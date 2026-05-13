State track results: Bleckley County makes history; Carrollton, Buford win 6A

Carrollton won its 29th GHSA boys state championship in track and field Tuesday at Spec Towns Track in Athens, adding to its state record.
Buford’s girls joined Carrollton as a Class 6A champion.
Bleckley County swept the boys and girls Class A Division I titles and became the first public school in GHSA history, and third overall, to win all four cross country and track-and-field championships in one academic year.
Carrollton’s boys were powered by senior Khalen Pinkard, who scored victories in the long jump (24-9.25) and the triple jump (51-1.75). The senior has signed with Kentucky.
Seniors Izear Wimberly (high jump) and Noah Carnes (pole vault) and sophomore Drew Woznicki (3,200 meters) had runner-up finishes for the Trojans. Wimberly has signed with Georgia. Carnes is going to West Georgia.
Carrollton’s 29 boys state titles are more than twice that of the next-closest school, Landmark Christian, with 12. Carrollton claims a 30th state title won in 1924. The GHSA’s first sanctioned track-and-field meet was in 1951. Only Westminster’s cross county teams have won more state titles in one sport (girls with 35, boys with 32).
Buford’s girls won all four relays and got first-place finishes from Olivia Harris (400 meters) and Janessa Brown (long jump) to win state for the first time since taking three three in row in 2017-19.
Harris was fifth in the 200, Brown was fourth in the 100, and both ran in two or more of the winning relays. Other relay champions were Quinn Conwell (all four), Alexandria Conwell (three), Carrington Harris (three) and Bria Tatum (one).
Bleckley County dominated A-I with its distance runners, as it did in the fall, when the middle Georgia school swept the boys and girls cross country titles.
On the track Tuesday, the boys and girls had three top-eight finishers in each of the 800, the 1,600 and the 3,200 meters (a total of 18 placers) and won the boys and girls 4x800 relays. Ryder Garrett won the boys 1,600, and Harrison Rogers won the boys 3,200.
The only previous schools to win the four cross country and track-and-field titles in an academic year were private schools Westminster (2021-22) and Marist (2012-13 and 2013-14).
Bleckley’s boys had won two previous track titles, including one last year. The girls had won one before, in 2007.
Two Class A-I athletes won three individual events. Ansley Moore of Banks County won the 800, 1,600 and 3,200 meters. Majesty Ware of Heard County won the 200 meters, the 300-meter hurdles and the long jump.
The state meet resumes Wednesday with Class 5A, Private and Adapted championships.
Team: 1. Carrollton (84), 2. Richmond Hill (72), 3. Norcross (44), 4. Grayson (37), 5. Collins Hill (35), 6. Westlake (34), 7. Buford (30), 7. Newton (30), 9. Alpharetta (26), 10. Etowah (20), 10. Rockdale County (20), 11. Cherokee (20), 13. Harrison (18), 14. Brookwood (17), 14. North Paulding (17), 16. Mill Creek (14.5), 17. Lowndes (12), 17. Marietta (12), 19. Heritage-Conyers (11), 20. McEachern (10), 20. Tift County (10), 21. Walton (10), 22. West Forsyth (10), 23. Forsyth Central (10), 25. North Forsyth (9), 25. North Gwinnett (9), 27. Parkview (7), 27. Paulding County (7), 28. Camden County (7), 29. South Forsyth (7), 30. East Coweta (7), 32. Colquitt County (6), 32. South Cobb (6), 33. Grovetown (6), 35. North Atlanta (5.5), 36. Denmark (5), 36. Wheeler (5), 38. Archer (3), 38. South Gwinnett (3), 40. Dacula (2), 40. Lambert (2), 42. Central Gwinnett (1), 42. Mountain View (1)
100 meters: 1. Kameron Bethea, Buford (10.53) 2. Aidan Rosemond, Carrollton (10.77) 3. Ja’ree Williams, McEachern (10.8) 4. Bryson Niehr, North Paulding (10.89) 5. Ty Jennings, Lowndes (10.9) 6. Dariyon Briggs, Etowah (10.99) 7. Derrick Miller, Newton (11) 8. Sean Green, Camden County (11.01)
200 meters: 1. Jayson Jones, Norcross (20.81) 2. Derrick Miller, Newton (21.33) 3. Bryson Niehr, North Paulding (21.68) 4. Da’Kari Moore, Wheeler (21.74) 5. Akhil Williams, Carrollton (21.79) 6. Sean Green, Camden County (21.82) 7. Ty Jennings, Lowndes (22) 8. Kenjuan Alexander, South Cobb (22.03)
