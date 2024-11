Brookwood sophomore leading rusher in 6A; Chattooga’s Cook remains No. 1 overall

“Brayden is a quiet and understated kid by nature, but his play on the field has been anything but in 2024,” Brookwood coach Philip Jones said. “At 6-foot-1 and 220 pounds, Brayden’s strength and power make him extremely hard to tackle, and he wears defenses down as the game goes on. His vision and balance are elite as he sees and trusts the hole that hasn’t quite opened yet and seems to always maintain his balance through contact.”

Jones also praised Tyson’s speed – “he never gets caught once he breaks into the open field” – and his pass-catching abilities. Tyson has 20 receptions for 326 yards.

The statewide yardage leaders – Chattooga’s Zayden Cook in rushing, Cherokee’s Tanner Savasir in passing and Morgan County’s Jaylen Elder in receiving – remained the same this week.

Cook rushed for 464 yards in a 56-36 victory over Dade County, a performance that earned him GHSF Daily’s Player of the Week award as he became the state’s first 2,000-yard rusher this season.

With a final game tonight against Coosa, Cook is 451 rushing yards from Treylon Sheppard’s regular-season state record of 2,874 set while playing for Haralson County in 2018.

If Cook has an average game of 269 rushing yards, he’ll finish third all-time behind Sheppard and Cedartown’s Nick Chubb.

Rushing

2,423 - Zayden Cook, Chattooga (A-I leader)

1,824 - Brayden Tyson, Brookwood (6A leader)

1,795 - Bryian Duncan Jr., Cairo (3A leader)

1,605 - Alvin Ricks, Wheeler County (A-II leader)

1,560 - Emadd Howard, Walnut Grove (4A leader)

1,504 - Quinterrius Gipson, Kell

1,491 - Dominique Ball, Westover

1,489 - Tojuan Peyton Jr., Lanier (5A leader)

1,464 - Darrian Roberts, Atkinson County

1,434 - Kadiphius Iverson, Westside-Macon (2A leader)

1,422 - Carson Callihan, Fannin County

1,386 - Mark Howard, Woodland-Stockbridge

1,352 - Jaylan Aquino, Drew

1,323 - Demetrius “M.J.” Dowdy, Winder-Barrow

1,291 - Josiah Allen, Wheeler

1,280 - Nick Woodford, Northeast

1,278 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

1,277 - Chris Cole, Brooks County

1,271 - Tysean Wiggins, Commerce

1,270 - Malachi Render-Fannin, LaGrange

1,267 - Reante Byrd, Hephzibah

1,257 - Shane Marshall, Irwin County

1,250 - Hudson Hulett, North Murray

1,239 - Benjamin Plemons, Chestatee

1,235 - Reid Giles, Rabun County

1,225 - Elijah Hayes, West Hall

1,220 - Kalil Townes, Lovett

1,214 - Anddreas McKinny, Bryan County

1,180 - Ty Cummings, West Laurens

1,177 - Zo Smalls, Savannah Christian

1,164 - Ethan Tisdale, Heard County

1,142 - Aaron Bryant, Clinch County

1,139 - Joshua Troup, Richmond Hill

1,135 - Xavier Rucker, Allatoona

1,128 - Da’Shaun Williams, Hiram

1,126 - Michael Battle, Pelham

1,124 - Zion Johnson, Newton

1,111 - Daniel Smith, Mill Creek

1,097 - Javen Parker, East Paulding

1,082 - Marlin Mathis, Shiloh

1,074 - Jayden Johnson, Stephenson

1,067 - Darrius Favors, Manchester

1,066 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy

1,059 - William Heck, Brunswick

1,054 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,052 - Zamarcus Lindley, Douglas County

