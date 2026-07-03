AJC Varsity

Georgia HS football coaching changes: Crawford County hire leaves 1 vacancy

The Peach State’s high school football season sees a wave of changes. See who’s out and which jobs are open.
The 2025 Georgia high school football regular season is over, prompting many schools to announce changes at head coach. Follow below to stay updated on coaching changes through the playoffs and into the offseason. (Abbey Cutrer for the AJC 2025)
The 2025 Georgia high school football regular season is over, prompting many schools to announce changes at head coach. Follow below to stay updated on coaching changes through the playoffs and into the offseason. (Abbey Cutrer for the AJC 2025)
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Updated 2 hours ago

The end of the GHSA football regular season means the head coaching carousel is in motion.

Several nationally known schools have made coaching changes since the new year, and more are expected to make moves in the coming weeks.

Follow below to stay updated on coaching changes through the offseason.

Full list of Georgia high school coach changes

Schools are organized alphabetically within their current GHSA classifications.

Class 6A

Class 5A

Class 4A

Class 3A

Class 2A

Class A Division I

Class A Division II

The latest news on coaching changes

Correction

This story has been updated to correct the spellings of Dave Svehla, Bokowski Daniels and Sheddrick Risper.