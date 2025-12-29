Best in Georgia: 2025 AJC Varsity high school football all-state teams

AJC Varsity This year, athletes were honored outside the first team as the AJC Varsity Next 25 for Classes 2A through 6A and Next 20 for the two Class A divisions.
Creekside quarterback Cayden Benson was named the GHSA Class 4A offensive player of the year. (Daniel Varnado for the AJC)
From AJC Super 11 selections to breakout players to watch, here are the 2025 Georgia high school football all-state teams, divided by GHSA classification.
This year, we recognize the athletes who were honored outside the first team as the AJC Varsity Next 25 for Classes 2A through 6A and Next 20 for the two Class A divisions.
First-team players are listed by their primary position except for ATH, a versatile offensive player; and 2W, a new category that recognizes a single outstanding two-way starter in a classification. The AJC has selected all-state teams each year since 1952.
AJC Varsity all-classification player of the year Tyriq Green, Buford
Buford running back Tyriq Green carries the ball for yards during the first half against Milton at Phillips Beard Stadium, Thursday, August, 14, 2025, in Buford, Ga. Buford won 20-13. Buford’s Tyriq Green is an AJC Super 11 and a Georgia commitment. (Jason Getz/AJC)
Class 6A Offensive player of the year: Marquis Fennell, Valdosta Defensive player of the year: Tyler Atkinson, Grayson Coach of the year: Bryant Appling, Buford Offense QB - Aiden Watson, Harrison, 5-11, 175, So. RB - Cam Wood, Carrollton, 5-8, 190, Sr. RB - Marquis Fennell, Valdosta, 5-10, 185, Jr. WR - Aaron Gregory, Douglas County, 6-3, 190, Sr. WR - Ryan Mosley, Carrollton, 6-2, 210, Sr. TE - Max Patterson, North Gwinnett, 6-6, 240, Jr. OL - Brandon Anderson, North Cobb, 6-4, 312, Sr. OL - Graham Houston, Buford, 6-5, 305, Sr. OL - Zach Lewis, North Gwinnett, 6-4, 280, Sr. OL - Tyreek Jemison, Paulding County, 6-5, 325, Sr. OL - Zykie Helton, Carrollton, 6-2, 290, Sr. ATH - Peyton Zachary, Carrollton, 5-7, 165, Sr. PK - Carter Genchi, Hillgrove, 5-9, 160, Sr. Defense DL - Bryce Perry-Wright, Buford, 6-2, 250, Sr. DL - Katrell Webb, Collins Hill, 6-3, 240, Sr. DL - Deuce Geralds, Collins Hill, 6-2, 280, Sr. DL - Jordan Carter, Douglas County, 6-4, 265, Sr. LB - Tyler Atkinson, Grayson, 6-2, 210, Sr. LB - Jake Godfree, North Gwinnett, 6-0, 215, Jr. LB - Braxton Rembert, Mill Creek, 6-6, 210, Sr. LB - Richard Dyce, Douglas County, 6-0, 220, Sr. DB - Joshua Burks, Norcross, 5-11, 185, Sr. DB - Chauncey Davis, North Gwinnett, 6-1, 190, Sr. DB - Dorian Barney, Carrollton, 6-0, 170, Sr. DB - Jamar Owens, Douglas County, 6-0, 175, Sr. P - Jake Snyder, Denmark, 6-1, 175, Sr. 2W - Tyriq Green, Buford, 6-0, 200, Sr. AJC Varsity Next 25 DB/ATH - Casey