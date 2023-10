The Leaderboard: Philo reclaims top spot in passing yardage

Wayne County’s Matthew Fuller and Loganville’s Ahmed Souare continue to lead the GHSA in rushing and receiving, respectively. Each has only one regular-season game remaining.

Providence Christian’s Quinton Slaughter and Lumpkin County’s Mason Sullens each rushed for more than 250 yards last week and might have the inside track on the regular-season title with two games left.

GHSF Daily’s Leaderboard will run through the regular season.

Rushing

1,713 - Matthew Fuller, Wayne County [4A leader]

1,663 - Quinton Slaughter, Providence Christian [2A leader]

1,570 - Mason Sullens, Lumpkin County [3A leader]

1,415 - Evan Garrett, Northgate [5A leader]

1,380 - Jordan McCoy, Tucker

1,355 - Devin Ingram, Stephenson

1,353 - Jaiden Daniels, Commerce [A Division I leader]

1,311 - Duke Watson, Mary Persons

1,294 - Fred Brown, Coffee

1,285 - Kyler McGrinn, Bowdon [A Division II leader]

1,271 - Corey Watkins Jr., Clarke Central

1,268 - Zion Johnson, Newton [7A leader]

1,261 - Toby Maddux, Trion

1,226 - Javin Gordon, Stephens County

1,226 - Jeanarion Kamga, Westside (Augusta)

1,212 - Ja’Quan Brantley, Upson-Lee

1,156 - Camden Smith, Madison County

1,148 - Sammy Brown, Jefferson

1,140 - Nykahi Davenport, Roswell [6A leader]

1,135 - Roderick McCrary, Creekside

1,134 - Aaron Bryant, Clinch County

1,129 - Cam Robinson, Mill Creek

1,129 - Elijiah Hayes, West Hall

1,124 - Ousmane Kromah, Lee County

1,121 - Ryan Fowler, White County

1,118 - Austin Clemons, Bryan County

1,114 - C.J. Givers, Fellowship Christian

1,107 - Jacari Barnett, Elbert County

1,094 - Conner Hulsey, Cherokee Buff

1,093 - Tysean Wiggins, Commerce

1,093 - Jayden “Duke” Scott, Stockbridge

1,079 - Tripp Morris, East Forsyth

1,077 - Adriel Hernandez, Dalton

1,073 - Keenan Phillips, Bainbridge

1,064 - Walker Warshaw, Mount Vernon

1,063 - Lawson Sullivan, Fannin County

1,061 - Ken Williams, Pelham

1,057 - Khalas Finley, LaFayette

1,053 - David Eziomume, North Cobb

1,034 - Darrion Manuel, Monroe Area

1,033 - Jadan Baugh, Columbia

1,032 - Ahmad Gordon, Perry

1,031 - Amari Latimer, Sandy Creek

1,023 - Caden Williams, Calhoun

1,020 - Zehmerius Shiflet, Madison County

1,018 - Jonaz Walton, Central (Carrollton)

1,017 - Skyler Williams, North Murray

1,006 - Jessie Bell, Westside (Macon)

998 - Keshun McKever, Cook

995 - Robtravius Coney, Jenkins County

994 - Gianlucca Tiberia, Greater Atlanta Christian

990 - Jaydon Dorsey, Morgan County

989 - Tyler Rogers, Pepperell

988 - Telly Johnson, Hephzibah

983 - Ta’Jon Corbitt, Miller Grove

978 - Kaden Chester, Worth County

963 - Ty Cummings, West Laurens

959 - Kimauri Farmer, Carrollton

958 - Zo Smalls, Savannah Christian

957 - Gavin Hall, Gainesville

951 - Nick Woodford, Northeast

936 - Austin Guest, Creekview

935 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow

925 - Landon Williams, Dade County

925 - Alvin Ricks, Wheeler County

915 - M.J. Spurlin, Jackson County

906 - Kelby Tymes, Marion County

904 - Devon Caldwell, Hebron Christian

902 - Josiah Allen, Wheeler

899 - Tycavion Stovall, Early County

881 - Aucy Jacobs, Banks County

875 - Damion Moate, Tift County

869 - Dorian Page, Hughes

864 - Devin Henderson, Cass

861 - Jamari Welch, Athens Academy

861 - Carson Callihan, Fannin County

854 - Kaden Hamilton, Hiram

853 - Kadiphius Iverson, Westside (Macon)

