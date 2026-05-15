GHSA track Day 4 results: Oconee boys, North Hall girls win 1st-ever state titles
Shaw’s girls, KIPP’s boys win Class 2A. Two girls sprinters win 100, 200 and 400 meters.
A GHSA logo is seen on the athletes’ podium during the Boys 1600-meter Run 1A Division 2 at the GHSA track and field state championships at UGA Spec Towns Track on Monday, May 11, 2026, in Athens. (Miguel Martinez/AJC)
Oconee County’s boys and North Hall’s girls of Class 3A won their first state track-and-field championships Thursday at the Spec Towns Track in Athens.
Shaw’s girls won their first title since 2000, and KIPP Atlanta Collegiate’s boys successfully defended their championship, both competing in Class 2A.
Oconee County clinched its title with a 1-2-3 finish by Aaron Brodrick, Tate Jenkins and Samuel Hostetter in the next-to-last event, the 3,200 meters.
Brodrick, a senior signed with Wake Forest, also won the 1,600 and ran on the winning 4x800 relay team.
In 3A girls, North Hall edged Jefferson 61-60 in the team standings and clinched the championship with Summer Muxlow’s victory in the 3,200.
Muxlow, a sophomore, also won the 800 and 1,600 and was part of the winning 4x800 relay team. She was the Class 3A girls cross country champion in the fall, leading North Hall to that team title.
KIPP Atlanta’s boys got victories in the long jump from Travion Callaway and in the 4x800 relay. Omar Sumareh, a freshman, was the 110-meter hurdles runner-up. J’Von Easterling was third in the 400 and 800.
Shaw’s standout athlete was Payton Keeling, a senior who won the discus and the shot put.
Shaw won the 4x100, 4x200 and 4x400 relays with Samiyah Fields and Shakiya Jones running in all three. Michayla Bledsoe anchored two of them. Keeling ran lead-off in the 4x200.
The title of fastest girl in class was not debatable as Monroe Area’s Kaelyn Ansley and Washington’s Rhimani Duffie dominated the sprints, each winning the 100, 200 and 400 meters.
Ansley, a sophomore, also won the 3A long jump, giving her four individual titles. Her team finished third, seven behind North Hall, in 3A.
Duffie led Washington to a second-place finish in 2A to Shaw. Her times in the 100 (11.36 seconds) and the 200 (23.21) were classification records.
Class 3A boys
Team: 1. Oconee County (67.50), 2. Stephenson (58), 3. Sandy Creek (51), 4. Calhoun (45), 5. Jefferson (44), 6. Fayette County (41), 7. Douglass (40), 8. Jenkins (29), 9. Monroe Area (26), 9. Windsor Forest (26), 11. West Laurens (25), 12. Cherokee Bluff (20.50), 13. Liberty County (20), 14. Baldwin (19), 15. Whitewater (18), 16. Cairo (17), 16. Richmond Academy (17), 18. Cross Creek (16), 19. Southeast Bulloch (14), 20. Long County (12), 21. Heritage-Ringgold (11), 21. North Hall (11), 23. Luella (10), 24. Peach County (9), 25. Lumpkin County (8), 25. Dougherty (8), 27. Riverdale (6), 28. Mary Persons (5), 29. Harlem (4), 29. Mount Zion (4), 30. West Hall (4), 31. Spalding (4), 33. LaGrange (3), 34. Dawson County (2), 34. Hephzibah (2), 35. Westover (2), 36. Westside-Augusta (2), 38. Northwest Whitfield (1)
100 meters: 1. Zalen Green, Douglass (10.29 #) 2. Jhordan Brooks, Windsor Forest (10.46) 3. Jaden Hooper, Jenkins (10.72) 4. Tre Olive, Douglass (10.72) 5. Omari Hill, Liberty County (10.82) 6. Lateef Adeyanju, Jefferson (10.83) 7. Taveres Stinson, Spalding (10.90) 8. Evan Jones, Northwest Whitfield (10.91)
