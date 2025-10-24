AJC Varsity

Whitefield Academy RB leads tight race for top rusher in Georgia HS football

A look at the state’s stats leaders as of Week 10 games.
With two games left, North Hall’s Alex Schlieman, with 2,242 yards, and Cambridge’s Connor Langford, with 2,038, are well-positioned to capture the lead for passing at the wire. (Branden Camp for the AJC)
With two games left, North Hall’s Alex Schlieman, with 2,242 yards, and Cambridge’s Connor Langford, with 2,038, are well-positioned to capture the lead for passing at the wire. (Branden Camp for the AJC)
By
1 hour ago

Mason Hollingsworth of Whitefield Academy, Caine Woods of Dalton and Justin Beasley of Calhoun maintained or regained their leads in GHSA rushing, passing and receiving yards, respectively, this week.

Who’ll finish first remains up in the air.

In rushing, only 113 yards separate Hollingsworth’s 1,662 yards from sixth-place Hudson Hulett’s 1,549. It’s interesting that Hulett and fifth-place Keyuntae Phillips, last week’s rushing leader before a bye week, are quarterbacks.

RELATED
Region titles at stake in top 10 high school football games of Week 11

The lead for passing is also under threat, despite Woods holding the lead for several weeks. The Dalton quarterback, with 2,378 yards, and most players with more than 2,000 yards have only one regular-season game remaining.

With two games left, North Hall’s Alex Schlieman, with 2,242 yards, and Cambridge’s Connor Langford, with 2,038, are well-positioned to capture the lead at the wire.

The top five receivers have two games remaining. Beasley, with 1,177 yards, has a healthy lead over Athens Academy’s Keyon Standifer, who has 1,032 yards. Standifer took the Class A Division I lead this week, passing Mount Vernon’s Taurean Rawlins, who has 1,006 yards.

GHSA rushing leaders

RELATED
Georgia high school football live updates: What to know before Week 11

GHSA passing leaders

RELATED
Maxwell projections: Gainesville gets nod over Roswell in highest rated game

GHSA receiving leaders

RELATED
Amid struggles, first-year coaches preach patience. ‘You can’t skip steps.’

GIAA rushing leaders

RELATED
On a historic run, Houston County to test perfect record in South Georgia

GIAA passing leaders

RELATED
Private school to leave for GIAA after nearly 70 years in GHSA

GIAA receiving leaders

About the Author

Todd Holcomb has been a contributor to The Atlanta Journal-Constitution since 1985. He is currently co-founder and editor of Georgia High School Football Daily.

More Stories

The Latest

Strong Rock Christian football field

17 schools that have moved from GHSA to GIAA since 2022

1h ago

Georgia high school football live updates: What to know before Week 11

Region titles at stake in top 10 high school football games of Week 11

Keep Reading

Aquinas receiver-turned-QB leads top high school football performances

Gabalis, Paige and Page lead unbeaten Tarleton State to 45-10 win over West Georgia

Shuffle in store for AP Top 25 after four top 10 teams falter

Featured

Code orange smog in Atlanta

Metro Atlantans sour on housing affordability, pessimism is growing, poll says

DeKalb schools superintendent pleads not guilty to federal charges

See video police say shows ex-PSC candidate Durand take Georgia Power secrets