Barner, McEachern, 6-0, 190, So. DL - Darryl Rivers, McEachern, 6-5, 270, Sr. DL - Dre Quinn, Buford, 6-4, 228, Sr. LB - Olrick Johnson III, Harrison, 6-0, 210, Jr. LB - Noah LaVallee, Walton, 6-2, 220, Sr. LB - Blaize Battaglia, Milton, 6-1, 215, Jr. LB - Deion Miller, Buford, 6-0, 220, Sr. LB - CJ Gamble, Carrollton, 6-1, 225, Sr. LB - Brayden Wesley Ruis, Colquitt County, 6-0, 210, Sr. LB - Eli Harris, Grayson, 6-1, 200, Jr. LB - Zamarian Williams, Valdosta, 5-10, 180, Sr. OL - Jordan Agbanoma, Grayson, 6-3, 295, Jr. OL - Ben Corhei, Lowndes, 6-5, 295, Sr. PK/P - Elijah Frey, Norcross, 6-2, 195, Sr. QB - Jordan Do, Archer, 5-11, 190, Sr. QB - RayShaun Parks, Peachtree Ridge, 6-0, 205, Sr. QB - Tyrieke Wade, Valdosta, 6-1, 185, Sr. RB - Noriega Thompson, Walton, 5-9, 180, Sr. RB - Brayden Tyson, Brookwood, 6-2, 235, Jr. RB - Jae Lamar, Colquitt County, 6-0, 205, Sr. RB - Mason Woods, Lowndes, 5-9, 175, Jr. RB - Zach Belyeu, North Cobb, 5-11, 215, So. RB/LB - Andrew Davis, West Forsyth, 5-9, 180, Sr. WR - DJ Huggins, Harrison, 6-0, 175, Jr. WR - DJ Miller, Newton, 5-11, 175, Sr. Class 5A Offensive player of the year: Christian “Deuce” Lawrence, Thomas County Central Defensive player of the year: Jorden Edmonds, Sprayberry Coach of the year: Justin Rogers, Thomas County Central Offense QB - Trey Smith, Roswell, 6-0, 205, Sr. QB - Jaylen Johnson, Thomas County Central, 6-2, 220, Sr. RB - Will Rajecki, Sequoyah, 5-11, 195, Sr. RB - Christian “Deuce” Lawrence, Thomas County Central, 5-9, 185, Sr. WR - Wills Campbell, Roswell, 6-1, 200, Sr. WR - Jeremy Winston, Rome, 6-3, 170, Sr. TE - Xavier Tiller, Hughes, 6-5, 215, Sr. OL - Kelsey Adams, Hughes, 6-6, 300, Jr. OL - Jared Doughty, Banneker, 6-6, 300, Sr. OL - Krew Moledor, Gainesville, 6-4, 275, Sr. OL - Alex Brewer, Sequoyah, 6-4, 315, Sr. OL - Artem Korchagin, Thomas County Central, 6-4, 315, Sr. PK - Quint Johnson, Newnan, 5-10, 180, Sr. Defense DL - Jamarion Matthews, Gainesville, 6-3, 255, Sr. DL - Elijah Patmon, Northside-Warner Robins, 6-4, 295, Jr. DL - Cam Brooks, Thomas County Central, 6-2, 225, Sr. DL - Kadin Fossung, Gainesville, 6-3, 220, Sr. LB - Tristan Lester, Milton, 5-11, 195, Sr. LB - Brody Duffy, Roswell, 5-10, 185, Sr. LB - Chad Fairchild, Lovejoy, 6-1, 235, Sr. LB - Xavier Griffin, Gainesville, 6-4, 215, Sr. DB - Blake Stewart, Woodward Academy, 6-0, 175, Sr. DB - Jorden Edmonds, Sprayberry, 6-3, 180, Sr. DB - Kealan Jones, Sprayberry, 6-1, 190, Sr. DB - Jordan Smith, Houston County, 6-3, 200, Sr. P - Afton Rowles, Woodward Academy, 6-1, 160, Jr. 2W - Darnell Collins, Rome, 6-3, 190, Sr. AJC Varsity Next 25 DB - Israel Prince-Oyakhire, Shiloh, 6-2, 190, Jr. DB - Aamaury Fountain, Northside-Warner Robins, 6-3, 186, Jr. DL - Ayden Cain, Gainesville, 6-1, 275, Sr. DL - Omar Holland, Villa Rica, 6-1, 205, Sr. DL/OL - Christian Speakman, Morrow, 