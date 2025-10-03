AJC Varsity

Sophomore moves to top of GHSA football leaderboard for receiving yardage

The Roswell Hornets warm up prior to the start of their game against Walton Friday, August 29, 2025 at Walton High School. (Daniel Varnado/For the Atlanta Journal-Constitution)
Rockmart’s Gavin Green became the state’s leading receiver this week while Whitefield Academy’s Mason Hollingsworth and Dalton’s Caine Woods maintained their leads in rushing and passing, respectively.

Green, a sophomore, had only three receptions in a 50-28 victory over Sonoraville last week, but those three went for three touchdowns and 148 yards. Green is averaging 25.7 yards per reception for a total of 746 yards.

Hollingsworth rushed for 142 yards and five touchdowns in a 55-0 victory over Mount Paran Christian last week. That boosted his total to 1,389 yards. Hollingsworth is averaging 231.5 rushing yards per game for a 5-1 Class A Division I team.

Charging hard behind him is Ty Cummings, whose single-game state-record 615 yards against Baldwin last week put him at 1,332 for the season.

Leading in passing again is Dalton’s Caine Woods, who has thrown for 1,918 in seven games. Woods and passing runner-up Alex Schlieman (1,788 yards) are off this week, meaning the race will tighten.

GHSA rushing leaders

1,389 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy [Class A Division I leader]

1,332 - Ty Cummings, West Laurens [Class 3A leader]

1,276 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow [Class 5A leader]

1,226 - Graham Burmeister, Woodstock

1,169 - Nolan Matthews, Lumpkin County

1,024 - Woody Schettini, Northgate

1,012 - Jayden Johnson, Stephenson

999 - Will Rajecki, Sequoyah

937 - Zay Prince, Athens Academy

921 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian [Class 2A leader]

919 - Kalil Charles, Cass [Class 4A leader]

915 - Hudson Hulett, North Murray

900 - Donnie Warren, Habersham Central

889 - Brandon Hamilton, Cherokee [Class 6A leader]

859 - Jakeyveon Parker, Macon County [Class A Division II leader]

843 - Tamari Curry, Westside (Augusta)

840 - Christian Monfort, Morgan County

831 - Moonie Gipson, Kell

824 - Andre Gianopolous, New Manchester

823 - Amari Latimer, Sandy Creek

820 - Chance Ross, Jasper County

807 - Marquel Deering, Greenville

802 - Bakari Hamilton, Trinity Christian

798 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate

793 - Greg Kendrick, Wheeler

784 - Jitt Carr, Monroe Area

781 - Alvin Ricks, Wheeler County

778 - Devion Richardson, Glascock County

776 - Deron Foster, Valdosta

772 - Gene Watson, Berrien

771 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold)

766 - Keyuntae Phillips, McNair

755 - Daylan Maxwell, Jackson County

753 - Devon Caldwell, Hebron Christian

753 - Elijah Brown, Liberty County

744 - Colin Anderson, Houston County

744 - AB Hilton, Screven County

731 - Marquis Fennell, Valdosta

727 - Mason Woods, Lowndes

723 - Kelston Tarver, Carver (Columbus)

721 - Myles Mims, Eastside

721 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian

718 - Nigel Gardner, Brunswick

714 - Christian Kinlaw, New Hampstead

705 - Trevon Rogers, Tattnall County

701 - Alex Baert, Towns County

699 - Jamarcus Harrison, East Hall

696 - Shamari King, Johnson (Savannah)

695 - Ethan Corpus, Allatoona

695 - Reante Byrd, Hephzibah

694 - Josiah Gibbons, Brunswick

691 - Kamari Holloman, Tift County

688 - Henry Pullen, McEachern

686 - Nigel Newkirk, Gainesville

679 - Jayden Cruz, Sonoraville

677 - Zandon Mullins, Parkview

675 - Keyundric Dixon, Bacon County

663 - Brandan Ridley, McIntosh

662 - Nate Davis, Rockmart

659 - Jayde Beasley, Mill Creek

657 - Zach Belyeu, North Cobb

656 - Khemp Boyd, Haralson County

650 - Serjoe Jones, Temple

641 - Christian Lawrence, Thomas County Central

641 - Justin Powell, Toombs County

638 - Jakobe Dorsey, Cedartown

638 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy

638 - Reid Giles, Rabun County

632 - Andrew Davis, West Forsyth

631 - Bryson Cole, Fannin County

630 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff

628 - Haddon Fries, Ringgold

626 - Gary Walker, Creekside

625 - Bryson Vincent, ACE Charter

621 - Drew Richardson, East Jackson

620 - Omari Wilson, Charlton County

617 - Nash Smith, Dalton

616 - Devonis Lee, Early County

613 - Albert Gooding, Lithonia

608 - Cameron Irastorza, Dunwoody

607 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)

