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Atlanta Falcons

Record: (3-5), T-2nd in NFC South

Atlanta Falcons

Record: (3-5), T-2nd in NFC South

NFL Standings

NFC

NFC SOUTH DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Panthers
Panthers
34.4291-22-2Lost 2
Buccaneers
Buccaneers
35.3751-42-1Won 2
Falcons
Falcons
35.3751-32-2Lost 1
Saints
Saints
25.2860-42-1Lost 1
NFC NORTH DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Vikings
Vikings
61.8573-03-1Lost 1
Bears
Bears
62.7503-13-1Won 3
Lions
Lions
52.7144-01-2Won 3
Packers
Packers
53.6253-12-2Won 1
NFC EAST DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Giants
Giants
42.6433-11-1Won 1
Cowboys
Cowboys
35.3751-32-2Lost 1
Commanders
Commanders
24.3572-10-3Won 1
Eagles
Eagles
26.2501-31-3Lost 6
NFC WEST DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
49ers
49ers
61.8574-02-1Lost 1
Seahawks
Seahawks
44.5003-21-2Lost 1
Rams
Rams
44.5002-32-1Won 2
Cardinals
Cardinals
35.3750-33-2Won 1

AFC

AFC SOUTH DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Jaguars
Jaguars
62.7504-12-1Won 2
Texans
Texans
25.2860-42-1Lost 1
Colts
Colts
26.2501-21-4Lost 4
Titans
Titans
17.1250-41-3Lost 2
AFC NORTH DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Steelers
Steelers
62.7504-02-2Won 4
Bengals
Bengals
52.7142-13-1Won 3
Browns
Browns
53.6253-02-3Lost 1
Ravens
Ravens
45.4441-33-2Lost 4
AFC EAST DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Bills
Bills
61.8573-13-0Won 3
Patriots
Patriots
53.6253-02-3Won 1
Jets
Jets
26.2501-31-3Lost 3
Dolphins
Dolphins
16.1430-31-3Lost 1
AFC WEST DIVISIONWLPCTHOMEAWAYSTREAK
Broncos
Broncos
62.7504-02-2Won 4
Chiefs
Chiefs
52.7143-02-2Lost 2
Raiders
Raiders
44.5001-33-1Won 1
Chargers
Chargers
07.0000-30-4Lost 7