400 meters: 1. Jayson Jones, Norcross (46.12) 2. Noah Glover, Alpharetta (48.14) 3. Tyler Johnson, Collins Hill (48.27) 4. Jayden Taylor, Richmond Hill (48.38) 5. Jeremiah Sanders, Westlake (48.43) 6. Jamine Solomon, Marietta (48.47) 7. Tennyson Williams, Alpharetta (48.77) 8. Carsen Black, Collins Hill (48.88)
800 meters: 1. Riley Comstock, Harrison (01:53.5) 2. Thomas Durand, North Forsyth (01:53.5) 3. Bryan Story, Grovetown (01:54.9) 4. Camden Coker, South Forsyth (01:54.9) 5. Brennan Wetherington, Cherokee (01:56.2) 6. Muhaned Ahmed, Grayson (01:56.9) 7. Eddie Howell, Richmond Hill (01:57.5) 8. Camp Jennings, Carrollton (01:57.8)
1,600 meters: 1. Jameson Pifer, Collins Hill (04:08.2) 2. Riley Comstock, Harrison (04:14.4) 3. Drew Woznicki, Carrollton (04:16.8) 4. Haydn Hermansen, North Gwinnett (04:16.8) 5. Eddie Howell, Richmond Hill (04:18.7) 6. Myles Head, Richmond Hill (04:19.2) 7. Austin Jugenheimer, Dacula (04:19.5) 8. Cabell Townsend, North Atlanta (04:19.7)
3,200 meters: 1. Jameson Pifer, Collins Hill (09:10.9) 2. Drew Woznicki, Carrollton (09:14.0) 3. Bo Colpaert, Etowah (09:14.1) 4. Mason James, Brookwood (09:15.9) 5. Haydn Hermansen, North Gwinnett (09:17.2) 6. Myles Head, Richmond Hill (09:19.2) 7. Cabell Townsend, North Atlanta (09:24.3) 8. Malcolm Phillips, Brookwood (09:27.2)
110-meter hurdles: 1. Timothy Alston Jr, Richmond Hill (13.92) 2. Phoenix Caesar, Etowah (13.98) 3. Kingston Banks, Newton (14.47) 4. Daniel Thomas, Grayson (14.6) 5. Talan Mackin, Paulding County (14.78) 6. Marcus Cammon, Carrollton (14.78) 7. Jahseer Samuel, North Atlanta (14.78) 8. Orin Hoyte, Rockdale County (14.84)
300-meter hurdles: 1. Kendrick Joshua, Richmond Hill (36.51) 2. Kingston Banks, Newton (37.46) 3. Jamari Cole, Grayson (37.64) 4. Daniel Thomas, Grayson (37.92) 5. Timothy Alston Jr, Richmond Hill (37.99) 6. Talan Mackin, Paulding County (38.22) 7. Oshai Martin, Collins Hill (38.53) 8. Joshua Buck, Grayson (38.83)
Discus: 1. Marcus Rasberry Jr., Buford (174-3) 2. Jagvion Dickerson, Westlake (167-9) 3. Terrence Woodall, Westlake (167-8) 4. Joshua Osinnouo, Rockdale County (161-9) 5. Elijah Richards, Mill Creek (160-7) 6. Josiah Dufresne, Grayson (155-2) 7. Ife Joseph, Lambert (152-8) 8. Patrick Carnes, North Forsyth (152-3)
High jump: 1. Jamari Johnson, Tift County (6-10) 2. Francious Culler, East Coweta (6-10) 3. Izear Wimberly, Carrollton (6-10) 4. Ryan Icilien, Mill Creek (6-8) 5. Elijah Foote, Cherokee (6-8) 6. Jerome McRae, South Gwinnett (6-8) 7. Mathieu Richard, Brookwood (6-6) 8. Cai Pierce, Grayson (6-4)
Long jump: 1. Khalen Pinkard, Carrollton (24-9.25) 2. Kendrick Joshua, Richmond Hill (24-7.75) 3. Elijah Foote, Cherokee (23-5.75) 4. Elijah Simon, Forsyth Central (23-3.25) 5. Ty Jennings, Lowndes (23-1.75) 6. Sean Green, Camden County (23-0.75) 7. Tyler Scott, North Paulding (23-0.75) 8. Ivan Toppar, Mountain View (22-8.25)
Pole vault: 1. Harrison Kyle, Norcross (15-6) 2. Noah Carnes, Carrollton (15-0) 3. Aiden Ziolo, Walton (14-6) 4. William Ellison, Parkview (14-0) 5. Caleb St. James, Heritage-Conyers (13-6) 6. Ryan Frank, Norcross (13-0) 7. Carson McMillan, Carrollton (13-0) 8. Carter Jackson, Mill Creek (12-6) 8. Ty Jones, North Atlanta (12-6)
Shot put: 1. Joshua Osinnouo, Rockdale County (57-8.50) 2. Jaleal Barnard, Richmond Hill (52-6.50) 3. TyMhyr Moore, Colquitt County (49-9.25) 4. Jameson Rohrschneider, Mill Creek (49-8.50) 5. Pedro Oliveira, Denmark (48-8) 6. Dontae Samuels, Archer (48-8) 7. Jagvion Dickerson, Westlake (48-1.75) 8. Jason Doss, McEachern (47-3)
Triple jump: 1. Khalen Pinkard, Carrollton (51-1.75) 2. Nasir Williams, Marietta (49-5.50) 3. Elijah Foote, Cherokee (48-4) 4. Elijah Simon, Forsyth Central (47-7.50) 5. Oluwatomiyin Adesesan, North Paulding (46-11) 6. Jakwae Russell, Alpharetta (46-4.50) 7. Zaire Daley, Heritage-Conyers (45-11.75) 8. Pyerston Brigham, South Cobb (45-0.75)
4x100 relay: 1. Buford [Brian Stokes, Jameer Cantrell, Roland Bradley, Kameron Bethea] (41.21) 2. Carrollton [Akhil Williams, Cameron Wood, Aidan Rosemond, Bryce Blue] (41.4) 3. Westlake [Koy Billings, Travis Thomas, Jaydan Deadwyler, Timothy Glover] (41.64) 4. Grayson [Brendan Wood, Jalen Welch, Jamari Cole, Daniel Thomas] (41.9) 5. South Cobb [Aiden Barr, Christian Miller, Ty’lil Terrell, Kenjuan Alexander] (42.03) 6. McEachern [Jordan Sheard, LaVontae Foster, Durius Harris, Ja’ree Williams] (42.13) 7. Newton [Derrick Miller, Kingston Banks, Zayden Harden, Paul Watt] (42.2) 8. Central Gwinnett [Jahlil Lowry, Giovanni McKnight, Kayden Sylvestre, Matthew Perkinson] (42.2)