1,051 - Albert McCoy, South Paulding

1,049 - Braylon Hill, Cass

1,031 - Kelby Tymes, Marion County

1,028 - Jacari Barnett, Elbert County

1,025 - Lawson Sullivan, Fannin County

1,025 - Ty Jones, Lakeside-Evans

1,024 - Corey Watkins Jr., Clarke Central

1,021 - C.J. Gray, Temple

1,020 - Jayden Cruz, Sonoraville

1,007 - Justyn Williams, Spencer

1,006 - Isaiah Payton, Woodstock

1,000 - Jonaz Walton, Central-Carrollton

992 - Will Rajecki, Sequoyah

981 - Tyrese Woodgett, Coffee

980 - Devon Caldwell, Hebron Christian

978 - Andrew Overton, Mount Paran Christian

966 - Kaden Hamilton, Hiram

965 - Nolan Matthews, Lumpkin County

962 - Dustin Barrett, Towns County

958 - Jeanarion Kamga, Westside-Augusta

957 - Naeem Odeniyi, Westlake

947 - Connor Schuknecht, Union County

946 - Jamari Welch, Athens Academy

945 - Colby Smith, Southeast Bulloch

943 - Christian “Deuce” Lawrence, Thomas County Central

941 - Brandan Ridley, McIntosh

941 - Jaimen Williams, Seckinger

937 - Drew Richardson, East Jackson

935 - Day’shawn Brown, Colquitt County

926 - Jalen Stewart, Jasper County

923 - Amari Latimer, Sandy Creek

920 - Zachary Manning, Druid Hills

916 - James Skelly, North Paulding

912 - A’merre Williams, Burke County

911 - Zsewaun Smith, Cedar Grove

905 - T.J. Lester, Milton

903 - Darius White, Decatur

894 - Antavious Richardson, Greenville

891 - Carmelo Byrd, Gainesville

891 - Daylan Maxwell, Jackson County

889 - Noah Laban, Denmark

889 - Caden McGatha, Pierce County

888 - Foster Orris, West Forsyth

881 - Reginald Glover, Northeast

879 - Jitt Carr, Monroe Area

876 - Albert Gooding, Lithonia

874 - Rashod Daniel, Putnam County

872 - Peyton Groce, Gordon Lee

868 - Bryson Tarver, Swainsboro

865 - Roderick Fuller, Treutlen

864 - Willie Batts, Dublin

862 - Duke Johnson, Dodge County

858 - Ousmane Kromah, Lee County

858 - Zach Belyeu, North Cobb

857 - Austin Drye, King’s Ridge Christian

855 - Robert Henderson, Hapeville Charter

Passing

2,674 - Tanner Savasir, Cherokee (6A leader)

2,656 - Antwann Hill Jr., Houston County (5A leader)

2,543 - Kharim Hughley, Gainesville

2,479 - Tucker Perkins, Effingham County

2,426 - Matt Pearch, Dunwoody

2,328 - Weston Taylor, Cambridge (4A leader)

2,293 - Davis Strickland, Morgan County (2A leader)

2,281 - Ben Brown, Wesleyan (A-I leader)

2,259 - Julian Lewis, Carrollton

2,242 - Rashawn Truell, New Hampstead

2,234 - Lyndon Worthy, Worth County

2,213 - Armond Parker, Locust Grove

2,211 - Devin Edmonds, Jones County

2,143 - Tripp Nix, White County (3A leader)

2,137 - Mason Bryant, Paulding County

2,123 - Blake Weldon, Schley County (A-II leader)

