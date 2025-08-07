HS Football
HS Football
Kelsey
OT
6'6"
295 LBS
Adams Jr.
x
COMMITMENT STATUS
LANGSTON HUGHES HIGH SCHOOL
Jordan
OL
6'4"
350 LBS
Agbanoma
x
COMMITMENT STATUS
GRAYSON HIGH SCHOOL
Kamarui
ATH
6'3"
200 LBS
Dorsey
x
COMMITMENT STATUS
HAMPTON HIGH SCHOOL
Marquis
RB
5'10"
185 LBS
Fennell
x
COMMITMENT STATUS
VALDOSTA HIGH SCHOOL
Moonie
RB
5'8"
205 LBS
Gipson
x
COMMITMENT STATUS
KELL HIGH SCHOOL
KJ
LB
6'4"
230 LBS
Green Jr.
x
COMMITMENT STATUS
STEPHENSON HIGH SCHOOL
DJ
LB
6'5"
235 LBS
Jacobs
x
COMMITMENT STATUS
BLESSED TRINITY HIGH SCHOOL
Elijah
DL
6'4"
293 LBS
Patmon
x
COMMITMENT STATUS
NORTHSIDE HIGH SCHOOL
Ta'Shawn
ATH
6'2"
185 LBS
Poole
x
COMMITMENT STATUS
HOWARD HIGH SCHOOL
Jaden
WR
6'1"
200 LBS
Upshaw
x
COMMITMENT STATUS
LEE COUNTY HIGH SCHOOL
Gary
RB
6'0"
200 LBS
Walker
x
COMMITMENT STATUS
CREEKSIDE HIGH SCHOOL
Super 11 Player Videos
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Kamarui Dorsey is putting Hampton football on the map
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Kwame 'KJ' Green Jr. is building on Stephenson's legacy of elite defensive players
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Georgia commit Kelsey Adams Jr. is paving the way at Langston Hughes
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Jaden Upshaw is ready to shine before heading to Texas A&M
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Ta'Shawn Poole is putting Macon football on the map
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Elijah Patmon is chasing revenge and a state title before heading to Texas A&M
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Marquis Fennell is proving size doesn’t define greatness
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Gary Walker is the engine behind Creekside’s championship run
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Jordan Agbanoma has become the next great Grayson offensive lineman
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'Moonie' Gipson: The Kell running back could be the face of Georgia Tech’s future
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DJ Jacobs: Georgia’s No. 1 football recruit is more than just a star linebacker
PHOTOS: AJC SUPER 11 Class of 2026
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AJC Super 11 Stephenson defensive end/edge rusher Kwame “KJ” Green Jr. poses for a portrait at Stephenson High School on Monday, July 8, 2026, in Stone Mountain, Ga. Green is committed to LSU. (Miguel Martinez/AJC) (Miguel Martinez/AJC)