4x200 relay: 1. Norcross [Jayson Jones, Elijah Nunn, Dejon Lewis, Jordan Isabu] (01:26.0) 2. Alpharetta [Sanjiv Sreenathan, Noah Glover, Tyler Mitchell, Tennyson Williams] (01:26.1) 3. Brookwood [Devon Alphonso, Aarav Dongerdive, Tyson Hill, Miles Petway] (01:26.5) 4. Heritage-Conyers [Xavier Blow, Christian Braddock, Isaiah St. John, Chase Thommpson] (01:26.9) 5. Newton [Derrick Miller, Paul Watt, Kingston Banks, Jeremiah Smith] (01:26.9) 6. Carrollton [Jeremiah Griggs, Akhil Williams, Shem McMillan, Bryce Blue] (01:27.1) 7. Lowndes [Ty Jennings, Isaiah Lucas, Makameron Harris, Austin Everidge] (01:27.3) 8. Denmark [Noah LaBan, Devin Cooper, Nevis Igeme, Bryce Ayala] (01:27.9)
4x400 relay: 1. Richmond Hill [Treshaun Grant, Sam Awe, Kendrick Joshua, Jayden Taylor] (03:13.9) 2. Westlake [Carson Jefferson, Robert Wilson, Cainan Coverson, Jeremiah Sanders] (03:16.1) 3. Collins Hill [Carsen Black, Oshai Martin, Hendrix Hunter, Tyler Johnson] (03:16.3) 4. Alpharetta [Noah Glover, Joseph Harrison, Tyler Mitchell, Tennyson Williams] (03:17.0) 5. Rockdale County [Malachi Robinson, Jaylen Thomas, Braylon Minor, Jaiden Flagg] (03:19.7) 6. Brookwood [Josh Hale, Tyler Holmes, Aadam Abdul-Kareem, Miles Petway] (03:20.5) 7. Parkview [Mykalen Minor, Olusegun Baker, Branden Stafford, Jackson Terry] (03:20.8) 8. Norcross [Elijah Nunn, Dejon Lewis, Jayson Jones, Juan Martinez-Mendoza] (03:21.1)
4x800 relay: 1. West Forsyth [Asher Smith, Sena Hosu, Hanniel Soosaidas, Cody Guion] (07:52.9) 2. Grayson [Muhaned Ahmed, Kunga Sikalumbi, Jayden Wilburn, Joshua Buck] (07:54.4) 3. Carrollton [Will Mobley, Camp Jennings, Stephen Woznicki, Drew Woznicki] (07:55.1) 4. Richmond Hill [Caden Gross, Lealond Hodges, Jamie Holler, Derek Feske] (07:59.4) 5. Walton [Finn Timmons, Max Tucker, Max Ivutin, Miller Latham] (08:02.0) 6. Etowah [Walker Troesken, Colton Kuleszynski, Bo Colpaert, Kenneth Henderson] (08:04.6) 7. South Forsyth [Camden Coker, Ryan Gorgone, Max Leland, Aditya Samtani] (08:04.6) 8. Marietta [Jayden Williams, Lucas Fortenberry, Jackson Micheletto, Joshua Ojo] (08:05.3)
Team: 1. Buford (80.5), 2. Marietta (58), 3. Walton (51), 4. Westlake (45), 5. Heritage-Conyers (35.33), 6. Richmond Hill (35), 7. McEachern (34), 8. Mill Creek (28.33), 9. Archer (28), 9. Lowndes (28), 11. North Gwinnett (27), 12. Harrison (24), 12. North Cobb (24), 14. Alpharetta (21), 15. Dacula (20), 16. Cherokee (18), 17. Etowah (15), 18. Norcross (11), 18. Tift County (11), 19. North Atlanta (11), 21. West Forsyth (10.5), 22. North Paulding (9), 23. North Forsyth (8), 23. Parkview (8), 24. Grayson (8), 26. Hillgrove (7), 26. South Gwinnett (7), 27. Newton (7), 29. Grovetown (6), 29. Mountain View (6), 31. Douglas County (5), 31. Rockdale County (5), 33. Pebblebrook (4), 34. Brookwood (2), 34. Meadowcreek (2), 36. Carrollton (1), 37. East Coweta (0.5), 37. Lambert (0.5), 39. South Cobb (0.33)
100 meters: 1. Mina Lovelace, McEachern (11.79) 2. Adyn Kinard, Westlake (11.8) 3. Somto Igwilo, Walton (11.89) 4. Janessa Brown, Buford (11.89) 5. Ewomazino Edet, Etowah (11.94) 6. Dominique Rose, McEachern (12.04) 7. Jori Savage, Heritage-Conyers (12.14) 8. Jordan Cross, McEachern (12.16)
200 meters: 1. Mina Lovelace, McEachern (23.61) 2. Somto Igwilo, Walton (23.79) 3. Saige Demeritte, North Paulding (23.98) 4. Adyn Kinard, Westlake (24.14) 5. Olivia Harris, Buford (24.25) 6. Nairobi Graham, Tift County (24.53) 7. Jordan Cross, McEachern (24.55) 8. Ewomazino Edet, Etowah (24.63)
400 meters: 1. Olivia Harris, Buford (53.22) 2. Carrington Harris, Buford (54.28) 3. Camille Brown, Marietta (54.98) 4. Trinity Perine, Richmond Hill (54.99) 5. Lailah Green, Archer (55.25) 6. Peyton Johnson, Mountain View (55.48) 7. Amari Allen, South Gwinnett (56.28) 8. Bailee Thomas, Hillgrove (56.47)
800 meters: 1. Morgan Means, Heritage-Conyers (02:09.0) 2. Zhalay Wilson, Norcross (02:13.7) 3. Chloe Miller, Richmond Hill (02:13.8) 4. Paige Comstock, Harrison (02:14.3) 5. Myla Randall, North Atlanta (02:14.4) 6. Audrey Latham, Walton (02:14.9) 7. Alaysha Holsey, Newton (02:15.1) 8. Bree Brooks, Archer (02:18.5)