200 meters: 1. Zalen Green, Douglass (21.18) 2. Jhordan Brooks, Windsor Forest (21.47) 3. Kemorey Hill, Stephenson (21.52) 4. Jaden Hooper, Jenkins (21.64) 5. Myles Brown, Jenkins (21.88) 6. Lothan McBride, Richmond Academy (21.92) 7. Brandon Bowman, Cross Creek (22.01) 8. Jaylin Battle, Monroe Area (22.09)
400 meters: 1. Demetrius Clavino, Calhoun (48.25) 2. Stylianos Kutob, Fayette County (48.37) 3. Kemorey Hill, Stephenson (49.64) 4. Austin Nunez, Sandy Creek (49.90) 5. Avery Ramirez, Sandy Creek (50.29) 6. Ayo Mckerson, Stephenson (50.36) 7. Jordan Pye, Fayette County (50.52) 8. Jordan Porter, Cherokee Bluff (50.54)
800 meters: 1. Allen Israel Sulton IV, Fayette County (1:56.86) 2. Demetrius Russell, Liberty County (2:00.26) 3. Avery Ramirez, Sandy Creek (2:00.71) 4. Jackson Warlick, Peach County (2:00.82) 5. Chad Brooks, Stephenson (2:00.84) 6. Ben Schroeder, Jefferson (2:01.16) 7. Austin Chrouch, Whitewater (2:02.00) 8. Chris Webb, Sandy Creek (2:02.24)
1,600 meters: 1. Aaron Brodrick, Oconee County (4:19.92) 2. Witt Windham, Lumpkin County (4:22.86) 3. Austin Chrouch, Whitewater (4:27.55) 4. Landon Talley, Heritage-Ringgold (4:28.52) 5. Tate Jenkins, Oconee County (4:36.31) 6. Eli Beall, Oconee County (4:37.06) 7. Levi Dailey, West Laurens (4:37.46) 8. Tyler Wendt, Whitewater (4:38.99)
3,200 meters: 1. Aaron Brodrick, Oconee County (9:32.23) 2. Tate Jenkins, Oconee County (10:04.68) 3. Samuel Hostetter, Oconee County (10:05.45) 4. Grant McDuffie, Cherokee Bluff (10:14.50) 5. Ransom Cribbs, Southeast Bulloch (10:15.13) 6. Landon Talley, Heritage-Ringgold (10:18.94) 7. Eli Hamil, Dawson County (10:23.57) 8. Eric Diggs, North Hall (10:28.30)
110-meter hurdles: 1. Caleb Mitchell, Douglass (14.31) 2. Zeterria Kegler, Dougherty (14.46) 3. Jaylen Glover, Jefferson (14.55) 4. Christian Thomas, Fayette County (14.67) 5. Kailen Cowens, Mount Zion (14.71) 6. Justin Blash, West Laurens (14.97) 7. Noel Best, Liberty County (15.02) 8. Micah Allen, Oconee County (15.19)
300-meter hurdles: 1. Noel Cartagena, Richmond Academy (38.51) 2. Jaylen Glover, Jefferson (38.98) 3. Tyson Penson, Sandy Creek (39.24) 4. Justin Blash, West Laurens (39.52) 5. Nijel Jacobs, Peach County (39.56) 6. Charles Parker, Stephenson (39.97) 7. Michael Somers, Long County (40.19) 8. Aiden Fitch, Oconee County (40.26)
Discus: 1. Dacian Davis, Monroe Area (175-11) 2. Alec Upshaw, Calhoun (175-5) 3. Dante English Jr., Stephenson (158-6) 4. Jeremiah Lee, Jefferson (153-7) 5. Jesus Teran, Cross Creek (147-8) 6. Marvyn Louis, West Hall (147-2) 7. Amarii Sanders, Jenkins (141-0) 8. Austin Eddy, North Hall (138-8)
High jump: 1. Dan Oiboh, Luella (6-6) 2. Malcolm Millsap, Cherokee Bluff (6-4) 3. Montavius Johnson, Liberty County (6-4) 4. Noah Cook, Long County (6-4) 5. Brock Hall, Cherokee Bluff (6-2) 5. Isaac Emerson, Oconee County (6-2) 7. Dextavion Reese, Hephzibah (6-2) 8. Sun White, Sandy Creek (6-0)
Long jump: 1. Bryian Duncan, Cairo (22-11.25) 2. Noah Mahoney, Stephenson (22-4) 3. Nigel Favers, Riverdale (22-3.50) 4. Jason Familia, Long County (22-1) 5. Alijah Ferrell, Sandy Creek (21-10.25) 6. Jayden Thomas, Windsor Forest (21-9) 7. Antonio Walker, Westside-Augusta (21-5) 8. Brock Hall, Cherokee Bluff (21-5)
Pole vault: 1. Matthew Williams, Calhoun (14-6) 2. Tyson Penson, Sandy Creek (13-6) 3. Karson Lanier, North Hall (13-0) 4. Carter Cloer, Calhoun (12-6) 5. Rowdy Rice, Mary Persons (12-6) 6. Benny Roberts, Jefferson (12-0) 6. Walker Andrews, Oconee County (12-0) 6. Bryson Campbell, West Laurens (12-0)
Shot put: 1. Dacian Davis, Monroe Area (59-1.75) 2. Alec Upshaw, Calhoun (56-8) 3. David Duru, Whitewater (53-1.75) 4. Leroy Mack, West Laurens (51-4.50) 5. Jesus Teran, Cross Creek (49-2.50) 6. Gerald Page, Heritage-Ringgold (49-0.50) 7. Jaylen Teall, Cairo (48-8) 8. Britton Stephenson, Jefferson (48-3.50)
