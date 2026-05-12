Full GHSA state track results: Cartersville wins school’s first T&F title

Harris County (4A girls), Mitchell County (A-II boys) and Metter (A-II girls) also win championships in Athens.
A runner from Lithonia High School reacts after crossing the finish line, helping his team win the Boys 4x100 Meter Relay AAAA during the GHSA track and field state championship at UGA Spec Towns Track on Monday, May 11, 2026, in Athens.
Cartersville’s boys and Harris County’s girls won their first state championships in track and field Monday at Georgia’s Spec Towns Track in Athens. Mitchell County’s boys and Metter’s girls won Class A Division II titles.
Cartersville’s Thoreau Lipscomb in the shot put and Xavier Lowe in the high jump were individual champions.
The championship was Cartersville’s 30th all-time but first in boys or girls track and field.
Harris County pulled away in girls Class 4A with victories in the 4x400 and 4x800 relays. Harris County’s title is its fifth overall, all in girls sports. Harris County won the Division I flag football championship in the fall.
Mitchell County’s boys won their third straight championship. Darius Robinson won the 110-meter hurdles and the 300-meter hurdles.
Metter’s championship was its first since 2000. Zion Saffore won the triple jump and was second in the long jump and fourth in the high jump. Metter awon the 4x800 relay.
Lincoln County’s Jonathan Norman won the 200 and 400 meters and the long jump in A-II.
The state meet runs through Thursday. The 6A and A-II meets are Tuesday; Class 5A, Private and Adapted on Wednesday; and Class 3A and 2A on Thursday.
Class 4A boys
Team: 1. Cartersville (70), 2. Benedictine (48), 3. Southwest Dekalb (37), 4. Union Grove (35), 5. Creekside (29.5), 6. Allatoona (29), 7. Cambridge (28), 7. Walnut Grove (28), 9. Lithonia (27), 10. Starr’s Mill (23), 11. Eastside (22), 11. Westminster (22), 13. Kell (21), 13. Maynard Jackson (21), 15. East Forsyth (20), 16. Central-Carrollton (19), 16. Pace Academy (19), 18. Blessed Trinity (16.5), 19. Cass (16), 19. M.L. King (16), 21. Cedar Shoals (15), 21. Jones County (15), 23. Cedartown (14), 23. St. Pius (14), 25. Clarkston (13), 26. Hiram (9), 27. North Springs (8), 28. Stockbridge (8), 27. Ware County (8), 30. Eagle’s Landing (7), 30. North Oconee (7), 32. Jonesboro (6), 32. Northview (6), 34. Griffin (4), 34. Marist (4), 37. Druid Hills (3), 36. Harris County (3), 36. Warner Robins (3), 39. Mays (2), 40. Madison County (1.5), 40. Northside-Columbus (1.5), 42. Flowery Branch (1), 43. Midtown (1), 42. Woodland (1)
100 meters: 1. Sebastian Gizzi, Eastside (10.49) 2. Stanley Smart Jr., Benedictine (10.52) 3. AJ Tillman, Lithonia (10.56) 4. Eron Mallard, Benedictine (10.72) 5. Madoxx Davis, Cartersville (10.75) 6. Kace Sherman, Lithonia (10.8) 7. Braxton Goolsby, North Oconee (10.87) 8. Tyrique Coore, Mays (10.88)
200 meters: 1. Sebastian Gizzi, Eastside (21.11) 2. Mason Freeman, Stockbridge (21.31) 3. Stanley Smart Jr., Benedictine (21.6) 4. Braxton Goolsby, North Oconee (21.68) 5. Derrick Bailey, Walnut Grove (21.75) 6. Bryson Everett, Cartersville (21.78) 7. Eron Mallard, Benedictine (21.92) 8. Tyrique Coore, Mays (22.01)
400 meters: 1. Isaiah Nombre, Creekside (48.33) 2. Olatubosun Ayeni, St. Pius (48.52) 3. Armani Norris, Jones County (48.57) 4. Roderick Perrymond Jr, Clarkston (48.58) 5. Kobe Miller, Jonesboro (49.21) 6. Coleson Brennan, Harris County (49.45) 7. William Sharpe, Eastside (49.45) 8. Rowen Lee, Woodland (49.59)
800 meters: 1. Rohan Gazula, Westminster (1:54.3) 2. Evan Craig, Blessed Trinity (1:54.7) 3. Zachary Blackwood, Pace Academy (1:56.4) 4. Jason Li, Starr’s Mill (1:56.5) 5. Landon Ortega, Allatoona (1:57.0) 6. Jackson Underwood, Starr’s Mill (1:57.1) 7. Daniel Presten, Northview (1:57.7) 8. Laton Chambers, Central (1:57.8)
1,600 meters: 1. Josh Wineland, East Forsyth (4:21.4) 2. Will Abbott, Union Grove (4:22.2) 3. Jackson Underwood, Starr’s Mill (4:22.2) 4. Jacob Jacquot, Westminster (4:23.2) 5. Laton Chambers, Central (4:23.2) 6. Luke Thornton, Jones County (4:24.4) 7. Grey Donner, Cambridge (4:25.3) 8. James Justice, Westminster (4:25.9)
