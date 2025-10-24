Whitefield Academy RB leads tight race for top rusher in Georgia HS football

AJC Varsity A look at the state’s stats leaders as of Week 10 games.
With two games left, North Hall’s Alex Schlieman, with 2,242 yards, and Cambridge’s Connor Langford, with 2,038, are well-positioned to capture the lead for passing at the wire. (Branden Camp for the AJC)
Who’ll finish first remains up in the air.
In rushing, only 113 yards separate Hollingsworth’s 1,662 yards from sixth-place Hudson Hulett’s 1,549. It’s interesting that Hulett and fifth-place Keyuntae Phillips, last week’s rushing leader before a bye week, are quarterbacks.
The lead for passing is also under threat, despite Woods holding the lead for several weeks. The Dalton quarterback, with 2,378 yards, and most players with more than 2,000 yards have only one regular-season game remaining.
The top five receivers have two games remaining. Beasley, with 1,177 yards, has a healthy lead over Athens Academy’s Keyon Standifer, who has 1,032 yards. Standifer took the Class A Division I lead this week, passing Mount Vernon’s Taurean Rawlins, who has 1,006 yards.
GHSA rushing leaders 1,662 - Mason Hollingsworth, Whitefield Academy (Class A Division I leader) 1,659 - M.J. Dowdy, Winder-Barrow (Class 5A leader) 1,564 - Marquel Deering, Greenville (Class A Division II leader) 1,563 - Ty Cummings, West Laurens (Class 3A leader) 1,558 - Keyuntae Phillips, McNair 1,549 - Hudson Hulett, North Murray (Class 2A leader) 1,425 - Nolan Matthews, Lumpkin County 1,421 - Jayden Johnson, Stephenson 1,394 - Zay Prince, Athens Academy 1,337 - Cooper Bazarsky, North Cobb Christian 1,333 - Tamari Curry, Westside (Augusta) 1,328 - Donnie Warren, Habersham Central 1,321 - Amari Latimer, Sandy Creek 1,259 - Darrian Roberts, Atkinson County 1,255 - Brandon Hamilton, Cherokee (Class 6A leader) 1,240 - Woody Schettini, Northgate 1,238 - Kalil Charles, Cass (Class 4A leader) 1,235 - Greg Kendrick, Wheeler 1,174 - Christian Monfort, Morgan County 1,174 - Will Rajecki, Sequoyah 1,169 - Moonie Gipson, Kell 1,164 - Bakari Hamilton, Trinity Christian 1,156 - Alvin Ricks, Wheeler County 1,147 - JaeVeon Williams, Pierce County 1,142 - Daylan Maxwell, Jackson County 1,132 - Elijah Brown, Liberty County 1,129 - Andre Gianopoulos, New Manchester 1,116 - Brayden Slaughter, Heritage (Ringgold) 1,107 - Ethan Corpus, Allatoona 1,106 - Chance Ross, Jasper County 1,101 - Devon Caldwell, Hebron Christian 1,064 - Nigel Newkirk, Gainesville 1,051 - Melvin McAdoo, Wilcox County 1,037 - Devion Richardson, Glascock County 1,023 - Myles Mims, Eastside 1,023 - Henry Pullen, McEachern 1,014 - Andrew Davis, West Forsyth 1,011 - Albert Gooding, Lithonia 1,010 - Deron Foster, Valdosta 1,009 - Mason Woods, Lowndes 1,005 - Jayde Beasley, Mill Creek 1,003 - AB Hilton, Screven County 1,002 - Jayden Cruz, Sonoraville 999 - Josiah Gibbons, Brunswick 999 - Keon Childers, Statesboro 991 - Nigel Gardner, Brunswick 989 - Zandon Mullins, Parkview 983 - Alex Baert, Towns County 977 - Matthew Schletty, Alpharetta 971 - Jakeyveon Parker, Macon County 959 - Christopher Wilson, KIPP Atlanta Collegiate 957 - Trevon Rogers, Tattnall County 955 - Nate Davis, Rockmart 950 - Reante Byrd, Hephzibah 940 - Khyran White, South Effingham 939 - Reid Giles, Rabun County 938 - Layne Vaughn, Gordon Lee 919 - Justin Murphy, North Clayton 916 - Christian Lawrence, Thomas