604 - Davian Knox, Banks County

602 - Sadur Salahuddin, Decatur

600 - Darrian Roberts, Atkinson County

GHSA passing leaders

1,918 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]

1,788 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]

1,506 - Connor Langford, Cambridge

1,483 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]

1,480 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]

1,479 - Thomas Winston, Miller Grove [Class 2A leader]

1,468 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]

1,464 - Charlie Baxter, Christian Heritage

1,459 - Chaz Pate, Sonoraville

1,412 - Tucker Parson, Rockmart

1,402 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]

1,388 - Elijah Fudge, Spencer

1,365 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge

1,359 - Ryan Maxwell, Houston County

1,323 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain

1,318 - Jordan Wiggins, Northeast

1,318 - Leland Holder, Taylor County

1,312 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,284 - Kharim Hughley, Gainesville

1,282 - Brodie Campbell, Newnan

1,273 - Jayden McCullough, North Cobb Christian

1,270 - Ashton Clare, Trinity Christian

1,267 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)

1,259 - Brody Fleming, Bleckley County

1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins

1,237 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)

1,232 - Turner Stevenson, Aquinas

1,232 - Carson Hand, Richmond Academy

1,226 - Graham Burmeister, Woodstock

1,206 - Joshua Scott, Stockbridge

1,194 - Jahbari Felix, Bradwell Institute

1,182 - Kamden Patterson, Baldwin

1,180 - Keyuntae Phillips, McNair

1,179 - Trace Hawkins, Calhoun

1,172 - Brett Strum, Flowery Branch

1,165 - Shamar Banner, Duluth

1,160 - Aiden Watson, Harrison

1,158 - J.R. Harris, Central (Carrollton)

1,158 - Davis Strickland, Morgan County

1,154 - Reid Ginn, Perry

1,152 - Jordan Do, Archer

1,150 - Chap Chapman, Athens Academy

1,149 - Weston Goodman, North Atlanta

1,145 - Aidan McPherson, Rome

1,136 - Tyler Niehr, North Paulding

1,129 - Mitch Seaman, Lassiter

1,122 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian

1,120 - Ben Musser, Prince Avenue Christian

1,116 - Brodie McWhorter, Cass

1,110 - Chris Miller, Kennesaw Mountain

1,099 - Caden Worley, Ola

1,091 - Lyndon Worthy, Worth County

1,088 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe

1,087 - Nate Russell, Cartersville

1,087 - Joseph Owens, Toombs County

1,082 - Trey Smith, Roswell

1,081 - Braylon Carter, Southwest DeKalb

1,067 - Skylar Hamilton, Landmark Christian

1,053 - Mac Nelson, Mary Persons

1,050 - Greg Hart, Parkview

1,041 - James Mobley, Calvary Day

1,036 - Dominic Larocca, Lanier

1,035 - Christion Peacock, Walton

1,033 - Kaleb Narcisse, Kell

1,023 - Eric Hockman, New Hampstead

1,020 - Davin Lemire, Campbell

1,019 - Ty Truelove, Rabun County

1,017 - R.J. Knapp III, Jackson County

1,006 - Chase Rhoads, East Forsyth

1,000 - Jaylen Johnson, Thomas County Central

998 - Deuce Smith, Grayson

995 - Ethan Daughtery, Lambert

991 - Mason Hester, Lumpkin County

987 - Harrison Faulkner, North Oconee

984 - C.J. Cypher, Carrollton

982 - Cooper Dean, Cherokee Bluff

972 - Traviian Miller, Clinch County

972 - Gunnar Weaver, Dawson County

971 - Bode Spence, East Paulding

965 - William Jackson, Camden County

965 - Caleb Hill, Sandy Creek

961 - Paris Wilbanks, Habersham Central

958 - Cayden Benson, Creekside

951 - Darnell Kelly, Hughes

GHSA receiving leaders

746 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]