3,200 meters: 1. Josh Wineland, East Forsyth (9:42.6) 2. Will Abbott, Union Grove (9:44.4) 3. Nate Pacetti, Starr’s Mill (9:47.9) 4. Grey Donner, Cambridge (9:48.6) 5. Ethan Empie, Cartersville (9:48.8) 6. Chase Griswold, Starr’s Mill (9:48.8) 7. Iliyan Hajiani, Pace Academy (9:48.9) 8. Aydin Damji, Westminster (9:49.2)
110-meter hurdles: 1. Amari Scott, Southwest Dekalb (13.77) 2. Tre’Von Stubbs, M.L. King (14.6) 3. Rohan Kent, Cedartown (14.61) 4. Tybias Lay, Cedar Shoals (14.67) 5. Cornellius Stapleton, Hiram (14.69) 6. Julius Tate, Walnut Grove (15.09) 7. Nathaniel Chea, Jonesboro (15.15) 8. Luke Sundermeier, Pace Academy (15.17)
300-meter hurdles1. Amari Scott, Southwest Dekalb (36.42) 2. Drayden Gibbs, Lithonia (38.27) 3. Tybias Lay, Cedar Shoals (38.67) 4. Martin Yancey, Kell (38.85) 5. Cornellius Stapleton, Hiram (39.17) 6. Jeremiah Fort, Creekside (39.36) 7. Tre’Von Stubbs, M.L. King (39.66) 8. Caleb McGuire, Walnut Grove (39.98)
Discus: 1. Adrian Dye, Cass (159-10) 2. Max Carson, Benedictine (157-4) 3. Thoreau Lipscomb, Cartersville (153-2) 4. Meyer Hagin, Benedictine (152-4) 5. Jayden Thomasson, Central (150-10) 6. Xavier Norris, Druid Hills (150-4) 7. Jackson Andrews, Walnut Grove (146-8) 8. Henry Abernathy, Cartersville (141-4)
High jump: 1. Xavier Lowe, Cartersville (6-8) 2. Grant Campbell, Cambridge (6-6) 3. Adarius Brown, Ware County (6-4) 4. Kenneth Wilkey, Cartersville (6-4) 5. Ty Burce, Walnut Grove (6-2) 5. Cale Grinville, Warner Robins (6-2) 7. Cameron Holley, Creekside (6-2) 8. Elijah Norman, Madison County (6-2)
Long jump: 1. Justin Arogundade, Kell (23-7) 2. Grant Campbell, Cambridge (23-7) 3. Derrick Bailey, Walnut Grove (22-7) 4. Jaylin Sims, Eagle’s Landing (22-5) 5. Actavious Thompson, Cartersville (22-4.50) 6. Micah Carline, Union Grove (22-1.50) 7. Agya Boateng, Maynard Jackson (22-0) 8. Jai Jackson, Northside Columbus (21-6.25)
Pole Vault: 1. Owen Wilkinson, Central-Carrollton (16-0 #) 2. Alex Dunowitz, North Springs (15-6) 3. Nygel Strong, Allatoona (15-0) 4. Dylan Yu, Westminster (14-0) 4. Andrew Bollenbacher, Cambridge (14-0) 6. Triston Johnson, Allatoona (13-0) 6. Ethan Rogers, Allatoona (13-0) 8. Barrett Beutin, Northside Columbus (12-6) 8. Carson DeCamp, Blessed Trinity (12-6)
Shot put: 1. Thoreau Lipscomb, Cartersville (54-6) 2. Max Carson, Benedictine (52-2.50) 3. Adrian Dye, Cass (51-3.50) 4. Aiden Artusio, Blessed Trinity (50-9.75) 5. Colin Blackmon, Marist (50-6) 6. Will Worthington, Cedartown (49-11) 7. Jack Moss, Walnut Grove (49-6.25) 8. Daniel Stribling, St. Pius (49-1.25)
Triple jump: 1. Bryce Mines, Maynard Jackson (51-1) 2. Dwayne Stowe, Union Grove (48-8.50) 3. Justin Arogundade, Kell (48-6.50) 4. Daveon Smith, Cedartown (45-5) 5. Deston Foote, Cedar Shoals (44-11) 6. Yosiah Gunn, Cartersville (44-3) 7. Cameron King, Ware County (44-1) 8. Mohamed Bangura, Cambridge (43-10)
4x100 relay: 1. Lithonia [Kace Sherman, Aj Tillman, Preston Freeman, Nehemiah Daniels] (41.72) 2. Cartersville [Bryson Everett, Brayden Doss, Madoxx Davis, Tyon Coe] (41.86) 3. Walnut Grove [Julian Sease, Cordelle Way, Desmond Parker, Derrick Bailey] (41.93) 4. Creekside [Ayden Alexander, Ty Johnson, Cedric Kelly, Gary Walker] (42.1) 5. Griffin [Cordae Alexander, Aaron Hill, Keith Postell, Tybius Thurmond] (42.11) 6. Union Grove [Roderick David, Micah Carline, Jayden Carter, Siyear Rahim-Mairs] (42.31) 7. Southwest Dekalb [Amir Lamar, Isaiah Jackson, Camren Casey, Kaylup Barnes] (42.57) 8. Hiram [Jerome Parker, Kenyatta Bridges, D’Anthony Reeves, Nicholas Henderson] (42.73)
4x200 relay: 1. Creekside [Jayvion Anthony, Gary Walker, Isaiah Nombre, Cedric Kelly] (1:25.6) 2. Cartersville [Bryson Everett, Madoxx Davis, Tyon Coe, Actavious Thompson] (1:26.2) 3. Benedictine [Eron Mallard, Cole Henderson, Josh Washington, Stanley Smart] (1:26.7) 4. Southwest Dekalb [Amir Lamar, Isaiah Jackson, Amari Scott, Caleb Jeffries] (1:27.1) 5. Union Grove [Jayden Carter, Miles Coleman, Roderick David, Micah Carline] (1:27.7) 6. M.L. King [Jordan Woods, Ja’Mis Chapple, Jelani Lee, Keith Beal] (1:28.0) 7. Maynard Jackson [Uriah Scandrett, Josiah Postell, Javis Bell, Agya Boateng] (1:28.0) 8. Flowery Branch [Chaz Golding, Nicholas Hall, Bryan Rowley, Gage Breakfield] (1:28.5)