1,600 meters: 1. Mary Nesmith, Marietta (04:47.8) 2. Paige Comstock, Harrison (04:53.6) 3. Chloe Miller, Richmond Hill (04:58.2) 4. Lidia Lo Faro, Alpharetta (04:59.0) 5. Cadee Benz, North Gwinnett (04:59.1) 6. Norah Hickerson, Harrison (04:59.2) 7. Hazel Davis, Marietta (05:03.9) 8. Alyssa Trevino, Marietta (05:06.5)
3,200 meters: 1. Mary Nesmith, Marietta (10:28.5) 2. Lidia Lo Faro, Alpharetta (10:45.0) 3. Cadee Benz, North Gwinnett (10:57.3) 4. Norah Hickerson, Harrison (11:03.0) 5. Alyssa Trevino, Marietta (11:04.4) 6. Hazel Davis, Marietta (11:08.3) 7. Gabriella Francis, Richmond Hill (11:08.9) 8. Kennedy Wardle, Brookwood (11:09.4)
100-meter hurdles: 1. Dallas Guy, Dacula (13.57) 2. Amarachi Chukwu, Mill Creek (14.15) 3. Lauryn Lynch, Hillgrove (14.67) 4. Aria Reese, Heritage-Conyers (14.72) 5. Maleaha Pritchett, Richmond Hill (14.74) 6. Brailey Huewitt, Lowndes (14.79) 7. Chariyah Gilbert, Westlake (14.8) 8. Azaria Lee, Heritage-Conyers (14.9)
300-meter hurdles: 1. Dallas Guy, Dacula (42.49) 2. Nairobi Graham, Tift County (42.6) 3. Lyric Turner, Marietta (43.2) 4. Cyrianna Bonds, Rockdale County (43.49) 5. Maleaha Pritchett, Richmond Hill (43.63) 6. Josefina Jallow, Grayson (43.87) 7. Amarachi Chukwu, Mill Creek (44.56) 8. Emaya Asbury, Heritage-Conyers (44.61)
Discus: 1. Ayla Inan, Walton (144-10) 2. Camdyn O’Shields, North Forsyth (128-7) 3. Samantha Luchenbill, Walton (121-2) 4. Kamaria Davis, Lowndes (116-6) 5. Jonae Holder, Pebblebrook (116-2) 6. Treasure Story, Grovetown (115-3) 7. Sommer Walker, Meadowcreek (113-0) 8. Madyson Quinn, Lowndes (111-6)
High jump: 1. Zoe Oye, North Cobb (5-8) 2. Zatariya Shell, Westlake (5-6) 3. Ella Cowan, West Forsyth (5-4) 4. Kamoree Curtis, Buford (5-4) 5. Olivia Jackson, Westlake (5-4) 6. Taleahia Willard, North Paulding (5-2) 7. Sophia Mitambo, West Forsyth (5-2) 8. Aria Reese, Heritage-Conyers (5-10) 8. Jordyn Statom, Mill Creek (5-10) 8. Madison Swint, South Cobb (5-10)
Long jump: 1. Janessa Brown, Buford (20-6.50 #) 2. Kendal Godfrey, North Gwinnett (19-7.50) 3. Zoe Oye, North Cobb (19-5) 4. Kayla Stripling, South Gwinnett (19-3) 5. Carrington Harris, Buford (19-2.75) 6. Amarachi Chukwu, Mill Creek (18-9.50) 7. Brooklynn Johnson, Archer (18-5) 8. Chariyah Gilbert, Westlake (18-4.25)
Pole vault: 1. Joy Orgbon, Mill Creek (11-6) 2. Piper Atwood, Parkview (11-6) 3. Charlotte Smith, Walton (10-0) 4. Maggie Norris, North Gwinnett (10-0) 5. Grace Wilson, Harrison (9-6) 6. Emma Bishop, Norcross (9-6) 7. Brooklyn Martin, North Gwinnett (9-6) 8. Olivia Rodriguez, East Coweta (9-6) 8. Paige Young, Lambert (9-6)
Shot put: 1. Jillian Waterman, Cherokee (45-4) 2. Bailey German, Cherokee (40-8.50) 3. Kamaria Davis, Lowndes (39-9) 4. Lauren Fleming, Douglas County (39-3.50) 5. Ayla Inan, Walton (39-3) 6. Treasure Story, Grovetown (39-2.50) 7. Carleigh Harris, Lowndes (36-11) 8. Meah Porter, Archer (36-0)
Triple jump: 1. Chariyah Gilbert, Westlake (41-0) 2. Zoe Oye, North Cobb (40-9) 3. Brailey Huewitt, Lowndes (40-0.75) 4. Ariyana (Ari) Williams, Lowndes (39-4.50) 5. Azaria Lee, Heritage-Conyers (38-6) 6. Sarah Jurry, Archer (38-5.25) 7. Alexia Brown, Westlake (38-1.50) 8. Kennedi Zachary, Newton (38-0)
4x100 relay: 1. Buford [Quinn Conwell, Janessa Brown, Alexandria Conwell, Olivia Harris] (45.97) 2. McEachern [Jordan Cross, Dominique Rose, Mina Lovelace, Taraji Thompson] (46.44) 3. Heritage-Conyers [Mckenzie Burnett, Layla Burrus, Aria Reese, Jori Savage] (46.59) 4. Westlake [Avry Mosley, Adyn Kinard, Zatariya Shell, Chariyah Gilbert] (46.62) 5. North Atlanta [Amira Gentry, Mikayla Myers, Jordyn Frempong-Manso, Ka’Mya Lowe] (47.5) 6. Grayson [Dallas Noel, Blair Williams, Nyla Beccan, Megan Wright] (47.78) 7. Alpharetta [Aleeya Hayes, Jenai Newell, Kaitlyn Mitchell, Laila Dandridge] (47.78) 8. Brookwood [Kezia Hayes Gonzalez, Aubree Munn, Adia Arnold, Laila Hammond] (48.03)
4x200 relay: 1. Buford [Carrington Harris, Janessa Brown, Alexandria Conwell, Quinn Conwell] (01:36.7) 2. Etowah [Aubrey McBeath, Kimora Stevenson, Morgan Dewitt, Ewomazino Edet] (01:39.5) 3. Archer [Wynter Houston, Lailah Green, Dimeshia Dukes, Braalyn Whitehead] (01:39.8) 4. Alpharetta [Chandler Murphy, Laila Dandridge, Jenai Newell, Kaitlyn Mitchell] (01:40.1) 5. Marietta [Lyric Turner, Adrianna Burton, Arianna Ramsey, Camille Brown] (01:40.4) 6. North Atlanta [Amira Gentry, Mikayla Myers, Jordyn Frempong-Manso, Ka’Mya Lowe] (01:40.6) 7. Grayson [Josefina Jallow, Madison Walker, Dallas Noel, Nyla Beccan] (01:41.2) 8. North Gwinnett [Tabitha Similao, Maciah Barnes, Drue Stewart, Kendal Godfrey] (01:41.9)
