2026 Masters second-round tee times and groups for Friday

AUGUSTA — The Masters got off to a rousing start in Thursday’s first round, with defending champion Rory McIlroy claiming a share of the lead with a 5-under 67.
He’ll be one of the focal points Friday, when he’s in one of the last groups on the course, teeing off at 1:44 p.m. with Cameron Young and Thomasville amateur Mason Howell.
Sam Burns, the other first-round co-leader, tees off in the second round at 12:32 p.m., along with Cameron Smith and Jake Knapp.
- 7:40 a.m.: Samuel Stevens and Sungjae Im
- 7:50 a.m.: Andrew Novak, Tom McKibbin, Brian Campbell
- 8:02 a.m.: Mike Weir, Wyndham Clark, Mateo Pulcini (amateur)
- 8:14 a.m.: Zach Johnson, Michael Kim, Nicolai Højgaard
- 8:26 a.m.: Danny Willett, Davis Riley, Ethan Fang (amateur)
- 8:38 a.m.: Adam Scott, Daniel Berger, Brian Harman
- 8:50 a.m.: Fred Couples, Min Woo Lee, Fifa Laopakdee (amateur)
- 9:02 a.m.: Sergio Garcia, Aaron Rai, Jacob Bridgeman
- 9:19 a.m.: Harry Hall, Corey Conners, Michael Brennan
- 9:31 a.m.: J.J. Spaun, Maverick McNealy, Tyrell Hatton
- 9:43 a.m.: Jon Rahm, Chris Gotterup, Ludvig Åberg
- 9:55 a.m.: Jordan Spieth, Justin Rose, Brooks Koepka
- 10:07 a.m.: Sepp Straka, Ben Griffin, Justin Thomas
- 10:19 a.m.: Scottie Scheffler, Robert MacIntyre, Gary Woodland
- 10:31 a.m.: Harris English, Marco Penge, Si Woo Kim
- 10:51 a.m.: John Keefer, Haotong Li
- 11:03 a.m.: Naoyuki Kataoka, Max Homa, Carlos Ortiz
- 11:15 a.m.: José María Olazábal, Rasmus Neergaard-Petersen, Aldrich Potgieter
- 11:27 a.m.: Angel Cabrera, Sami Valimaki, Jackson Herrington (amateur)
- 11:39 a.m.: Charl Schwartzel, Max Greyserman, Ryan Fox
- 11:51 a.m.: Vijay Singh, Matt McCarty, Rasmus Højgaard
- 12:03 p.m.: Kurt Kitayama, Kristoffer Reitan, Casey Jarvis
- 12:15 p.m.: Bubba Watson, Nicolas Echavarria, Brandon Holtz (amateur)
- 12:32 p.m.: Cameron Smith, Sam Burns, Jake Knapp
- 12:44 p.m.: Keegan Bradley, Ryan Gerard, Nick Taylor
- 12:56 p.m.: Dustin Johnson, Shane Lowry, Jason Day
- 1:08 p.m.: Patrick Reed, Tommy Fleetwood, Akshay Bhatia
- 1:20 p.m.: Bryson DeChambeau, Matt Fitzpatrick, Xander Schauffele
- 1:32 p.m.: Hideki Matsuyama, Collin Morikawa, Russell Henley
- 1:44 p.m.: Rory McIlroy, Cameron Young, Mason Howell (amateur)
- 1:56 p.m.: Viktor Hovland, Patrick Cantlay, Alex Noren