4x400 relay: 1. Southwest Dekalb [Ashton Taylor, Christian Spivey, Camren Casey, Amari Scott] (3:16.2) 2. Clarkston [Kini Shiday, Sage Johnson, Nico Moon, Roderick Perrymond] (3:20.2) 3. Allatoona [Landon Ortega, Kaden Gordon, Jordan Colon, Triston Johnson] (3:21.2) 4. Maynard Jackson [Bryce Mines, Josiah Postell, Mason Jackson, Javis Bell] (3:23.3) 5. Cartersville [Braylon Hill, Kaiden Kent, Kayden Blackwell, Hayden Empie] (3:23.8) 6. M.L. King [Mario Walker, Oliver Paul, Jordan Woods, Keith Beal] (3:24.1) 7. Eagle’s Landing [Alex Walters, Keidren Gibson, Jaylin Sims, Cortavious Compton] (3:24.4) 8. Union Grove [Ke’sean Barber, Miles Coleman, Xavier Lumpkin, Faith Oghenekaro] (3:25.1)
4x800 relay: 1. Pace Academy [Ford Jordan, Iliyan Hajiani, Henry Baddley, Zachary Blackwood] (7:53.02) 2. Allatoona [Landon Ortega, Tyler Smith, Kaden Gordon, Jordan Colon] (7:55.1) 3. Jones County [Shaun Williams, Armani Norris, Clay Lacy, Gavin Robinson] (7:58.7) 4. St. Pius [Olatubosun Ayeni, Tommy Swartz, Jackson Dorris, Luke Lorenzo] (8:01.2) 5. Northview [Samuel Presten, Alex Bigsby, Tyler Hoffman, Daniel Presten] (8:02.4) 6. Blessed Trinity [James Griffin, Andrew Schmitt, Greyson Malec, Dominic Cryer] (8:09.1) 7. Maynard Jackson [Bryce Mines, Elijah Chism, Jayden Obregon, John Brown] (8:11.9) 8. Midtown [Zachary Hebeler, Vihaan Devireddy, Dylan Smith, Dries Williams] (8:12.6)
Class 4A girls
Team: 1. Harris County (82), 2. Westminster (57), 3. North Oconee (54), 4. Pace Academy (47.5), 5. Stockbridge (38), 6. Kell (34), 6. Southwest Dekalb (34), 8. Marist (31), 9. Cambridge (24), 10. Blessed Trinity (21), 10. Warner Robins (21), 12. McDonough (20), 13. Eagle’s Landing (19), 13. Locust Grove (19), 15. Centennial (18), 16. Maynard Jackson (17), 16. Northside-Columbus (17), 18. Starr’s Mill (16), 19. Cartersville (14), 19. Midtown (14), 21. Central-Carrollton (12), 22. Ola (11), 23. Creekside (10), 23. Druid Hills (10), 25. Allatoona (9), 26. Woodland (7.5), 27. St. Pius (7), 28. Clarkston (6), 28. Eastside (6), 29. M.L. King (6), 31. New Hampstead (5), 31. Tucker (5), 33. East Forsyth (4), 34. Cedar Shoals (2), 34. Jonesboro (2), 36. Griffin (1), 36. Wayne County (1)
100 meters: 1. Miley Booker, Kell (11.73) 2. Kaylynn Straughn, Stockbridge (11.75) 3. Makalah Langdon, Ola (11.92) 4. Kennedy Williams, Cambridge (11.97) 5. Tatum Poe, North Oconee (12.07) 6. Caryssa Snyder, Westminster (12.13) 7. Sophie Obadina, Centennial (12.2) 8. Olivia Sears, Griffin (12.26)
200 meters: 1. Kaylynn Straughn, Stockbridge (23.82) 2. Miley Booker, Kell (24.09) 3. Caryssa Snyder, Westminster (24.44) 4. Kayla Smith, New Hampstead (24.45) 5. Kennedy Williams, Cambridge (24.71) 6. Chloe Tucker, Starr’s Mill (25.14) 7. Makalah Langdon, Ola (25.15) 8. Loryn Jones, Eagle’s Landing (25.17)
400 meters: 1. Christina Kaigler, Druid Hills (55.62) 2. Jasmine Tremble, Harris County (55.75) 3. Caryssa Snyder, Westminster (56.47) 4. Zayla Pierce, Stockbridge (56.49) 5. Nolyn Herron, North Oconee (57.17) 6. Jayla Walton, Southwest Dekalb (58.61) 7. Emma Howells, North Oconee (58.77) 8. Addison Fowler, Harris County (59)
800 meters: 1. Ella Alberici, Cambridge (2:15.5) 2. Alayna Carter, Blessed Trinity (2:15.7) 3. Melanie Anderson, Harris County (2:18.1) 4. Kendra Ivaska, Starr’s Mill (2:19.4) 5. Laura Francis Willis, North Oconee (2:20.3) 6. Jaina Alexander, Westminster (2:20.5) 7. Lia Sinitiere, Midtown (2:21.0) 8. Beatrix Cooper, Starr’s Mill (2:21.7)
1,600 meters1. Harriet Blaha, Pace Academy (4:57.8) 2. Effie Ward, Harris County (4:59.0) 3. Morgan Waddell, Marist (5:01.7) 4. Caroline deButts, Westminster (5:03.6) 5. Ella Alberici, Cambridge (5:08.8) 6. Madsen Smith, St. Pius (5:12.4) 7. Jane Kiely, Westminster (5:12.7) 8. James Roberts, Midtown (5:14.4)
3,200 meters: 1. Harriet Blaha, Pace Academy (10:54.7) 2. Effie Ward, Harris County (10:58.1) 3. Morgan Waddell, Marist (11:05.4) 4. Caroline deButts, Westminster (11:10.1) 5. Jane Kiely, Westminster (11:11.1) 6. Naomi Ward, Marist (11:11.6) 7. Madsen Smith, St. Pius (11:15.8) 8. Ella Alberici, Cambridge (11:21.1)
100-meter hurdles: 1. Kherington Johnson, Warner Robins (14.34) 2. Chasity Brown, Maynard Jackson (14.54) 3. Angelina Williams, Locust Grove (14.6) 4. Sophie Obadina, Centennial (14.6) 5. Savanna Wade, Eagle’s Landing (14.66) 6. DeAsia Burton, Midtown (14.71) 7. Emery Minton, McDonough (15.04) 8. Navia Smith, Warner Robins (15.32)
300-meter hurdles: 1. Eyanna Price, McDonough (43.3) 2. Enycia Price, McDonough (44.17) 3. Sophie Obadina, Centennial (44.73) 4. Angelina Williams, Locust Grove (45.35) 5. Anjali Smith, Northside Columbus (45.54) 6. Jayla Lee, Southwest Dekalb (45.61) 7. Kherington Johnson, Warner Robins (45.62) 8. Kenshala Johnson, Southwest Dekalb (45.94)
