwell Institute, Jr.

First-team defense

DL - Nathan Vickers, Richmond Hill, Sr.

DL - Malcolm Brown, South Effingham, Sr.

DL - Dake Williams, Statesboro, Sr.

DL - D´Marius Clinch, Glynn Academy, Jr.

LB - John Mastrorilli, Richmond Hill, Sr.

LB - JD Kaiser, Statesboro, Sr.

LB - Miles Smith, Glynn Academy, Sr.

LB - Zane Rosenbaum, Brunswick, Sr.

DB - Jayden Drayton, Glynn Academy, So.

DB - Amarion Whitfield, Brunswick, Sr.

DB - Gabe Idowu, Statesboro, Sr.

DB - Kenyan Hunter, Richmond Hill, Sr.

K - Britton Williams, Richmond Hill, Sr.

P - Tyler Wells, Effingham County, Jr.

Second-team offense

QB - K.J. Lee, Brunswick, Sr.

RB - Caden Hutchinson, Glynn Academy, Sr.

RB - Larry Scott, South Effingham, Sr.

TE - Ryan Steele, Richmond Hill, Jr.

WR - Xavier Bean, Brunswick, Sr.

WR - Kamarion Melvin, Bradwell Institute, Jr.

WR - James Flagg, Statesboro, So.

OL - Ryan Phillips, Effingham County, Sr.

OL - Elyjah Thurmon, Bradwell Institute, Fr.

OL - X´Zavion Michael, Statesboro, Sr.

OL - Nick Muchison, Glynn Academy, Sr.

OL - Jamarie Mitchell, South Effingham, Sr.

OL - David Newbauer, Brunswick, Sr.

ATH - Na’Verious Williams, Glynn Academy, Jr.

Second-team defense

DL - Kayshawn Thomas, Brunswick, So.

DL - Kairen Cheneau, Bradwell Institute, Sr.

DL - Kaleb Hampton, Brunswick, Sr.

DL - Gage Roof, Glynn Academy, Sr.

LB - Tucker Wilson, Effingham County, Jr.

LB - Marcus Jones, Richmond Hill, Sr.

LB - Dayen Marat, Glynn Academy, Sr.

LB - Camron Crump, Brunswick, Sr.

DB - Tyler Wells, Effingham County, Jr.

DB - Jahki Newton, Bradwell Institute, Sr.

DB - Devontae Gadson, Brunswick, Sr.

DB - D’Marion Hayes, Glynn Academy, Sr.

K - Liam Rickman, South Effingham, Jr.

P - Anthony Elvine, Brunswick, Jr.

Honorable mention: Bradwell Institute - DL Mikah Perry, Jr.; DB Elijah Melford, Jr.; LB Jeremiah Johnson, Sr. Brunswick - WR Kevin Thomas, So.; RB Chuckobe Hill, Jr.; OL Quan Gibson, So.; DB Keon Leggett, So.; LB A.J. Wilson, Sr.; PK Kyle Rehberg Sr. Effingham County - TE Matthew Ford, Jr.; QB Zach Garcia, Sr.; RB Devon Swinney, Sr.; DB Miquel Allen, Jr.; DB Ashley Thompson, So.; OL Spencer Jeffers, Sr.; Rett Heller, Jr.; DL Jalen Barton, Sr.; LB Keysean McCarr, So.; DE/TE Cooper Nease, So.; WR Isaiah Bell, Sr. Glynn Academy - OL Nick DeMarzo, Sr.; OL Clayton Ketcham, Sr.; WR David Prince, Fr.; DL Jayden Turner, Sr.; LB Josh Woodward, Sr.; LB Joseph Beckham, Sr.; LB Tywon Melvin, Sr.; DB Cameron Joseph, Sr.; P Bennet Colbert, Sr. Richmond Hill - WR Christian Boggs, Sr.; OL Bodee Truax Sr.; OL Corey Rowley, Sr; OL Alex Workman, Jr.; ATH Isaiah Allen, Sr.; DL Armon Mason, Sr.; LB Tyrone Bush, Sr.; LB Kalieb Jackson, Sr.; DB Greg Freightman, Sr. South Effingham - DL Nick Milbrandt, Jr.; DL Wesley Dixon, Jr.; RB Desmond House, Sr. Statesboro - QB Ames Rackleff, Sr.; RB Aundrell Grace, Sr.; DB Caleb Tisby, So.; ATH Jordan Lovett, So.

