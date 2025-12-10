Atlanta Falcons
Record: (3-5), T-2nd in NFC South
Atlanta Falcons
Record: (3-5), T-2nd in NFC South
Falcons Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
Falcons Schedule
Date
Away
Home
Results
Time
Location
Tickets
Parking
09/13/26
ATL
vs
PIT
13 - 20
09/20/26
CAR
vs
ATL
34 - 3
09/25/26
ATL
vs
GB
35 - 14
10/06/26
ATL
vs
NO
45 - 24
10/12/26
BAL
vs
ATL
30 - 23
10/18/26
CHI
vs
ATL
31 - 23
10/25/26
SF
vs
ATL
20 - 29
11/01/26
ATL
vs
TB
0 - 16
11/08/26
CIN
vs
ATL
2:30 PM
Santiago Bernabéu Stadium, Madrid
11/15/26
KC
vs
ATL
6:00 PM
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
11/29/26
ATL
vs
MIN
6:00 PM
U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN
12/06/26
DET
vs
ATL
6:00 PM
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
12/13/26
ATL
vs
CLE
6:00 PM
Huntington Bank Field, Cleveland, OH
12/20/26
ATL
vs
WAS
6:00 PM
Northwest Stadium, Landover, MD
12/27/26
TB
vs
ATL
6:00 PM
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
01/03/27
NO
vs
ATL
6:00 PM
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA
01/10/27
ATL
vs
CAR
6:00 PM
Bank of America Stadium, Charlotte, NC