6-4, 330, Sr. LB - Rodney Colton Jr., Newnan, 6-2, 225, Sr. LB - Brysen Davies, Northgate, 6-0, 210, Sr. LB - Deacon Wiley, Jackson County, 5-11, 195, Sr. LB/TE - Westen Ard, Houston County, 6-2, 225, Sr. OL - Shavezz Dixon, Lee County, 6-4, 305, Jr. OL - Landon Ghea, Milton, 6-5, 260, Fr. QB - Grant Moore, Brunswick, 6-1, 200, Sr. QB - Kharim Hughley, Gainesville, 5-11, 190, Jr. QB - Aidan McPherson, Rome, 5-10, 180, Jr. RB - Qwantavius Wiggins, Hughes, 5-10, 195, Sr. RB - Daylan Maxwell, Jackson County, 5-7, 175, Jr. RB - MJ Dowdy, Winder-Barrow, 5-11, 205, Sr. RB - Nigel Newkirk, Gainesville, 5-11, 200, Jr. TE - Grant Haviland, Milton, 6-5, 235, Jr. TE - Heze Kent, Brunswick, 6-7, 285, Sr. TE - Carter Blackwell, Lee County, 6-4, 210, Jr. WR - Dylan Green, Kennesaw Mountain, 6-3, 175, Sr. WR - MJ Mathis, Houston County, 6-2, 195, Sr. WR - Jaden Upshaw, Lee County, 6-2, 202, Jr. WR - Jabari Watkins, Thomas County Central, 6-2, 180, Jr. Class 4A Offensive player of the year: Cayden Benson, Creekside Defensive player of the year: Brayden Rouse, Kell Coach of the year: Maurice Dixon, Creekside Offense QB - Cayden Benson, Creekside, 5-11, 172, Sr. RB - Quinterrius “Moonie” Gipson, Kell, 5-10, 200, Jr. RB - Jonaz Walton, Central-Carrollton, 5-10, 205, Sr. WR - Jordan Christie, Southwest DeKalb, 5-11, 190, Jr. WR - Craig Dandridge, Cambridge, 6-1, 180, Sr. WR - Brady Marchese, Cartersville, 6-1, 183, Sr. OL - Jaylon Moore, Creekside, 6-4, 290, Jr. OL - Chase Lewandowski, Kell, 6-2, 305, Sr. OL - Jared Smith, Stockbridge, 6-5, 335, Sr. OL - Bear McWhorter, Cass, 6-4, 300, Sr. OL - Langston Hogg, Cartersville, 6-2, 275, Sr. ATH - Chris “Bubba” Frazier, Benedictine, 5-11, 180, Sr. PK - Leo Attard, Cambridge, 6-0, 180, Sr. Defense DL - Bryce Robinson, Locust Grove, 6-3, 270, Sr. DL - Kameron Cody, Benedictine, 6-2, 285, Sr. DL - LaDamion Guyton, Benedictine, 6-3, 225, Sr. DL - Xavier Joseph, Eastside, 6-2, 240, Sr. LB - Decari Farley, Creekside, 6-0, 185, Sr. LB - Tavarre Terrell, Creekside, 5-11, 240, Jr. LB - Owen Hare, Marist, 5-10, 170, Jr. LB - David “DJ” Jacobs, Blessed Trinity, 6-5, 235, Jr. DB - Jontavius Wyman, Jonesboro, 6-0, 180, Sr. DB - Cortez Redding, Jonesboro, 6-0, 180, Sr. DB - Kamarui Dorsey, Hampton, 6-3, 200, Jr. DB - Micah Williams, Benedictine, 6-0, 200, Sr. P - Jackson Andrews, Walnut Grove, 6-0, 180, Sr. 2W - Brayden Rouse, Kell, 6-3, 215, Sr. AJC Varsity Next 25 ATH - Xavier “Deuce” Butler, Lithonia, 5-10, 185, Sr. DL - Malik Glass, Mays, 6-1, 290, Sr. DL - Cassius Burch, Creekside, 6-0, 255, Jr. DL - Dawson Jacobs, Blessed Trinity, 6-3, 260, So. LB - Major Levell, Creekside, 5-10, 195, Jr. LB - Braylon Jackson, Lithonia, 6-0, 215, Sr. LB - Khamari Brooks, North Oconee, 6-4, 240, Sr. LB - Luke Burnett, North Oconee, 5-11, 205, Sr. LB - David Parson, Union Grove, 6-2, 225, Jr. OL/DL - Brady