4x400 relay: 1. Buford [Bria Tatum, Carrington Harris, Quinn Conwell, Olivia Harris] (03:43.6) 2. Richmond Hill [Maleaha Pritchett, Chloe Miller, Kinley Gibson, Trinity Perine] (03:45.8) 3. Heritage-Conyers [Arteria Anderson, Mckenzie Burnett, Morgan Means, Layla Burrus] (03:48.5) 4. Archer [Braalyn Whitehead, Lailah Green, Sophia Smith, Jade Jarmon] (03:51.8) 5. Newton [Rahniah Greene, Alaysha Holsey, Kennedi Zachary, Mya Edwards] (03:54.3) 6. Mountain View [Destinee Peterson, Janyla Brown, Legacy Phillips, Peyton Johnson] (03:54.6) 7. Marietta [Lyric Turner, Kyann Senior, Kate Warren, Camille Brown] (03:54.8) 8. Alpharetta [Mafer Aguado, Laila Dandridge, Chandler Murphy, Kaitlyn Mitchell] (03:54.9)
4x800 relay: 1. Marietta [Mary Kate Ninness, Bailey Turner, Abby Jane Gross, Mary Nesmith] (09:22.7) 2. Walton [Harper Strong, Audrey Latham, Maren Miceli, Mallory Old] (09:40.6) 3. Archer [Symeon Summerville, Reneya Jimenez, Jade Jarmon, Bree Brooks] (09:44.2) 4. Mill Creek [Emi Hoang, Gia Hoang, Elizabeth Morales-Carbajal, Khary Tremble] (09:45.6) 5. Buford [Bria Tatum, Alexis Tudor, Nia Faulkner, Jasmine Jones] (09:49.4) 6. West Forsyth [Haley Iatauro, Ryleigh Nix, Sophie Kyle, Harper Stephens] (09:49.6) 7. Etowah [Sophia Balogh, Callie Bilbo, Alex Allen, Kenleigh Densmore] (09:50.8) 8. Carrollton [Marisol Colorado, Juliet Browning, Blythe Browning, Lucy Slappey] (09:55.0)
Team: 1. Bleckley County (98), 2. Vidalia (71), 3. Thomasville (62), 4. Social Circle (51), 5. Heard County (43), 6. Towers (31), 7. Worth County (28), 8. Northeast Macon (27), 9. Washington County (25), 10. Lamar County (24.5), 11. Bremen (21), 12. East Laurens (20), 13. B.E.S.T. Academy (19), 14. Fannin County (18), 15. Commerce (16), 16. Jeff Davis (15), 16. Swainsboro (15), 18. Armuchee (14), 19. Dodge County (12.5), 20. Fitzgerald (10), 20. Putnam County (10), 22. Barrow Arts & Sciences (9), 23. Model (8), 23. Oglethorpe County (8), 25. Jasper County (7), 25. Toombs County (7), 27. Pepperell (6), 28. Berrien County (4), 28. Rabun County (4), 29. McNair (4), 31. Gordon Lee (3), 31. Temple (3), 33. Banks County (2), 33. Dublin (2), 34. ACE Charter (2), 36. Coosa (1), 36. Elbert County (1)
100 meters: 1. Andre Jackson, Vidalia (10.8) 2. Kayden Walker, Thomasville (10.92) 3. karter Walker, Thomasville (10.96) 4. Marco Danford, Swainsboro (11.08) 5. Lorenzo Venson, Towers (11.11) 6. Amari Heath, Heard County (11.17) 7. X’zaira Miller, Washington County (11.21) 8. Tyler McKinney, Vidalia (11.23)
200 meters: 1. Victor Copeland, Fitzgerald (21.61) 2. Antonio Bailey, Social Circle (21.9) 3. Kayden Walker, Thomasville (22.09) 4. Khalijah Thomas, Worth County (22.13) 5. karter Walker, Thomasville (22.24) 6. Amari Heath, Heard County (22.27) 7. Blake Gaffney, Toombs County (22.47) 8. X’zaira Miller, Washington County (22.52)
400 meters: 1. Cornelius CJ Scott, Social Circle (48.06) 2. Jacorey Sherman, Northeast (49.26) 3. Carleton Flournoy, Washington County (49.89) 4. Antonio Bailey, Social Circle (50.8) 5. Ma’Kiy Sanders, Commerce (51.35) 6. Jordan Wiggins, Northeast (51.45) 7. Jaiden West, Jeff Davis (51.54) 8. Cortney Helms, Towers (51.77)
800 meters: 1. Innocent Bembetem, Towers (01:55.0) 2. Ryder Garrett, Bleckley County (01:55.5) 3. Cash Driggers, Vidalia (01:59.0) 4. Drake Ballard, Armuchee (01:59.0) 5. Brody Gibbs, Bleckley County (01:59.6) 6. Braxton Cheatham, Fannin County (01:59.9) 7. Elliot Lynch, Bleckley County (02:03.3) 8. Brody Sutherland, Banks County (02:04.5)
1,600 meters: 1. Ryder Garrett, Bleckley County (04:26.5) 2. Brody Gibbs, Bleckley County (04:30.0) 3. Cash Driggers, Vidalia (04:37.3) 4. Rush Hatcher, Worth County (04:38.6) 5. Jack Harrell, Bleckley County (04:38.7) 6. Winn Rickenbaker, Fannin County (04:40.7) 7. James Watson, Jasper County (04:47.5) 8. Jamari Dunn, Fannin County (04:47.5)