Triple jump: 1. Aaden Peterson, Southeast Bulloch (48-1.50) 2. Juvon Hill, West Laurens (47-7) 3. Mekhi Brigham, Cross Creek (47-6.50) 4. Bryian Duncan, Cairo (45-10) 5. Max Harmelink, Oconee County (44-1.25) 6. Marquavious Grissom, LaGrange (43-8.25) 7. Alijah Ferrell, Sandy Creek (43-4.50) 8. Abdulnasser Aliou, West Hall (43-2.25)
4x400 relay: 1. Stephenson [Dralen Hinton, Demario Minter Jr., Ayo Mckerson, Kemorey Hill] (3:17.71) 2. Fayette County [Allen Israel Sulton IV, Zakhari Rivers, Jordan Pye, Stylianos Kutob] (3:17.97) 3. Sandy Creek [Avery Ramirez, Austin Nunez, Rod Smith Jr., Chris Webb] (3:18.09) 4. Oconee County [Zane Qualmann, Landon Barnes, Eli Beall, Hudson Hale] (3:23.53) 5. Richmond Academy [Carl Butler, Noel Cartagena, Antron Howard, Lothan McBride] (3:24.06) 6. Whitewater [Christopher Nesmith, Chayse James, Zechariah McGrady, Kamoni Whicker] (3:24.40) 7. Westover [James Rod, Jamel Herring, Qay’Shawn Mathis, Adam Martin] (3:25.10) 8. Baldwin [Kielan Walker, Epalahame TongaTaylor, Z’Kwon Dyous, Christopher Hodnett] (3:25.41)
4x800 relay: 1. Oconee County [Aaron Brodrick, Eli Beall, Tate Jenkins, Noah Dixon] (8:04.38) 2. Fayette County [Zakhari Rivers, Brayden Woodard, Jordan Pye, Allen Israel Sulton IV] (8:10.59) 3. Stephenson [Abdourahamane Tounkara, Ayo Mckerson, Quavon Wolseley, Chad Brooks] (8:17.06) 4. Jefferson [Ben Schroeder, Finn Wakeman, Duncan Stephens, William Malueg] (8:19.86) 5. Sandy Creek [Sam Brown, Avery Ramirez, Ethan Fields, Chris Webb] (8:20.72) 6. North Hall [Michael Borg, Graham Nash, Eli Hill, Mason Hill] (8:32.04) 7. Cherokee Bluff [Logan Roberts, Carter Gregory, Grant McDuffie, Riley May] (8:32.90) 8. Mary Persons [Gabe Gauntt, Grant Fair, Theo Grooms, Grey Trevitt] (8:33.52)
Class 3A girls
Team: 1. North Hall (61), 2. Jefferson (60), 3. Monroe Area (54), 4. Oconee County (53), 5. Sandy Creek (52), 6. Cherokee Bluff (46), 7. Jenkins (41), 8. Monroe (37), 9. Stephenson (28.50), 10. Bainbridge (27), 11. White County (23.50), 12. Troup County (18), 13. Westover (16), 14. Chestatee (15), 14. Dawson County (15), 16. Long County (14), 17. Upson-Lee (13.50), 18. Fayette County (12), 18. Heritage-Ringgold (12), 20. Calhoun (11.50), 21. Pickens (10), 22. Gilmer (9), 23. Hephzibah (8), 24. Liberty County (7.50), 25. Johnson-Savannah (7), 26. Baldwin (6), 26. West Laurens (6), 27. Cedar Grove (6), 29. Luella (5), 29. Mary Persons (5), 31. Ridgeland (4), 31. Whitewater (4), 33. Richmond Academy (3), 33. Dougherty (3), 34. Peach County (3), 36. Northwest Whitfield (2.50), 37. Lumpkin County (2), 38. Windsor Forest (1)
100 meters: 1. Kaelyn Ansley, Monroe Area (11.68) 2. Bumgarner Camryn, Sandy Creek (11.70) 3. Sydney Trone, Cherokee Bluff (11.94) 4. Amire Saunders, Long County (12.16) 5. Amariya Harris, Troup County (12.16) 6. Natalia Cunningham, Cherokee Bluff (12.17) 7. Kenadi Day, Sandy Creek (12.17) 8. Hannah Howard, Jefferson (12.18)
400 meters: 1. Kaelyn Ansley, Monroe Area (54.54) 2. Camila Medina, Cherokee Bluff (56.08) 3. Madison Dorsett, Dawson County (56.97) 4. Elisa Beharry, Chestatee (57.23) 5. Natasha Wedderburn, Stephenson (57.40) 6. Morgan Smith, Cherokee Bluff (57.54) 7. Ivey Hall, Jenkins (57.83) 8. Zahriya Sulivan, Whitewater (57.86)
800 meters: 1. Summer Muxlow, North Hall (2:16.81) 2. Annabelle Wiktorski, Oconee County (2:20.98) 3. Malia Meadows, Stephenson (2:21.13) 4. Ealyn Kennedy, North Hall (2:22.62) 5. Emma Dobson, Chestatee (2:22.97) 6. Savannah Reynolds, Jefferson (2:23.77) 7. Hannah Schroeder, Jefferson (2:24.38) 8. Jayla Fouse, Whitewater (2:24.53)
