All-region teams: Douglas County’s Johnson voted 5-6A player of the year

Defensive player of the year: LB Jordan Thompson, Hughes, Sr.

Iron man of the year: RB/LB Mike Hastie, Douglas County, Jr.

Specialist of the year: K/P Ethan Divers, Newnan, Sr.

Coach of the year: Johnny T. White, Douglas County

First-team offense

QB - Prentiss Air Noland, Hughes, Sr.

RB - Justice Savage, Hughes, Sr.

RB - Javon Parker, East Paulding, Jr.

WR - Gus Anderson, Newnan, Jr.

WR - Jovanni McGee, Hughes, Jr.

WR - Khilee White, New Manchester, Sr.

WR - Cam Shelly, East Paulding, Sr.

TE - Cam Jones, East Paulding, Jr.

OL - Julius Dumas, Douglas County, So.

OL - Dontrell Glover, Hughes, Jr.

OL - David Postell, East Paulding, Sr.

OL - Joshua Vaughan, Douglas County, So.

OL - Kai Keller, South Paulding, Sr.

ATH - Jaylen Mack, Alexander, Sr.

PK - Zech Valdez, Douglas County, Sr.

First-team defense

DL - Korey Jordan, Douglas County, Sr.

DL - Jordan Carter, Douglas County, So.

DL - Fred Tigner, Hughes, Sr.

DL - Chris Stokes, East Paulding, Sr.

DL - Caleb Reid, Newnan, Sr.

LB - Jayden Cheeks, Douglas County, Sr.

LB - Trevio Chambers, New Manchester, Sr.

LB - Xavier Leonard, Hughes, Sr.

LB - Norvis Martinez, East Paulding, Sr.

DB - Draden Fullbright, South Paulding, Jr.

DB - Richard Freeman IV, Douglas County, Sr.

DB - Isreal Boyce, Douglas County, Sr.

DB - Santonio Jones, Hughes, Jr.

DB - Brendin Poole, Alexander, Sr.

P - Jonathan Castillo, East Paulding, Jr.

Second-team offense

QB - Chantz Bouknight, East Paulding, Jr.

RB - Zamarcus Lindley, Douglas County, So.

RB - Dorian Page, Hughes, Sr.

WR - Aaron Gregory, Douglas County, So.

WR - Brandon Ellison, Douglas County, Jr.

WR - Jabari Jones, Hughes, Jr.

WR - DJ Reese, South Paulding, Sr.

TE - Xavier Tiller, Hughes, So.

OL - Joshua Morrell, Douglas County, Jr.

OL - Jamal Gowens, Hughes, Jr.

OL - Tavrus Dice, Hughes, Jr.

OL - Jayce Sanker, South Paulding, So.

OL - Javeon Hinton, Newnan, So.

ATH - Andre Gianopoulos, Paulding County, So.

Second-team defense

DL - Marquivious Wright, Douglas Co., Sr.

DL - Zykerion Tucker, Newnan, Sr.

DL - Quavion Pitts, Hughes, Jr.

DL - Ameir Glenn, Hughes, Sr.

DL - Kaleb Funchess, East Paulding, Sr.

DL - Daniel O’Neal, Paulding County, Sr.

LB - Justin Bonds, Hughes, Sr.

LB - Joshua Pgouda, South Paulding, Sr.

LB - Ty Griffin, Alexander, Sr.

LB - Trevon French, East Paulding, Sr.

DB - Jeremy Leader, East Paulding, Sr.

DB - JRod Abrams, Paulding County, Jr.

DB - Zack Hill, Hughes, Sr.

DB - Jordan Fields, Alexander, Sr.

Honorable mention: Alexander - DL -Dylan Bland, Sr.; DL Wilquan Green, Sr.; LB Justis Lester, Jr.; DB Jayden Fields, Sr.; DL Maddox Brackin, Sr.; DB Jamari Benjamin, Jr.; DB Anthony Coppin, Sr.; P Cade Wynn, Sr.; K Josh Castillo, So.; OL Adam Roberts, Sr.; OL Josh Hagler, Jr.; RB Tenacious Taylor, Sr.; WR Pierre Jackson, Jr.; WR Bryson Fortner, Sr.; WR Eli Rowell, Sr.; TE R.J. Black Fr.; WR Trevor Credit, Sr. Douglas County - RB RahKeith Kelly; WR Marcus Carter; OL Jordan Jackson; FB Steven Jones; LB Trey Relliford; DL Alsemas Johnson; DL Ladarian Williams; DB Robert Tyson; DB Michael Thomas; DL Jalen Ray; DB Brandon Payton; DL Solomon Fabian. East Paulding - QB Baylor Thomason, Sr.; WR Brian Allen, Jr.; OL Tryston Zuniga, Sr.; OL Luke Robinson, Sr.; WR Gill Nkrumah, Sr.; K- Landon Shaffer, Jr.; DL Kaiden Russell, Jr.; DL Kewan Donald, Jr.; LB Josiah Marsh, Sr.; LB Brodie Burge, Jr.; DB Damarius Whitaker, Sr.; DB Jameil Jones, Jr.; DB Jamarco Ford, Sr. Hughes -WR Brandon Gates, Jr.; RB Carson Baker, So.; RB TK Brown, Sr.; OL Cam Williams, Jr.; OL Caleb Ash, Sr.; DL Ashton Mitchell, Sr.; DL D’Marcus Brown, Sr.; DL Alonzo Jackson, Jr.; DB Nacari Johnson, Sr.; DB Jeffery Taylor, Jr.; DB Bo Jacobs, Jr. New Manchester - LB Treyvion Daniels, Sr.; OL Diego Franquez, Sr.; RB Ethan Pickett, Sr.; DB Keymond Maze, Jr.; LB Triston Graham, So.; LB Morris Swims, So.; DL Jaylin Turner, Jr. Newnan - RB Antevius Berry, Sr.; RB Jaylon Teagle, Jr.; QB Brodie Campbell, Fr.; QB Hayes Maginnis FR; WR Marquese Knox, Jr.; OL Daylin Heath, Sr.; TE Evan Russell, So.; DL Jaxon White, So.; LB Brent Gregory, Sr.; LB Josiah Smith, So.; DB- Jameer Scandrick, Sr.; DB Korey Turks, Sr.; DB Nathan Scales, Jr. Paulding County - OL Tyreek Jemison, So.; OL/DL Elijah Peeks, Fr.; Ath Nemo Watson, Fr.; LB Jaziah Owens, So.; WR Ant Bell, Jr.; DB Carlton Stroud, Jr.; DL Willie Butler, Jr.; K/P Sergio Neyra, Jr.; LB Daniel Oduegbemi, So.; DB Marley Thomas, Fr. South Paulding - QB- Kade Wigginton, So.; RB Albert McCoy; WR Ben Farmer; OL Tyler Chukuyem; DL Jeremiah Hughey; LB Eddie Stafford; LB Cade Grinstead; DB Jermaine Tyler; DB LaKevin O’Bryant; DB/WR Thailyn Collins; LB Ryan Seymour