Passing

2,568 - Aaron Philo, Prince Avenue Christian [A Division I leader]

2,543 - Brody Hannah, Loganville [5A leader]

2,370 - Rashawn Truell, New Hampstead [4A leader]

2,163 - Ethan Long, Dalton

2,095 - Carlton Brannon, Turner County [A Division II leader]

2,072 - Skyler Williams, North Murray [2A leader]

2,041 - Hampton Johnson, Athens Academy

2,034 - Julian Lewis, Carrollton [7A leader]

2,017 - Caiden Tanner, Union County

2,009 - Sire Hardaway, Douglas County [6A leader]

2,002 - Neko Fann, Colquitt County

1,985 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield

1,968 - Tyler Niehr, North Paulding

1,966 - D.J. Bordeaux, Alpharetta

1,948 - Jeremy Hecklinski, Walton

1,937 - Trey Townsend, Calhoun

1,930 - Luke Nickel, Milton

1,928 - Ben Brown, Wesleyan [3A leader]

1,913 - Christopher Garrett, Bradwell Institute

1,877 - Antwann Hill Jr., Houston County

1,873 - Elliott Sturbaum, McIntosh

1,851 - Preston Ratliff, Lanier

1,849 - Lyndon Worthy, Worth County

1,844 - Josh Oliver, Flowery Branch

1,838 - Dylan Raiola, Buford

1,812 - Jeff Davis, Grayson

1,812 - Ben Klassen, Providence Christian

1,811 - Darnell Kelly, Peachtree Ridge

1,775 - Jay Kanazawa, Schley County

1,747 - Reece Fountain, Rome

1,723 - Jack Stanton, Greater Atlanta Christian

1,693 - Jake Merklinger, Calvary Day

1,662 - Devin Edmonds, Jones County

1,656 - Teddy Jarrard, North Cobb Christian

1,655 - E.J. Colson, Cedar Grove

1,639 - Judd Anderson, Warner Robins

1,637 - Sam Nazarian, Mount Vernon

1,592 - Ty Truelove, Rabun County

1,575 - Amonte Harden, Miller Grove

1,569 - Ethan Evangelista, Harlem

1,540 - Peyton Lynch, Woodstock

1,531 - Luke Kromenhoek, Benedictine

1,531 - Brodie McWhorter, Cass

1,530 - Colter Ginn, Perry

1,529 - K.J. Smith, Roswell

1,509 - Chase Dupree, Southwest

1,480 - Air Noland, Hughes

1,470 - Jaxon Pate, Sonoraville

1,468 - Gary Gaither, Spencer

1,451 - Luke Priester, Chattahoochee

1,443 - Tanner Marsh, North Hall

1,436 - Sam Streicher, Pickens

1,432 - T.J. Stanley, Toombs County

1,428 - Drew Folsom, Cook

1,425 - Drew Richardson, East Jackson

1,414 - Ronnie Frere, Trinity Christian

1,402 - Jim Franklin, Aquinas

1,401 - Vinson Berry, Creekside

1,391 - Cohen Peeples, East Coweta

1,387 - Ian Reynolds, North Atlanta

1,380 - Carter Triplett, Christian Heritage

1,374 - Jackson Davis, Riverwood

1,369 - Ryan Hall, North Gwinnett

1,369 - Tripp Nix, White County

1,360 - Braydon Scarborough, Elbert County

1,355 - Baxter Wright, Gainesville

1,352 - Luke Hooks, Ware County

1,349 - Cam Hill, Thomasville

1,336 - Kai Robinson, Druid Hills

1,324 - Marshall Coleman, Lambert

1,316 - Cameron Beasley, Washington County

1,303 - Austin Guest, Creekview

Receiving

1,247 - Ahmed Souare, Loganville [5A leader]

