All-region teams: Baldwin’s Bullard named top player in 4-4A

Athlete of the year: Dae’quan Wright, Perry, Jr.

Scholar athlete of the year: Cam Foreman, Rutland, Jr.

Coach of the year: Kevin Smith, Perry

First-team offense

QB - Lane Rucker, Perry, Sr.

RB - Makeil Kendrick, Perry, Sr.

RB - Cordarrian Hickman, West Laurens, Jr.

RB - Vansean Jackson, Westside (Macon), Sr.

WR - Tyler Franks, West Laurens, Sr.

WR - Curtis Head, Perry, Jr.

WR - Takendre Coats, Westside (Macon), Sr.

WR - Shatavious Hogan, Baldwin, So.

TE - Brant Gibson, Perry, Jr.

OL - Jawaun Henry, Howard, Sr.

OL - Sean Hipple, Perry, Sr.

OL - Keshon Seay, Spalding, Sr.

OL - Jermon Simmons, Baldwin, So.

OL - Teriel Mitchum, Westside (Macon), Sr.

K - Caden Camp, Perry, So.

First-team defense

DL - Quintavious Kendrick, Perry, Jr.

DL - Jalen Raines, Perry, Sr.

DL - Elijah White, Spalding, Sr.

DL - Jamrion Marshall, Rutland, Sr.

DL - Omarion Knight, Baldwin, Jr.

LB - Jathan Willis, West Laurens, Jr.

LB - Kennedy Parker, Westside (Macon), Sr.

LB - Jared Fuller, Perry, Jr.

LB - Emanuel Hicks, Rutland, Sr.

LB - Gavin Davis, Baldwin, Jr.

LB - Jelani CoPenny, Spalding, Sr.

DB - Ja’khius Jackson, Perry, Sr.

DB - Camerin Marshall, Perry, So.

DB - Kirtavious Hightower, Baldwin, Jr.

DB - D.J. Ricks, Baldwin, Jr.

DB - Senqua Alsobrooks, Spalding, Jr.

DB - Rockdrez Yarbrough, Spalding, Sr.

P - Bryson Jackson, Spalding, Jr.

Second-team offense

QB - Derrick Lewis, Baldwin, Jr.

QB - Bradley Wilson, West Laurens, Sr.

RB - Nazir Berry, Spalding, Jr.

RB - Jeramiyah Scott, Baldwin, Jr.

RB - Micah Welch, Baldwin, Fr.

WR - Quamae Adkins, Westside (Macon), Sr.

WR - Dakarai Anderson, Perry, Fr.

WR - A.J. Wyatt, Spalding, Jr.

WR - Jordan Jester, Spalding, Jr.

TE - Caleb Appleby, West Laurens, Sr.

OL - Donovan Haslam, Perry, Jr.

OL - Case Poole, Perry, So.

OL - Jeremy Sanderson, Howard, Sr.

OL - Terry Tobler, West Laurens, Jr.

OL - Jackson Peurifoy, Spalding, Jr.

OL - Keyundre Whisby, Rutland, Jr.

OL - Kejean Searcy, Rutland, Sr.

OL - Keishawn Smith, Baldwin, Jr.

OL - Caleb Adams, Westside (Macon), Jr.

K - Diego Pedroza, Westside (Macon), Jr.

Second-team defense

DL - Isaih Barber, Howard, Sr.

DL - Chase Fambro, Spalding, Jr.

DL - Trent Johnson, Perry, Sr.

DL - Shoshoni Williams, Perry, Sr.

DL - T.J. Jones, West Laurens, Sr.

DL - Tyrecous Harrison, Baldwin, Fr.

DL - Navion Clemons, Baldwin, Jr.

LB - Caden Snell, West Laurens, Jr.

LB - Ja’main Stokes, Perry, Sr.

LB - Eugene Brown, Baldwin, Sr.

LB - Jordan Price, Spalding, Sr.

DB - Jakeil Edmond, West Laurens, Sr.

DB - Jalen Middleton, Westside (Macon), Sr.

DB - Neco Sandifer, Rutland, Sr.

DB - Javien Leaks, Spalding, Sr.

DB - Debouis Watson, Spalding, Jr.

P - Juan Cardenas, Howard, Sr.

Honorable mention: QB - Dawson Skinner, Howard, Sr.; Curtis Clark, Spalding, Fr. RB - Greyson Clark, West Laurens, Jr.; Dajon James, Howard, Jr.; Khalil Johnson, Westside (Macon), Sr. WR - Duran Wilder, Howard, Sr. TE - Justin Worthy, Howard, Sr. OL - D’ante Holloway, West Laurens, Sr.; Sam Rodgers, Perry, Jr.; Jordan Yarbrough, Spalding, Sr.; Auden Murray, Howard, Sr.; Tyler Bailey, Perry, Sr.; Terri Dumas, Baldwin, Jr.; Connor Wood, Rutland Sr. K - Moksh Barot, West Laurens. DL - Tyqua Holland, Spalding, Fr.; Ah’keem Richards, Spalding, Fr.; Keon Hoges, Westside (Macon), Sr.; Isaiah Austin, West Laurens, So.; Nasir Robinson, Baldwin, So.; Christian Edwards, Howard, So.; Shaw Jackson, Howard, Sr.; Khiari Miller, Perry, Jr.; Jalen Jones, Rutland, Jr. LB - Andrew Garnett, Howard, Jr.; Anthony Johnson, Howard, Jr.; Justice White, Howard, Jr.; Jordan Stubbs, Perry, Jr.; Javen Ashe, West Laurens, Jr.; Jacob Holsey, West Laurens, Sr.; Tyquan Ingram, Baldwin, So.; Jason Parham, Howard, Sr.; Tyman Thomas, Spalding, So.; Jatorie Talley, Spalding, Fr.; C.J. Johnson, West Laurens, Sr. DB - Jadorian Bass, Perry, Sr.; Jaydon Brown, Perry, Jr.; Price Massey, Perry, Jr.; Christians Golden, Rutland, Sr.; Chris Boston, West Laurens, Sr.; Christian Boston, West Laurens, Sr.; Brandon Lee, Baldwin, Sr.; Ronald Moore, Spalding, Fr.; Trent McCoy, Spalding, So.

