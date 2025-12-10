Atlanta Falcons
Record: (3-5), T-2nd in NFC South
Atlanta Falcons
Record: (3-5), T-2nd in NFC South
NFL Standings
NFC
|NFC SOUTH DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Panthers
Carolina Panthers
|3
|4
|.429
|1-2
|2-2
|Lost 2
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
|3
|5
|.375
|1-4
|2-1
|Won 2
Falcons
Atlanta Falcons
|3
|5
|.375
|1-3
|2-2
|Lost 1
Saints
New Orleans Saints
|2
|5
|.286
|0-4
|2-1
|Lost 1
|NFC NORTH DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Vikings
Minnesota Vikings
|6
|1
|.857
|3-0
|3-1
|Lost 1
Bears
Chicago Bears
|6
|2
|.750
|3-1
|3-1
|Won 3
Lions
Detroit Lions
|5
|2
|.714
|4-0
|1-2
|Won 3
Packers
Green Bay Packers
|5
|3
|.625
|3-1
|2-2
|Won 1
|NFC EAST DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Giants
New York Giants
|4
|2
|.643
|3-1
|1-1
|Won 1
Cowboys
Dallas Cowboys
|3
|5
|.375
|1-3
|2-2
|Lost 1
Commanders
Washington Commanders
|2
|4
|.357
|2-1
|0-3
|Won 1
Eagles
Philadelphia Eagles
|2
|6
|.250
|1-3
|1-3
|Lost 6
|NFC WEST DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
49ers
San Francisco 49ers
|6
|1
|.857
|4-0
|2-1
|Lost 1
Seahawks
Seattle Seahawks
|4
|4
|.500
|3-2
|1-2
|Lost 1
Rams
Los Angeles Rams
|4
|4
|.500
|2-3
|2-1
|Won 2
Cardinals
Arizona Cardinals
|3
|5
|.375
|0-3
|3-2
|Won 1
AFC
|AFC SOUTH DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Jaguars
Jacksonville Jaguars
|6
|2
|.750
|4-1
|2-1
|Won 2
Texans
Houston Texans
|2
|5
|.286
|0-4
|2-1
|Lost 1
Colts
Indianapolis Colts
|2
|6
|.250
|1-2
|1-4
|Lost 4
Titans
Tennessee Titans
|1
|7
|.125
|0-4
|1-3
|Lost 2
|AFC NORTH DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Steelers
Pittsburgh Steelers
|6
|2
|.750
|4-0
|2-2
|Won 4
Bengals
Cincinnati Bengals
|5
|2
|.714
|2-1
|3-1
|Won 3
Browns
Cleveland Browns
|5
|3
|.625
|3-0
|2-3
|Lost 1
Ravens
Baltimore Ravens
|4
|5
|.444
|1-3
|3-2
|Lost 4
|AFC EAST DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Bills
Buffalo Bills
|6
|1
|.857
|3-1
|3-0
|Won 3
Patriots
New England Patriots
|5
|3
|.625
|3-0
|2-3
|Won 1
Jets
New York Jets
|2
|6
|.250
|1-3
|1-3
|Lost 3
Dolphins
Miami Dolphins
|1
|6
|.143
|0-3
|1-3
|Lost 1
|AFC WEST DIVISION
|W
|L
|PCT
|HOME
|AWAY
|STREAK
Broncos
Denver Broncos
|6
|2
|.750
|4-0
|2-2
|Won 4
Chiefs
Kansas City Chiefs
|5
|2
|.714
|3-0
|2-2
|Lost 2
Raiders
Las Vegas Raiders
|4
|4
|.500
|1-3
|3-1
|Won 1
Chargers
Los Angeles Chargers
|0
|7
|.000
|0-3
|0-4
|Lost 7