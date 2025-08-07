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HS Football

HS Football

Kelsey Adams Jr.
Kelsey
OT
6'6"
295 LBS

Adams Jr.

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COMMITMENT STATUS
LANGSTON HUGHES HIGH SCHOOL
Jordan Agbanoma
Jordan
OL
6'4"
350 LBS

Agbanoma

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COMMITMENT STATUS
GRAYSON HIGH SCHOOL
Kamarui Dorsey
Kamarui
ATH
6'3"
200 LBS

Dorsey

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COMMITMENT STATUS
HAMPTON HIGH SCHOOL
Marquis Fennell
Marquis
RB
5'10"
185 LBS

Fennell

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COMMITMENT STATUS
VALDOSTA HIGH SCHOOL
Moonie Gipson
Moonie
RB
5'8"
205 LBS

Gipson

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COMMITMENT STATUS
KELL HIGH SCHOOL
 KJ Green Jr.
 KJ
LB
6'4"
230 LBS

Green Jr.

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COMMITMENT STATUS
STEPHENSON HIGH SCHOOL
DJ Jacobs
DJ
LB
6'5"
235 LBS

Jacobs

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COMMITMENT STATUS
BLESSED TRINITY HIGH SCHOOL
Elijah Patmon
Elijah
DL
6'4"
293 LBS

Patmon

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COMMITMENT STATUS
NORTHSIDE HIGH SCHOOL
Ta'Shawn Poole
Ta'Shawn
ATH
6'2"
185 LBS

Poole

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COMMITMENT STATUS
HOWARD HIGH SCHOOL
Jaden Upshaw
Jaden
WR
6'1"
200 LBS

Upshaw

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COMMITMENT STATUS
LEE COUNTY HIGH SCHOOL
Gary Walker
Gary
RB
6'0"
200 LBS

Walker

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COMMITMENT STATUS
CREEKSIDE HIGH SCHOOL

Super 11 Player Videos

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Kamarui Dorsey is putting Hampton football on the map

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Kwame 'KJ' Green Jr. is building on Stephenson's legacy of elite defensive players

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Georgia commit Kelsey Adams Jr. is paving the way at Langston Hughes

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Jaden Upshaw is ready to shine before heading to Texas A&M

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Ta'Shawn Poole is putting Macon football on the map

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Elijah Patmon is chasing revenge and a state title before heading to Texas A&M

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Marquis Fennell is proving size doesn’t define greatness

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Gary Walker is the engine behind Creekside’s championship run

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Jordan Agbanoma has become the next great Grayson offensive lineman

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'Moonie' Gipson: The Kell running back could be the face of Georgia Tech’s future

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DJ Jacobs: Georgia’s No. 1 football recruit is more than just a star linebacker

PHOTOS: AJC SUPER 11 Class of 2026

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AJC Super 11 Stephenson defensive end/edge rusher Kwame “KJ” Green Jr. poses for a portrait at Stephenson High School on Monday, July 8, 2026, in Stone Mountain, Ga. Green is committed to LSU. (Miguel Martinez/AJC) (Miguel Martinez/AJC)

Super 11 Stories

Super 11 Kamarui Dorsey Q&A: Hampton standout could play both ways in college

Super 11 Kwame ‘KJ’ Green Jr. Q&A: Boosting Stephenson’s elite edge legacy

Super 11 Kelsey Adams Jr. Q&A: The Georgia football commit is staying home

Super 11 Ta’Shawn Poole Q&A: How’d he wind up with the key to his city?

Super 11 Jaden Upshaw Q&A: Lee County WR ‘could’ve been like Steph Curry’

Super 11 Elijah Patmon Q&A: SEC commit still fueled by cross-town rivalry

Super 11 Gary Walker Q&A: Clemson RB commit shreds tackles and guitar strings

Super 11 Marquis Fennell Q&A: Undersized Valdosta RB feels underrated

Super 11 DJ Jacobs Q&A: Blessed Trinity’s artist on the field — and onstage

Super 11 Quinterrius ‘Moonie’ Gipson Q&A: Grandparents’ love motivates Kell’s RB