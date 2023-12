All-region teams: Davis, Matthews, Perry earn top honors in 4-7A

Defensive player of the year: DL RyShawn Perry, Newton, Jr.

First-team offense

QB - Deron Benson, Newton, So.

RB - Jayshawn Appling, South Gwinnett, Sr.

RB - Zion Johnson, Newton, Jr.

WR - John Cineas, Grayson, Sr.

WR - Keon Davis, Newton, Sr.

WR - Marcus Calwise, Newton, Sr.

WR - Anthony Carter, South Gwinnett, Sr.

WR - Johnathan Stafford Jr, Archer, So.

WR - Lee Niles, Brookwood, Sr.

TE - William Wallace, Archer, Sr.

TE - Kylan Fox, Grayson, Sr.

OL - Jordan Floyd, Parkview, Sr.

OL - Cortez Smith, Parkview, Jr.

OL - Marcus Mascoll, South Gwinnett, Sr.

OL - Josh Haynes, Parkview, Sr.

OL - Walt Flynn, Grayson, Sr.

K - Caitlyn Soroka, Brookwood, Jr.

First-team defense

DL - Adrian Pigford, South Gwinnett, Sr.

DL - Trent Mapp, Archer, Sr.

DL - Ira Singleton, Parkview, Sr.

DL - Andre Fuller, Grayson, Jr.

ILB - Milleon McKinzie, South Gwinnett, Sr.

ILB - Tyler Atkinson, Grayson, So.

ILB - Cole Van Hassel, Brookwood, Jr.

OLB - Kendall Lee, Archer, Sr.

OLB - Antonio White, Parkview, Sr.

OLB - Kel Ikpechukwu, Grayson, Sr.

DB - Jay Crawford, Parkview, Sr.

DB - Jaylin Lackey, South Gwinnett, Sr.

DB - Zack Harden Jr, Newton, Jr.

DB - Ephraim Wright, Newton, Sr.

DB - Cozze Meyer, Brookwood, Sr.

P - Ryan Ortega, Grayson, Jr.

SPEC - Xavier Butler, South Gwinnett, So.

Second-team offense

QB - Jordan Do, Archer, So.

RB - Dylan Elder, Grayson, Sr.

RB - Brayden Tyson, Brookwood, Fr.

RB - Emmanuel McRae, Archer, Sr.

TE - Evan Gober, Brookwood, Jr.

WR - Bryce Coulson, Parkview, Sr.

WR - Colby Alexander, Archer, Jr.

WR - Aiden Taylor, Grayson, Jr.

WR - Alex Sanchez, Grayson, Jr.

WR - Carson Wilson, Parkview, Sr.

OL - Tyquan Smith, South Gwinnett, Jr.

OL - Secrea Algie, Brookwood, Sr.

OL - Izaiah Taylor, South Gwinnett, Sr.

OL - Anjaven Presley, Newton, Sr.

OL - Emanuel Young, Archer, Sr.

OL - Anthony Arrington, Parkview, Jr.

K - Tolu Adeyemi, Grayson, Jr.

Second-team defense

DL - Jalen Shivers, South Gwinnett, Jr.

DL - Malik Moses, South Gwinnett, Sr.

DL - Wayne Patterson, Newton, Jr.

DL - Mysean Nesbitt, Parkview, Jr.

DL - Darren McKenzie, Grayson, Sr.

ILB - Jehden Robinson, Newton, Sr.

ILB - Justin Nunn, Parkview, Jr.

OLB - Amari Jones, Archer, Sr.

OLB - Cali Gober, Brookwood, Sr.

OLB - David Moncrief, Grayson, Sr.

DB - Terrence Curtis, Parkview, Sr.

DB - Maurice Harrell, Newton, Sr.

DB - Myles Woods, Grayson, Sr.

DB - Jaylen Bell, Grayson, Jr.

DB - Jamarcus Presley, Newton, Sr.

DB - Elijah McDowell, South Gwinnett, Sr.

DB - Kaleb Neal, Brookwood, Sr.

P - Jackson Gandy, Archer, Jr.

SPEC - Samuel Valasquez, Newton, Fr.

Honorable mention: Archer - DL Canann Edwards, Jr.; OL Jaylen Gamble, Jr.; OL Dayle Hervey, So.; OL Gerardo Garza, Sr.; OL Micheal Gerard, So.; DB Devon Donaldson, Jr.; OLB Chinedum Oraka, Sr. Brookwood - CB Damyon Pearson, So.; OL Zayden Walters, So.; CB Brian Diggs, Sr.; OL Daniel Smith, Sr.; RB Cameron French, Sr.; TE Manny Scott, So. Grayson - OL Alex Demiser, So.; RB Amari Alston, Jr.; RB Elijah Miller, Jr.; DB Uriah Points, Jr.; DB Jalen Williams, Jr.; DB D’Kyah Banks, Sr.; LB Anthony Davis, So. Newton - DB Adryan Cole, Fr.; OL Censere Wright, Jr.; DL Russel Davis, Sr.; OLB Quintavion Norman, Sr.; WR Malik Brightwell, Jr. Parkview - RB Trelain Maddox, Sr.; DB Zelus Hicks, So.; QB Jaiden Jinkens, Sr.; RB Davin Rouse, Jr.; RB Brian Stokes, So. South Gwinnett - QB Jared Echols, Sr.; DB William Embry, Sr.; WR Jackson Cook, Jr.; LB Terrence Penick, So.; LB Makhi Brazier, So.