3,200 meters: 1. Harrison Rogers, Bleckley County (09:45.6) 2. Brody Gibbs, Bleckley County (09:49.9) 3. Alex Everett, Barrow Arts & Sciences (09:52.6) 4. Rush Hatcher, Worth County (10:05.5) 5. Jack Harrell, Bleckley County (10:07.9) 6. Jack Pethel, Armuchee (10:20.3) 7. Jamari Dunn, Fannin County (10:20.9) 8. Sam Zagrabelny, Armuchee (10:22.1)
110-meter hurdles: 1. Jaydyn Young, Vidalia (14.01) 2. Quenton Ervin, Social Circle (14.7) 3. John Johnson, B.E.S.T. Academy (15.02) 4. Elijah Mitchell, Lamar County (15.22) 5. Jeremiah Burns, Dodge County (15.31) 6. Quintavius Rogers, Pepperell (15.42) 7. Brandon Stevens, Toombs County (15.49) 8. Xander Sledge, Coosa (15.58)
300-meter hurdles: 1. John Johnson, B.E.S.T. Academy (37.59) 2. Quenton Ervin, Social Circle (37.93) 3. Makari Williams, Thomasville (39.36) 4. Tayshawn Reeves, Jasper County (41) 5. Mario Thomas, Thomasville (41.28) 6. Jordan Jones, Temple (41.54) 7. Curtis Martin, B.E.S.T. Academy (42.14) 8. Jeremiah Burns, Dodge County (42.24)
Discus: 1. Caleb Jackson, East Laurens (167-7) 2. Kaleb Satcher, Heard County (162-0) 3. Cj Monroe, Vidalia (157-3) 4. Tatum White, Heard County (151-4) 5. J p Lopez, Rabun County (151-1) 6. Antonio Heath, Heard County (149-4) 7. Bryson Jenkins, Bremen (148-3) 8. Zavien Clark, Thomasville (147-7)
High jump: 1. Bill Waters, Putnam County (6-6.50) 2. Josiah Bonner, Heard County (6-4) 3. Kyler Johnson, Dodge County (6-4) 4. Ross Hamrick, Lamar County (6-4) 5. Keanu Crump, Social Circle (6-2) 6. Justice Wilds, Toombs County (6-2) 7. Jauriel Bray, Dodge County (6-2) 8. Jaylen Morrison, Elbert County (6-0)
Long jump: 1. Ke’Varius Tyler, Worth County (22-7.25) 2. Ross Hamrick, Lamar County (22-4.25) 3. Makari Williams, Thomasville (22-3.50) 4. Ke’Mauri Brown, Oglethorpe County (22-2) 5. Jermaine Doctor, Lamar County (22-0.75) 6. Jayden Edwards, Model (22-0.50) 7. Amari Heath, Heard County (21-8) 8. Braxton Cheatham, Fannin County (21-6.50)
Pole vault: 1. Harrison Kyle, Norcross (15-6) 2. Noah Carnes, Carrollton (15-0) 3. Aiden Ziolo, Walton (14-6) 4. William Ellison, Parkview (14-0) 5. Caleb St. James, Heritage-Conyers (13-6) 6. Ryan Frank, Norcross (13-0) 7. Carson McMillan, Carrollton (13-0) 8. Carter Jackson, Mill Creek (12-6) 8. Ty Jones, North Atlanta (12-6)
Shot put: 1. Caleb Jackson, East Laurens (50-0.75) 2. Cj Monroe, Vidalia (50-0) 3. Christian Tarver, Swainsboro (49-1.50) 4. Bryson Jenkins, Bremen (48-6.50) 5. Kobe Hill, Jeff Davis (46-4.25) 6. Zamir Hooper, Towers (46-1.50) 7. William Winters, ACE Charter (46-0.50) 8. Zavien Clark, Thomasville (45-7.75)
Triple jump: 1. Makari Williams, Thomasville (46-5.75) 2. Termartez Elvine, Bleckley County (46-5) 3. Jordan Wiggins, Northeast (46-4.25) 4. Dominic Fraley, Model (46-2.25) 5. Braylon Yorker, Washington County (44-8.50) 6. Zayden Barkley, Pepperell (44-5.50) 7. Jermaine Doctor, Lamar County (44-5.25) 8. Brandon Rodgers, Banks County (44-3)
4x100 relay: 1. Thomasville [Christian Hayes, karter Walker, Kayden Walker, Makari Williams] (41.25 #) 2. Washington County [Rylan Jenkins, Carleton Flournoy, Kamajae Johnson, X’zaira Miller] (42.09) 3. Social Circle [Elliott Hamilton, Antonio Bailey, Remi Farmer, Cornelius Scott] (42.14) 4. Vidalia [Tyler McKinney, Ja’Marre Wiggs, Jamarion Lanier, Jaydyn Young] (42.16) 5. Swainsboro [Ja’bios Smith, Marco Danford, Daveyhon Williams, Kyle Johnson] (42.68) 6. Worth County [Dashaun Rockwell, Tre’Varius Tyler, Ke’Varius Tyler, Khalijah Thomas] (43.11) 7. Dublin [Jameere Renfroe, Ja’Karian Jones, Travion Bostic, Vicnete Bond] (43.28) 8. Oglethorpe County [Preston Davis, Ke’Mauri Brown, Jackson Harrison, Nicah Pass] (43.68)
4x200 relay: 1. Vidalia [Jaydyn Young, Ja’Marre Wiggs, Andre Jackson, Tyler McKinney] (1:27.45 #) 2. Towers [Lorenzo Venson, Innocent Bembetem, Cori Collins, Cortney Helms] (01:29.3) 3. Bremen [Blake Edwards, Justin Faulkner, Tavares Tucker, Jaishaun Jones] (01:29.8) 4. Bleckley County [Jireh Campbell, Matthew Adams, Patrick Beck, Kelvin Sneed] (01:30.2) 5. Northeast [Ke’Elle Searcy, Jacorey Sherman, Tavarus Tinsley, Jordan Wiggins] (01:30.5) 6. Berrien [Cole Stone, Jerrion Brown, Christian Rodriguez, Aydan Dean] (01:30.7) 7. Commerce [Marco Huff, Zymir Huff, Brody McDaniel, Ma’Kiy Sanders] (01:30.8) 8. Jeff Davis [James Benjamin, James Bryant, Mark Durden, Messiah Swinson] (01:30.9)