Barry, Marist, 6-4, 256, Sr. PK - Aditya Kaul, Westminster, 5-11, 185, Sr. PK - Tyler Baradel, Marist, 6-0, 167, Jr. QB - Braylon Carter, Southwest DeKalb, 6-3, 200, Sr. QB - Brodie McWhorter, Cass, 6-3, 205, Sr. QB - Caine Woods, Dalton, 6-2, 180, So. QB - Harrison Faulkner, North Oconee, 6-1, 190, Sr. QB - Nate Russell, Cartersville, 6-3, 200, Sr. QB - Stephen Cannon, Benedictine, 6-2, 195, Sr. QB - JR Harris, Central-Carrollton, 5-10, 175, Jr. QB - Joshua Scott, Stockbridge, 6-0, 175, Jr. RB - Gary Walker, Creekside, 6-0, 200, Jr. RB - Kalil Charles, Cass, 5-11, 185, So. WR - X’Zavier Cannon, Warner Robins, 5-10, 165, So. WR - Jamario Rice, Ware County, 6-0, 185, Sr. WR/DB - Dawson Batemon, Marist, 6-2, 193, Sr. Class 3A Offensive player of the year: Ty Cummings, West Laurens Defensive player of the year: Kwame “K.J.” Green, Stephenson Coach of the year: Darius Smiley, Sandy Creek Offense QB - Caleb Hill, Sandy Creek, 6-1, 195, Jr. RB - Amari Latimer, Sandy Creek, 6-0, 215, Sr. RB - Ty Cummings, West Laurens, 5-7, 180, Sr. WR - Cole Cable, North Hall, 6-0, 165, Jr. WR - Justin Beasley, Calhoun, 5-10, 150, Sr. TE - Mason Hall, Oconee County, 6-4, 215, Jr. OL - Bear Fretwell, Southeast Bulloch, 6-7, 310, Sr. OL - Grady Howell, West Laurens, 6-5, 290, Sr. OL - Liam Thompson, Harlem, 6-3, 290, Sr. OL - Mason McGill, North Hall, 6-4, 270, Sr. OL - Mason Townsend, Monroe Area, 6-2, 285, Sr. ATH - Tamari Curry, Westside-Augusta, 5-9, 165, Sr. PK - Cooper Metcalf, LaGrange, 6-0, 175, So. Defense DL - John Amofah Jr., Douglass, 6-1, 270, Jr. DL - Kwame “K.J.” Green, Stephenson, 6-5, 225, Jr. DL - JT Austin, Sandy Creek, 6-2, 210, Jr. DL - Sager Quinn, Calhoun, 6-3, 290, Sr. LB - Alec Upshaw, Calhoun, 6-3, 235, Sr. LB - Malachi Character, Upson-Lee, 6-1, 205, Sr. LB - Augshawn Izzard, Jenkins, 6-2, 220, Sr. LB - Darren Pinkard, Jefferson, 6-2, 220, Sr. DB - KJ Deriso, Whitewater, 6-1, 175, Sr. DB - Markel “Chino” Aguirre, Luella, 6-0, 200, Sr. DB - Chance Payne, Jefferson, 6-0, 175, Sr. DB - Rod Smith Jr., Sandy Creek, 5-10, 175, Sr. P - Jake Collett, Heritage-Ringgold, 6-0, 175, Sr. 2W - Bryian Duncan, Cairo, 5-9, 160, Jr. AJC Varsity Next 25 DB - Zy’Corius Huzzie, LaGrange, 6-1, 173, Jr. DB - Chase Usher, Sandy Creek, 5-10, 175, Sr. DB - Ta’Shawn Poole, Howard, 6-2, 185, Jr. DL - Evan Harvey, Sandy Creek, 6-3, 245, Sr. DL - Dacian Davis, Monroe Area, 6-1, 265, Sr. LB - Jeremiah Culpepper, Troup, 6-2, 205, Jr. LB/RB - Marty Thomas, Richmond Academy, 6-1, 205, Sr. LB/RB - Jaylen Teall, Cairo, 5-9, 170, Jr. LB/RB - Shannon Adkins, West Laurens, 6-2, 225, Sr. LB/RB - Parker Carlton, North Hall, 5-11, 190, Sr. OL - Carson Shattuck, LaGrange, 6-0, 295, Sr. OL - Solomon Mathis, Hephzibah, 6-5, 305, Sr. OL - Cam’Ron Thompson, Jenkins, 6-3, 315, Sr. QB - Jamarcus Harrison, East Hall, 6-3, 192, Sr. QB - Alex Schlieman, North