1,600 meters: 1. Summer Muxlow, North Hall (5:03.27) 2. Julie Black, White County (5:11.03) 3. Annabelle Wiktorski, Oconee County (5:15.48) 4. Anniston Willis, Bainbridge (5:20.91) 5. Evie Robison, Heritage-Ringgold (5:23.18) 6. Ealyn Kennedy, North Hall (5:26.10) 7. Carly Black, White County (5:30.21) 8. Lily Whitmire, Jefferson (5:32.74)
3,200 meters: 1. Summer Muxlow, North Hall (11:12.14) 2. Anniston Willis, Bainbridge (11:33.08) 3. Emma Dobson, Chestatee (11:39.61) 4. Julie Black, White County (11:39.68) 5. Heidi Thompson, Pickens (11:41.99) 6. Reagan Gilmore, Oconee County (11:45.51) 7. Ruthie Sherard, Oconee County (11:59.13) 8. Jennifer Garcia-Garcia, Gilmer (12:03.51)
100-meter hurdles: 1. Enea Kujath, Oconee County (13.98) 2. Erin Smith, Sandy Creek (14.15) 3. Harmony Moore, Monroe (14.48) 4. McKenzie Paul, Sandy Creek (14.82) 5. Marzani Sconyers, Fayette County (14.89) 6. London Thurman, Luella (14.90) 7. Zuri Grant, Baldwin (14.93) 8. Hannah Howard, Jefferson (15.09)
300-meter hurdles: 1. Harmony Moore, Monroe (42.80) 2. Blessed Diogo, Jenkins (46.82) 3. Devion Ambrose, Long County (47.08) 4. Ana Jones, Sandy Creek (47.32) 5. Jakharia Howard, Bainbridge (47.45) 6. Aviana Boyd, Richmond Academy (47.47) 7. London Thurman, Luella (47.79) 8. Violet Patton, Jefferson (47.81)
High jump: 1. Sydney Donaldson, Westover (5-2) 2. Jayden Aliyah Young, North Hall (5-0) 3. Kinsley Woodard, Upson-Lee (5-0) 3. Ellie Shelnutt, White County (5-0) 5. Jameria Gadson, Johnson-Savannah (4-10) 6. Amiyah Payne, Liberty County (4-10) 6. Karolina Cowart, Northwest Whitfield (4-10) 8. Kennedy Barnaby, Stephenson (4-10)
Long jump: 1. Kaelyn Ansley, Monroe Area (19-3) 2. Blessed Diogo, Jenkins (18-9) 3. Rileigh Harrison, Jefferson (18-5) 4. Bumgarner Camryn, Sandy Creek (18-4) 5. Aniyah Browner, Jenkins (18-0.50) 6. Amire Saunders, Long County (18-0) 7. Sydney Donaldson, Westover (17-6.25) 8. Sydney Trone, Cherokee Bluff (17-5.75)
Pole vault: 1. Gracelyn Derrick, Calhoun (10-3) 2. Addison Dills, Heritage-Ringgold (9-6) 3. Hannah Howard, Jefferson (9-6) 4. Carleigh Tanner, Oconee County (9-6) 5. Sage Hadley, Upson-Lee (9-6) 6. Brianna Escoto, Dawson County (9-0) 7. Ariana Fields, Liberty County (8-0) 7. Ja’Nyla Wiley, Windsor Forest (8-0)
Shot put: 1. Teah Gales, Jefferson (39-11) 2. Enea Kujath, Oconee County (39-8.50) 3. Esther Akande, Cedar Grove (37-1) 4. Schyular Hall, Mary Persons (35-9.25) 5. Emery Jones, Cherokee Bluff (35-3.50) 6. Jamayah Carthon, Upson-Lee (34-11.75) 7. JaMiah Lewis, Ridgeland (34-9) 8. Gabrielle Barnum, Jenkins (33-5.50)
Triple jump: 1. Blessed Diogo, Jenkins (37-10.50) 2. McKenzie Paul, Sandy Creek (36-11.50) 3. Gabbie Costner, Fayette County (36-0) 4. Kennedy Barnaby, Stephenson (35-7.75) 5. Amiyah Payne, Liberty County (34-10) 6. Kady McCullough, White County (34-9.50) 7. Haley Anderson, Bainbridge (34-9) 8. Marzani Sconyers, Fayette County (34-8.50)
4x100 relay: 1. Troup County [Takera Blackmon, Ayriel Martin, Alaya’h Sanders, Amariya Harris] (47.82) 2. Jefferson [Makenzie Woodruff, Rileigh Harrison, Morgan DeLong, Hannah Howard] (48.04) 3. Sandy Creek [Erin Smith, Kenadi Day, McKenzie Paul, Christen Webb] (48.89) 4. Monroe Area [Makenzie Smith, Alana Brown, Zaniya Arterberry, Kashina Smith] (49.17) 5. Bainbridge [Haley Anderson, Kynadee Hawkins, Khamari Debron, MaKayla Brown] (49.19) 6. West Laurens [Brooklyn Jackson, Marandon Timmons, Jahalee Snead, Miranda Surrey] (49.68) 7. Peach County [Mckenzie Washington, Telana Brown, Taleyah Marable, Jaleah Raines] (49.72) 8. Fayette County [Taniya Barkley, Taniha Davis, Caharia Mcduffie, Marzani Sconyers] (49.99)
