All-region teams: Athens Christian’s Davis named 8-A Private’s top player

Athlete of the year: ATH Bailey Stockton, Prince Avenue Christian, Jr.

Kicker of the year: PK/P Bryson Franklin, Prince Avenue Christian, Sr.

Coach of the year: Greg Vandergriff, Prince Avenue Christian

First-team offense

QB - Sam Bush, Athens Academy, Jr.

RB - Tre Hawkins, Athens Academy, Jr.

RB - Laythan Folgman, George Walton Academy, Sr.

RB - Mac Bradley, Prince Avenue Christian, Fr.

WR - Asa Drudge, Athens Academy, Sr.

WR - Jecoris Smith, Athens Christian, Sr.

WR - Gerritt Kemp, Loganville Christian, Fr.

WR - Ethan Christian, Prince Avenue Christian, Jr.

WR - Elijah DeWitt, Prince Avenue Christian, Jr.

TE - Pratt Ferguson, Athens Academy, Sr.

TE - Nic Hurley, Prince Avenue Christian, So.

OL - Taylor Muir, Athens Academy, Sr.

OL - J’Rico Wright, Athens Academy, Sr.

OL - Jacob Bonner, Athens Christian, Sr.

OL - Mason Mathis, George Walton Academy, So.

OL - Taylor Gordon, Loganville Christian, Jr.

OL - Mason Goodyear, Prince Avenue Christian, Jr.

OL - Austin Head, Prince Avenue Christian, So.

First-team defense

DL - Sam Johnson, Athens Academy, Sr.

DL - Oliver Buckner, Loganville Christian, Sr.

DL - OBie Grimes, Loganville Christian, Sr.

DL - Uriah Howard, Prince Avenue Christian, Sr.

LB - Jimmy Humphries, Athens Academy, Jr.

LB - Jeremiah Wingfield, Athens Academy, Fr.

LB - Kyler Giddons, Loganville Christian, Fr.

LB - Eli Grimes, Loganville Christian, Jr.

LB - Luke Lanier, Prince Avenue Christian, Sr.

DB - Wally Terrell, Athens Academy, Sr.

DB - Navy Curry, Athens Christian, Jr.

DB - Anthony Finch, Athens Christian, Jr.

DB - Carter Payne, George Walton Academy, Jr.

DB - Josh Britt, Prince Avenue Christian, So.

Second-team offense

RB - Gio Newsome, Athens Academy, Jr.

RB - Calan Fortunat, George Walton Academy, Jr.

WR - K.J. Whitehead, Athens Academy, Fr.

WR - Caden Reid, Loganville Christian, So.

WR - Josh Ruder, Loganville Christian, Jr.

WR - Andrew Wengryn, Loganville Christian, Sr.

OL - Jackson Hutton, Athens Academy, Sr.

OL - Julian Attaway, Athens Academy, Sr.

OL - Andrew Wells, Athens Christian, Sr.

OL - Sam Buckner, Loganville Christian, Sr.

OL - Jake Atha, Prince Avenue Christian, Fr.

OL - Will Frost, Prince Avenue Christian, Sr.

Second-team defense

DL - Jerrin Johnson, Athens Christian, Jr.

DL - Ethan Garner, Prince Avenue Christian, Sr.

DL - Jake Hathaway, Prince Avenue Christian, Sr.

LB - James Johnson, Athens Christian, So.

LB - Landon Barber, George Walton Academy, Jr.

LB - Josh Towns, Loganville Christian, Sr.

DB - Reid Bangle, Athens Academy, Sr.

DB - Robert Reynolds, Athens Academy, Sr.

DB - Mason Maughon, George Walton Academy, So.

DB - Landon Dean, Loganville Christian, Fr.

DB - Aidon Harter, Prince Avenue Christian, Sr.

K - Jake Williams, Athens Academy, Sr.

Honorable mention: OL Sam Laughlin, Athens Academy, Jr.; OL Quintez Bennard, Athens Christian, Fr.; OL Aidan Townsend, George Walton Academy, Fr.; OL Ian Marillo, Loganville Christian, Jr.; RB Jamari Welch, Athens Academy, Fr.; WR Austin McGee, Athens Academy, So.; WR Jalen Jackson, Athens Christian, So.; DL Jackson Zittrouer, Prince Avenue Christian, Jr.; LB Tristan Puckett, Athens Academy, Fr.; LB Will Warner, Athens Academy, Sr.; LB J.D. Brown, Athens Christian, So.; LB Tristen Hill, George Walton Academy, So.; LB Blake Woodring, George Walton Academy, So.; LB Mason Durning, Prince Avenue Christian, Jr.; LB Will Elrod, Prince Avenue Christian, Sr.