Discus: 1. Hannah Mustard, North Oconee (146-7) 2. Hannah Huff, Harris County (144-1) 3. Alero Egbe, Westminster (141-3) 4. Mya Sales, Tucker (128-4) 5. Carder Brock, Cartersville (122-3) 6. Claire Landry, Blessed Trinity (120-10) 7. Terry-Anne Joseph, Allatoona (109-8) 8. Candice Thornton, Wayne County (108-5)
High jump: 1. Savanna Wade, Eagle’s Landing (5-8) 2. Anjali Smith, Northside-Columbus (5-6) 3. Kyndle Robinson, Harris County (5-6) 4. Rowe Gentry, Woodland (5-2) 5. Sydney Tatum, East Forsyth (5-0) 6. Reign Sharrell, Pace Academy (4-10) 7. Cyler Williams, Woodland-Cartersville (4-10) 7. Eden Jones, Stockbridge (4-10)
Long jump: 1. Sanaa Stanton, Southwest Dekalb (17-10.50) 2. Kherington Johnson, Warner Robins (17-9.50) 3. Natalie Thomas, Eastside (17-8) 4. Morgan Thomas, Pace Academy (17-6.50) 5. Lotus Walsh, Maynard Jackson (17-6.50) 6. Khyla Bell, Central (17-5) 7. Riley Freeman, Cedar Shoals (17-3) 8. Avy Jones, Central (17-2.50)
Pole vault: 1. Mia Perea Berdiel, Marist (11-6) 2. Sloan Daeley, North Oconee (11-0) 3. Lindsey Magaw, Allatoona (11-0) 4. Addison Zuerner, Harris County (11-0) 5. Laney Saunders, Cartersville (10-6) 6. Madeline Sappington, Pace Academy (10-0) 7. Ansley Cho, Marist (10-0) 8. Katie McQuien, Northside Columbus (10-0)
Shot put: 1. Hannah Mustard, North Oconee (40-6.50) 2. Alero Egbe, Westminster (39-10) 3. Hannah Huff, Harris County (38-0) 4. Ansley Watts, Central (37-6) 5. Carder Brock, Cartersville (36-1) 6. Megan Snipes, Marist (35-10.25) 7. Allana Williams, Cartersville (35-4) 8. Keirra Dickey, Southwest Dekalb (34-10)
Triple jump: 1. Kiana Harvey, Creekside (39-4) 2. DeAsia Burton, Midtown (39-4) 3. Jill Copeland, Clarkston (38-0.25) 4. Idara Edwards, Centennial (38-0) 5. Lotus Walsh, Maynard Jackson (37-10.50) 6. Emma Phillips, Central (37-9.50) 7. Addy Wilson, Blessed Trinity (36-8.25) 8. Kendal Green, Allatoona (36-7.50)
4x100 relay: 1. Southwest Dekalb [Shamariah Mosteller, Janiyah Burke, Jayla Lee, Sanaa Stanton] (48.09) 2. Kell [Peyton Jernigan, Miley Booker, Dapnne White, Brynna Burrus] (48.21) 3. Pace Academy [Morgan Thomas, Megan Wrigley, Katie Wrigley, Kiyah Burrell] (48.26) 4. Harris County [Jasmine Tremble, Madalynn Cauley, Addison Fowler, Rylee Hall] (48.44) 5. Eagle’s Landing [Breyonna Turner, Loryn Jones, Savanna Wade, Kyla Harmon] (48.49) 6. North Oconee [Emma Howells, Tatum Poe, Anniston Scott, Seanne Ida] (48.71) 7. St. Pius [Noa Rollins, Ashley Twiner, Emery Harris, Olivia Kartsonas] (48.88) 8. Maynard Jackson [Makenzie Graham, Kobi Chism, Sasha Henderson, Chasity Brown] (48.88)
4x200 relay: 1. Stockbridge [Kenzie Duncan, Giselle Mateo, Zayla Pierce, Kaylynn Straughn] (1:39.81) 2. Locust Grove [Jorie Young, Angelina Williams, London Staples, Aysia Brown] (1:40.6) 3. Pace Academy [Morgan Thomas, Megan Wrigley, Kiyah Burrell, Katie Wrigley] (1:40.8) 4. North Oconee [Anniston Scott, Tatum Poe, Seanne Ida, Nolyn Herron] (1:40.9) 5. Northside Columbus [Anjali Smith, Kierra Holmes, Monica Mathis, McKenzie Brown] (1:41.4) 6. Southwest Dekalb [Deja Sims, Janiyah Burke, Jayla Walton, Sheena Hawkins] (1:41.7) 7. Jonesboro [Jaysie Dailey, Kayla George, Lauryn McCloud, Skky Stampley] (1:42.0) 8. Harris County [Jasmine Tremble, Addison Fowler, Rylee Hall, Madalynn Cauley] (1:42.6)
4x400 relay: 1. Harris County [Madalynn Cauley, Melanie Anderson, Addison Fowler, Jasmine Tremble] (3:53.1) 2. Kell [Peyton Jernigan, Dapnne White, Brynna Burrus, Miley Booker] (3:55.1) 3. M.L. King [Ka’Myah Grier, Khyra Grier, Love Ekpoudom, China Montgomery] (3:55.7) 4. Westminster [Jaina Alexander, Rowan Fitzsimmons, Caryssa Snyder, Cate Reames] (3:57.3) 5. Stockbridge [Zayla Pierce, Sanaa Napper, Giselle Mateo, Shay Simpson] (3:57.9) 6. Southwest Dekalb [Sheena Hawkins, Jayla Walton, Kenshala Johnson, Deja Sims] (3:59.4) 7. North Oconee [Laura-Frances Willis, Emma Howells, Seanne Ida, Nolyn Herron] (4:00.1) 8. Starr’s Mill [Kendra Ivaska, Beatrix Cooper, Ana Miller, Chloe Tucker] (4:04.0)