4x400 relay: 1. Bleckley County [Matthew Adams, Ryder Garrett, Kelvin Sneed, Harrison Rogers] (03:20.7) 2. Jeff Davis [Keilyn Biggins, Mark Durden, Jaron Cochran, Jaiden West] (03:23.1) 3. Northeast [Jordan Wiggins, Isaiah Ishmail, Ke’Elle Searcy, Jacorey Sherman] (03:24.4) 4. Towers [Cortney Helms, Khayri Arnold, Cori Collins, Innocent Bembetem] (03:25.5) 5. Washington County [Ryan Jordan, Kyron Taylor, X’zaira Miller, Carleton Flournoy] (03:28.7) 6. Vidalia [Andre Jackson, Jamarcus Bouyer, Kashun Coney, Cash Driggers] (03:29.1) 7. Social Circle [Cornelius Scott, Jarius Eason, Antonio Bailey, King Box] (03:29.2) 8. B.E.S.T. Academy [Curtis Martin, Edmond Richardson, John Johnson, Varrion Haynes] (03:31.4)
4x800 relay: 1. Bleckley County [Ryder Garrett, Harrison Rogers, Brody Gibbs, Jack Harrell] (08:15.8) 2. Fannin County [Kyler Wilson, Braxton Cheatham, Hudson Lynch, Winn Rickenbaker] (08:27.0) 3. Vidalia [Cash Driggers, Adrian Brewton, Wyatt Vassey, Simon Collins] (08:27.1) 4. Armuchee [Sam Zagrabelny, Emilio Hernandez, Jack Pethel, Drake Ballard] (08:40.1) 5. McNair [Braylen Whitlock, Ethan Davis, Andrew Joseph, Montavious Davis] (08:41.4) 6. Barrow Arts & Sciences Academy [Jack Roberts, Reid Nalder, Alex Everett, Pierson Morgan] (08:43.4) 7. Oglethorpe County [John Adams, Luke Holbrooks, Cory Tillman, Josiah Young] (08:47.4) 8. Gordon Lee [Ira Grimes, Silas Brown, Teagan Webb, Matthew Shafer] (08:48.4)
Team: 1. Bleckley County (81), 2. Vidalia (70), 3. Thomasville (68), 4. Model (48), 5. Banks County (46), 6. Heard County (45), 7. Woodville-Tompkins (36), 8. Bremen (34.5), 9. Chattooga (33), 10. McNair (30), 11. Jeff Davis (28), 12. Commerce (26.5), 13. Armuchee (25), 14. Oglethorpe County (22), 15. Social Circle (17), 16. Coosa (15), 17. Fannin County (12), 18. Gordon Lee (9), 18. Rabun County (9), 20. Barrow Arts & Sciences (8), 21. Towers (7), 22. East Laurens (6), 22. Washington County (6), 24. Elbert County (5), 24. Lamar County (5), 26. Temple (4), 27. Dodge County (3), 28. Putnam County (2), 29. Brantley County (1)
100 meters: 1. Talia Sanders, Chattooga (12.49) 2. Kelsey Marshall, McNair (12.55) 3. Claire Littlejohn, Model (12.69) 4. Zenobia Rollins, Vidalia (12.73) 5. Ta’kira Emanuel, Thomasville (12.75) 6. Kayden Love, Vidalia (12.94) 7. Lyric Stephens, Bleckley County (13.06) 8. Akira Medlock, Barrow Arts & Sciences (13.11)
200 meters: 1. Majesty Ware, Heard County (25.36) 2. Talia Sanders, Chattooga (25.62) 3. Kelsey Marshall, McNair (25.7) 4. Claire Littlejohn, Model (25.95) 5. J’Miya Hunt, Vidalia (26.17) 6. Jordan Rivers, Woodville-Tompkins (26.17) 7. Aubree Butts, Putnam County (26.33) 8. Garyunna Mitchell, East Laurens (26.3)
400 meters: 1. Makayla Clark, Thomasville (57.31) 2. Claire Littlejohn, Model (58.08) 3. Akira Medlock, Barrow Arts & Sciences (58.12) 4. Emma Wilson, Bleckley County (59.45) 5. Lauryn Sampson, Thomasville (1:00.7) 6. Ava King, Coosa (1:00.8) 7. Kelsey Arp, Armuchee (1:01.7) 8. Piper Lewis, Barrow Arts & Sciences (1:01.9)
800 meters: 1. Ansley Moore, Banks County (02:20.5) 2. Lily Farrell, Bleckley County (02:23.1) 3. Claira Lynch, Bleckley County (02:24.6) 4. Natalie Kitchens, Bleckley County (02:25.4) 5. Ellie Kate Marchant, Jeff Davis (02:26.6) 6. Emilynn Campbell, Vidalia (02:27.1) 7. Lola Temples, Fannin County (02:27.2) 8. Giana Bryan, Woodville-Tompkins (02:28.7)
1,600 meters: 1. Ansley Moore, Banks County (05:07.4) 2. Lily Farrell, Bleckley County (05:11.4) 3. Ella Gibbs, Bleckley County (05:13.4) 4. Natalie Kitchens, Bleckley County (05:22.4) 5. Sarah Schabort, Model (05:26.9) 6. Alishia Cook, Coosa (05:32.2) 7. Kinley Jones, Rabun County (05:36.0) 8. Scout Woodall, Lamar County (05:40.8)
3,200 meters: 1. Ansley Moore, Banks County (11:12.7) 2. Lily Farrell, Bleckley County (11:13.5) 3. Ella Gibbs, Bleckley County (11:21.5) 4. Alishia Cook, Coosa (11:51.2) 5. Sarah Schabort, Model (11:59.3) 6. Anna Lynch, Bleckley County (12:04.6) 7. Kinley Jones, Rabun County (12:33.2) 8. Brenley Burnette, Gordon Lee (12:48.2)
100-meter hurdles: 1. Makayla Clark, Thomasville (14.05) 2. Majesty Ware, Heard County (14.82) 3. Elin Turner, Oglethorpe County (16.05) 4. Ella Dehart, Armuchee (16.61) 5. Zharia Burgess, Oglethorpe County (16.8) 6. Alicia Yelegoiyee, Towers (16.92) 7. Raegan Orr, Model (17.19) 8. Emily Gibson, Towers (17.2)
300-meter hurdles: 1. Majesty Ware, Heard County (44.9) 2. Makayla Clark, Thomasville (45.49) 3. Journie Guion, Thomasville (47.29) 4. Elin Turner, Oglethorpe County (47.43) 5. Mischa Wardlaw, Vidalia (47.85) 6. Marley Derringer, Bremen (48.68) 7. Kalise Williams, East Laurens (48.68) 8. Jordan Rivers, Woodville-Tompkins (48.89)
Discus: 1. Ava Bohannon, Jeff Davis (127-6) 2. Caroline Adams, Bremen (121-7) 3. Marleigh Dale, Banks County (120-11) 4. Irie McElroy, Rabun County (115-2) 5. Laney Wilson, Gordon Lee (113-10) 6. Deanna Lowther, East Laurens (108-5) 7. Nakia Dubose, Elbert County (104-3) 8. Mailey Thigpen, Brantley County (100-2)
High jump: 1. Marley Derringer, Bremen (5-8) 2. Khloe Weekley, Armuchee (5-10) 3. Amiyah Hudgins, Chattooga (4-10) 4. Ciara Rucker, Commerce (4-10) 5. Neveah Grant, Lamar County (4-10) 6. Kehonia Parham, Temple (4-10) 7. Sierra Syrbe, Bremen (4-10) 8. Sadie Patton, Fannin County (4-10)
Long jump: 1. Majesty Ware, Heard County (18-11) 2. Takaiyah Bacon, Vidalia (17-11.25) 3. Dreshiya Jackson, Vidalia (17-6.50) 4. Amiyah Hudgins, Chattooga (17-5.25) 5. Marley Derringer, Bremen (17-1.75) 6. Elyse Hall, Woodville-Tompkins (16-8.50) 7. Sadie Patton, Fannin County (16-7.25) 8. Ciara Rucker, Commerce (16-6.25)
Pole vault: 1. Camden Thomason, Commerce (10-0) 2. Raegan Orr, Model (10-0) 3. Anastasia Sirmans, Jeff Davis (9-0) 4. Destiny Hale, Heard County (8-0) 5. Ruby Garcia, Commerce (8-0) 5. Rhien Washington, Woodville-Tompkins (8-0) 7. Riley Kimball, Bremen (8-0) 7. Vivian McRae-Fuquay, Woodville-Tompkins (8-0)
Shot put: 1. Marleigh Dale, Banks County (41-5.50) 2. Ava Bohannon, Jeff Davis (36-5) 3. Semaya Ivey, Thomasville (36-4.50) 4. Cayla Garner, Woodville-Tompkins (36-0) 5. Laney Wilson, Gordon Lee (35-7.25) 6. Camille Orange, Dodge County (35-7) 7. Emma Beers, Heard County (35-3) 8. Caroline Adams, Bremen (35-0.75)
Triple jump: 1. Takaiyah Bacon, Vidalia (39-4.50) 2. Elyse Hall, Woodville-Tompkins (37-3.25) 3. Azhya Pierce, Washington County (36-11.25) 4. Niya Daniels, Commerce (36-2.25) 5. Dreshiya Jackson, Vidalia (36-2) 6. Ciara Rucker, Commerce (36-0.25) 7. Brielle Price, Social Circle (35-10.50) 8. Marley Derringer, Bremen (35-9)
4x100 relay: 1. Vidalia [Kayden Love, Dreshiya Jackson, Zenobia Rollins, J’Miya Hunt] (48.43) 2. McNair [Zarria Ivey, Kelsey Marshall, Kaleah Fleetwood, Dazira Jones] (49.2) 3. Chattooga [Talia Sanders, Cameryn Smith, Briasia Morton, Amiyah Hudgins] (50.06) 4. Social Circle [Emirrah Dowell, Sophia Fontenot, Taylor Key, Kensley Burnett] (50.12) 5. Thomasville [Journie Guion, Ta’kira Emanuel, Lauryn Sampson, Lykenya Johnson] (50.13) 6. Elbert County [Trania Skelton, Aaliyah Allen, Kaylen Rucker, Trinity Allen] (50.42) 7. Towers [Brianna Brown, Emily Gibson, India Magee, Nai’Jae Evans] (50.89) 8. Woodville-Tompkins [Kyra Casimier, Deriyah Sanders, Jordan Rivers, Khloe Gordon] (50.92)
4x400 relay: 1. Thomasville [Journie Guion, Makayla Clark, Lauryn Sampson, Kyli Alexander] (04:06.5) 2. Model [Addy Mathis, Eva Poyner, Sarah Schabort, Claire Littlejohn] (04:09.1) 3. Social Circle [Emirrah Dowell, Taylor Key, Brielle Price, A’Nylla Ward] (04:10.0) 4. Woodville-Tompkins [Elyse Hall, Sarah Armstrong, Giana Bryan, Jordan Rivers] (04:10.6) 5. Bleckley County [Ella Gibbs, Natalie Kitchens, Claira Lynch, Emma Wilson] (04:11.6) 6. Vidalia [Takaiyah Bacon, Emilynn Campbell, Messiah Salem, Mischa Wardlaw] (04:13.3) 7. Armuchee [Camdyn Clark, Josie Harris, Grace Fellows, Kelsey Arp] (04:14.2) 8. Fannin County [Ava Acker, Airianna Galloway, Karli Sams, Lola Temples] (04:18.6)
4x800 relay: 1. Bleckley County [Claira Lynch, Natalie Kitchens, Ella Gibbs, Lily Farrell] (09:48.6) 2. Armuchee [Ellery McClain, Grace Fellows, Josie Harris, Kelsey Arp] (10:11.9) 3. Fannin County [Kensley Pickelsimer, Lola Temples, Ava Acker, Karli Sams] (10:16.0) 4. Oglethorpe County [Georgia Turner, Emily WIsham, Jaliyah Glenn, Nora Turner] (10:32.8) 5. Coosa [Alishia Cook, Ava King, Zoey Goldhill, Diana Martinez] (10:35.9) 6. Model [Hannah Rush, Sarah Schabort, Caroline Looney, Janelle Taylor] (10:41.9) 7. Bremen [Piper Bass, Addie Marshall, Peyton Eleton, Kaylin Hubbard] (10:49.3) 8. Woodville-Tompkins [Giana Bryan, Golden Drummond, Janeth Arteaga, Jaenaja Barnes] (10:54.3)