Hall, 6-1, 205, Jr. QB - Garrison Edwards, Troup, 5-10, 185, Sr. QB - Dylan Barber, LaGrange, 6-0, 185, Sr. QB - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield, 6-0, 170, Sr. QB - Justin Murphy, North Clayton, 6-1, 195, Jr. RB - Jayden Johnson, Stephenson, 5-10, 185, Jr. RB - Nolan Matthews, Lumpkin County, 6-0, 190, Sr. RB - Ashton Barton, Peach County, 5-7, 145, Jr. WR/DB - Dylan Haley, Cherokee Bluff, 6-2, 185, Jr. WR/DB - Dominique Johnson, Jenkins, 5-10, 170, Sr. WR/DB - Mason Stephens, Mary Persons, 5-10, 160, So. Class 2A Offensive player of the year: Terrious Favors, Carver-Atlanta Defensive player of the year: Tristian Givens, Carver-Columbus Coach of the year: Winston Gordon, Hapeville Charter Offense QB - Davis Strickland, Morgan County, 6-3, 210, Sr. RB - Jaiden Knight, Appling County, 6-0, 185, Jr. RB - Christian Monfort, Morgan County, 5-11, 205, Sr. RB - Jae’Veon Williams, Pierce County, 5-10, 185, Jr. WR - Jaris Sinkfield, Thomson, 5-9, 145, Sr. WR - Gavin Green, Rockmart, 5-9, 165, So. OL - Jaiden Tyler, Carver-Atlanta, 6-3, 280, Sr. OL - Chris Booker, Hapeville Charter, 6-4, 285, Sr. OL - Jaiden Thompson, Rockmart, 6-4, 290, Jr. OL - Parker Pritchett, Carver-Columbus, 6-5, 310, Sr. OL - Terrance Warren III, Carver-Columbus, 6-5, 330, Jr. ATH - Hudson Hulett, North Murray, 5-10, 180, Sr. PK - Luke Waters, Stephens County, 6-2, 185, Sr. Defense DL - Michael Johnson Jr., Carver-Atlanta, 6-1, 230, Sr. DL - Tyrone Fitten, Callaway, 6-2, 290, Sr. DL - NicQuayvion Simmons, Carver-Columbus, 6-3, 305, Sr. DL - Tristian Givens, Carver-Columbus, 6-4, 215, Sr. LB - Rashad Williamson, Hapeville Charter, 6-1, 190, Sr. LB - Xavious Anderson, Callaway, 6-1, 215, Sr. LB - Jaeden Taylor, Carver-Columbus, 6-1, 205, So. LB - Nate Davis, Rockmart, 5-11, 205, Sr. DB - Zion Crawford, Hapeville Charter, 6-1, 185, Sr. DB - Kennedi Bailey, Thomson, 6-3, 175, Sr. DB - Antavius Watts, Carver-Columbus, 6-0, 185, Sr. DB - Aaron Kearse, Sumter County, 6-1, 205, Sr. P - Brooks Moore, Cook, 6-0, 205, Sr. 2W - Terrious Favors, Carver-Atlanta, 5-10, 175, Sr. AJC Varsity Next 25 ATH - Zay’Veion Brinson, Thomson, 5-11, 190, Jr. DB - Ronquavious Morris, Burke County, 6-0, 165, So. DB/WR - Rashaad Silver, Columbia, 6-2, 180, Jr. DB/WR - Travion Callaway, KIPP Atlanta Collegiate, 5-9, 150, Jr. DB/WR - Ramarcus Simpson II, Hart County, 6-3, 185, Sr. DL - Carlin Ervin, Crisp County, 6-1, 257, Sr. DL - Marcus Taylor, Laney, 6-1, 245, Sr. DL - Wihtlley Cadeau, Washington, 6-5, 295, Sr. DL - Joshua Coleman, Sumter County, 6-2, 300, Sr. LB - Jabari Dawson, Cook, 5-9, 180, Jr. LB - Elliott Harbin, Franklin County, 6-0, 180, So. LB - Brody Jenkins, Morgan County, 6-0, 200, Sr. LB - Kendall Thomas, Sumter County, 5-10, 195, Sr. OL - Chris Hector, Columbia, 6-5, 305, Jr. QB - Sean Vandiver, Burke County, 5-11, 165, Sr. QB - Thomas Winston IV, Miller Grove, 6-0, 170, Sr. QB - Tucker Parson, Rockmart, 6-3, 170, Fr. QB - Chaz Pate, Sonoraville, 6-0, 190, Sr. QB - Elijah Fudge, Spencer, 6-0, 170, Jr. RB - Zachary Watts, Carver-Columbus, 5-11, 175, Fr. RB - Trevon Rogers, Tattnall County, 5-10, 180, Sr. RB/LB - Haddon Fries, Ringgold, 5-6, 175, Sr. WR - Deshaun Fedd, Crisp County, 6-1, 175, Sr. WR - Ty Tillery, Morgan County, 6-4, 200, Sr. WR/DB - Jared Mitchell, Lakeview-Fort Oglethorpe, 6-4, 185, Sr. Class A Division I Offensive player of the year: Ethan Tisdale, Heard County Defensive player of the year: Chance Sims, Worth County Coach of the year: Jeff Hammond, Worth County Offense QB - Ethan Tisdale, Heard County, 6-1, 185, Jr. QB - Lyndon Worthy, Worth County, 6-3, 180, Jr. RB - Justin Powell, Toombs County, 6-0, 210, Sr. RB - Kaden Chester, Worth County, 5-8, 150, Sr. WR - Nigel Pittman, Thomasville, 6-0, 190, Sr. WR - Santiago Bizzell, Bacon County, 6-1, 175, Sr. TE - Jayden Farley, Worth County, 6-0, 195, Sr. OL - David Ford, Fitzgerald, 6-3, 270, Jr. OL - Jacob Kilgore, Haralson County, 6-2, 230, Sr. OL - Jordyn Campbell, Jasper County, 6-0, 285, Sr. OL - Luke Reece, Chattooga, 6-2, 285, Sr. OL - Keondre Roberts, McNair, 6-2, 320, Sr. PK - Carter Allen, Bremen, 6-3, 185, Jr. Defense DL - Jamarcus Johnson, Toombs County, 6-5, 305, So. DL - Max Lasseter, Heard County, 6-0, 215, Sr. DL - Jalen Dardy, Dublin, 6-2, 220, Jr. DL - Rinaldo Callaway III, Southwest, 6-5, 205, Sr. LB - Chance Sims, Worth County, 6-2, 205, Sr. LB - Hayden Roy, Toombs County, 6-1, 205, Sr. LB - Tailen Sampson, Northeast, 5-11, 190, Sr. LB - Kaden Carter, Lamar County, 6-2, 210, Sr. DB - Anthony Hill Jr., Thomasville, 5-11, 185, Jr. DB - Alex Scott, Toombs County, 5-10, 175, Jr. DB - Madoc Garcia, Pepperell, 5-10, 180, Sr. DB - Jauriel Bray, Dodge County, 6-1, 170, Jr. P - Makari Williams, Thomasville, 5-9, 160, Jr. 2W - Reid Giles, Rabun County, 5-10, 185, Sr. AJC Varsity Next 20 ATH - Mark Durden, Jeff Davis, 5-10, 160, So. ATH - Victor Copeland, Fitzgerald, 5-10, 150, Sr. DB/RB - Jamarcus Knight, Dublin, 5-8, 170, Jr. DL - Antonio Heath, Heard County, 5-8, 205, Sr. DL - Bryson Johnson, Lamar County, 5-11, 205, Jr. DL - Kadin Fife, Chattooga, 6-4, 295, Jr. LB - Latrell Sellers, Jeff Davis, 6-2, 215, Sr. LB - Lincoln Blackmon, Elbert County, 5-10, 210, Sr. LB - Tyson King, Fitzgerald, 6-1, 220, Sr. LB/WR - Sam Ross, Pepperell, 5-10, 185, Sr. OL - Brock Barrett, Oglethorpe County, 6-3, 315, Sr. OL/DL - Christian Tarver, Swainsboro, 6-2, 225, Jr. QB - Brody Fleming, Bleckley County, 5-10, 175, Jr. QB - Cam Hill, Thomasville, 6-2, 205, Sr. QB - Jordan Wiggins, Northeast, 6-2, 160, Fr. QB - Paxton Ray, Haralson County, 6-0, 160, Sr. RB - Chance Ross, Jasper County, 6-1, 220, Jr. RB/DB - Peyton Groce, Gordon Lee, 5-10, 180, Sr. RB/LB - Layne