AJC Varsity

Georgia high school football coaching changes: Westside-Macon, Vidalia make hires

The Peach State’s high school football season ends with a wave of changes. See who’s out and which jobs are open.
The 2025 Georgia high school football regular season is over, prompting many schools to announce changes at head coach. Follow below to stay updated on coaching changes through the playoffs and into the offseason. (Abbey Cutrer/AJC)
The 2025 Georgia high school football regular season is over, prompting many schools to announce changes at head coach. Follow below to stay updated on coaching changes through the playoffs and into the offseason. (Abbey Cutrer/AJC)
By
Updated 18 minutes ago

The end of the GHSA football regular season means the head coaching carousel is in motion.

Several nationally known schools have made coaching changes since the new year, and more are expected to make moves in the coming weeks.

Follow below to stay updated on coaching changes through the playoffs and into the offseason.

RELATED
GHSA reclass insights: Multiplier winners, losers; football powers on the move

Full list of Georgia high school coach changes

Schools are organized alphabetically within their current GHSA classifications.

Class 6A

Class 5A

RELATED
GHSA places schools in new classes for 2026-27

Class 4A

Class 3A

RELATED
How the new top-10 teams fared in final weekend of GHSA football regular season

Class 2A

Class A Division I

Class A Division II

The latest news on coaching changes

Correction

This story has been updated to correct the spellings of Dave Svehla and Sheddrick Risper.

About the Author

Jack Leo is a sports writer and reporter for the Atlanta Journal-Constitution. Jack worked for the AJC throughout his four years studying journalism and sports media at Georgia State University and the University of Georgia. He's now focused on telling stories in the grassroots: bringing comprehensive coverage of high school sports for AJC Varsity.

More Stories

The Latest

Garrison Hearst

Garrison Hearst joins 32 other Ga. high school players in college football HOF

Grayson football stays in house for its next head football coach

Fourth state title within grasp of elite Camden County wrestler

Keep Reading

Ranking the 100 greatest Georgia high school football finals of all-time

Boys basketball rankings: 3 teams seeking first state titles stand No. 1

Gainesville admits using ineligible player in football semifinals, faces forfeit

Featured

A reflective Kemp redefines his legacy — and looks ahead a Capitol without him

Kemp proposes historic $325 million investment in need-based scholarships

Ousted judge demands $50M in lawsuit tied to nightclub arrest

Seeing more new Porsche cars around Atlanta? There’s a reason.