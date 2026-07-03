Georgia HS football coaching changes: Crawford County hire leaves 1 vacancy

The end of the GHSA football regular season means the head coaching carousel is in motion.
Several nationally known schools have made coaching changes since the new year, and more are expected to make moves in the coming weeks.
Follow below to stay updated on coaching changes through the offseason.
Full list of Georgia high school coach changes
Schools are organized alphabetically within their current GHSA classifications.
Class 6A
- Alpharetta
- Former coach: Brian Landis (2-8)
- Replacement: Daniel Carlisle
- Camden County
- Former coach: Travis Roland (13-8), Jon Lindsey (Note: Lindsey stepped down because of “unforeseen” and personal reasons on Dec. 30)
- Replacement: Tucker Pruitt
- Chapel Hill
- Former coach: Brad Stephens (15-36)
- Replacement: Julian Washington
- Discovery
- Former coach: Roy Groshek (1-28)
- Replacement: Andre Clark
- Grayson
- Former coach: Santavious Bryant (37-5)
- Replacement: Greg Carswell
- Heritage
- Former coach: Caleb Shaw (1-9)
- Replacement: Quincy Carter
- Mountain View
- Former coach: John Poitevint (17-46)
- Replacement: Todd Welborn
- Westlake
- Former coach: Morris Mitchell (9-13)
- Replacement: Kevin Whitley
- West Forsyth
- Former coach: Dave Svehla (45-27)
- Replacement: Jacob Nichols
- Wheeler
- Former coach: Bryan Love (26-47)
- Replacement: Travis Roland
Class 5A
- Alcovy
- Former coach: Spencer Fortson (11-29)
- Replacement: Diego Dixon
- Apalachee
- Former coach: Kevin Saunders (2-8)
- Replacement: Chuck Kenyon
- Arabia Mountain
- Former coach: Kenneth Miller (4-16)
- Replacement: Dante Ferguson
- Bradwell Institute
- Former coach: Deshon Brock (8-40)
- Replacement: John Adams
- Brunswick
- Former coach: Garrett Grady (36-10)
- Replacement: Byron Slack
- Chattahoochee
- Former coach: Daniel Carlisle
- Replacement: Austin Hamilton
- Gainesville
- Former coach: Josh Niblett (45-9)
- Replacement: Santavious Bryant
- Groves
- Former coach: Calvin Wells
- Replacement: Howard Jordan
- Johns Creek
- Former coach: Jim Rowell (1-29)
- Replacement: Jason Tester
- Lovejoy
- Former coach: Edgar Carson (78-54)
- Replacement: Jabari Wilder
- Morrow
- Former coach: Jerome Weaks (29-71)
- Replacement: Jarrett Laws
- Northgate
- Former coach: Kevin Whitley (10-11), Chaz Ferdinand (Note: Ferdinand stepped down two months after being named as Whitley’s replacement)
- Replacement: Casey Smith
- Riverwood
- Former coach: Shawn Cahill (5-25)
- Replacement: Josh Coffey
- Rome
- Former coach: John Reid (116-27)
- Replacement: Bill Stewart
- South Paulding
- Former coach: Maurice Allen (10-21)
- Replacement: Jared Zito
- Villa Rica
- Former coach: Austin Barron (15-18)
- Replacement: Michael Hilbert
- Winder-Barrow
- Former coach: Robert Paxia (13-18)
- Replacement: Russell DeMasi
- Woodstock
- Former coach: Dan Devine (15-17)
- Replacement: Justin Pearce