4x800 relay: 1. Harris County [Melanie Anderson, Isabel DeHart, Effie Ward, Lila Klein] (9:24.2) 2. Blessed Trinity [Addison Whitney, Rosemary Daumeyer, Alayna Carter, Adrina Swift] (9:27.6) 3. Starr’s Mill [Beatrix Cooper, Emme Pacetti, Kendra Ivaska, Elise Crandall] (9:37.5) 4. Pace Academy [Harriet Blaha, Addie Locker, Georgia Storms, Rebecca Wilbert] (9:48.8) 5. Westminster [Cate Reames, Jaina Alexander, Luca Plyler, Elizabeth Rogers] (9:52.2) 6. Ola [Kyleigh Gutierrez, Jade Lawrence, Elliana Apollon, Suri Lawrence] (9:59.2) 7. North Oconee [Bella Passamore, Rylee Jensen, Nolyn Herron, Laura-Fran Willis] (10:00.3) 8. Marist [Megan Latham, Evelyn Rogers, Ella Hanemann, Naomi Ward] (10:00.6)
Class A Division I boys
Team: 1. Mitchell County (68), 2. Portal (52), 3. Atlanta Classical (50), 4. Furlow Charter (42), 6. Early County (41), 5. Lincoln County (41), 5. Screven County (41), 8. Elite Scholars Academy (34), 9. Mount Zion (33), 10. Bryan County (22), 11. Warren County (21), 12. Manchester (20), 13. Brooks County (19), 13. Charlton County (19), 15. Hawkinsville (16), 16. Hancock Central (15), 16. Metter (15), 18. Baconton Charter (14), 19. Terrell County (13), 20. Greene County (12.5), 21. Montgomery County (12), 22. Telfair County (12), 21. Treutlen (12), 24. Bowdon (8), 24. Johnson County (8), 26. Randolph-Clay (7), 27. Washington-Wilkes (6.5), 28. Macon County (6), 28. Wilkinson County (6), 30. Lanier County (5), 30. Marion County (5), 33. Atkinson County (4), 32. McIntosh County Academy (4), 32. Savannah Early College (4), 34. Wilcox County (4), 36. Calhoun County (3), 36. Claxton (3), 38. Clinch County (2), 39. Crawford County (1), 39. Dooly County (1)
100 meters: 1. Terel Kirkland, Screven County (10.64) 2. Abram Hilton, Screven County (10.86) 3. Kayden Kendrix, Early County (10.93) 4. Evan Yearby, Lanier County (11.02) 5. Terelle Blount, Wilkinson County (11.04) 6. Kenderzous Wylie, Washington-Wilkes (11.05) 7. Bryson Ridley, Warren County (11.06) 8. Jerimiah Scott, Johnson County (11.08)
200 meters: 1. Jonathan Norman, Lincoln County (21.67) 2. Klemonta Riley, Greene County (22.32) 3. Darius Robinson, Mitchell County (22.4) 4. Ata Muhammad, Hancock Central (22.51) 5. Jaden Brown, Savannah Early College (22.54) 6. Jamel Griffin, Early County (22.56) 7. Brandon Woolard, Charlton County (22.65) 8. Torossie Leslie, Warren County (22.67)
400 meters: 1. Jonathan Norman, Lincoln County (48.31) 2. Mari Green, Bryan County (50.25) 3. Jamel Griffin, Early County (50.29) 4. Tyre Smith, Randolph-Clay (50.43) 5. Marquarious Daniels, Brooks County (50.52) 6. Jaylin Logan, Calhoun County (51.09) 7. Luke Sowell, Screven County (52.07) 8. Kayden Clark, Telfair County (52.39)
800 meters: 1. Cannon Thompson, Portal (2:00.4) 2. Haydn Wright, Furlow Charter (2:01.9) 3. Jayden Edwards, Elite Scholoars (2:06.1) 4. Ian Biedermann, Furlow Charter (2:07.2) 5. Steven Bell, Telfair County (2:07.4) 6. Bo Briscione, Atlanta Classical (2:07.6) 7. Jeremiah Moore, Elite Scholoars (2:08.0) 8. Deverin Knowles, Treutlen (2:08.6)
1,600 meters: 1. Sanders Hearne, Atlanta Classical (4:32.6) 2. Ibis Gonzalez, Furlow Charter (4:39.4) 3. Ian Burke, Atlanta Classical (4:41.6) 4. James Alexander, Atlanta Classical (4:51.0) 5. Anthony Escalante, Baconton Charter (4:59.7) 6. Willie Davis, Mitchell County (5:02.2) 7. Rashaun Shinhoster, Wilkinson County (5:04.6) 8. Walker Summerford, Bryan County (5:06.5)
3,200 meters: 1. Sanders Hearne, Atlanta Classical (10:07.2) 2. Ibis Gonzalez, Furlow Charter (10:09.1) 3. James Alexander, Atlanta Classical (10:17.4) 4. Bo Briscione, Atlanta Classical (10:53.5) 5. Tyler Hayes, Baconton Charter (11:20.7) 6. Ethan McCook, Furlow Charter (11:33.4) 7. John Morgan Chester, Portal (11:39.9) 8. Francisco Rodriguez, Dooly County (11:46.3)
110-meter hurdles: 1. Darius Robinson, Mitchell County (14.68) 2. Trevan Cobb, Charlton County (14.75) 3. Isaiah Hindsman, Mount Zion (14.86) 4. Keontay Rowe, Bowdon (15.1) 5. Jerran Grissom, Mitchell County (15.42) 6. Zaden Waller, Montgomery County (15.68) 7. Braeden Sharpe, Bryan County (15.69) 8. Carmello Scott, Metter (15.74)
300-meter hurdles1. Darius Robinson, Mitchell County (39.2) 2. Zaden Waller, Montgomery County (40.02) 3. Jonathan Isom, Mitchell County (41.18) 4. Trevan Cobb, Charlton County (41.28) 5. Khris Taylor, Metter (41.81) 6. Jaydin Cheeks, Mount Zion (42.24) 7. Jamorrious Draines, Macon County (42.75) 8. Zurion Thomas, Brooks County (42.84)
Discus: 1. Josh Coleman, Portal (155-4) 2. Connor Simmons, Elite Scholoars (135-0) 3. Charvis Givens, Treutlen (134-9) 4. Tony Ball, Screven County (134-2) 5. Darrien Roberts, Atkinson County (132-10) 6. Ryquavious Cratic, Early County (124-10) 7. Omarion Dallas, Mount Zion (121-11) 8. Jordan Robinson, Charlton County (121-0)