4x200 relay: 1. Cherokee Bluff [Natalia Cunningham, Sydney Trone, Neriah Ivey, Kyleigh Porter] (1:37.73 #) 2. Jefferson [Hudsyn Sanders, Morgan DeLong, Annie Brown, Rileigh Harrison] (1:43.71) 3. Monroe Area [Kashina Smith, Zaniya Arterberry, Keilani Carter, Alana Brown] (1:43.84) 4. Monroe [Ny’keinbrell Lassiter, Harmony Moore, Tamia Pollard, Jediah Lewis] (1:45.17) 5. Baldwin [Zuri Grant, Khloe Anderson, Nakayla Lundy, Toni Adams] (1:45.51) 6. West Laurens [London Williams, Brooklyn Jackson, Jahalee Snead, Miranda Surrey] (1:45.75) 7. Lumpkin County [Maddox Henderson, Reagan Long, Karina Hernandez, Maddie Sprague] (1:45.82) 8. Peach County [Amia Sanchez, Telana Brown, Taleyah Marable, Jaleah Raines] (1:46.12)
Team: 1. KIPP Atlanta Collegiate (63), 2. East Jackson (49), 3. Franklin County (43), 4. Shaw (42), 5. Washington (40), 6. Therrell (37.50), 7. Miller Grove (26), 7. Cook County (26), 9. Salem (23), 10. Union County (22), 11. South Atlanta (20), 12. Appling County (18), 12. Westside-Macon (18), 14. Jackson (17), 14. Pike County (17), 15. Stephens County (17), 16. Butler (17), 17. Hart County (17), 19. Columbus (16), 20. Spencer (15), 21. Carver-Columbus (14), 21. Crisp County (14), 22. Pierce County (14), 23. Sonoraville (14), 25. Morgan County (13), 26. Drew Charter (12), 26. Burke County (12), 28. Rockmart (11.50), 29. Redan (10), 30. Ringgold (8), 31. Columbia (6), 31. Sumter County (6), 32. Jordan (6), 33. Laney (6), 35. Callaway (5), 36. Kendrick (4), 37. Lakeview-Fort Oglethorpe (2), 38. Thomson (1)
100 meters: 1. Kameran Warren, Washington (10.49) 2. Omar Jinks, Pierce County (10.58) 3. Braxen McMahan, Sonoraville (10.61) 4. Jaiden Knight, Appling County (10.68) 5. Saveon Thomas, South Atlanta (10.69) 6. Zachary Watts, Carver-Columbus (10.71) 7. Quintez Grimes, Drew Charter (10.83) 8. Noah Merriweather, Thomson (10.83)
200 meters: 1. Kameran Warren, Washington (21.21 #) 2. Braxen McMahan, Sonoraville (21.29) 3. Seddrick Brown, Laney (21.33) 4. Saveon Thomas, South Atlanta (21.42) 5. Omar Jinks, Pierce County (21.50) 6. Ahmaud Nickerson, Shaw (21.55) 7. Jaiden Knight, Appling County (21.59) 8. Zachary Watts, Carver-Columbus (21.65)
400 meters: 1. Jamarion Floyd, Spencer (48.47) 2. Cole Brown, Union County (49.77) 3. J’Von Easterling, KIPP Atlanta Collegiate (50.21) 4. Aaiden Grier, Butler (50.36) 5. Jaron Lee, Kendrick (50.37) 6. Pierre Kouadio, Stephens County (50.95) 7. DeShon Powell, Washington (50.97) 8. Ricky Rucker, Salem (50.98)
800 meters: 1. Michael Kelleher, East Jackson (1:59.04) 2. Pierre Kouadio, Stephens County (1:59.67) 3. J’Von Easterling, KIPP Atlanta Collegiate (2:01.76) 4. Cade Brown, East Jackson (2:02.24) 5. Jaylen Hayes, Therrell (2:02.29) 6. Holden Payne, Union County (2:02.82) 7. Eathyn Davis, Rockmart (2:03.11) 8. Josiah Owens, KIPP Atlanta Collegiate (2:03.12)
1,600 meters: 1. Will Gipson, Franklin County (4:30.04) 2. Connor Lister, Pike County (4:30.80) 3. Holden Payne, Union County (4:33.14) 4. Mathew Lopez, Columbus (4:34.01) 5. Cade Brown, East Jackson (4:36.90) 6. Nasir January, KIPP Atlanta Collegiate (4:38.32) 7. Josiah Owens, KIPP Atlanta Collegiate (4:38.60) 8. Colin Ramsey, East Jackson (4:38.79)
3,200 meters: 1. Will Gipson, Franklin County (10:03.79) 2. Jace Owens, Ringgold (10:16.88) 3. Nasir January, KIPP Atlanta Collegiate (10:19.75) 4. Oliver Pendleton, Columbus (10:21.68) 5. Jacory Lackley, KIPP Atlanta Collegiate (10:22.69) 6. Ben Boulware, Morgan County (10:27.67) 7. Sevyn Singleton, Hart County (10:33.03) 8. Nolan Brown, Pike County (10:34.23)