1,101 - Sacovie White, Cass

1,094 - Judson Petty, North Murray [2A leader]

958 - Isiah Canion, Warner Robins

932 - Jaylen Hampton, New Hampstead [4A leader]

915 - Jeremiah Ware, Flowery Branch

898 - Cameran Loyd, Walton [7A leader]

856 - Ny Carr, Colquitt County

855 - Tyon Jones, Bradwell Institute

841 - Ricky Johnson, Houston County [6A leader]

825 - Emaree Winston, Calhoun

821 - D’ontae Fulton, Worth County

815 - Javarius George, North Paulding

797 - Tyler Stewart, Jones County

797 - Matthew Miller, Providence Christian

783 - Chase Jameson, Lanier

781 - Willie Goodwyn, Rabun County [A Division I leader]

781 - Ka’Monta Durden, Washington County

777 - Sean Wilson, Alpharetta

776 - Gus Anderson, Newnan

762 - Hudson Hulett, North Murray

750 - Landon Dolhancyk, McIntosh

742 - Ethan Barbour, Alpharetta

724 - D.J. Avery, Chattahoochee

722 - Antavious Murphy, Bainbridge

713 - B.J. Gibson, Wilcox County [A Division II leader]

707 - Charlie Idom, Christian Heritage

705 - Jalewis Solomon, Schley County

702 - C.J. Wiley, Milton

693 - Kenny London, Dalton

692 - Bryson Campbell, Athens Christian

679 - Jensen Goble, Union County

677 - Carmelo Mays, Southwest

675 - Demarcus Horne, Spencer

673 - John Stuetzer, Pope

672 - Xavier Daisy, Greater Atlanta Christian

665 - Chase Colina, Woodstock

663 - Dion Dean, Heritage (Conyers)

662 - Dakarai Anderson, Perry

651 - Jaydan Hibbert, Jackson County

649 - Malachi Lonnon, New Hampstead

643 - Kyle Vaka, Kell

642 - Lee Niles, Brookwood

638 - D.K. Daniel, Rome

636 - Brady Klaus, Harrison

635 - Devin Carter, Cedar Grove [3A leader]

629 - Max Owens, Heritage (Ringgold)

627 - Caleb Lee, Providence Christian

626 - Cameron Shelly, East Paulding

626 - Ke’arrin Dawsey, Turner County

625 - Zach Stair, Riverwood

624 - Kaiden Prothro, Bowdon

623 - Marquis Martin, Mount Vernon

620 - Walter Willis Jr., Pebblebrook

620 - Hudson Hill, Prince Avenue Christian

615 - Keyon Standifer, Athens Academy

613 - Devin Hester, Cedar Shoals

612 - Cedric Evans, Spalding

609 - Deshun Horsley, East Coweta

609 - Tristan Anderson, Rockmart

605 - Mike Matthews, Parkview

603 - Montez Redding, Jonesboro

601 - Chasen Jones, East Hall

591 - Shane Kelley, Creekside

591 - R.J. Lindsey, Duluth

586 - Jonathan Stafford, Archer

582 - Seth Larson, Flowery Branch

580 - Ryals Puryear, North Hall

569 - Kee Williams, Harlem

567 - Keron Milton Jr., Northside (Warner Robins)

565 - Caden Arnold, Calvary Day

560 - John Cineas, Grayson

560 - Preston Bird, Veterans

558 - Ran Ogletree, Harris County

555 - Keshawn Weathers, Miller Grove

554 - Demarcus Gardner, Cedartown

553 - Keegan Townsend, Sonoraville

553 - Debron Gatling, Milton

552 - Coker Ormsby, North Cobb Christian

552 - Cole Shaw, Thomasville

550 - Hayden Jones, Pickens