2,088 - Harrison Faulkner, North Oconee

2,054 - Carter Triplett, Christian Heritage

2,048 - Chaz Pate, Sonoraville

2,029 - Michael Johnson, Dutchtown

2,025 - Luke Nickel, Milton

2,025 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

1,993 - Luke Priester, Chattahoochee

1,981 - J.R. Harris, Central-Carrollton

1,966 - Sean Smith, Westlake

1,946 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge

1,937 - Kade Smith, Trion

1,928 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

1,923 - Christian Langford, Hughes

1,883 - Hampton Johnson, Athens Academy

1,864 - Ethan Spector, River Ridge

1,848 - Brooks Brien, Cherokee Bluff

1,826 - Ethan Long, Adairsville

1,826 - Jordan Washington, Monroe

1,824 - Paris Wilbanks, Habersham Central

1,787 - D.J. Hudson, Peach County

1,769 - Hunter Campbell, Centennial

1,767 - Tripp Underwood, Stephens County

1,744 - Titus Watkins, Oconee County

1,741 - D.J. Bourdeaux, Douglas County

1,732 - Mac Nelson, Mary Persons

1,728 - Nate Russell, Cartersville

1,727 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

1,727 - Jaden Duckett, Sprayberry

1,721 - Kaeden Gilstrap, Walton

1,711 - Landon Walker, Woodward Academy

1,710 - James Mobley, Calvary Day

1,710 - Kaleb Narcisse, Kell

1,699 - Connor Langford, Duluth

1,693 - Ethan Daughtery, Lambert

1,690 - Max Walraven, West Forsyth

1,687 - Cayden Benson, Creekside

1,685 - Caden Hight, Heritage-Ringgold

1,675 - Graham Burmeister, Woodstock

1,669 - Kolby Martin, Sequoyah

1,668 - Hezekiah Millender, Clarke Central

1,666 - Jordan Do, Archer

1,666 - Dream Rashad, Mountain View

1,661 - Trey Smith, Roswell

1,661 - Elijah Fudge, Spencer

1,624 - Montavious Banks, Carver-Atlanta

1,616 - Camden Hodge, Winder-Barrow

1,604 - Charles Maxell III, Bowdon

1,597 - Caleb Hill, Sandy Creek

1,592 - Tristan Parks, Hampton

1,592 - Weston Bryan, Lee County

1,587 - Xavier Hill, Harrison

1,582 - Shane Throgmartin, Mill Creek

1,571 - Joshua Scott, Stockbridge

1,568 - Julian Shanks, Arabia Mountain

1,560 - Brodie Campbell, Newnan

1,560 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County

1,554 - Junior Burrus, Brooks County

1,544 - Darien Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,539 - Grant Moore, Brunswick

1,522 - R.J. Knapp, Jackson County

1,520 - Parks Riendeau, Camden County

1,517 - Hayden Jones, Pickens

1,509 - Matthew Baer, Denmark

1,492 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,489 - Jamarcus Harrison, East Hall

1,489 - Todd Robinson, Valdosta

1,460 - Mitch Seaman, Lassiter

1,453 - Austin Guest, Creekview

1,450 - Brett Sturm, West Hall

1,449 - Tyler Niehr, North Paulding

1,444 - Kamden Kendrick, Union County

1,423 - Elijah Seaney, North Forsyth

1,421 - Payton Shaw, Eastside

1,416 - Dillon Mohammed, Norcross

1,414 - Thomas Winston IV, Miller Grove

1,411 - Ryan Hall, North Gwinnett

1,411 - Jace German, Tucker

1,408 - Ian Reynolds, North Atlanta

Receiving

1,321 - Jaylen Elder, Morgan County (2A leader)

1,248 - Travis Smith Jr, Westlake (6A leader)

1,222 - Keyon Standifer, Athens Academy (A-I leader)

1,141 - D.J. Avery, Chattahoochee (5A leader)

1,114 - Cody Bryan, Heritage-Ringgold (3A leader)

1,087 - Isaiah Mitchell, Houston County

1,051 - Jaivon Solomon, Jones County (4A leader)

991 - Jamarion McKinney, Dutchtown

977 - Craig Dandridge, Cambridge

960 - Randy Parker, Lithia Springs

957 - Landon Roldan, North Oconee

928 - Kendall Sims, Schley County (A-II leader)