110-meter hurdles: 1. Kennedy Moon, Miller Grove (14.61) 2. Omar Sumareh, KIPP Atlanta Collegiate (15.29) 3. Wellington Clarke, Columbia (15.38) 4. Justice Nixon, Shaw (15.48) 5. Chandler Wiggins, Shaw (15.53) 6. Nathan Floyd, Therrell (15.58) 7. Gavin Wells, Franklin County (15.61) 8. Kamorrian Barnes, Franklin County (15.68)
300-meter hurdles: 1. Sean Vandiver, Burke County (38.40) 2. Kennedy Moon, Miller Grove (38.80) 3. Dainel Ward, Salem (38.89) 4. DeMarcus O’neal, Carver-Columbus (39.07) 5. Nathan Floyd, Therrell (39.73) 6. Anthony Harris, Butler (40.76) 7. Randall Crawford, Cook County (40.85) 8. Giovanni Johnson-Rutherford, Shaw (41.01)
Discus: 1. Anthony Horton, Westside-Macon (154-6) 2. Jack Morris, Morgan County (145-0) 3. Johnson Anderson, Pike County (142-8) 4. Paul Jenkins, East Jackson (141-2) 5. Michael Greene, Redan (140-10) 6. Jaiden Solomon, Appling County (140-4) 7. Robert Caldwell, Lakeview-Fort Oglethorpe (135-10) 8. Marquell Charleston, Shaw (132-1)
High jump: 1. Branturan Callahan, East Jackson (6-8) 2. Rett Thomas, Appling County (6-8) 3. Alenzo Tally, Shaw (6-6) 4. Eric Huttoe, Jordan (6-6) 5. Nevaehan Ware, Franklin County (6-4) 6. Kamorrian Barnes, Franklin County (6-4) 7. Amir Mckenzie, Pierce County (6-2) 8. MJ Berry, Rockmart (6-2)
Long jump: 1. Travion Callaway, KIPP Atlanta Collegiate (23-2) 2. Branturan Callahan, East Jackson (22-0) 3. MJ Berry, Rockmart (21-9) 4. Ed Wright, Cook County (21-6.50) 5. Richard Thomas, Crisp County (21-3.75) 6. Malachi Heard, KIPP Atlanta Collegiate (21-3.50) 7. Tunazi Bello, Drew Charter (21-2.50) 8. Diondra Johnson, Therrell (20-10.50)
Pole vault: 1. Luke Samples, Hart County (15-0) 2. William Hodges, Drew Charter (12-6) 3. Harrison Carnine, Cook County (12-6) 4. Sam Watson, Jackson (12-0) 5. Harris Holley, Cook County (11-6) 6. Carter Woodall, Cook County (11-6) 7. Grady Coker, Pike County (11-6) 8. Emanuel Mahone, Therrell (10-6)
Shot put: 1. Candler Stone, Franklin County (57-10) 2. Anthony Horton, Westside-Macon (51-10.75) 3. Joshua Coleman, Sumter County (50-8.25) 4. Josiah Vehe, Hart County (49-9.50) 5. Zach Clay, Columbus (48-11) 6. Aryn Grant, Shaw (47-11.25) 7. Jack Morris, Morgan County (47-9) 8. Knite Forster, Franklin County (47-3.25)
Triple jump: 1. Richard Thomas, Crisp County (46-3.50) 2. Jaison McCall, Jackson (44-11.50) 3. Yasir Myles, Stephens County (44-4.50) 4. Jeffery Ellis, Callaway (44-1) 5. Dondre Mulligan Jr., Jackson (43-1) 6. Marquell Charleston, Shaw (42-4.50) 7. Jamari Samples, Rockmart (42-3) 8. Kamorrian Barnes, Franklin County (42-1)
4x100 relay: 1. Washington [Matthew Hill, Mikhael Fife, Kameran Warren, Christian Gibson] (42.18) 2. South Atlanta [Gregory Hann, Jylan Alexander, Jeremy Pierce, Saveon Thomas] (42.54) 3. Cook County [Markeise Miller, Ed Wright, Jaquez Sharpe, Alton Scott] (42.94) 4. Spencer [Antonio Ware, Quareese Brown, Jamarion Floyd, Derrick Walton Jr.] (43.01) 5. Therrell [Diondra Johnson, Jyqui Smith, Nabrell Culpepper, Robert Cox] (43.13) 6. Butler [John Barry, Adryan Grier, Travis Blount, Jayden Gray] (43.38) 7. Burke County [Dexter Bynes, Ranquavious Morris, Sean Vandiver, Jamari Reeves] (43.39) 8. Franklin County [Knox Whitworth, Carson Cheek, Gavin Wells, Nevaehan Ware] (43.43)
