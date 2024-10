Llegué a este país hace 25 años para estudiar y buscar nuevas oportunidades profesionales. Nací y crecí en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Creo que te conviertes en quién eres por la suma de tus experiencias en la vida. Nunca me han gustado los extremos, ni siquiera en política. No me gustan los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela, que han resultado en dictaduras. Tampoco me gusta la Alemania nazi ni la actual dictadura en Egipto.

Cuando me convertí en ciudadana estadounidense, no me involucraba en política porque sentía que mi voz no importaba, especialmente porque ni siquiera nací aquí. Pero luego me di cuenta de que tengo voz y voto: vivo aquí, pago impuestos. Mis hijos nacieron aquí y quiero que vivan en un país donde puedan prosperar como cualquier otra persona.