912 - Kamari Maxwell, New Hampstead

894 - Ethan Willingham, Trion

887 - Porter Allison, Dunwoody

879 - Derrick Mimms, Locust Grove

862 - Jeremiah Ware, Gainesville

861 - D’ontae Fulton, Worth County

856 - Zach Stair, Riverwood

849 - Zeke Whittington, Habersham Central

845 - Carter Hayes, Wesleyan

816 - Samuel Turner, Southwest DeKalb

812 - Brady Marchese, Cartersville

803 - Hudson Cocchiara, Cambridge

797 - McCord Purdy, Pickens

787 - Danny Boden, Dunwoody

777 - Zion Hudson, Peach County

776 - K.T. Thompson, Cherokee Bluff

771 - Kaiden Prothro, Bowdon

764 - George Lamons, Brooks County

760 - Caylen Brunson, Spencer

758 - M.J. Mathis, Houston County

753 - Jahsaun Clarke, Norcross

750 - Ty Tillery, Morgan County

749 - Braylen Still, Dougherty

737 - Terrious Favors, Carver-Atlanta

724 - John Stuetzer, Pope

717 - Mark Manfred, Sprayberry

717 - Christian Ward, Walton

716 - Gus Anderson, Newnan

715 - Kenyan Glasper, Winder-Barrow

712 - Jamarea Watkins, Southwest

704 - Taz Smith, Gainesville

699 - Cam Nixon, Cross Creek

693 - Jackson Stanley, Creekview

688 - Casani Bartlett, Lovett

687 - Braydan Jones, Dade County

683 - Colby Alexander, Archer

682 - Brice Whitely, ACE Charter

682 - Thomas Blackshear, Calvary Day

681 - Elyiss Williams, Camden County

677 - C.J. Wiley, Milton

670 - Cayman Reynolds, Sonoraville

667 - Malik Brightwell, Newton

663 - Kiel Sparks, Perry

663 - Demarcus Horne, Spencer

661 - Chris Hutchinson, Alexander

661 - Charlie Idom, Christian Heritage

660 - Josiah Abdullah, Woodward Academy

658 - Elijah Green, Marietta

654 - Kobe Lewis, Kennesaw Mountain

653 - Maddox Young, Union County

649 - Jacques King, Effingham County

649 - Caden Lavinka, Mary Persons

648 - Christian Smith, Lambert

648 - Kory Pettigrew, Perry

646 - Austin Perry, Harrison

643 - Tyler Lynch, M.L. King

641 - Gabe Daniels, Greater Atlanta Christian

640 - Xavier Buckner, Mount Zion-Carroll

640 - Grant Hollier, River Ridge

636 - Jarvis Mathurin, Hebron Christian

635 - Mikeal Grissom, Lakeside (Evans)

632 - Dube Enongene, North Paulding

630 - Larry Hudson, Dutchtown

630 - Matt Patchin, South Paulding

627 - Lincoln Delaere, Starr’s Mill

626 - Daijon Hayes, Tift County

620 - Wyatt Tash, Cherokee

618 - Jude Nelson, Social Circle

617 - Anthony Bell, Paulding County

608 - Bubba Frazier, Benedictine

607 - Mason Hall, Oconee County

605 - Kobe Adeleke-Hokes, Peachtree Ridge

604 - Tre Winters, Adairsville

602 - Tristan Houston, Westside-Macon

598 - Xavious Nalls, Adairsville

595 - Jaylin Carter, Lowndes

588 - Israel Conway, Cherokee

587 - Chasen Jones, East Hall

587 - Harrison Spencer, South Forsyth

582 - Lagracion Little, Clarke Central

576 - Aaron Savage, Winder-Barrow

573 - Kishaun Taylor, Ringgold

572 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian

567 - Ethan Pajot, Mount Vernon

565 - Kamarui Dorsey, Hampton

564 - Jaden Upshaw, Lee County

564 - Brooks Darling, Sequoyah

562 - Jaden Jackson, Washington County

562 - Jayden Farley, Worth County

561 - George Sabb, New Manchester

557 - Edward Coleman, Calvary Day

555 - Ben Hockman, New Hampstead

553 - Gaines Clark, White County

551 - Demarcus Gardner, Cedartown

551 - Shane King, Gainesville

