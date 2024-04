MARTIN, Lisa Carol



Lisa Carol Martin, daughter of the late Peggy Jones Martin and Hinton Martin, Jr., passed on February 24, 2024, in Farmington Hills, Michigan. Memorial service will be held in Lincoln Cemetery Chapel, 2275 Joseph Boone Blvd., NW on Friday, April 12, 11 AM.



Carl M. Williams Funeral Dirs., Inc., 492 Larkin St., SW, 404-522-8454, www.carlmwilliams.com.