4x200 relay: 1. Shaw [Jerome Whatley, Braylind Lewis, Woodrow Clay, Ahmaud Nickerson] (1:27.41 #) 2. Washington [Matthew Hill, Kameran Warren, Ajani Barner, Christian Gibson] (1:27.99) 3. Therrell [Diondra Johnson, Carmello Lofton, Nabrell Culpepper, Robert Cox] (1:28.49) 4. Carver-Columbus [Christopher Harris, Zachary Watts, Cyncere Clark, Steven Wright] (1:28.94) 5. Miller Grove [Nigel Wilder, Jessie Shumate, Kennedy Moon, Kenneth Gladden Jr.] (1:29.59) 6. South Atlanta [Jeremy Pierce, Saveon Thomas, Daquan Alexander, Gregory Hann] (1:30.27) 7. KIPP Atlanta Collegiate [Vincent Lawrence, Travion Callaway, Tyree Harris, Chase Meridy] (1:30.28) 8. Jordan [Milton Hill, Derrick Hodge, Mason Brown, Elijah Stalling] (1:31.23)
4x400 relay: 1. Therrell [Jaylen Hayes, Robert Cox, Diondra Johnson, Jyqui Smith] (3:20.08) 2. Salem [Chishon Franklin, Ricky Rucker, Ajani Sterling, Dainel Ward] (3:22.50) 3. Butler [Adryan Grier, John Barry, Anthony Harris, Aaiden Grier] (3:24.83) 4. Shaw [Kavian Livingston, Giovanni Johnson-Rutherford, Jerome Whatley, Braylind Lewis] (3:27.83) 5. Miller Grove [Vincent Levine, Kenneth Gladden Jr., Tony McKibben, Levi Bennett-Austin] (3:28.38) 6. Redan [DaQuan Stallworth, Shaun Thornton, Derrick Pyron, Derrion Pyron] (3:28.57) 7. KIPP Atlanta Collegiate [Austin Wilson, J’Von Easterling, DeAngelo Weston, Vincent Lawrence] (3:30.62) 8. Union County [Bryson Brooks, Andrew Nushtayev, Christian Mullin, Cole Brown] (3:31.77)
4x800 relay: 1. KIPP Atlanta Collegiate [Josiah Owens, Austin Wilson, Nasir January, J’Von Easterling] (8:09.40) 2. Salem [Chishon Franklin, Jahmeelo Richards, Daquan Robinson, Jahkota Tisdale] (8:15.72) 3. East Jackson [Cade Brown, Michael Kelleher, Rader Hanna, Colin Ramsey] (8:22.57) 4. Therrell [Jayson Ortiz, Zamirion Gray, Emanuel Mahone, Jaylen Hayes] (8:22.91) 5. Union County [Trey Hawley, Andrew Nushtayev, Holden Payne, Noah James Payne] (8:36.26) 6. Redan [DaQuan Stallworth, Shaun Thornton, Derrick Pyron, Malachi Smith] (8:37.02) 7. Columbus [Declan Koh, Adrian Guido, Julius Martin, Mathew Lopez] (8:44.83) 8. Shaw [Justice Nixon, Jordan Cogdell, Kayden Rojas, Gavin Gardner] (8:46.37)
Class 2A girls
Team: 1. Shaw (96.33), 2. Washington (83), 3. Columbus (59), 4. Savannah Arts (52), 5. Miller Grove (40), 6. Morgan County (32), 7. Union County (30.50), 8. Thomson (28), 9. Carver-Atlanta (27), 10. Cook County (21), 11. Rockmart (19.33), 12. Hart County (16.50), 13. Sonoraville (16.33), 14. Therrell (16), 15. East Jackson (15), 16. Ringgold (14), 17. Butler (11), 17. Salem (11), 18. KIPP Atlanta Collegiate (11), 20. Carver-Columbus (10), 21. Jackson (9), 21. Redan (9), 22. Crisp County (9), 23. North Murray (9), 25. Drew Charter (8), 25. Lakeview-Fort Oglethorpe (8), 27. A.R. Johnson (6), 27. Davidson Arts (6), 29. Appling County (5), 29. Pike County (5), 31. Laney (4), 32. Franklin County (3), 32. Westside-Macon (3), 33. Spencer (3), 35. Hardaway (2), 35. Tattnall County (2), 37. Pierce County (1), 37. Sumter County (1)
100 meters: 1. Rhimani Duffie, Washington (11.36 #) 2. Amarushakur Harris, Washington (11.46 #) 3. Mariah Thurmond, Butler (11.59) 4. Michayla Bledsoe, Shaw (11.72) 5. DeMya Gates, Carver-Atlanta (11.80) 6. Shaniria McCormick, Cook County (12.04) 7. Malia Schmidt, North Murray (12.06) 8. Tamara Johnson, Crisp County (12.19)
200 meters: 1. Rhimani Duffie, Washington (23.21 #) 2. DeMya Gates, Carver-Atlanta (24.32) 3. Michayla Bledsoe, Shaw (24.45) 4. Mariah Thurmond, Butler (24.51) 5. Shaniria McCormick, Cook County (24.73) 6. Tamara Johnson, Crisp County (24.79) 7. Julia Kidd, Miller Grove (24.88) 8. Malia Schmidt, North Murray (24.88)
400 meters: 1. Rhimani Duffie, Washington (54.50) 2. Samiyah Fields, Shaw (56.77) 3. Malia Schmidt, North Murray (57.35) 4. Tamara Johnson, Crisp County (58.65) 5. Khadjah Benton, Washington (58.85) 6. Sakera Mahone, Therrell (58.95) 7. Arneisa Stubbins, Cook County (59.09) 8. Jada Weaver, Sumter County (59.15)
