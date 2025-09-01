AJC Varsity

Creekside’s 112-point swing is among biggest turnarounds in GHSA history

The largest changes in game outcome vs. an opponent from one season to the next in GHSA history.
By defeating DeSoto, Texas, 70-28 on Saturday, Creekside became the 27th team in GHSA history to win a game by 40 or more points after losing to the same opponent by 40 or more points the previous season. (Jason Getz / AJC 2024)
By
34 minutes ago

By defeating DeSoto, Texas, 70-28 on Saturday, Creekside became the 27th team in GHSA history to win a game by 40 or more points after losing to the same opponent by 40 or more points the previous season. The 112-point swing is the largest in a 40/40 reversal game since 1947, when Wrens beat Greensboro 75-0 after losing 47-0 the year before. Below are all 40/40 reversals in GHSA history on record with the Georgia High School Football Historians Association. Counting reversals in which one team won by fewer than 40 points, the Creekside game ranks tied for fourth in GHSA history.

4 Questions with Creekside coach Maurice Dixon

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

A look at the biggest upsets, turnarounds, surprises of HS football Week 3

42m ago

Creekside coach on 70-0 loss last season: 'We became a better team'

1h ago

Creekside routs nationally ranked Texas team 70-28, avenging 70-0 loss

Football rankings: Few upsets and Georgia teams strong in interstate games

Friday wrap-up: No. 1 Grayson survives in OT; North Gwinnett wins top-10 battle

Georgia agency weighs restart to data center impact reviews

Georgia could restart regional energy, water reviews for data center proposals

From Ponzi fallout to party power: Frost dynasty clings to Coweta GOP

After a decade of delays, $148M renovation to Cross Keys High begins