High jump: 1. Demauri Revell, Manchester (6-4) 2. Keyon Huckaby, Terrell County (6-2) 3. Ashton Griffin, Johnson County (6-2) 4. Dallas Bryant, Screven County (6-2) 5. Dre Marcus, Mitchell County (6-0) 6. kenderzous Wylie, Washington-Wilkes (6-0) 7. Tremarion Lee, Early County (6-0) 8. Braylen Hurt, Greene County (6-0)
Long jump: 1. Jonathan Norman, Lincoln County (22-6.50) 2. Ata Muhammad, Hancock Central (22-1.50) 3. Parnell Yates, Mitchell County (22-1) 4. Brontae Jones, Manchester (21-8) 5. Jamari Hand, Warren County (21-7.50) 6. Jj Williams, Metter (21-6.50) 7. Kaleb White, Terrell County (21-3.50) 8. Jermiah Kornegay, Crawford County (20-9)
Pole vault: 1. Trent Harris, Mount Zion (13-0) 2. Ethan Rogers, Hawkinsville (13-0) 3. Peyton Drew, Mount Zion (11-6) 4. John Pasaye, Metter (10-6) 5. Stephens Robert, Wilcox County (10-6) 6. Averi Phillips, Claxton (10-6) 7. James Barrow, Baconton Charter (9-6) 8. Asher Allen, McIntosh County Academy (9-6)
Shot put: 1. Quan Coleman, Portal (52-6.25) 2. Josh Coleman, Portal (51-0.50) 3. Jammar Structhen, Telfair County (50-7.75) 4. Tyrone Jones, Treutlen (48-6) 5. Noah Parker, Macon County (48-3.25) 6. Jonah Wilson, Bowdon (47-10.50) 7. Calyja Lee, Clinch County (47-6.50) 8. Tony Ball, Screven County (47-5.50)
Triple jump: 1. Jeremiah Janvier, Elite Scholoars (46-1) 2. Jamarion Frederick, Hawkinsville (45-9) 3. Jonathan Norman, Lincoln County (45-2) 4. Jamari Hand, Warren County (44-6.50) 5. Demauri Revell, Manchester (44-1.50) 6. Trevan Cobb, Charlton County (43-5.50) 7. Rae’Shawn Clyde, Randolph-Clay (43-1) 8. Brontae Jones, Manchester (42-11.50)
4x100 relay: 1. Screven County [Drayden Roberts, Jeremiah Anderson, Terel Kirkland, Abram Hilton] (42.31) 2. Early County [Jamel Griffin, Kayden Kendrix, Andreveion Lee, Jalen Mays] (42.36) 3. Mitchell County [Parnell Yates, Jonathan Isom, Marcus Vicks, Darius Robinson] (42.75) 4. Marion County [Jamarcus Carter, Deon Hawkins, Dekadrin Kelley, Ira Rhodes] (43.25) 5. Brooks County [Amari Stephens, Demari Baynard, Marquarious Daniels, Jayden Bryant] (43.37) 6. Warren County [Torossie Leslie, Bryson Ridley, Jamari Hand, Orin Wynn] (43.38) 7. Hancock Central [Leland Lott, Jace Glover, Markese Walker, Ata Muhammad] (43.77) 8. McIntosh County Academy [Lorinzo Reed, Keyshawn Tyson, DeMarien McNear, Jiquez Billue] (43.86)
4x200 relay: 1. Brooks County [Amari Stephens, Demari Baynard, Marquarious Daniels, Jayden Bryant] (1:30.1) 2. Mitchell County [Parnell Yates, Jonathan Isom, Khalil Murray, Marcus Vicks] (1:30.5) 3. Mount Zion [Addison Rolling, Kevontay Cousin, Kameron Rolling, Jaydin Cheeks] (1:30.9) 4. Lincoln County [Christian Hopkins, Walker Thornton, Travis Franklin, Fortson Partridge] (1:31.4) 5. Terrell County [Symauri Smith, JaCayden Smith, Kaleb White, Daniel Williford] (1:31.4) 6. McIntosh County Academy [Lorinzo Reed, Keyshawn Tyson, DeMarien McNear, Jiquez Billue] (1:31.7) 7. Johnson County [Zacorrian Graddy, Kelsey Waters, Kristopher Siren, Jerimiah Scott] (1:32.0) 8. Charlton County [Elijah Bryant, Elijah Thompson, Quincy Milton, Brandon Woolard] (1:32.3)
4x400 relay: 1. Early County [Jamerian Jackson, Keontrez Lindsey, Jalen Mays, Jamel Griffin] (3:25.4) 2. Portal [Jason Crawford, Cannon Thompson, Ki-Ary Murray-Hill, David Thomas] (3:26.2) 3. Warren County [Quintez Aldred, Jamari Hand, Torossie Leslie, Edwin Moss] (3:28.5) 4. Bryan County [Roderick Stephens, Jaylen Cosey, Mari Green, Anddreas McKinney] (3:31.4) 5. Greene County [Clifford Springer, Braylen Hurt, Denim Harris, Klemonta Riley] (3:31.7) 6. Mitchell County [Parnell Yates, Willie Davis, Marcus Vicks, Cameron Vicks] (3:36.6) 7. Metter [Khris Taylor, Abrahm Price, Maurice Brannen, Joel McCullough] (3:37.0) 8. Telfair County [Kayden Clark, Blake Harrelson, Dezarian Wilcox, Steven Bell] (3:38.1)
4x800 relay: 1. Furlow Charter [Ian Biedermann, Ibis Gonzalez, Haydn Wright, Aiden Mathis] (8:33.5) 2. Elite Scholoars [Jeremiah Moore, Elijah Cameron, Jayden Edwards, Kevin Gonzalez] (8:38.0) 3. Bryan County [Will Summerford, Walker Summerford, Jordan Carlos, Roderick Stephens] (8:50.1) 4. Atlanta Classical [Orman Alvarez, Bo Briscione, Ian Burke, Dominic Garcia] (8:52.0) 5. Baconton Charter [Anthony Escalante, Tyler Hayes, Blaith Tomlinson, Daniel Zuniga] (9:03.7) 6. Early County [Tayden Cody, Travis Davis, Jamerian Jackson, Dorion Polite] (9:04.3) 7. Mitchell County [Willie Davis, Dorian Williams, JT Willingham, Kayden Amos] (9:05.4) 8. Montgomery County [Anthony Bentley, Josyah Williams, Jaden Turner, Izaree Seed] (9:10.9)
