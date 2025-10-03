Sophomore moves to top of GHSA football leaderboard for receiving yardage

663 - Brandan Ridley, McIntosh
662 - Nate Davis, Rockmart
659 - Jayde Beasley, Mill Creek
657 - Zach Belyeu, North Cobb
656 - Khemp Boyd, Haralson County
650 - Serjoe Jones, Temple
641 - Christian Lawrence, Thomas County Central
641 - Justin Powell, Toombs County
638 - Jakobe Dorsey, Cedartown
638 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy
638 - Reid Giles, Rabun County
632 - Andrew Davis, West Forsyth
631 - Bryson Cole, Fannin County
630 - Jackson Pirkle, Cherokee Bluff
628 - Haddon Fries, Ringgold
626 - Gary Walker, Creekside
625 - Bryson Vincent, ACE Charter
621 - Drew Richardson, East Jackson
620 - Omari Wilson, Charlton County
617 - Nash Smith, Dalton
616 - Devonis Lee, Early County
613 - Albert Gooding, Lithonia
608 - Cameron Irastorza, Dunwoody
607 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta)
604 - Davian Knox, Banks County
602 - Sadur Salahuddin, Decatur
600 - Darrian Roberts, Atkinson County
GHSA passing leaders
1,918 - Caine Woods, Dalton [Class 4A leader]
1,788 - Alex Schlieman, North Hall [Class 3A leader]
1,506 - Connor Langford, Cambridge
1,483 - Grant Moore, Brunswick [Class 5A leader]
1,480 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County [Class A Division II leader]
1,479 - Thomas Winston, Miller Grove [Class 2A leader]
1,468 - Kain Mincey, Dodge County [Class A Division I leader]
1,464 - Charlie Baxter, Christian Heritage
1,459 - Chaz Pate, Sonoraville
1,412 - Tucker Parson, Rockmart
1,402 - Cannon Robinson, Westlake [Class 6A leader]
1,388 - Elijah Fudge, Spencer
1,365 - Rayshaun Parks, Peachtree Ridge
1,359 - Ryan Maxwell, Houston County
1,323 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain
1,318 - Jordan Wiggins, Northeast
1,318 - Leland Holder, Taylor County
1,312 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield
1,284 - Kharim Hughley, Gainesville
1,282 - Brodie Campbell, Newnan
1,273 - Jayden McCullough, North Cobb Christian
1,270 - Ashton Clare, Trinity Christian
1,267 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta)
1,259 - Brody Fleming, Bleckley County
1,243 - Chandler Dyson, Warner Robins
1,237 - Caden Hight, Heritage (Ringgold)
1,232 - Turner Stevenson, Aquinas
1,232 - Carson Hand, Richmond Academy
1,226 - Graham Burmeister, Woodstock
1,206 - Joshua Scott, Stockbridge
1,194 - Jahbari Felix, Bradwell Institute
1,182 - Kamden Patterson, Baldwin
1,180 - Keyuntae Phillips, McNair
1,179 - Trace Hawkins, Calhoun
1,172 - Brett Strum, Flowery Branch
1,165 - Shamar Banner, Duluth
1,160 - Aiden Watson, Harrison
1,158 - J.R. Harris, Central (Carrollton)
1,158 - Davis Strickland, Morgan County
1,154 - Reid Ginn, Perry
1,152 - Jordan Do, Archer
1,150 - Chap Chapman, Athens Academy
1,149 - Weston Goodman, North Atlanta
1,145 - Aidan McPherson, Rome
1,136 - Tyler Niehr, North Paulding
1,129 - Mitch Seaman, Lassiter
1,122 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian
1,120 - Ben Musser, Prince Avenue Christian
1,116 - Brodie McWhorter, Cass
1,110 - Chris Miller, Kennesaw Mountain
1,099 - Caden Worley, Ola
1,091 - Lyndon Worthy, Worth County
1,088 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe
1,087 - Nate Russell, Cartersville
1,087 - Joseph Owens, Toombs County
1,082 - Trey Smith, Roswell
1,081 - Braylon Carter, Southwest DeKalb
1,067 - Skylar Hamilton, Landmark Christian
1,053 - Mac Nelson, Mary Persons
1,050 - Greg Hart, Parkview
1,041 - James Mobley, Calvary Day
1,036 - Dominic Larocca, Lanier
1,035 - Christion Peacock, Walton
1,033 - Kaleb Narcisse, Kell
1,023 - Eric Hockman, New Hampstead
1,020 - Davin Lemire, Campbell
1,019 - Ty Truelove, Rabun County
1,017 - R.J. Knapp III, Jackson County
1,006 - Chase Rhoads, East Forsyth
1,000 - Jaylen Johnson, Thomas County Central
998 - Deuce Smith, Grayson
995 - Ethan Daughtery, Lambert
991 - Mason Hester, Lumpkin County
987 - Harrison Faulkner, North Oconee
984 - C.J. Cypher, Carrollton
982 - Cooper Dean, Cherokee Bluff
972 - Traviian Miller, Clinch County
972 - Gunnar Weaver, Dawson County
971 - Bode Spence, East Paulding
965 - William Jackson, Camden County
965 - Caleb Hill, Sandy Creek
961 - Paris Wilbanks, Habersham Central
958 - Cayden Benson, Creekside
951 - Darnell Kelly, Hughes
GHSA receiving leaders
746 - Gavin Green, Rockmart [Class 2A leader]
744 - Taurean Rawlins, Mount Vernon [Class A Division I leader]
727 - Justin Beasley, Calhoun [Class 3A leader]
717 - Jack Rhodes, Aquinas
706 - Rashad Blalock, McNair
702 - Ty Kemp, North Hall
701 - Keyon Standifer, Athens Academy
668 - Jack Ruban, Cherokee [Class 6A leader]
645 - Craig Dandridge, Cambridge [Class 4A leader]
645 - Collins Price, Lassiter [Class 5A leader]
642 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity
642 - Peyton Echols, Trinity Christian
641 - Myles Cobb, Wilkinson County [Class A Division II leader]
636 - Dylan Green, Kennesaw Mountain
624 - Terrious Favors, Carver (Atlanta)
613 - John Matthews, Newnan
610 - Havyn Searels, Dalton
607 - Ryan Mosley, Carrollton
597 - Doyle Morrison, Lanier
594 - Jauriel Bray, Dodge County
584 - M.J. Mathis, Houston County
570 - Elliot Hamilton, Social Circle
565 - Kamarion Johnson, Clinch County
557 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield
555 - Santiago Bizzell, Bacon County
553 - Tre Shields, Flowery Branch
542 - Xavier Cannon, Warner Robins
539 - Cole Cable, North Hall
538 - Jordan Christie, Southwest DeKalb
535 - D.J. Huggins, Harrison
525 - Trae Stevenson, Brooks County
524 - Jaison McCall, Jackson
522 - Lo’than McBride, Richmond Academy
516 - Dallas Dickerson, North Oconee
515 - Aaron Gregory, Douglas County
510 - Derrick Miller, Newton
509 - Kadine McAlister, Salem
508 - Mason Stephens, Mary Persons
499 - Carter Hayes, Wesleyan
496 - Dawson Quarterman, Grayson
495 - Mahki Johnson, Wilkinson County
494 - Weston Hughes, Savannah Christian
491 - Wills Campbell, Roswell
489 - Jaris Sinkfield, Thomson
481 - Ja’darius Hinton, Ridgeland
481 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County
474 - Michael Palmieri, Denmark
474 - McCord Purdy, Pickens
472 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove
470 - Traymane Beliard, Miller Grove
470 - Langston Butler, Sonoraville
468 - Toby Martin, North Cobb Christian
467 - Rylan Hubbard, Woodstock
463 - Peyton Zachary, Carrollton
459 - Sam Gritton, East Coweta
459 - Jamario Rice, Ware County
458 - Reid Giles, Rabun County
457 - Jerimiah Burns, Dodge County
457 - Canon Davis, Lakeside (Atlanta)
456 - Davon Swinton, Stephens County
455 - Dai’jon Hayes, Tift County
454 - Nick Buggs, Campbell
451 - Elias Gandy, Westlake
449 - Damien Henderson, Creekside
445 - Isaac Summey, Dalton
445 - Bryson Roberts, Trion
441 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian
437 - Amauri Couch, Spencer
435 - J.J. Winston, Rome
431 - Cade Zeman, Northview
427 - Jaleel Parham, Parkview
423 - Jacoby Parker, Ola
422 - Cash Martin, North Forsyth
420 - Dylan Edwards, Dawson County
417 - Zion Hudson, Peach County
410 - Branturan Callahan, East Jackson
403 - Jaylen Britt, Newnan
400 - Waseem Murray, Brunswick
GIAA rushing leaders
1,034 - Jake Johnson, Strong Rock Christian
1,002 - Tyler Stephens, Stratford Academy
770 - Wade Register, Trinity Christian (Dublin)
747 - Jaxon Bone, King’s Academy
679 - Kylan Fryar, Loganville Christian
630 - Kamari Jackson, Valwood
625 - Judson Walls, Central Fellowship
602 - Drew Edwards, Robert Toombs Christian
GIAA passing leaders
1,433 - Broughton Branch, Brookstone
1,260 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian
1,151 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor
1,108 - Cutler Fleming, Briarwood Academy
1,069 - Lewis Cheney, John Milledge Academy
1,045 - Kylan Fryar, Loganville Christian
935 - Treb Walden, Thomas Jefferson Academy
906 - Major Simmons, First Presbyterian
904 - Kyari Burch, Lakeview Academy
GIAA receiving leaders
655 - Jason Kelly, Brookstone
514 - Win Hoots, Westfield
488 - Banks DeMore, Briarwood Academy
482 - Asa Wall, John Milledge Academy
458 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor
387 - Jackson Wells, George Walton Academy
387 - Jason Davis, St. Anne-Pacelli