744 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]

727 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]

717 - Jack Rhodes, Aquinas

706 - Rashad Blalock, McNair

702 - Ty Kemp, North Hall

701 - Keyon Standifer, Athens Academy

668 - Jack Ruban, Cherokee [Class 6A leader]

645 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]

645 - Collins Price, Lassiter [Class 5A leader]

642 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity

642 - Peyton Echols, Trinity Christian

641 - Myles Cobb, Wilkinson County [Class A Division II leader]

636 - Dylan Green, Kennesaw Mountain

624 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)

613 - John Matthews, Newnan

610 - Havyn Searels, Dalton

607 - Ryan Mosley, Carrollton

597 - Doyle Morrison, Lanier

594 - Jauriel Bray, Dodge County

584 - M.J. Mathis, Houston County

570 - Elliot Hamilton, Social Circle

565 - Kamarion Johnson, Clinch County

557 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield

555 - Santiago Bizzell, Bacon County

553 - Tre Shields, Flowery Branch

542 - Xavier Cannon, Warner Robins

539 - Cole Cable, North Hall

538 - Jordan Christie, Southwest DeKalb

535 - D.J. Huggins, Harrison

525 - Trae Stevenson, Brooks County

524 - Jaison McCall, Jackson

522 - Lo’than McBride, Richmond Academy

516 - Dallas Dickerson, North Oconee

515 - Aaron Gregory, Douglas County

510 - Derrick Miller, Newton

509 - Kadine McAlister, Salem

508 - Mason Stephens, Mary Persons

499 - Carter Hayes, Wesleyan

496 - Dawson Quarterman, Grayson

495 - Mahki Johnson, Wilkinson County

494 - Weston Hughes, Savannah Christian

491 - Wills Campbell, Roswell

489 - Jaris Sinkfield, Thomson

481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland

481 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County

474 - Michael Palmieri, Denmark

474 - McCord Purdy, Pickens

472 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove

470 - Traymane Beliard, Miller Grove

470 - Langston Butler, Sonoraville

468 - Toby Martin, North Cobb Christian

467 - Rylan Hubbard, Woodstock

463 - Peyton Zachary, Carrollton

459 - Sam Gritton, East Coweta

459 - Jamario Rice, Ware County

458 - Reid Giles, Rabun County

457 - Jerimiah Burns, Dodge County

457 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)

456 - Davon Swinton, Stephens County

455 - Dai’jon Hayes, Tift County

454 - Nick Buggs, Campbell

451 - Elias Gandy, Westlake

449 - Damien Henderson, Creekside

445 - Isaac Summey, Dalton

445 - Bryson Roberts, Trion

441 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian

437 - Amauri Couch, Spencer

435 - J.J. Winston, Rome

431 - Cade Zeman, Northview

427 - Jaleel Parham, Parkview

423 - Jacoby Parker, Ola

422 - Cash Martin, North Forsyth

420 - Dylan Edwards, Dawson County

417 - Zion Hudson, Peach County

410 - Branturan Callahan, East Jackson

403 - Jaylen Britt, Newnan

400 - Waseem Murray, Brunswick

GIAA rushing leaders

1,034 - Jake Johnson, Strong Rock Christian

1,002 - Tyler Stephens, Stratford Academy

770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)

747 - Jaxon Bone, King’s Academy

679 - Kylan Fryar, Loganville Christian

630 - Kamari Jackson, Valwood

625 - Judson Walls, Central Fellowship

602 - Drew Edwards, Robert Toombs Christian

GIAA passing leaders

1,433 - Broughton Branch, Brookstone

1,260 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian

1,151 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor

1,108 - Cutler Fleming, Briarwood Academy

1,069 - Lewis Cheney, John Milledge Academy

1,045 - Kylan Fryar, Loganville Christian

935 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy

906 - Major Simmons, First Presbyterian

904 - Kyari Burch, Lakeview Academy

GIAA receiving leaders

655 - Jason Kelly, Brookstone

514 - Win Hoots, Westfield

488 - Banks DeMore, Briarwood Academy

482 - Asa Wall, John Milledge Academy

458 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor

387 - Jackson Wells, George Walton Academy

387 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli

