Creekside’s 112-point swing is among biggest turnarounds in GHSA history

By defeating DeSoto, Texas, 70-28 on Saturday, Creekside became the 27th team in GHSA history to win a game by 40 or more points after losing to the same opponent by 40 or more points the previous season. The 112-point swing is the largest in a 40/40 reversal game since 1947, when Wrens beat Greensboro 75-0 after losing 47-0 the year before. Below are all 40/40 reversals in GHSA history on record with the Georgia High School Football Historians Association. Counting reversals in which one team won by fewer than 40 points, the Creekside game ranks tied for fourth in GHSA history.
- 2025 Creekside d. DeSoto (Texas)
- Lost 70-0. Won 70-28
- 2023 Loganville Christian d. Athens Christian
- Lost 47-7. Won 43-0
- 2021 GMC Prep d. Creekside Christian
- Lost 51-0. Won 46-0
- 2019 Chestatee d. West Hall
- Lost 62-19. Won 70-14
- 2013 Towers d. South Atlanta
- Lost 56-0. Won 44-0
- 2013 Sonoraville d. Gordon Central
- Lost 59-18. Won 56-8
- 2013 St. Anne-Pacelli d. Greenville
- Lost 47-7. Won 70-30
- 2009 Mount Paran Christian d. Glascock County
- Lost 53-13. Won 41-0
- 2009 Pelham d. Atkinson County
- Lost 40-0. Won 47-6
- 2005 Flowery Branch d. Johnson (Gainesville)
- Lost 47-7. Won 42-0
- 1994 Appling County d. Vidalia
- Lost 55-8. Won 48-6
- 1990 North Fulton d. Avondale
- Lost 42-0. Won 56-12
- 1981 Bainbridge d. Colquitt County
- Lost 55-0. Won 41-0
- 1981 Bainbridge d. Lowndes
- Lost 42-0. Won 49-6
- 1975 Jordan d. Columbus
- Lost 50-0. Won 64-21
- 1975 GMC Prep d. Montgomery County
- Lost 46-6. Won 51-0
- 1967 White County d. East Fannin
- Lost 50-0. Won 68-7
- 1963 St. Joseph d. Norcross
- Lost 59-0. Won 46-0
- 1963 Stone Mountain d. Norcross
- Lost 40-0. Won 57-0
- 1952 Bacon County d. Patterson
- Lost 51-0. Won 47-0
- 1952 Claxton d. Statesboro
- Lost 50-0. Won 45-0
- 1949 Austell d. Calhoun
- Lost 46-0. Won 48-0
- 1947 Wrens d. Greensboro
- Lost 47-0. Won 75-0
- 1936 Greensboro d. Thomson
- Lost 67-0. Won 62-0
- 1933 Sylvania d. Millen
- Lost 60-0 and 48-0. Won 40-0
- 1932 Camilla d. Shellman
- Lost 46-0. Won 47-0
- 1924 LaFayette d. Cartersville
- Lost 90-0. Won 40-0