Class A Division I girls
Team: 1. Metter (72), 2. Bryan County (60), 3. Telfair County (52), 4. Taylor County (51), 5. Washington-Wilkes (46), 6. Claxton (30), 7. Mount Zion (29.75), 8. Elite Scholars (27), 9. Lanier County (24), 9. Mitchell County (24), 11. GMC Prep (23), 12. Charlton County (22), 13. Early County (18), 14. Lincoln County (14), 14. Schley County (14), 17. Greenville (13), 16. Johnson County (13), 16. Pelham (13), 18. Portal (13), 20. Terrell County (12.75), 21. Warren County (12), 22. Wilcox County (11.75), 23. Baconton Charter (11), 24. Greene County (10), 24. Randolph-Clay (10), 26. Furlow Charter (9), 27. Montgomery County (8), 27. Screven County (8), 30. Atlanta Classical (6), 29. Hawkinsville (6), 29. McIntosh County Academy (6), 32. Jenkins County (5), 32. Manchester (5), 34. Emanuel County Institute (4), 35. Crawford County (3), 36. Atkinson County (2), 36. Marion County (2), 38. Wilkinson County (1), 39. Brooks County (0.75)
100 meters: 1. Londyn Denbow, Mount Zion (12.41) 2. Zy Pace, Telfair County (12.57) 3. Angel Harvey, Randolph-Clay (12.63) 4. Diamond Davis, Taylor County (12.65) 5. Kali Simmons, Lanier County (12.67) 6. Kember Mays, Jenkins County (12.68) 7. Summer Searcy, Taylor County (12.74) 8. Zacarea Walker, Metter (12.77)
200 meters: 1. Kali Simmons, Lanier County (25.29) 2. Londyn Denbow, Mount Zion (25.44) 3. Zy Pace, Telfair County (25.56) 4. Ariuna Hall, Warren County (25.59) 5. Angel Harvey, Randolph-Clay (25.59) 6. Jayla Williams, Washington-Wilkes (25.8) 7. Shanti Mims, Greenville (26.11) 8. Kember Mays, Jenkins County (26.14)
400 meters: 1. Kali Simmons, Lanier County (58.33) 2. Tristen Glover, Bryan County (1:01.3) 3. Ty’Tristiany Jones, Telfair County (1:01.6) 4. Karma Rolling, Mount Zion (1:02.0) 5. Tyra Howard, Metter (1:02.3) 6. Skyler Searcy, Taylor County (1:02.4) 7. Ni’Jalah Walker, Bryan County (1:02.6) 8. Ixchel (Maya) Valdez, Elite Scholoars (1:02.9)
800 meters: 1. Tyra Howard, Metter (2:25.8) 2. Kate Johnston, Washington-Wilkes (2:32.6) 3. Alexi Harris, Hawkinsville (2:36.0) 4. Sadie Harris, GMC Prep (2:37.0) 5. Mary-Katherine Price, Metter (2:38.3) 6. Margaret Adams, Atlanta Classical (2:40.6) 7. Tina Jasso-Rios, GMC Prep (2:40.8) 8. Adwoa Asiedu, Elite Scholoars (2:41.6)
1,600 meters: 1. Kate Johnston, Washington-Wilkes (5:31.8) 2. Abbigale Stucker, Bryan County (5:37.5) 3. Emmalyn Snyder, Schley County (5:42.5) 4. Savannah Arnett, Portal (5:58.9) 5. Vera Carter, Wilcox County (6:00.9) 6. Adileigh Rountree, Screven County (6:01.3) 7. Margaret Adams, Atlanta Classical (6:04.5) 8. Kynslee Collins, Furlow Charter (6:08.5)
3,200 meters: 1. Kate Johnston, Washington-Wilkes (12:22.9) 2. Emmalyn Snyder, Schley County (12:27.3) 3. Pearl Sanders, GMC Prep (12:41.9) 4. Adileigh Rountree, Screven County (13:10.6) 5. Neicy Perez, Furlow Charter (13:12.5) 6. Savannah Arnett, Portal (13:21.7) 7. Sofia Wood, GMC Prep (13:26.5) 8. Vera Carter, Wilcox County (13:37.6)
100-meter hurdles: 1. Jada Batten, Telfair County (15.17) 2. E’Yanni Gibbs, Charlton County (15.96) 3. Nyjera Lockhart, Lincoln County (16.3) 4. Mylaisha Almond, Pelham (16.37) 5. Maleah Jarrells, Greene County (16.57) 6. Alasia Montgomery, Taylor County (16.85) 7. Jameria Irwin, Johnson County (16.88) 8. Kyla Kidd, Charlton County (17.6)
300-meter hurdles: 1. Kaidyn Porter, Washington-Wilkes (46.74) 2. Jada Batten, Telfair County (49.2) 3. Angel Irons, McIntosh County Academy (49.46) 4. Ar’Monie Cooper, Manchester (50.12) 5. Bathsheba Bell, Taylor County (50.34) 6. Briana Crawford, Bryan County (50.53) 7. Maleah Jarrells, Greene County (50.56) 8. Gabrielle Collins, Atlanta Classical (50.82)
Discus: 1. Jayda Jordan, Claxton (139-4) 2. Makailah Moore, Montgomery County (121-0) 3. Emily Johnson, Bryan County (103-7) 4. Lecadia James, Telfair County (99-4) 5. Akiria Sessions, Mitchell County (90-7) 6. Adriana Hagins, Portal (90-0) 7. Amiyah Lucas, Taylor County (89-1) 8. Taliyah Hill, Wilkinson County (87-9)
High jump: 1. Callie Carter, Charlton County (5-0) 2. Javiah Martin, Mitchell County (4-10) 3. Zacarea Walker, Metter (4-10) 4. Zion Saffore, Metter (4-6) 4. Maleah Jarrells, Greene County (4-6) 6. Alasia Montgomery, Taylor County (4-6) 7. Gretchen Buchanan, Mount Zion (4-6) 8. Alexis Parimon, Terrell County (4-6)