Vaughn, Gordon Lee, 5-11, 205, Sr. WR - Elliot Hamilton, Social Circle, 5-9, 170, Sr. Class A Division II Offensive player of the year: Kaiden Prothro, Bowdon Defensive player of the year: Christian Elam, Lincoln County Coach of the year: Lee Chomskis, Lincoln County Offense QB - Joshua Hopkins, Bowdon, 5-10, 175, Sr. RB - Alvin Ricks, Wheeler County, 5-10, 215, Sr. RB - Kelby Glaze, Lincoln County, 5-11, 190, Sr. WR - Kaiden Prothro, Bowdon, 6-6, 218, Sr. WR - Traeviss Stevenson, Brooks County, 6-1, 180, Sr. OL - Christon Zanders, Telfair County, 6-2, 310, Sr. OL - Haywood Baynor, Marion County, 6-1, 295, Sr. OL - John Harden, Bowdon, 6-4, 305, Jr. OL - Tony Ball, Screven County, 6-2, 250, Sr. OL - Ry’Quavius Cratic, Early County, 6-1, 315, Sr. ATH - Mekhi Wade, Lincoln County, 5-8, 175, Sr. ATH - CJ McAdoo, Wilcox County, 5-10, 165, Sr. PK - Fortson Partridge, Lincoln County, 5-11, 185, Sr. Defense DL - Demarrion Washington, Brooks County, 6-1, 250, Sr. DL - Johnathan Solomon, Hawkinsville, 6-1, 195, Jr. DL - Charles Nance, Dooly County, 6-2, 275, Jr. DL - Justin Culver, Wheeler County, 5-11, 200, Sr. LB - Nibraylin Welch, Greenville, 6-0, 250, Sr. LB - Christian Elam, Lincoln County, 6-0, 212, Sr. LB - Myles Davis, Wilcox County, 5-11, 165, Sr. LB - Ab Marsh, Emanuel County Institute, 5-9, 165, Jr. DB - Fred Causey, Clinch County, 5-10, 170, Sr. DB - Chase Johnson, Emanuel County Institute, 5-10, 150, Jr. DB - Jaedyn Terry, Manchester, 6-3, 175, Sr. DB - Tayshawn Norris, Johnson County, 6-0, 160, Sr. P - Zac Koehler, GMC Prep, 5-10, 170, Sr. 2W - Devonis Lee, Early County, 5-11, 185, Sr. AJC Varsity Next 20 ATH - Mike Ricks, Metter, 5-9, 180, Sr. DB/WR - Berkley Perkins, Bowdon, 5-10, 180, Sr. DL/LB - Trace Hill, Taylor County, 5-9, 200, Jr. DL/OL - Charvis Givens, Treutlen, 6-3, 250, Sr. DL/TE - Jamarious Luke, Jenkins County, 6-0, 225, Sr. LB - Lucki Bailey, Bowdon, 5-9, 175, Jr. LB - Codofee Revell, Manchester, 5-7, 165, Fr. LB - Kyiis Mingo, Clinch County, 5-11, 200, Jr. LB - Ziion Wesley, Johnson County, 5-8, 165, Sr. LB/WR - Za’kari Henderson, Seminole County, 6-0, 215, Sr. QB - Evan Grist, Early County, 5-9, 160, Sr. QB - Traviian Miller, Clinch County, 6-2, 185, So. QB/DB - Quenterrion Sanford, Wilkinson County, 6-2, 175, Jr. RB - AB Hilton, Screven County, 5-11, 195, Jr. RB - Jakeyveon “Noah” Parker, Macon County, 5-9, 198, Jr. RB/DB - Jeremiah Scott, Johnson County, 5-7, 160, So. RB/LB - Darrian Roberts, Atkinson County, 5-10, 190, Sr. RB/LB - Cedarius Johnson, Warren County, 5-9, 170, Sr. RB/OLB - Jamarion Shephard, Miller County, 6-2, 225, Jr. WR/DB - Brandon Woolard, Charlton County, 5-9, 175, Sr. Class 3A-A Private Offensive player of the year: Keyon Standifer, Athens Academy Defensive player of the year: Max Steve, Hebron Christian Coach of the year: Kenny Dallas, Hebron Christian Offense QB - Skylar Hamilton, Landmark Christian, 6-2, 190, Sr. RB - Devon Caldwell, Hebron Christian, 5-9, 185, Sr. RB - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy, 6-0, 185, Sr. WR - Keyon Standifer, Athens Academy, 5-9, 170, Jr. WR - Jack Rhodes, Aquinas, 6-3, 180, Sr. TE - Brice Williamson, Prince Avenue Christian, 6-3, 240, Sr. OL - Eli Rickell, Wesleyan, 6-5, 270, Sr. OL - Fletcher Turk, Hebron Christian, 6-6, 295, Sr. OL - Buck Talley, Athens Academy, 6-4, 250, Sr. OL - Jordan Dillon, Savannah Christian, 6-4, 315, Jr. OL - Lawson Bentley, Calvary Day, 6-3, 285, Jr. ATH - Jarvis Mathurin, Hebron Christian, 5-7, 155, Sr. PK - Graham Anand, Greater Atlanta Christian, 5-11, 170, Jr. Defense DL - Alex Diffley, Lovett, 6-2, 193, Sr. DL - Jay Varner, Calvary Day, 6-2, 305, Sr. DL - William Dukes, Whitefield Academy, 6-2, 215, Sr. DL - Fred Moses Jr., Hebron Christian, 6-2, 280, So. LB - CJ Ohuabunwa, Greater Atlanta Christian, 6-2, 210, Jr. LB - Brady Robinson, Landmark Christian, 6-0, 190, Sr. LB - Hayes Beaver, Savannah Country Day, 6-2, 210, Sr. LB - Albert Wilham, Hebron Christian, 5-9, 195, Jr. DB - Brayden Bailey, Holy Innocents’, 5-9, 155, So. DB - Max Steve, Hebron Christian, 5-9, 175, Sr. DB - Denzell Watkins, Greater Atlanta Christian, 5-10, 170, Sr. DB - Emerson Lewis, Calvary Day, 5-11, 190, Jr. P - Eli Hewatt, Mount Paran Christian, 5-11, 165, So. 2W - Jonathan Granby, Fellowship Christian, 6-0, 180, Sr. AJC Varsity Next 25 DB/WR - Simon Cofrancesco, Fellowship Christian, 6-1, 190, Sr. DB/WR - Preston Funk, Trinity Christian, 6-1, 175, Sr. DL - Greg Brezina, Trinity Christian, 5-9, 180, Sr. DL - Myles Jackson, Holy Innocents’, 6-4, 240, Sr. LB - Will Forte, Lovett, 6-0, 210, Sr. LB - Cooper Middleton, Christian Heritage, 6-0, 190, Jr. LB - John Gross, Savannah Christian, 5-11, 175, Sr. LB - Kenneth Baker III, Calvary Day, 5-11, 210, Jr. LB - Colin Durning, Prince Avenue Christian, 5-11, 205, Jr. OL/DL - Elijah Morrison, Hebron Christian, 6-4, 305, Jr. QB - Michael Miller, Greater Atlanta Christian, 6-0, 170, So. QB - James Mobley, Calvary Day, 5-9, 175, Jr. QB - Blaise Thomas, Savannah Christian, 5-9, 180, Sr. QB - Chap Chapman, Athens Academy, 6-1, 200, Sr. QB - Charlie Baxter, Christian Heritage, 6-0, 175, Fr. RB - CJ Givers, Fellowship Christian, 5-11, 195, Sr. RB - Bakari Hamilton, Trinity Christian, 5-9, 185, Sr. RB - PayTon Prince, Athens Academy, 6-2, 210, Sr. RB - Andrew Beard, Prince Avenue Christian, 5-10, 192, Jr. RB/DB - Taylor Markakis, King’s Ridge Christian, 6-0, 175, Jr. RB/DL - Maddox Gartland, Wesleyan, 6-0, 190, Sr. WR - Taurean Rawlins, Mount Vernon, 6-0, 170, Jr. WR - Peyton Echols, Trinity Christian, 6-0, 175, Sr. WR/RB - Christian Kates, Aquinas, 5-8, 170, Sr. WR/DB - CJ Dockery, Prince Avenue Christian, 6-2, 210, Sr.
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.