800 meters: 1. Kelby Mills, Columbus (2:20.63) 2. Je’Nya Harris, Shaw (2:26.79) 3. Zora Jackson, Drew Charter (2:28.43) 4. Francie Tedder, Savannah Arts (2:29.68) 5. McKay Bennett, Savannah Arts (2:30.79) 6. Iy’Rhianna Riley, Shaw (2:31.38) 7. Mariah Woolridge, Therrell (2:31.53) 8. Elizabeth Chestnutt, Columbus (2:32.99)
1,600 meters: 1. Francie Tedder, Savannah Arts (5:14.09) 2. Olivia DiQuattro, Columbus (5:21.86) 3. Kelby Mills, Columbus (5:34.15) 4. Ruby Williams, Columbus (5:35.94) 5. Anna Griffin, Davidson Arts (5:38.27) 6. McKay Bennett, Savannah Arts (5:39.51) 7. Zora Jackson, Drew Charter (5:40.10) 8. Ava Treece, Savannah Arts (5:41.01)
3,200 meters: 1. Olivia DiQuattro, Columbus (11:44.37) 2. Francie Tedder, Savannah Arts (12:19.65) 3. Ava Treece, Savannah Arts (12:26.37) 4. Ruby Williams, Columbus (12:39.66) 5. Morgan Irvine, Savannah Arts (12:46.45) 6. Elizabeth Chestnutt, Columbus (12:56.27) 7. Anna Griffin, Davidson Arts (12:58.31) 8. Lola Hunter, Union County (13:03.02)
100-meter hurdles: 1. Amarushakur Harris, Washington (13.40 #) 2. Zaniya Walker, Miller Grove (15.12) 3. Cheyenne Rucker, Hart County (15.31) 4. Serenity Slaton, Redan (15.48) 5. Katelynn Jackson, Miller Grove (15.53) 6. Kirah Davis, Shaw (15.79) 7. Aubrey Medrano, Lakeview-Fort Oglethorpe (15.82) 8. Elizabeth Cady, Sonoraville (15.86)
300-meter hurdles: 1. Amarushakur Harris, Washington (45.88) 2. Shayla Welch, KIPP Atlanta Collegiate (46.62) 3. Aubrey Medrano, Lakeview-Fort Oglethorpe (47.27) 4. Isabelle Woolery, Jackson (47.27) 5. Cheyenne Rucker, Hart County (47.30) 6. Elizabeth Cady, Sonoraville (47.40) 7. Syni Littles, Miller Grove (48.03) 8. Kirah Davis, Shaw (48.38)
Discus: 1. Payton Keeling, Shaw (132-2) 2. Alana Hawkins, Morgan County (103-2) 3. Leslie Rash, Union County (101-11) 4. Quinn Takacs, Morgan County (101-9) 5. Chiquita Gaffney, Laney (99-1) 6. Jada Cochran, Franklin County (98-3) 7. Janyla Lawrence, Jackson (95-7) 8. Beatiful Love, Carver-Columbus (95-0)
High jump: 1. Piper Brown, Ringgold (5-8) 2. Janiya Scott, Thomson (5-4) 3. Katelynn Jackson, Miller Grove (5-2) 4. Madi Bennett, Hart County (5-0) 4. Gracie Miller, Union County (5-0) 6. Sakera Mahone, Therrell (5-0) 7. Marley James, Hardaway (4-10) 8. Madison Jones, Appling County (4-10)
Long jump: 1. Janiya Scott, Thomson (17-9.50) 2. Shaniria McCormick, Cook County (16-9.50) 3. Addisyn Freeman, Morgan County (16-8.50) 4. Khloe Pope, Salem (16-8) 5. Madison Jones, Appling County (16-8) 6. Camari Peek, Rockmart (16-7.50) 7. Sakera Mahone, Therrell (16-2.50) 8. Aveere Green, Rockmart (16-2)
Pole vault: 1. Abby Worley, East Jackson (9-0) 2. Sylvia Kirby, Sonoraville (9-0) 2. Hailey Benefield, Rockmart (9-0) 2. Alyssa Carter, Shaw (9-0) 5. Kinsley Bland, Pike County (8-0) 6. Nora Bigelow, Hart County (8-0) 6. Sophie Logan, Jackson (8-0) 6. Jenelle Thacker, Therrell (8-0)
Shot put: 1. Payton Keeling, Shaw (37-10) 2. Sofia Foster, Union County (37-0.50) 3. Jurnee Dunbar, A.R. Johnson (36-6) 4. Izzy Goss, Sonoraville (35-4.75) 5. Quinn Takacs, Morgan County (34-10.25) 6. Jorden Billue, Westside-Macon (34-8.75) 7. Leslie Rash, Union County (34-4.75) 8. Saharah Minott, Pierce County (34-2.50)
Triple jump: 1. Janiya Scott, Thomson (36-2) 2. Aveere Green, Rockmart (35-10.50) 3. Khloe Pope, Salem (35-9) 4. Katelynn Jackson, Miller Grove (35-8) 5. Serenity Slaton, Redan (35-2.50) 6. Addisyn Freeman, Morgan County (34-0) 7. Chandler Aaron, Morgan County (34-0) 8. Jazmine Hunter, Sonoraville (33-11.50)
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.