Long jump: 1. Lynesha Hill, Terrell County (17-9) 2. Zion Saffore, Metter (17-7) 3. Jameria Irwin, Johnson County (17-4) 4. Madalynne Moses, Early County (17-2) 5. Tristen Glover, Bryan County (16-3) 6. Bathsheba Bell, Taylor County (16-1.50) 7. Jayla Williams, Washington-Wilkes (16-0.50) 8. Sage Davis, Marion County (15-9.50)
Pole vault: 1. Hannah Hendrix, Claxton (9-0) 2. Braelynn Shuman, Bryan County (8-0) 3. Sarah Griffin, Baconton Charter (8-0) 4. Mary Grace Welch, Baconton Charter (8-0)
Shot put: 1. Jayda Jordan, Claxton (45-4.25) 2. Emily Johnson, Bryan County (35-9.50) 3. Tyliah Benjamin, Wilcox County (34-9.50) 4. Zailee Thurman, Metter (33-9.25) 5. Senaria Hillman, Emanuel County Institute (33-6.75) 6. Aaliyah Stallion, Crawford County (33-1.50) 7. Bernaria McCrae, Atkinson County (32-6.50) 8. Saniya Tolbert, Warren County (32-3.50)
Triple jump: 1. Zion Saffore, Metter (36-3.50) 2. Mylaisha Almond, Pelham (36-2.50) 3. Madalynne Moses, Early County (35-4) 4. Javiah Martin, Mitchell County (35-2.50) 5. Jameria Irwin, Johnson County (34-7) 6. Emily Johnson, Bryan County (33-11.75) 7. Macariyh Gibbs, Charlton County (33-8) 8. Tyonna Pullen, Johnson County (33-1)
4x100 relay: 1. Taylor County [Ariuana McCants, Summer Searcy, Skyler Searcy, Diamond Davis] (49.65) 2. Greenville [TaKira Willis, Chloe Thomas, Ca’Tavia Bennett, Shanti Mims] (50.37) 3. Elite Scholoars [Tamia Smith, Kahja Johnson, Precious Omelogu, Tomilola Olabosinde] (50.76) 4. Mitchell County [Kaliyah Vaughn, Unique Lee, Jahrihanna Emanuel, Tytionna Draggs] (51.04) 5. Warren County [Ja’Myiah Bell, Jakylah Johnson, Courtney Bray, Ariuna Hall] (51.39) 6. Lincoln County [McKenzie Curry, Kenya Jones, Destiny Turner, Nyjera Lockhart] (51.39) 7. Terrell County [Lynesha Hill, K’mya Marshall, Jakeria Asberry, Alexis Parimon] (51.44) 8. Marion County [Jalia Sanford, Krystal Carter, Sage Davis, Calyssa Myers] (51.69)
4x200 relay: 1. Taylor County [Summer Searcy, Diamond Davis, Ariuana McCants, Skyler Searcy] (1:44.7) 2. Telfair County [Kazmine Pace, Jada Batten, Ty’Tristiany Jones, Zy Pace] (1:45.1) 3. Elite Scholoars [Tamia Smith, Kahja Johnson, Alina Forrest, Ixchel Valdez] (1:47.6) 4. Early County [Caitlin Dunwood, Karli Thornton, Ansley Williams, Madalynne Moses] (1:48.2) 5. Lincoln County [McKenzie Curry, Kenya Jones, Destiny Turner, Nyjera Lockhart] (1:49.8) 6. Warren County [Ja’Myiah Bell, Courtney Bray, Ariuna Hall, Jakylah Johnson] (1:50.7) 7. Mitchell County [Layla Mango, Zrya Silas, Tytionna Draggs, Unique Lee] (1:51.4) 8. Jenkins County [Jameel Adams, Lyric Jones, Zynijah Reese, Kember Mays] (1:51.8)
4x400 relay: 1. Metter [Tyra Howard, Emmie Parrish, Mary-Katherine Price, Gabbi Lockhart] (4:15.5) 2. Elite Scholoars [Ixchel Valdez, Alina Forrest, Kahja Johnson, Destiny Penn] (4:17.4) 3. Mount Zion [Jadia Brown, Londyn Denbow, Karma Rolling, Kynslee Butler] (4:23.4) 4. Taylor County [Scotland Raines, Skyler Searcy, Ariuana McCants, Alasia Montgomery] (4:25.0) 5. Bryan County [Ni’Jalah Walker, Tristen Glover, Gracin Gamble, Lila Hannah] (4:27.5) 6. Greenville [TaKira Willis, Ca’Tavia Bennett, Shanti Mims, Chloe Thomas] (4:30.2) 7. Early County [Cardeja Watts, Mauri Dixon, Aniyah Wilson, Karli Thornton] (4:31.8) 8. Telfair County [Alayna Richards, Nikea Madison, Ty’Tristiany Jones, Zy Pace] (4:32.6)
4x800 relay: 1. Metter [Tyra Howard, Mary-Katherine Price, Allison Bailey, Emmie Parrish] (10:34.1) 2. GMC Prep [Tina Jasso-Rios, Sadie Harris, Pearl Sanders, Sofia Wood] (10:54.0) 3. Bryan County [Lila Hannah, Khloe Smith, Abbigale Stucker, Lexi Lane] (11:02.7) 4. Elite Scholoars [Xuan Nhi-Huynh, Destiny Penn, Ixchel Valdez, Adwoa Asiedu] (11:06.9) 5. Furlow Charter [Neicy Perez, Karen Perez, Ashley Narvaez, Kynslee Collins] (11:17.2) 6. Washington-Wilkes [Hannah Barker, Molly Dawson, Kate Johnston, Davonna Moore] (11:22.1) 7. Portal [Savannah Arnett, Gracie Autry, Macy Chester, Kaylin Warren] (11:50.3) 8. Charlton County [Halle Long, Charnessey Massey, Heaven Brown, Cienna McHenry] (11:52.0)
Todd Holcomb covers high school sports across the state. He rejoined The Atlanta Journal-Constitution in 2025 and has worked with the AJC in varying capacities since 1985. He is a co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