County Central 911 - Noriega Thompson, Walton 908 - Earnest McIntosh, McIntosh County Academy 901 - Zach Belyeu, North Cobb 900 - Haddon Fries, Ringgold 896 - Gene Watson, Berrien 894 - Paxton Ray, Haralson County 892 - Cody McBrayer, Dawson County 891 - Devonis Lee, Early County 887 - Derrick Lane, Grovetown 884 - Kevin Hartsfield, Newton 883 - Drew Richardson, East Jackson 875 - Tyler Foreman, Emanuel County Institute 865 - Kelston Tarver, Carver (Columbus) 864 - Sadur Salahuddin, Decatur 859 - Colin Anderson, Houston County 853 - Ashton Barton, Peach County 852 - Andrew Beard, Prince Avenue Christian 852 - Solomon James, Woodland (Cartersville) 848 - Jitt Carr, Monroe Area 847 - Lataious Stepp Jr., Carver (Atlanta) 847 - Christian Kinlaw, New Hampstead 844 - Curtis Turner, Turner County 839 - Omari Wilson, Charlton County 839 - Shamari King, Johnson (Savannah) 828 - Jakobe Dorsey, Cedartown 824 - Dawson Davis, Cook 821 - Jaiden Knight, Appling County 820 - Kentavius DeBruce, Coffee 817 - Brayden Tyson, Brookwood 816 - Peyton Chancey, Gilmer 809 - Kobe Hill, Jeff Davis 803 - Jamarcus Harrison, East Hall 799 - Anddreas McKinny, Bryan County 797 - Bryson Cole, Fannin County 796 - Nick Peal, Roswell 792 - Dylan Maina, Hiram 791 - Ryan Scott, Jenkins 785 - Danarri Brown, Jackson 784 - Colby Smith, Southeast Bulloch 781 - Justin Powell, Toombs County 778 - Brandan Ridley, McIntosh 773 - Layten Myers, North Murray 773 - DeMarko Ward, Screven County 769 - Marquis Fennell, Valdosta 761 - Travion Bostic, Dublin 760 - Tayshaun Franklin, Ware County 758 - Cameron Irastorza, Dunwoody 756 - Wesley Dinkins, Savannah Christian 756 - Kaden Chester, Worth County 755 - LaVasco Williams, Kendrick 752 - Brooks Malone, Cambridge 750 - Gary Walker, Creekside GHSA passing leaders 2,378 - Caine Woods, Dalton (Class 4A leader) 2,259 - Chaz Pate, Sonoraville (Class 2A leader) 2,242 - Alex Schlieman, North Hall (Class 3A leader) 2,119 - Grant Moore, Brunswick (Class 5A leader) 2,095 - Cannon Robinson, Westlake (Class 6A leader) 2,038 - Connor Langford, Cambridge 2,037 - Gavin Nuckolls, Northwest Whitfield 1,975 - Thomas Winston, Miller Grove 1,973 - Chris Miller, Kennesaw Mountain 1,951 - RayShaun Parks, Peachtree Ridge 1,922 - Elijah Fudge, Spencer 1,907 - Nate Russell, Cartersville 1,889 - Ethan Daughtery, Lambert 1,883 - Charlie Baxter, Christian Heritage (Class A Division I leader) 1,829 - Kain Mincey, Dodge County 1,815 - Quenterrion Stanford, Wilkinson County (Class A Division II leader) 1,812 - Chap Chapman, Athens Academy 1,794 - Mac Nelson, Mary Persons 1,789 - Lyndon Worthy, Worth County 1,784 - Jordan Do, Archer 1,780 - Trace Hawkins, Calhoun 1,769 - Leland Holder, Taylor County 1,766 - Ryan Maxwell, Houston County 1,750 - Tucker Parson, Rockmart 1,731 - Joshua Scott, Stockbridge 1,729 - Aiden Watson, Harrison 1,723 - Brodie McWhorter, Cass 1,714 - Jayden McCullough, North Cobb Christian 1,710 - Ben Musser, Prince Avenue Christian 1,693 - Caden Hight, Heritage (Ringgold) 1,692 - Kharim Hughley, Gainesville 1,660 - Darian Keefe, Lakeview-Fort Oglethorpe 1,651 - Brodie Campbell, Newnan 1,649 - Brett Strum, Flowery Branch 1,645 - Graham Burmeister, Woodstock 1,643 - Shamar Banner, Duluth 1,642 - Kaleb Narcisse, Kell 1,642 - Ashton Clare, Trinity Christian 1,636 - James Mobley, Calvary Day 1,634 - Jordan Wiggins, Northeast 1,628 - Brody Fleming, Bleckley County 1,618 - Weston Goodman, North Atlanta 1,605 - J.R. Harris, Central (Carrollton) 1,596 - Cayden Benson, Creekside 1,596 - Michael Miller, Greater Atlanta Christian 1,593 - Eric Hockman, New Hampstead 1,588 - Davis Strickland, Morgan County 1,581 - Trey Smith, Roswell 1,548 - Bode Spence, East Paulding 1,545 - Willie Jones Jr., Arabia Mountain 1,536 - Aidan McPherson, Rome 1,530 - Carson Hand, Richmond Academy 1,520 - Christion Peacock, Walton 1,502 - Braylon Carter, Southwest DeKalb 1,496 - Garrison Cantrell, Dacula 1,496 - Zeke Douglass, Etowah 1,483 - Mitch Seaman, Lassiter 1,482 - Kamden Patterson, Baldwin 1,480 - Tyler Niehr, North Paulding 1,479 - Teddy Jarrard, North Cobb 1,479 - Joseph Owens, Toombs County 1,478 - Brody Baker, Elbert County 1,473 - C.J. Cypher, Carrollton 1,465 - Jamarcus Harrison, East Hall 1,455 - Caleb Hill, Sandy Creek 1,455 - Patrick McCollough, Wheeler 1,454 - Deron Benson, Newton 1,452 - William Jackson, Camden County 1,442 - K.J. Clepper, Paulding County 1,426 - Jahbari Felix, Bradwell Institute 1,415 - Noah Lanford, Lakeside (Atlanta) 1,415 - Blaise Thomas, Savannah Christian 1,413 - Cam Hill, Thomasville 1,401 - Skylar Hamilton, Landmark Christian 1,390 - Tristan Parks, Hampton 1,388 - Chandler Dyson, Warner Robins 1,383 - Cooper Dean, Cherokee Bluff 1,381 - Caden Worley, Ola 1,375 - Mike Johnson, Douglas County 1,367 - Corey Fletcher, Carver (Atlanta) 1,366 - Ryan Harrigan, Woodward Academy 1,365 - Matthew Schletty, Alpharetta 1,361 - Jaylen Johnson, Thomas County Central 1,358 - Kade Wigginton, South Paulding 1,353 - R.J. Knapp III, Jackson County 1,351 - Payton Shaw, Eastside 1,321 - Max Walraven, West Forsyth 1,311 - Jayden Whiteside, Marietta 1,311 - Reid Ginn, Perry 1,302 - J.R. Rowland, Windsor Forest 1,297 - Darnell Kelly, Hughes 1,294 - Canaan Bernhardt, Jackson 1,284 - Greg Hart, Parkview 1,282 - Cohen Lawson, Colquitt County 1,256 - A.J. Glover, Charlton County 1,256 - Evan Jones, Denmark 1,251 - Dominic Larocca, Lanier 1,246 - Justin Murphy, North Clayton 1,242 - Linc Allen, Trion 1,241 - Hagan Slimp, Crisp County 1,241 - Chase Rhoads, East Forsyth 1,232 - Turner Stevenson, Aquinas 1,226 - Ty Truelove, Rabun County 1,223 - Mason Hester, Lumpkin County 1,220 - Deuce Smith, Grayson 1,211 - Mercer Barton, Harlem 1,210 - Isaiah White, Ware County 1,206 - Gunnar Weaver, Dawson County GHSA receiving leaders 1,177 - Justin Beasley, Calhoun (Class 3A leader) 1,032 - Keyon Standifer, Athens Academy (Class A Division I leader) 1,006 - Taurean Rawlins, Mount Vernon 929 - Craig Dandridge, Cambridge (Class 4A leader) 924 - Dylan Green, Kennesaw Mountain (Class 5A leader) 876 - Gavin Green, Rockmart (Class 2A leader) 858 - Rashad Blalock, McNair 851 - Derrick Miller, Newton (Class 6A leader) 842 - D.J. Huggins, Harrison 842 - Mason Stephens, Mary Persons 841 - Jamere Smith, Greenville (Class A Division II leader) 834 - Jack Rhodes, Aquinas 831 - Terrious Favors, Carver (Atlanta) 819 - Ty Kemp, North Hall 815 - M.J. Mathis, Houston County 805 - Kade Mitchell, Northwest Whitfield 799 - Collins Price, Lassiter 791 - Jack Ruban, Cherokee 789 - Peyton Echols, Trinity Christian 777 - Ahmontae Pitts, Blessed Trinity 764 - Aaron Gregory, Douglas County 753 - Tre Shields, Flowery Branch 721 - Langston Butler, Sonoraville 718 - Jamario Rice, Ware County 709 - Weston Hughes, Savannah Christian 705 - Santiago Bizzell, Bacon County 701 - Elliot Hamilton, Social Circle 700 - Ty’Lil Terrell, South Cobb 684 - Tramayne Beliard, Miller Grove 680 - Matthew Franatovich, Lambert 676 - Wills Campbell, Roswell 670 - Cash Martin, North Forsyth 667 - Xavier Cannon, Warner Robins 666 - Cole Cable, North Hall 665 - Kadine McAlister, Salem 662 - Walker Hughes, Etowah 661 - Damien Henderson, Creekside 660 - Toby Martin, North Cobb Christian 657 - Deshaun Fedd, Crisp County 651 - John Matthews, Newnan 650 - Jordan Christie, Southwest DeKalb 647 - Ty’quavion Pinkard, Taylor County 644 - Jauriel Bray, Dodge County 643 - Rylan Hubbard, Woodstock 641 - Myles Cobb, Wilkinson County 639 - Jaison McCall, Jackson 637 - Eli Balliew, Sonoraville 635 - Ryan Mosley, Carrollton 633 - Doyle Morrison, Lanier 631 - Trae Stevenson, Brooks County 621 - Elias Gandy, Westlake 620 - Michael Palmieri, Denmark 619 - J.J. Winston, Rome 617 - Bryson Roberts, Trion 616 - Carter Hayes, Wesleyan 611 - Dai’jon Hayes, Tift County 610 - Kamarion Johnson, Clinch County 610 - Havyn Searels, Dalton 607 - Sam Gritton, East Coweta 604 - Brady Marchese, Cartersville 603 - Dallas Dickerson, North Oconee 602 - Jaylen Britt, Newnan 599 - Dylan Edwards, Dawson County 598 - Oakleen Padgett, North Cobb Christian 598 - Nigel Pittman, Thomasville 597 - Isaac Kareem-Maman, Dacula 596 - Robbie Dunn, Archer 596 - Jerimiah Burns, Dodge County 596 - Cody Bryan, Heritage (Ringgold) 593 - Jordan Hudson, Spencer 591 - Kamarui Dorsey, Hampton 576 - Peyton Zachary, Carrollton 572 - Kenneth Gladden Jr., Miller Grove 569 - Lo’than McBride, Richmond Academy 569 - Jaris Sinkfield, Thomson 564 - Mahki Johnson, Wilkinson County 562 - Chasen Jones, East Hall 561 - Prince Jean, Valdosta 558 - Madoxx Davis, Cartersville 552 - Kamdon London, Dalton 552 - Jordan Carrasquillo, Milton 551 - Jordan Peacock, Walton 546 - Jaden Upshaw, Lee County 543 - Darnell Collins, Rome 542 - Heze Kent, Brunswick 540 - McCord Purdy, Pickens 538 - Ty Tillery, Morgan County 537 - Malcolm Millsap, Cherokee Bluff 536 - Dakhovin Winn, Elbert County 535 - H Garmany, Dade County 535 - Roscoe Hayes, Westlake 530 - Antwan Lockett, Colquitt County 530 - Isaac Summey, Dalton 530 - Jayden Futrell, Harlem 530 - Reid Giles, Rabun County 529 - Waseem Murray, Brunswick 529 - Jahlil Abdullah-Kortney, Cass 522 - Matthew Morris, Wheeler 520 - Christian Kates, Aquinas 518 - Jack Ellenburg, North Atlanta 517 - Bubba Frazier, Benedictine 513 - Jo’Van Freeney, Landmark Christian 511 - Jamarion McKinney, Hughes 511 - Amauri Couch, Spencer 504 - Zion Hudson, Peach County 504 - Davon Swinton, Stephens County 503 - Keyshawn Polk, Metter 502 - Jay Feltus, Habersham Central 502 - Zyon Robinson, Stockbridge GIAA rushing leaders 1,325 - Tyler Stephens, Stratford Academy 1,314 - Tyson Hamaker, Heritage (Newnan) 1,189 - Jake Johnson, Strong Rock Christian 1,086 - Jaxon Bone, King’s Academy 1,002 - Cutler Fleming, Briarwood Academy 989 - D.J. Colvin, St. Anne-Pacelli 931 - Adian Grady, Bethlehem Christian GIAA passing leaders 2,197 - Lane Sceals, Deerfield-Windsor 1,805 - Braxton Wilkinson, Calvary Christian 1,606 - Broughton Branch, Brookstone 1,542 - Kylan Fryar, Loganville Christian 1,508 - Cutler Fleming, Briarwood Academy 1,410 - Lewis Cheney, John Milledge Academy 1,392 - Brock Johnson, Westfield GIAA receiving leaders 981 - Gabe Daniel, Deerfield-Windsor 870 - Win Hoots, Westfield 819 - Banks DeMore, Briarwood Academy 722 - Jason Kelly, Brookstone 719 - Asa Wall, John Milledge Academy 577 - NeSean Dorsey, Lakeview Academy 556 - David Hutchins, Deerfield-Windsor
Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.
